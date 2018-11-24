Стадион: МАК3ПАРК Зрители: 12152
2:3
Конец матча
1:0
7' ГолЛам Томас
1:1
17' ПенальтиЭль-Хайяти Абденассер
2:1
18' ГолЛеманс Клинт
2:2
24' ГолЭль-Хайяти Абденассер
55' Желтая карточкаВан Крой Вито
57' Желтая карточкаФалкенбург Эрик
2:3
83' ГолКуйперс Ник
84' Желтая карточкаБаккер Данни
Второй тайм
94'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
94'
Контроль мяча: [team1]: 68%, [team2]: 32%.
94'
93'
93'
АДО Ден Хааг делает замену. Эль-Хайяти Абденассер уходит с поля, а Бёгелсдейк Том выходит на его замену.
92'
92'
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92'
Эль-Хайяти Абденассер из команды АДО Ден Хааг сыграл отлично и претендует на звание лучшего игрока матча
92'
Генро Денис нарушает правила. Трупе Джованни пострадал
91'
Леманс Клинт нанес удар, но тот был заблокирован.
91'
Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)
91'
Лоренцен Мелвин из команды АДО Ден Хааг в офсайде
91'
91'
Юйнин Чжан нанес удар, мяч был парирован, но Ван дер Харт Микки не удержал его в руках.
90'
Контроль мяча: [team1]: 68%, [team2]: 32%.
90'
90'
Эль-Хайяти Абденассер из команды АДО Ден Хааг разыграл угловой с правого угла.
90'
Гоппел Теймен из команды АДО Ден Хааг делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
89'
Гоппел Теймен из команды АДО Ден Хааг идет с мячом вперед на обострение...
89'
88'
88'
87'
Тактическая замена. Бекер Шеральдо уходит с поля и его заменяет Гоппел Теймен
87'
Скамачча Джанлука наказан за толчок Трупе Джованни
87'
87'
Мейерс Арон выносит мяч и сбавляет давление на ворота
87'
86'
86'
Паал Кеннет из команды ПЕК Зволле отправил кросс в штрафную...
85'
Контроль мяча: [team1]: 68%, [team2]: 32%.
85'
Цвинкелс Роберт выносит мяч и сбавляет давление на ворота
85'
Намли Юнес из команды ПЕК Зволле подал угловой справа.
85'
Трупе Джованни предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
84'
Лам Томас получил травму и заменен. Лахман Даррил выходит на поле.
84'
Намли Юнес навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
84'
Баккер Данни получил желтую карточку от судьи
84'
Баккер Данни нарушает правила. Намли Юнес пострадал
83'
Эль-Хайяти Абденассер сделал результативную передачу.
83'
ГОООООЛ - Куйперс Ник АДО Ден Хааг забивает ударом головой
83'
Эль-Хайяти Абденассер из команды АДО Ден Хааг отправил кросс в штрафную...
83'
Эль-Хайяти Абденассер из команды АДО Ден Хааг разыграл угловой с левого угла.
83'
Матч возобновлен
82'
Ох, нехорошо это выглядит. Лам Томас получил травму и медбригада забирает его с поля.
82'
Лам Томас на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
82'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
81'
Ван дер Харт Микки отбил мяч на угловой после удара Лоренцен Мелвин из штрафной площади.
81'
АДО Ден Хааг начинает контратаку
81'
Лам Томас возвращается на поле.
81'
Матч возобновлен
81'
Ох, нехорошо это выглядит. Лам Томас получил травму и медбригада забирает его с поля.
81'
Лам Томас на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
81'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
80'
Контроль мяча: [team1]: 68%, [team2]: 32%.
80'
Баккер Данни из команды АДО Ден Хааг в офсайде
79'
Лоренцен Мелвин из команды АДО Ден Хааг подал угловой справа.
79'
Должен был быть гол! Бекер Шеральдо имел отличный шанс, но Ван дер Харт Микки не дал голу состоятся!
79'
АДО Ден Хааг имеет хороший шанс забить.
78'
78'
78'
Тактическая замена. Фалкенбург Эрик уходит с поля и его заменяет Юйнин Чжан
78'
ШАНС! Ван Дёйнен Майк нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
78'
77'
77'
77'
77'
Мейерс Арон выносит мяч и сбавляет давление на ворота
76'
Леманс Клинт навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
76'
Тактическая замена. Деккер Рик уходит с поля и его заменяет Скамачча Джанлука
75'
Судья сигнализирует, что Трупе Джованни из команды АДО Ден Хааг поставил подножку. Пострадал Паал Кеннет
75'
Контроль мяча: [team1]: 68%, [team2]: 32%.
75'
74'
74'
Лоренцен Мелвин наказан за толчок Эхизибуэ Кингсли
74'
73'
73'
Баккер Данни нанес удар головой, но Ван дер Харт Микки спокойно отбил мяч.
73'
Фалкенбург Эрик из команды АДО Ден Хааг делает передачу одноклубнику.
72'
Эль-Хайяти Абденассер из команды АДО Ден Хааг подал угловой справа.
