Стадион: Центральный стадион Динамо
1:1
Конец матча
45' Желтая карточкаАйт-Атмане Рашид
55' Желтая карточкаMihai Popescu
0:1
77' ГолRazvan Trif
84' Желтая карточкаСаломау Диогу
87' Вторая желтая карточкаMihai Popescu
89' Желтая карточкаФофана Бубакар
90' Желтая карточкаCarlos Fortes
1:1
90' ГолСаломау Диогу
Второй тайм
94'
Ничья - справедливый итог этого скучного матча
94'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
94'
Контроль мяча: [team1]: 55%, [team2]: 45%.
94'
Г О О О О Л - Саломау Диогу забивает!
93'
Аурелиу Луиш выносит мяч и сбавляет давление на ворота
93'
Пенедо Хайме навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
93'
Глупую желтую получил Carlos Fortes за то, что отбил ногой мяч после свистка
93'
92'
Кацикас Георгиос из команды Динамо Бухарест направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче
92'
Плешка Рэзван взял и забрал мяч на выходе
92'
Зенке Симон из команды Динамо Бухарест отправил кросс в штрафную...
92'
92'
Айт-Атмане Рашид из команды Динамо Бухарест забрасывает мяч в штрафную.
91'
Carlos Fortes пробует нанести удар издали, но Пенедо Хайме держит все под контролем
91'
Газ Метан Mедиаш начинает контратаку
91'
90'
Судья сигнализирует, что Daniel Popa из команды Динамо Бухарест поставил подножку. Пострадал Фофана Бубакар
90'
Айт-Атмане Рашид из команды Динамо Бухарест находит одноклубника четким пасом пяткой.
90'
90'
Кацикас Георгиос из команды Динамо Бухарест делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
90'
Саломау Диогу из команды Динамо Бухарест подал угловой слева.
90'
Контроль мяча: [team1]: 55%, [team2]: 45%.
90'
Микаэл Андре предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
90'
90'
90'
89'
Фофана Бубакар получает желтую карточку за неспортивное поведение
89'
Судья сигнализирует, что Аурелиу Луиш из команды Газ Метан Mедиаш поставил подножку. Пострадал Айт-Атмане Рашид
88'
Монтини Маттиа из команды Динамо Бухарест опасно и грубо сыграл. Микаэл Андре пострадал.
88'
Razvan Trif возвращается на поле.
88'
88'
Матч возобновлен
88'
Ох, нехорошо это выглядит. Razvan Trif получил травму и медбригада забирает его с поля.
87'
Razvan Trif на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
87'
Mihai Popescu получает вторую желтую карточку. Удаление.
87'
Безумный фол. Mihai Popescu грубо играет против соперника. Пострадал Razvan Trif
86'
86'
Выглядело как неплохой момент. Крецу Валентин из команды Газ Метан Mедиаш закинул мяч в штрафную, но никого из одноклубников там не было
86'
Крецу Валентин из команды Газ Метан Mедиаш идет с мячом вперед на обострение...
85'
Газ Метан Mедиаш начинает контратаку
85'
85'
Зенке Симон из команды Динамо Бухарест делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
85'
85'
Контроль мяча: [team1]: 54%, [team2]: 46%.
84'
ШАНС! Аурелиу Луиш нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
84'
Аурелиу Луиш из команды Газ Метан Mедиаш идет с мячом вперед на обострение...
84'
Саломау Диогу получил желтую карточку от судьи
84'
Саломау Диогу из команды Динамо Бухарест опасно и грубо сыграл. Роберто Ромео пострадал.
83'
Зенке Симон из команды Динамо Бухарест опасно и грубо сыграл. Плешка Рэзван пострадал.
83'
83'
82'
Микаэл Андре выносит мяч и сбавляет давление на ворота
82'
82'
Роберто Ромео выносит мяч и сбавляет давление на ворота
82'
82'
Саломау Диогу из команды Динамо Бухарест разыграл угловой с левого угла.
82'
Мариус Марсел Константин предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
82'
Саломау Диогу из команды Динамо Бухарест делает отличный кросс...
81'
81'
81'
81'
81'
Mihai Popescu из команды Динамо Бухарест отправил кросс в штрафную...
80'
Контроль мяча: [team1]: 54%, [team2]: 46%.
80'
80'
79'
79'
79'
78'
Тактическая замена. Antoni Ivanov уходит с поля и его заменяет Роберто Ромео
77'
Шамед Нассер сделал результативную передачу.
77'
Г О О О О Л - Razvan Trif изменил счет на табло!
77'
ШАНС! Razvan Trif вышел один-на-один с голкипером...
