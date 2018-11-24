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  4. Голландия
  5. Эредивизие
Стадион: Зрители: 12152
ПЕК Зволле
2:3
Конец матча
АДО Ден Хааг
0'
1:0
7' Гол
Лам Томас
1:1
17' Пенальти
Эль-Хайяти Абденассер
2:1
18' Гол
Леманс Клинт
2:2
24' Гол
Эль-Хайяти Абденассер
55' Желтая карточка
Ван Крой Вито
57' Желтая карточка
Фалкенбург Эрик
2:3
83' Гол
Куйперс Ник
84' Желтая карточка
Баккер Данни
90'+4
Второй тайм
Свисток
94'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
94'
Контроль мяча: [team1]: 68%, [team2]: 32%.
94'
ПЕК Зволле вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
93'
Удар от ворот произведет ПЕК Зволле
93'
АДО Ден Хааг делает замену. Эль-Хайяти Абденассер уходит с поля, а Бёгелсдейк Том выходит на его замену.
92'
АДО Ден Хааг вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
92'
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92'
Эль-Хайяти Абденассер из команды АДО Ден Хааг сыграл отлично и претендует на звание лучшего игрока матча
Фол, нарушение
92'
Генро Денис нарушает правила. Трупе Джованни пострадал
91'
Леманс Клинт нанес удар, но тот был заблокирован.
91'
Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)
Офсайд
91'
Лоренцен Мелвин из команды АДО Ден Хааг в офсайде
91'
Удар от ворот произведет ПЕК Зволле
91'
Юйнин Чжан нанес удар, мяч был парирован, но Ван дер Харт Микки не удержал его в руках.
90'
Контроль мяча: [team1]: 68%, [team2]: 32%.
90'
Удар от ворот произведет ПЕК Зволле
Угловой
90'
Эль-Хайяти Абденассер из команды АДО Ден Хааг разыграл угловой с правого угла.
90'
Гоппел Теймен из команды АДО Ден Хааг делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
89'
Гоппел Теймен из команды АДО Ден Хааг идет с мячом вперед на обострение...
89'
ПЕК Зволле контролирует мяч.
88'
АДО Ден Хааг вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
88'
Удар от ворот произведет АДО Ден Хааг
87'
Тактическая замена. Бекер Шеральдо уходит с поля и его заменяет Гоппел Теймен
Фол, нарушение
87'
Скамачча Джанлука наказан за толчок Трупе Джованни
87'
Намли Юнес из команды ПЕК Зволле отправил кросс в штрафную...
87'
Мейерс Арон выносит мяч и сбавляет давление на ворота
87'
Намли Юнес из команды ПЕК Зволле отправил кросс в штрафную...
86'
Куйперс Ник выносит мяч и сбавляет давление на ворота
86'
Паал Кеннет из команды ПЕК Зволле отправил кросс в штрафную...
85'
Контроль мяча: [team1]: 68%, [team2]: 32%.
85'
Цвинкелс Роберт выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
85'
Намли Юнес из команды ПЕК Зволле подал угловой справа.
85'
Трупе Джованни предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
84'
Лам Томас получил травму и заменен. Лахман Даррил выходит на поле.
84'
Намли Юнес навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Желтая карточка
84'
Баккер Данни получил желтую карточку от судьи
Фол, нарушение
84'
Баккер Данни нарушает правила. Намли Юнес пострадал
83'
Эль-Хайяти Абденассер сделал результативную передачу.
Описание гола
83'
ГОООООЛ - Куйперс Ник АДО Ден Хааг забивает ударом головой
83'
Эль-Хайяти Абденассер из команды АДО Ден Хааг отправил кросс в штрафную...
Угловой
83'
Эль-Хайяти Абденассер из команды АДО Ден Хааг разыграл угловой с левого угла.
83'
Матч возобновлен
Травма, повреждение
82'
Ох, нехорошо это выглядит. Лам Томас получил травму и медбригада забирает его с поля.
Травма, повреждение
82'
Лам Томас на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
82'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
81'
Ван дер Харт Микки отбил мяч на угловой после удара Лоренцен Мелвин из штрафной площади.
81'
АДО Ден Хааг начинает контратаку
Травма, повреждение
81'
Лам Томас возвращается на поле.
81'
Матч возобновлен
Травма, повреждение
81'
Ох, нехорошо это выглядит. Лам Томас получил травму и медбригада забирает его с поля.
