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  4. Румыния
  5. Первая лига
Стадион:
Динамо Бухарест
1:1
Конец матча
Газ Метан Mедиаш
0'
45' Желтая карточка
Айт-Атмане Рашид
55' Желтая карточка
Mihai Popescu
0:1
77' Гол
Razvan Trif
84' Желтая карточка
Саломау Диогу
87' Вторая желтая карточка
Mihai Popescu
89' Желтая карточка
Фофана Бубакар
90' Желтая карточка
Carlos Fortes
1:1
90' Гол
Саломау Диогу
90'+4
Второй тайм
94'
Ничья - справедливый итог этого скучного матча
Свисток
94'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
94'
Контроль мяча: [team1]: 55%, [team2]: 45%.
Описание гола
94'
Г О О О О Л - Саломау Диогу забивает!
93'
Аурелиу Луиш выносит мяч и сбавляет давление на ворота
93'
Пенедо Хайме навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Желтая карточка
93'
Глупую желтую получил Carlos Fortes за то, что отбил ногой мяч после свистка
Офсайд
93'
Carlos Fortes из команды Газ Метан Mедиаш в офсайде
92'
Кацикас Георгиос из команды Динамо Бухарест направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче
92'
Плешка Рэзван взял и забрал мяч на выходе
92'
Зенке Симон из команды Динамо Бухарест отправил кросс в штрафную...
92'
Мариус Марсел Константин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
92'
Айт-Атмане Рашид из команды Динамо Бухарест забрасывает мяч в штрафную.
91'
Carlos Fortes пробует нанести удар издали, но Пенедо Хайме держит все под контролем
91'
Газ Метан Mедиаш начинает контратаку
91'
Динамо Бухарест вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
Фол, нарушение
90'
Судья сигнализирует, что Daniel Popa из команды Динамо Бухарест поставил подножку. Пострадал Фофана Бубакар
90'
Айт-Атмане Рашид из команды Динамо Бухарест находит одноклубника четким пасом пяткой.
90'
Deian Sorescu из команды Динамо Бухарест отправил кросс в штрафную...
90'
Кацикас Георгиос из команды Динамо Бухарест делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
Угловой
90'
Саломау Диогу из команды Динамо Бухарест подал угловой слева.
90'
Контроль мяча: [team1]: 55%, [team2]: 45%.
90'
Микаэл Андре предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
90'
Динамо Бухарест вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
90'
Мариус Марсел Константин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
90'
Купер Армандо из команды Динамо Бухарест отправил кросс в штрафную...
Желтая карточка
89'
Фофана Бубакар получает желтую карточку за неспортивное поведение
Фол, нарушение
89'
Судья сигнализирует, что Аурелиу Луиш из команды Газ Метан Mедиаш поставил подножку. Пострадал Айт-Атмане Рашид
Фол, нарушение
88'
Монтини Маттиа из команды Динамо Бухарест опасно и грубо сыграл. Микаэл Андре пострадал.
Травма, повреждение
88'
Razvan Trif возвращается на поле.
88'
Динамо Бухарест вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
88'
Матч возобновлен
Травма, повреждение
88'
Ох, нехорошо это выглядит. Razvan Trif получил травму и медбригада забирает его с поля.
Травма, повреждение
87'
Razvan Trif на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
87'
Mihai Popescu получает вторую желтую карточку. Удаление.
Фол, нарушение
87'
Безумный фол. Mihai Popescu грубо играет против соперника. Пострадал Razvan Trif
86'
Динамо Бухарест вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
86'
Выглядело как неплохой момент. Крецу Валентин из команды Газ Метан Mедиаш закинул мяч в штрафную, но никого из одноклубников там не было
86'
Крецу Валентин из команды Газ Метан Mедиаш идет с мячом вперед на обострение...
85'
Газ Метан Mедиаш начинает контратаку
85'
Динамо Бухарест вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
85'
Зенке Симон из команды Динамо Бухарест делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
85'
Удар от ворот произведет Динамо Бухарест
85'
Контроль мяча: [team1]: 54%, [team2]: 46%.
84'
ШАНС! Аурелиу Луиш нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
84'
Аурелиу Луиш из команды Газ Метан Mедиаш идет с мячом вперед на обострение...
Желтая карточка
84'
Саломау Диогу получил желтую карточку от судьи
Фол, нарушение
84'
Саломау Диогу из команды Динамо Бухарест опасно и грубо сыграл. Роберто Ромео пострадал.
Фол, нарушение
83'
Зенке Симон из команды Динамо Бухарест опасно и грубо сыграл. Плешка Рэзван пострадал.