72'
Ван дер Харт Микки отбил мяч на угловой после удара Эль-Хайяти Абденассер из штрафной площади.
72'
Ван дер Харт Микки выносит мяч и сбавляет давление на ворота
72'
72'
71'
71'
71'
70'
70'
Контроль мяча: [team1]: 70%, [team2]: 30%.
70'
Эхизибуэ Кингсли возвращается на поле.
70'
Матч возобновлен
69'
Ох, нехорошо это выглядит. Эхизибуэ Кингсли получил травму и медбригада забирает его с поля.
69'
Эхизибуэ Кингсли на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
69'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
69'
Иммерс Лекс из команды АДО Ден Хааг толкнул локтем оппонента. Это Эхизибуэ Кингсли заработал фол
68'
68'
68'
Леманс Клинт из команды ПЕК Зволле подал угловой слева.
68'
Ван Крой Вито из команды ПЕК Зволле нанес удар головой, но мяч был заблокирован.
67'
Паал Кеннет из команды ПЕК Зволле отправил кросс в штрафную...
67'
67'
66'
66'
65'
Трупе Джованни выносит мяч и сбавляет давление на ворота
65'
65'
Контроль мяча: [team1]: 69%, [team2]: 31%.
65'
65'
Лоренцен Мелвин из команды АДО Ден Хааг плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
65'
Лоренцен Мелвин из команды АДО Ден Хааг идет с мячом вперед на обострение...
64'
АДО Ден Хааг начинает контратаку
64'
64'
Хорошую попытку сделал Лоренцен Мелвин. Удар в створ, но вратарь начеку
63'
62'
62'
61'
Эхизибуэ Кингсли наказан за толчок Мейерс Арон
61'
60'
60'
60'
Контроль мяча: [team1]: 67%, [team2]: 33%.
59'
59'
Эхизибуэ Кингсли наказан за толчок Лоренцен Мелвин
59'
59'
Тактическая замена. Хамер Густаво уходит с поля и его заменяет Генро Денис
58'
58'
57'
Фалкенбург Эрик получил желтую карточку от судьи
57'
Фалкенбург Эрик из команды АДО Ден Хааг опасно и грубо сыграл. Деккер Рик пострадал.
56'
56'
56'
Ван Крой Вито из команды ПЕК Зволле отправил кросс в штрафную...
56'
56'
56'
Контроль мяча: [team1]: 68%, [team2]: 32%.
55'
Ван Крой Вито получил желтую карточку от судьи
55'
Ван Крой Вито из команды ПЕК Зволле играет слишком грубо. Бекер Шеральдо оказался на газоне.
55'
Цвинкелс Роберт выносит мяч и сбавляет давление на ворота
55'
54'
Серж Канон предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
54'
Отличные скиллы показывает Ван Дёйнен Майк, обводя своих соперников
54'
Паал Кеннет наказан за толчок Лоренцен Мелвин
53'
Ван Крой Вито нанес удар, но тот был заблокирован.
53'
ШАНС! Лоренцен Мелвин нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
53'
53'
Мейерс Арон делает длинную передачу вперед
53'
Ван Дёйнен Майк из команды ПЕК Зволле делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
52'
52'
52'
51'
51'
50'
Контроль мяча: [team1]: 69%, [team2]: 31%.
50'
49'
48'
48'
ПЕК Зволле вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
47'
47'
47'
46'
Фалкенбург Эрик из команды АДО Ден Хааг в офсайде
46'
Ван дер Харт Микки взял и забрал мяч на выходе
46'
Эль-Хайяти Абденассер из команды АДО Ден Хааг отправил кросс в штрафную...
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
48'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
48'
Контроль мяча: [team1]: 70%, [team2]: 30%.
48'
Обе команды достойно сыграли в первом тайме
47'
47'
46'
46'
Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [2] минут(а)
46'
Леманс Клинт наказан за толчок Баккер Данни
45'
45'
Контроль мяча: [team1]: 67%, [team2]: 33%.
45'
Куйперс Ник нанес удар головой, но Ван дер Харт Микки спокойно отбил мяч.
44'
44'
Ван дер Берг Сепп из команды ПЕК Зволле опасно и грубо сыграл. Фалкенбург Эрик пострадал.
43'
43'
42'
Ван Дёйнен Майк из команды ПЕК Зволле отправил кросс в штрафную...
42'
Цвинкелс Роберт взял и забрал мяч на выходе
42'
42'
42'
Леманс Клинт из команды ПЕК Зволле разыграл угловой с правого угла.
41'
Эхизибуэ Кингсли из команды ПЕК Зволле делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
41'
Эхизибуэ Кингсли из команды ПЕК Зволле идет с мячом вперед на обострение...
41'
40'
40'
Контроль мяча: [team1]: 68%, [team2]: 32%.
40'
39'
38'
Хамер Густаво из команды ПЕК Зволле делает пас партнеру.
38'
Хамер Густаво из команды ПЕК Зволле идет с мячом вперед на обострение...
38'
Лам Томас нанес удар издали, а Цвинкелс Роберт отбил его обратно в игру!