Травма, повреждение
81'
Лам Томас на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
81'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
80'
Контроль мяча: [team1]: 68%, [team2]: 32%.
Офсайд
80'
Баккер Данни из команды АДО Ден Хааг в офсайде
Угловой
79'
Лоренцен Мелвин из команды АДО Ден Хааг подал угловой справа.
79'
Должен был быть гол! Бекер Шеральдо имел отличный шанс, но Ван дер Харт Микки не дал голу состоятся!
79'
АДО Ден Хааг имеет хороший шанс забить.
78'
АДО Ден Хааг вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
78'
Удар от ворот произведет АДО Ден Хааг
78'
Тактическая замена. Фалкенбург Эрик уходит с поля и его заменяет Юйнин Чжан
78'
ШАНС! Ван Дёйнен Майк нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
78'
Эхизибуэ Кингсли из команды ПЕК Зволле отправил кросс в штрафную...
77'
ПЕК Зволле контролирует мяч.
77'
Куйперс Ник выносит мяч и сбавляет давление на ворота
77'
Леманс Клинт из команды ПЕК Зволле отправил кросс в штрафную...
77'
Мейерс Арон выносит мяч и сбавляет давление на ворота
76'
Леманс Клинт навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
76'
Тактическая замена. Деккер Рик уходит с поля и его заменяет Скамачча Джанлука
Фол, нарушение
75'
Судья сигнализирует, что Трупе Джованни из команды АДО Ден Хааг поставил подножку. Пострадал Паал Кеннет
75'
Контроль мяча: [team1]: 68%, [team2]: 32%.
75'
ПЕК Зволле вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
74'
ПЕК Зволле контролирует мяч.
Фол, нарушение
74'
Лоренцен Мелвин наказан за толчок Эхизибуэ Кингсли
74'
Удар от ворот произведет ПЕК Зволле
73'
АДО Ден Хааг вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
73'
Баккер Данни нанес удар головой, но Ван дер Харт Микки спокойно отбил мяч.
73'
Фалкенбург Эрик из команды АДО Ден Хааг делает передачу одноклубнику.
Угловой
72'
Эль-Хайяти Абденассер из команды АДО Ден Хааг подал угловой справа.
72'
Ван дер Харт Микки отбил мяч на угловой после удара Эль-Хайяти Абденассер из штрафной площади.
72'
Ван дер Харт Микки выносит мяч и сбавляет давление на ворота
72'
Лоренцен Мелвин из команды АДО Ден Хааг отправил кросс в штрафную...
72'
АДО Ден Хааг вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
71'
ПЕК Зволле вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
71'
АДО Ден Хааг вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
71'
АДО Ден Хааг вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
70'
АДО Ден Хааг вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
70'
Контроль мяча: [team1]: 70%, [team2]: 30%.
Травма, повреждение
70'
Эхизибуэ Кингсли возвращается на поле.
70'
Матч возобновлен
Травма, повреждение
69'
Ох, нехорошо это выглядит. Эхизибуэ Кингсли получил травму и медбригада забирает его с поля.
Травма, повреждение
69'
Эхизибуэ Кингсли на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
69'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
Фол, нарушение
69'
Иммерс Лекс из команды АДО Ден Хааг толкнул локтем оппонента. Это Эхизибуэ Кингсли заработал фол
68'
АДО Ден Хааг контролирует мяч.
68'
Куйперс Ник выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
68'
Леманс Клинт из команды ПЕК Зволле подал угловой слева.
68'
Ван Крой Вито из команды ПЕК Зволле нанес удар головой, но мяч был заблокирован.
67'
Паал Кеннет из команды ПЕК Зволле отправил кросс в штрафную...
67'
ПЕК Зволле контролирует мяч.
67'
АДО Ден Хааг контролирует мяч.
66'
Куйперс Ник выносит мяч и сбавляет давление на ворота
66'
Намли Юнес из команды ПЕК Зволле отправил кросс в штрафную...
65'
Трупе Джованни выносит мяч и сбавляет давление на ворота
65'
Эхизибуэ Кингсли из команды ПЕК Зволле отправил кросс в штрафную...
65'
Контроль мяча: [team1]: 69%, [team2]: 31%.
65'
Удар от ворот произведет ПЕК Зволле
65'
Лоренцен Мелвин из команды АДО Ден Хааг плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
65'
Лоренцен Мелвин из команды АДО Ден Хааг идет с мячом вперед на обострение...