83'
Саломау Диогу из команды Динамо Бухарест отправил кросс в штрафную...
83'
Газ Метан Mедиаш вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
82'
Микаэл Андре выносит мяч и сбавляет давление на ворота
82'
Купер Армандо из команды Динамо Бухарест отправил кросс в штрафную...
82'
Роберто Ромео выносит мяч и сбавляет давление на ворота
82'
Саломау Диогу из команды Динамо Бухарест отправил кросс в штрафную...
Угловой
82'
Саломау Диогу из команды Динамо Бухарест разыграл угловой с левого угла.
82'
Мариус Марсел Константин предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
82'
Саломау Диогу из команды Динамо Бухарест делает отличный кросс...
81'
Фофана Бубакар выносит мяч и сбавляет давление на ворота
81'
Купер Армандо из команды Динамо Бухарест отправил кросс в штрафную...
81'
Динамо Бухарест вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
81'
Мариус Марсел Константин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
81'
Mihai Popescu из команды Динамо Бухарест отправил кросс в штрафную...
80'
Контроль мяча: [team1]: 54%, [team2]: 46%.
80'
Динамо Бухарест вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
80'
Газ Метан Mедиаш вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
79'
Динамо Бухарест вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
79'
Deian Sorescu из команды Динамо Бухарест отправил кросс в штрафную...
79'
Динамо Бухарест вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
78'
Тактическая замена. Antoni Ivanov уходит с поля и его заменяет Роберто Ромео
77'
Шамед Нассер сделал результативную передачу.
Описание гола
77'
Г О О О О Л - Razvan Trif изменил счет на табло!
77'
ШАНС! Razvan Trif вышел один-на-один с голкипером...
77'
Шамед Нассер из команды Газ Метан Mедиаш находит одноклубника четким пасом пяткой.
77'
Antoni Ivanov из команды Газ Метан Mедиаш делает пас партнеру.
77'
Кацикас Георгиос выносит мяч и сбавляет давление на ворота
77'
Sorin Busu из команды Газ Метан Mедиаш отправил кросс в штрафную...
76'
Динамо Бухарест вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
Фол, нарушение
75'
Зенке Симон из команды Динамо Бухарест играет слишком грубо. Sorin Busu оказался на газоне.
75'
Контроль мяча: [team1]: 52%, [team2]: 48%.
75'
Фофана Бубакар из команды Газ Метан Mедиаш нанес удар, мяч после которого попал в штангу, после того, как вратарь отбил мяч.
75'
Шамед Нассер из команды Газ Метан Mедиаш отправил кросс в штрафную...
74'
Мариус Марсел Константин нанес удар, но тот был заблокирован.
Угловой
74'
Шамед Нассер из команды Газ Метан Mедиаш подал угловой справа.
74'
Крецу Валентин из команды Газ Метан Mедиаш делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
Фол, нарушение
73'
Купер Армандо из команды Динамо Бухарест играет слишком грубо. Antoni Ivanov оказался на газоне.
73'
Динамо Бухарест вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
73'
Deian Sorescu из команды Динамо Бухарест делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
73'
Daniel Popa из команды Динамо Бухарест делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
Фол, нарушение
72'
Carlos Fortes наказан за толчок Айт-Атмане Рашид
72'
Удар от ворот произведет Газ Метан Mедиаш
72'
Тактическая замена. Darius Olaru уходит с поля и его заменяет Razvan Trif
71'
Газ Метан Mедиаш вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
70'
Контроль мяча: [team1]: 52%, [team2]: 48%.
70'
Хорошую попытку сделал Монтини Маттиа. Удар в створ, но вратарь начеку
70'
Купер Армандо нанес удар, но тот был заблокирован.
70'
Фофана Бубакар выносит мяч и сбавляет давление на ворота
70'
Саломау Диогу из команды Динамо Бухарест отправил кросс в штрафную...
70'
Фофана Бубакар выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
70'
Саломау Диогу из команды Динамо Бухарест подал угловой справа.
69'
Плешка Рэзван отбил мяч на угловой после удара Daniel Popa из штрафной площади.
69'
Плохо сыграл Микаэл Андре - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
69'
Deian Sorescu из команды Динамо Бухарест отправил кросс в штрафную...
69'
Динамо Бухарест вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
Офсайд
68'
Daniel Popa из команды Динамо Бухарест в офсайде
Фол, нарушение
68'
Carlos Fortes наказан за толчок Кацикас Георгиос
67'
Удар от ворот произведет Газ Метан Mедиаш
67'
Sergiu Popovici нанес удар, но промахнулся очень сильно.