38'
37'
37'
36'
Эль-Хайяти Абденассер нанес удар, но тот был заблокирован.
36'
35'
Эхизибуэ Кингсли из команды ПЕК Зволле делает неудачный навес.
35'
Контроль мяча: [team1]: 63%, [team2]: 37%.
34'
33'
33'
Отличные скиллы показывает Бекер Шеральдо, обводя своих соперников
33'
32'
31'
31'
Ван Крой Вито нанес удар головой, но Цвинкелс Роберт спокойно отбил мяч.
31'
31'
30'
30'
30'
30'
Хамер Густаво из команды ПЕК Зволле делает неудачный навес.
30'
30'
Контроль мяча: [team1]: 63%, [team2]: 37%.
29'
Эхизибуэ Кингсли выносит мяч и сбавляет давление на ворота
29'
29'
Паал Кеннет наказан за толчок Бекер Шеральдо
28'
28'
ШАНС! Ван Крой Вито нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
28'
Ван дер Харт Микки взял и забрал мяч на выходе
27'
Бекер Шеральдо из команды АДО Ден Хааг отправил кросс в штрафную...
27'
27'
26'
Судья сигнализирует, что Эхизибуэ Кингсли из команды ПЕК Зволле поставил подножку. Пострадал Иммерс Лекс
26'
Цвинкелс Роберт взял и забрал мяч на выходе
26'
25'
Серж Канон предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
25'
Ван Дёйнен Майк из команды ПЕК Зволле делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
25'
Контроль мяча: [team1]: 63%, [team2]: 37%.
24'
Лоренцен Мелвин сделал результативную передачу.
24'
Г О О О О Л - Эль-Хайяти Абденассер изменил счет на табло!
24'
23'
23'
23'
22'
ПЕК Зволле вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
22'
21'
20'
Трупе Джованни наказан за толчок Паал Кеннет
20'
Контроль мяча: [team1]: 65%, [team2]: 35%.
20'
Лоренцен Мелвин из команды АДО Ден Хааг подал угловой слева.
20'
Лоренцен Мелвин нанес удар, но тот был заблокирован.
18'
Г О О О О Л - Леманс Клинт забивает!
18'
Мейерс Арон ошибается в защите.
18'
Ван дер Харт Микки делает длинную передачу вперед
17'
Г О О О О Л - Эль-Хайяти Абденассер из команды АДО Ден Хааг забивает с точки!
16'
ПЕНАЛЬТИ - Паал Кеннет из команды ПЕК Зволле привез своей команде пенальти, толкнув соперника. Пострадал Бекер Шеральдо.
16'
Бекер Шеральдо из команды АДО Ден Хааг идет с мячом вперед на обострение...
16'
Ван дер Берг Сепп ошибается в защите.
15'
Хамер Густаво бьет со штрафного в створ, но Цвинкелс Роберт держит все под контролем
15'
Контроль мяча: [team1]: 72%, [team2]: 28%.
15'
Судья сигнализирует, что Мейерс Арон из команды АДО Ден Хааг поставил подножку. Пострадал Ван Дёйнен Майк
14'
Хамер Густаво навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
14'
Баккер Данни наказан за толчок Леманс Клинт
14'
13'
13'
12'
12'
12'
Куйперс Ник предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
11'
Отличные скиллы показывает Ван Крой Вито, обводя своих соперников
11'
11'
10'
ШАНС! Леманс Клинт нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
10'
10'
Контроль мяча: [team1]: 63%, [team2]: 37%.
10'
9'
Ван Дёйнен Майк задерживает мяч рукой
9'
7'
Г О О О О Л - Лам Томас бьет в цель!
7'
Леманс Клинт из команды ПЕК Зволле подал угловой справа.
7'
Ван Крой Вито нанес удар, но тот был заблокирован.
6'
6'
Контроль мяча: [team1]: 81%, [team2]: 19%.
6'
6'
Лам Томас выносит мяч и сбавляет давление на ворота
6'
Бекер Шеральдо из команды АДО Ден Хааг отправил кросс в штрафную...
6'
Иммерс Лекс возвращается на поле.
6'
Эхизибуэ Кингсли выносит мяч и сбавляет давление на ворота
5'
Эль-Хайяти Абденассер из команды АДО Ден Хааг подал угловой справа.
5'
Паал Кеннет предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
5'
5'
Матч возобновлен
5'
Ох, нехорошо это выглядит. Иммерс Лекс получил травму и медбригада забирает его с поля.
4'
Иммерс Лекс на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
3'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
3'
Судья сигнализирует, что Ван Дёйнен Майк из команды ПЕК Зволле поставил подножку. Пострадал Иммерс Лекс
2'
Ван дер Берг Сепп выносит мяч и сбавляет давление на ворота
2'
Мейерс Арон из команды АДО Ден Хааг отправил кросс в штрафную...
2'
Намли Юнес задерживает мяч рукой
1'
1'
Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
1'
Добро пожаловать на сегодняшнюю игру
1'
ПЕК Зволле начинает с центра поля
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на MAC3PARK Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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