64'
АДО Ден Хааг начинает контратаку
64'
ПЕК Зволле контролирует мяч.
64'
Хорошую попытку сделал Лоренцен Мелвин. Удар в створ, но вратарь начеку
63'
Удар от ворот произведет АДО Ден Хааг
62'
ПЕК Зволле контролирует мяч.
62'
ПЕК Зволле вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
Фол, нарушение
61'
Эхизибуэ Кингсли наказан за толчок Мейерс Арон
61'
ПЕК Зволле контролирует мяч.
60'
ПЕК Зволле контролирует мяч.
60'
Удар от ворот произведет ПЕК Зволле
60'
Контроль мяча: [team1]: 67%, [team2]: 33%.
59'
Эль-Хайяти Абденассер навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
59'
Эхизибуэ Кингсли наказан за толчок Лоренцен Мелвин
59'
АДО Ден Хааг вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
59'
Тактическая замена. Хамер Густаво уходит с поля и его заменяет Генро Денис
58'
ПЕК Зволле контролирует мяч.
58'
АДО Ден Хааг вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
Желтая карточка
57'
Фалкенбург Эрик получил желтую карточку от судьи
Фол, нарушение
57'
Фалкенбург Эрик из команды АДО Ден Хааг опасно и грубо сыграл. Деккер Рик пострадал.
56'
ПЕК Зволле вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
56'
Серж Канон выносит мяч и сбавляет давление на ворота
56'
Ван Крой Вито из команды ПЕК Зволле отправил кросс в штрафную...
56'
ПЕК Зволле начинает контратаку
56'
Эль-Хайяти Абденассер навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
56'
Контроль мяча: [team1]: 68%, [team2]: 32%.
Желтая карточка
55'
Ван Крой Вито получил желтую карточку от судьи
Фол, нарушение
55'
Ван Крой Вито из команды ПЕК Зволле играет слишком грубо. Бекер Шеральдо оказался на газоне.
55'
Цвинкелс Роберт выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
55'
Хамер Густаво из команды ПЕК Зволле подал угловой слева.
54'
Серж Канон предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
54'
Отличные скиллы показывает Ван Дёйнен Майк, обводя своих соперников
Фол, нарушение
54'
Паал Кеннет наказан за толчок Лоренцен Мелвин
53'
Ван Крой Вито нанес удар, но тот был заблокирован.
53'
ШАНС! Лоренцен Мелвин нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
53'
Удар от ворот произведет ПЕК Зволле
53'
Мейерс Арон делает длинную передачу вперед
53'
Ван Дёйнен Майк из команды ПЕК Зволле делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
52'
ПЕК Зволле начинает контратаку
52'
АДО Ден Хааг вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
52'
АДО Ден Хааг контролирует мяч.
51'
ПЕК Зволле вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
51'
Удар от ворот произведет ПЕК Зволле
50'
Контроль мяча: [team1]: 69%, [team2]: 31%.
50'
АДО Ден Хааг контролирует мяч.
49'
ПЕК Зволле контролирует мяч.
48'
АДО Ден Хааг контролирует мяч.
48'
ПЕК Зволле вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
47'
Удар от ворот произведет АДО Ден Хааг
47'
Серж Канон выносит мяч и сбавляет давление на ворота
47'
Леманс Клинт из команды ПЕК Зволле отправил кросс в штрафную...
Офсайд
46'
Фалкенбург Эрик из команды АДО Ден Хааг в офсайде
46'
Ван дер Харт Микки взял и забрал мяч на выходе
46'
Эль-Хайяти Абденассер из команды АДО Ден Хааг отправил кросс в штрафную...
Второй тайм начался
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
48'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
48'
Контроль мяча: [team1]: 70%, [team2]: 30%.
48'
Обе команды достойно сыграли в первом тайме
47'
ПЕК Зволле контролирует мяч.
47'
ПЕК Зволле вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
46'
ПЕК Зволле контролирует мяч.
46'
Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [2] минут(а)
Фол, нарушение
46'
Леманс Клинт наказан за толчок Баккер Данни
45'
АДО Ден Хааг вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
45'
Контроль мяча: [team1]: 67%, [team2]: 33%.
45'
Куйперс Ник нанес удар головой, но Ван дер Харт Микки спокойно отбил мяч.
44'
Эль-Хайяти Абденассер навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
44'
Ван дер Берг Сепп из команды ПЕК Зволле опасно и грубо сыграл. Фалкенбург Эрик пострадал.