77'
Шамед Нассер из команды Газ Метан Mедиаш находит одноклубника четким пасом пяткой.
77'
Antoni Ivanov из команды Газ Метан Mедиаш делает пас партнеру.
77'
Кацикас Георгиос выносит мяч и сбавляет давление на ворота
77'
Sorin Busu из команды Газ Метан Mедиаш отправил кросс в штрафную...
76'
75'
Зенке Симон из команды Динамо Бухарест играет слишком грубо. Sorin Busu оказался на газоне.
75'
Контроль мяча: [team1]: 52%, [team2]: 48%.
75'
Фофана Бубакар из команды Газ Метан Mедиаш нанес удар, мяч после которого попал в штангу, после того, как вратарь отбил мяч.
75'
Шамед Нассер из команды Газ Метан Mедиаш отправил кросс в штрафную...
74'
Мариус Марсел Константин нанес удар, но тот был заблокирован.
74'
Шамед Нассер из команды Газ Метан Mедиаш подал угловой справа.
74'
Крецу Валентин из команды Газ Метан Mедиаш делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
73'
Купер Армандо из команды Динамо Бухарест играет слишком грубо. Antoni Ivanov оказался на газоне.
73'
73'
73'
Daniel Popa из команды Динамо Бухарест делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
72'
Carlos Fortes наказан за толчок Айт-Атмане Рашид
72'
72'
Тактическая замена. Darius Olaru уходит с поля и его заменяет Razvan Trif
71'
70'
Контроль мяча: [team1]: 52%, [team2]: 48%.
70'
Хорошую попытку сделал Монтини Маттиа. Удар в створ, но вратарь начеку
70'
Купер Армандо нанес удар, но тот был заблокирован.
70'
70'
70'
70'
Саломау Диогу из команды Динамо Бухарест подал угловой справа.
69'
Плешка Рэзван отбил мяч на угловой после удара Daniel Popa из штрафной площади.
69'
Плохо сыграл Микаэл Андре - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
69'
69'
68'
Daniel Popa из команды Динамо Бухарест в офсайде
68'
Carlos Fortes наказан за толчок Кацикас Георгиос
67'
67'
Sergiu Popovici нанес удар, но промахнулся очень сильно.
67'
66'
Carlos Fortes наказан за толчок Mihai Popescu
66'
65'
Контроль мяча: [team1]: 51%, [team2]: 49%.
65'
64'
64'
Тактическая замена. Ely Fernandes уходит с поля и его заменяет Шамед Нассер
63'
Шанс! Darius Olaru из команды Газ Метан Mедиаш пробил головой, но мимо
63'
Sorin Busu из команды Газ Метан Mедиаш отправил кросс в штрафную...
62'
Зенке Симон из команды Динамо Бухарест в офсайде
62'
62'
61'
Капитан команды вынужден передать свою повязку, так как покидает поле.
61'
Ханка Серджу получил травму и заменен. Зенке Симон выходит на поле.
61'
Саломау Диогу из команды Динамо Бухарест в офсайде
60'
Sergiu Popovici из команды Динамо Бухарест делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
60'
Sergiu Popovici из команды Динамо Бухарест идет с мячом вперед на обострение...
60'
Контроль мяча: [team1]: 51%, [team2]: 49%.
60'
60'
Микаэл Андре возвращается на поле.
59'
Матч возобновится спорным мячом
59'
Матч возобновлен
59'
Ох, нехорошо это выглядит. Микаэл Андре получил травму и медбригада забирает его с поля.
59'
Микаэл Андре на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
59'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
58'
Ханка Серджу нанес удар, но тот был заблокирован.
58'
Daniel Popa из команды Динамо Бухарест делает пас партнеру.
58'
57'
Саломау Диогу из команды Динамо Бухарест навешивает, но мяч уходит за линию ворот.
57'
Саломау Диогу из команды Динамо Бухарест идет с мячом вперед на обострение...
57'
56'
Газ Метан Mедиаш контролирует мяч.
56'
55'
Аурелиу Луиш не смог попасть в створ ударом издали
55'
Deian Sorescu выносит мяч и сбавляет давление на ворота
55'
Мариус Марсел Константин навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
55'
Контроль мяча: [team1]: 47%, [team2]: 53%.
55'
Mihai Popescu получил желтую карточку от судьи
54'
Безумный фол. Mihai Popescu грубо играет против соперника. Пострадал Antoni Ivanov
54'
Carlos Fortes из команды Газ Метан Mедиаш сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
54'
Sorin Busu из команды Газ Метан Mедиаш делает пас партнеру.