43'
ПЕК Зволле вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
43'
ПЕК Зволле вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
42'
Ван Дёйнен Майк из команды ПЕК Зволле отправил кросс в штрафную...
42'
Цвинкелс Роберт взял и забрал мяч на выходе
42'
Серж Канон выносит мяч и сбавляет давление на ворота
42'
Леманс Клинт из команды ПЕК Зволле отправил кросс в штрафную...
Угловой
42'
Леманс Клинт из команды ПЕК Зволле разыграл угловой с правого угла.
41'
Эхизибуэ Кингсли из команды ПЕК Зволле делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
41'
Эхизибуэ Кингсли из команды ПЕК Зволле идет с мячом вперед на обострение...
41'
ПЕК Зволле контролирует мяч.
40'
ПЕК Зволле вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
40'
Контроль мяча: [team1]: 68%, [team2]: 32%.
40'
ПЕК Зволле вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
39'
Удар от ворот произведет АДО Ден Хааг
38'
Хамер Густаво из команды ПЕК Зволле делает пас партнеру.
38'
Хамер Густаво из команды ПЕК Зволле идет с мячом вперед на обострение...
38'
Лам Томас нанес удар издали, а Цвинкелс Роберт отбил его обратно в игру!
38'
Намли Юнес из команды ПЕК Зволле отправил кросс в штрафную...
37'
ПЕК Зволле контролирует мяч.
37'
АДО Ден Хааг контролирует мяч.
36'
Эль-Хайяти Абденассер нанес удар, но тот был заблокирован.
36'
Удар от ворот произведет АДО Ден Хааг
35'
Эхизибуэ Кингсли из команды ПЕК Зволле делает неудачный навес.
35'
Контроль мяча: [team1]: 63%, [team2]: 37%.
34'
ПЕК Зволле контролирует мяч.
33'
Удар от ворот произведет ПЕК Зволле
33'
Отличные скиллы показывает Бекер Шеральдо, обводя своих соперников
33'
Удар от ворот произведет АДО Ден Хааг
32'
АДО Ден Хааг вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
31'
ПЕК Зволле вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
31'
Ван Крой Вито нанес удар головой, но Цвинкелс Роберт спокойно отбил мяч.
31'
Намли Юнес из команды ПЕК Зволле отправил кросс в штрафную...
31'
Серж Канон выносит мяч и сбавляет давление на ворота
30'
Намли Юнес из команды ПЕК Зволле отправил кросс в штрафную...
30'
Куйперс Ник выносит мяч и сбавляет давление на ворота
30'
Намли Юнес из команды ПЕК Зволле отправил кросс в штрафную...
30'
Хамер Густаво из команды ПЕК Зволле делает неудачный навес.
30'
ПЕК Зволле контролирует мяч.
30'
Контроль мяча: [team1]: 63%, [team2]: 37%.
29'
Эхизибуэ Кингсли выносит мяч и сбавляет давление на ворота
29'
Эль-Хайяти Абденассер навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
29'
Паал Кеннет наказан за толчок Бекер Шеральдо
28'
Удар от ворот произведет АДО Ден Хааг
28'
ШАНС! Ван Крой Вито нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
28'
Ван дер Харт Микки взял и забрал мяч на выходе
27'
Бекер Шеральдо из команды АДО Ден Хааг отправил кросс в штрафную...
27'
АДО Ден Хааг контролирует мяч.
27'
ПЕК Зволле контролирует мяч.
Фол, нарушение
26'
Судья сигнализирует, что Эхизибуэ Кингсли из команды ПЕК Зволле поставил подножку. Пострадал Иммерс Лекс
26'
Цвинкелс Роберт взял и забрал мяч на выходе
Угловой
26'
Хамер Густаво из команды ПЕК Зволле подал угловой слева.
25'
Серж Канон предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
25'
Ван Дёйнен Майк из команды ПЕК Зволле делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
25'
Контроль мяча: [team1]: 63%, [team2]: 37%.
24'
Лоренцен Мелвин сделал результативную передачу.
Описание гола
24'
Г О О О О Л - Эль-Хайяти Абденассер изменил счет на табло!
24'
Лоренцен Мелвин из команды АДО Ден Хааг отправил кросс в штрафную...
23'
АДО Ден Хааг вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
23'
АДО Ден Хааг вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
23'
АДО Ден Хааг вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
22'
ПЕК Зволле вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
22'
АДО Ден Хааг вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
21'
АДО Ден Хааг вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
Фол, нарушение
20'
Трупе Джованни наказан за толчок Паал Кеннет
20'
Контроль мяча: [team1]: 65%, [team2]: 35%.
Угловой
20'
Лоренцен Мелвин из команды АДО Ден Хааг подал угловой слева.
20'
Лоренцен Мелвин нанес удар, но тот был заблокирован.
Описание гола
18'
Г О О О О Л - Леманс Клинт забивает!
18'
Мейерс Арон ошибается в защите.
18'
Ван дер Харт Микки делает длинную передачу вперед
Описание гола
17'
Г О О О О Л - Эль-Хайяти Абденассер из команды АДО Ден Хааг забивает с точки!
Фол, нарушение
16'
ПЕНАЛЬТИ - Паал Кеннет из команды ПЕК Зволле привез своей команде пенальти, толкнув соперника. Пострадал Бекер Шеральдо.
16'
Бекер Шеральдо из команды АДО Ден Хааг идет с мячом вперед на обострение...
16'
Ван дер Берг Сепп ошибается в защите.
15'
Хамер Густаво бьет со штрафного в створ, но Цвинкелс Роберт держит все под контролем
15'
Контроль мяча: [team1]: 72%, [team2]: 28%.
Фол, нарушение
15'
Судья сигнализирует, что Мейерс Арон из команды АДО Ден Хааг поставил подножку. Пострадал Ван Дёйнен Майк
14'
Хамер Густаво навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
14'
Баккер Данни наказан за толчок Леманс Клинт
14'
Серж Канон выносит мяч и сбавляет давление на ворота
13'
Намли Юнес из команды ПЕК Зволле отправил кросс в штрафную...
13'
АДО Ден Хааг контролирует мяч.
12'
Серж Канон выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
12'
Хамер Густаво из команды ПЕК Зволле подал угловой слева.
12'
Куйперс Ник предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
11'
Отличные скиллы показывает Ван Крой Вито, обводя своих соперников
11'
ПЕК Зволле контролирует мяч.
11'
Удар от ворот произведет АДО Ден Хааг
10'
ШАНС! Леманс Клинт нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
10'
Эхизибуэ Кингсли из команды ПЕК Зволле отправил кросс в штрафную...
10'
Контроль мяча: [team1]: 63%, [team2]: 37%.
10'
ПЕК Зволле контролирует мяч.
Фол, нарушение
9'
Ван Дёйнен Майк задерживает мяч рукой
9'
АДО Ден Хааг вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
Описание гола
7'
Г О О О О Л - Лам Томас бьет в цель!
Угловой
7'
Леманс Клинт из команды ПЕК Зволле подал угловой справа.
7'
Ван Крой Вито нанес удар, но тот был заблокирован.
6'
ПЕК Зволле начинает контратаку
6'
Контроль мяча: [team1]: 81%, [team2]: 19%.
6'
АДО Ден Хааг вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
6'
Лам Томас выносит мяч и сбавляет давление на ворота
6'
Бекер Шеральдо из команды АДО Ден Хааг отправил кросс в штрафную...
Травма, повреждение
6'
Иммерс Лекс возвращается на поле.
6'
Эхизибуэ Кингсли выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
5'
Эль-Хайяти Абденассер из команды АДО Ден Хааг подал угловой справа.
5'
Паал Кеннет предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
5'
Лоренцен Мелвин из команды АДО Ден Хааг отправил кросс в штрафную...
5'
Матч возобновлен
Травма, повреждение
5'
Ох, нехорошо это выглядит. Иммерс Лекс получил травму и медбригада забирает его с поля.
Травма, повреждение
4'
Иммерс Лекс на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
3'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
Фол, нарушение
3'
Судья сигнализирует, что Ван Дёйнен Майк из команды ПЕК Зволле поставил подножку. Пострадал Иммерс Лекс
2'
Ван дер Берг Сепп выносит мяч и сбавляет давление на ворота
2'
Мейерс Арон из команды АДО Ден Хааг отправил кросс в штрафную...
Фол, нарушение
2'
Намли Юнес задерживает мяч рукой
1'
ПЕК Зволле контролирует мяч.
1'
Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
1'
Добро пожаловать на сегодняшнюю игру
1'
ПЕК Зволле начинает с центра поля
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на MAC3PARK Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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