53'
53'
52'
52'
52'
Mihai Popescu выносит мяч и сбавляет давление на ворота
52'
Carlos Fortes из команды Газ Метан Mедиаш отправил кросс в штрафную...
51'
Судья сигнализирует, что Купер Армандо из команды Динамо Бухарест поставил подножку. Пострадал Darius Olaru
51'
Микаэл Андре выносит мяч и сбавляет давление на ворота
51'
51'
50'
Саломау Диогу из команды Динамо Бухарест делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
50'
Крецу Валентин из команды Газ Метан Mедиаш делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
50'
Контроль мяча: [team1]: 51%, [team2]: 49%.
50'
49'
49'
Монтини Маттиа задерживает мяч рукой
48'
Судья сигнализирует, что Darius Olaru из команды Газ Метан Mедиаш поставил подножку. Пострадал Купер Армандо
48'
48'
Ely Fernandes нанес удар, но тот был заблокирован.
47'
47'
Судья сигнализирует, что Айт-Атмане Рашид из команды Динамо Бухарест поставил подножку. Пострадал Antoni Ivanov
46'
46'
Тактическая замена. Robert Moldoveanu уходит с поля и его заменяет Монтини Маттиа
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
47'
Контроль мяча: [team1]: 50%, [team2]: 50%.
47'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
46'
Sergiu Popovici из команды Динамо Бухарест делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
46'
Daniel Popa из команды Динамо Бухарест плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
46'
Sergiu Popovici из команды Динамо Бухарест отправил кросс в штрафную...
46'
Аурелиу Луиш нарушает правила. Robert Moldoveanu пострадал
46'
46'
Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [1] минут(а)
45'
Контроль мяча: [team1]: 49%, [team2]: 51%.
45'
Айт-Атмане Рашид из команды Динамо Бухарест играет слишком грубо. Antoni Ivanov оказался на газоне.
45'
45'
Айт-Атмане Рашид - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол
44'
Айт-Атмане Рашид из команды Динамо Бухарест играет слишком грубо. Аурелиу Луиш оказался на газоне.
44'
Darius Olaru задерживает мяч рукой
43'
Судья сигнализирует, что Ханка Серджу из команды Динамо Бухарест поставил подножку. Пострадал Sorin Busu
43'
43'
42'
42'
42'
41'
41'
Daniel Popa не смог попасть в створ ударом издали
41'
Отличные скиллы показывает Daniel Popa, обводя своих соперников
41'
Фофана Бубакар ошибается в защите.
41'
Плешка Рэзван взял и забрал мяч на выходе
41'
41'
40'
Аурелиу Луиш выносит мяч и сбавляет давление на ворота
40'
Ханка Серджу из команды Динамо Бухарест забрасывает мяч в штрафную.
40'
Ely Fernandes наказан за толчок Ханка Серджу
40'
Контроль мяча: [team1]: 50%, [team2]: 50%.
40'
39'
38'
Безумный фол. Antoni Ivanov грубо играет против соперника. Пострадал Deian Sorescu
38'
После штрафного удара,который нанес Carlos Fortes мяч отбивается вратарем и возвращается в игру
37'
Кацикас Георгиос задерживает мяч рукой
37'
Фофана Бубакар из команды Газ Метан Mедиаш сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
37'
36'
Судья сигнализирует, что Купер Армандо из команды Динамо Бухарест поставил подножку. Пострадал Аурелиу Луиш
36'
36'
Опасность предотвращена - Пенедо Хайме из команды Динамо Бухарест вступил в отбор удачно
36'
Фофана Бубакар из команды Газ Метан Mедиаш идет с мячом вперед на обострение...
35'
35'
Контроль мяча: [team1]: 56%, [team2]: 44%.
35'
34'
Судья сигнализирует, что Микаэл Андре из команды Газ Метан Mедиаш поставил подножку. Пострадал Daniel Popa
34'
34'
33'
Ханка Серджу выносит мяч и сбавляет давление на ворота
33'
32'
Судья сигнализирует, что Купер Армандо из команды Динамо Бухарест поставил подножку. Пострадал Carlos Fortes
32'
32'
30'
Выглядело как неплохой момент. Ханка Серджу из команды Динамо Бухарест закинул мяч в штрафную, но никого из одноклубников там не было
30'
Ханка Серджу из команды Динамо Бухарест идет с мячом вперед на обострение...
30'
Контроль мяча: [team1]: 57%, [team2]: 43%.
30'
Судья сигнализирует, что Крецу Валентин из команды Газ Метан Mедиаш поставил подножку. Пострадал Daniel Popa
29'
29'
Саломау Диогу наказан за толчок Крецу Валентин
28'
28'
Фофана Бубакар наказан за толчок Robert Moldoveanu
28'
Купер Армандо возвращается на поле.
28'
27'
Шанс! Микаэл Андре из команды Газ Метан Mедиаш пробил головой, но мимо
27'
27'
Матч возобновлен
27'
Ох, нехорошо это выглядит. Купер Армандо получил травму и медбригада забирает его с поля.
26'
Купер Армандо на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
26'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
26'
Игрок команды Динамо Бухарест совершает фол
26'
Carlos Fortes бьет с лёта по воротам, но вратарь делает сейв
26'
Darius Olaru из команды Газ Метан Mедиаш отправил кросс в штрафную...
26'
Darius Olaru из команды Газ Метан Mедиаш идет с мячом вперед на обострение...
25'
25'
Контроль мяча: [team1]: 60%, [team2]: 40%.
25'
Ely Fernandes из команды Газ Метан Mедиаш делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
24'
23'
Шанс! Mihai Popescu из команды Динамо Бухарест пробил головой, но мимо
23'
Саломау Диогу из команды Динамо Бухарест подал угловой справа.
23'
Мариус Марсел Константин предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
23'
Ханка Серджу из команды Динамо Бухарест делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
22'
Опасность предотвращена - Мариус Марсел Константин из команды Газ Метан Mедиаш вступил в отбор удачно
22'
Отличный футбол, играя в пас друг с другом, показывают Daniel Popa и Ханка Серджу из команды Динамо Бухарест.
22'
22'
21'
21'
Аурелиу Луиш из команды Газ Метан Mедиаш сыграл в стеночку, но мяч перехватили. Antoni Ivanov мяча так и не получил
20'
20'
Контроль мяча: [team1]: 61%, [team2]: 39%.
20'
Судья сигнализирует, что Robert Moldoveanu из команды Динамо Бухарест поставил подножку. Пострадал Крецу Валентин
20'
19'
Robert Moldoveanu нанес удар, но промахнулся очень сильно.
19'
18'
Мариус Марсел Константин бьет головой по воротам, но вратарь делает сейв
18'
Аурелиу Луиш навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
17'
Судья сигнализирует, что Купер Армандо из команды Динамо Бухарест поставил подножку. Пострадал Ely Fernandes
17'
16'
Deian Sorescu из команды Динамо Бухарест опасно и грубо сыграл. Sorin Busu пострадал.
16'
16'
15'
Контроль мяча: [team1]: 61%, [team2]: 39%.
15'
Айт-Атмане Рашид наказан за толчок Ely Fernandes
14'
Carlos Fortes выносит мяч и сбавляет давление на ворота
14'
Ханка Серджу навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
14'
Микаэл Андре наказан за толчок Robert Moldoveanu
13'
12'
Daniel Popa из команды Динамо Бухарест в офсайде
12'
11'
Carlos Fortes наказан за толчок Айт-Атмане Рашид
11'
11'
Sergiu Popovici из команды Динамо Бухарест навешивает, но мяч уходит за линию ворот.
10'
10'
Контроль мяча: [team1]: 51%, [team2]: 49%.
10'
9'
9'
8'
8'
Матч возобновлен
8'
Mihai Popescu возвращается на поле.
7'
Ох, нехорошо это выглядит. Mihai Popescu получил травму и медбригада забирает его с поля.
7'
Mihai Popescu на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
7'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
7'
Carlos Fortes из команды Газ Метан Mедиаш опасно и грубо сыграл. Mihai Popescu пострадал.
7'
Antoni Ivanov из команды Газ Метан Mедиаш подал угловой слева.
6'
Кацикас Георгиос предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
6'
Ely Fernandes из команды Газ Метан Mедиаш отправил кросс в штрафную...
6'
Айт-Атмане Рашид из команды Динамо Бухарест играет слишком грубо. Ely Fernandes оказался на газоне.
6'
5'
Контроль мяча: [team1]: 80%, [team2]: 20%.
5'
Айт-Атмане Рашид наказан за толчок Аурелиу Луиш
4'
4'
4'
3'
Ханка Серджу из команды Динамо Бухарест толкнул локтем оппонента. Это Sorin Busu заработал фол
3'
Carlos Fortes наказан за толчок Кацикас Георгиос
3'
2'
2'
1'
Крецу Валентин из команды Газ Метан Mедиаш опасно и грубо сыграл. Саломау Диогу пострадал.
1'
Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
1'
Сегодня прохладно для игры в футбол.
1'
Динамо Бухарест начинает с центра поля
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadionul Dinamo Bucuresti. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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