67'
Динамо Бухарест вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
Фол, нарушение
66'
Carlos Fortes наказан за толчок Mihai Popescu
66'
Удар от ворот произведет Газ Метан Mедиаш
65'
Контроль мяча: [team1]: 51%, [team2]: 49%.
65'
Динамо Бухарест вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
64'
Удар от ворот произведет Динамо Бухарест
64'
Тактическая замена. Ely Fernandes уходит с поля и его заменяет Шамед Нассер
63'
Шанс! Darius Olaru из команды Газ Метан Mедиаш пробил головой, но мимо
63'
Sorin Busu из команды Газ Метан Mедиаш отправил кросс в штрафную...
Офсайд
62'
Зенке Симон из команды Динамо Бухарест в офсайде
62'
Динамо Бухарест вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
62'
Динамо Бухарест вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
61'
Капитан команды вынужден передать свою повязку, так как покидает поле.
61'
Ханка Серджу получил травму и заменен. Зенке Симон выходит на поле.
Офсайд
61'
Саломау Диогу из команды Динамо Бухарест в офсайде
60'
Sergiu Popovici из команды Динамо Бухарест делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
60'
Sergiu Popovici из команды Динамо Бухарест идет с мячом вперед на обострение...
60'
Контроль мяча: [team1]: 51%, [team2]: 49%.
60'
Динамо Бухарест контролирует мяч.
Травма, повреждение
60'
Микаэл Андре возвращается на поле.
59'
Матч возобновится спорным мячом
59'
Матч возобновлен
Травма, повреждение
59'
Ох, нехорошо это выглядит. Микаэл Андре получил травму и медбригада забирает его с поля.
Травма, повреждение
59'
Микаэл Андре на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
59'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
58'
Ханка Серджу нанес удар, но тот был заблокирован.
58'
Daniel Popa из команды Динамо Бухарест делает пас партнеру.
58'
Удар от ворот произведет Газ Метан Mедиаш
57'
Саломау Диогу из команды Динамо Бухарест навешивает, но мяч уходит за линию ворот.
57'
Саломау Диогу из команды Динамо Бухарест идет с мячом вперед на обострение...
57'
Динамо Бухарест вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
56'
Газ Метан Mедиаш контролирует мяч.
56'
Удар от ворот произведет Динамо Бухарест
55'
Аурелиу Луиш не смог попасть в створ ударом издали
55'
Deian Sorescu выносит мяч и сбавляет давление на ворота
55'
Мариус Марсел Константин навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
55'
Контроль мяча: [team1]: 47%, [team2]: 53%.
Желтая карточка
55'
Mihai Popescu получил желтую карточку от судьи
Фол, нарушение
54'
Безумный фол. Mihai Popescu грубо играет против соперника. Пострадал Antoni Ivanov
54'
Carlos Fortes из команды Газ Метан Mедиаш сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
54'
Sorin Busu из команды Газ Метан Mедиаш делает пас партнеру.
53'
Газ Метан Mедиаш вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
53'
Динамо Бухарест вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
52'
Газ Метан Mедиаш вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
52'
Газ Метан Mедиаш вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
52'
Mihai Popescu выносит мяч и сбавляет давление на ворота
52'
Carlos Fortes из команды Газ Метан Mедиаш отправил кросс в штрафную...
Фол, нарушение
51'
Судья сигнализирует, что Купер Армандо из команды Динамо Бухарест поставил подножку. Пострадал Darius Olaru
51'
Микаэл Андре выносит мяч и сбавляет давление на ворота
51'
Deian Sorescu из команды Динамо Бухарест отправил кросс в штрафную...
51'
Динамо Бухарест вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
50'
Саломау Диогу из команды Динамо Бухарест делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
50'
Крецу Валентин из команды Газ Метан Mедиаш делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
50'
Контроль мяча: [team1]: 51%, [team2]: 49%.
50'
Динамо Бухарест вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
49'
Газ Метан Mедиаш вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
Фол, нарушение
49'
Монтини Маттиа задерживает мяч рукой
Фол, нарушение
48'
Судья сигнализирует, что Darius Olaru из команды Газ Метан Mедиаш поставил подножку. Пострадал Купер Армандо
Офсайд
48'
Carlos Fortes из команды Газ Метан Mедиаш в офсайде
48'
Ely Fernandes нанес удар, но тот был заблокирован.
47'
Газ Метан Mедиаш вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
Фол, нарушение
47'
Судья сигнализирует, что Айт-Атмане Рашид из команды Динамо Бухарест поставил подножку. Пострадал Antoni Ivanov
46'
Газ Метан Mедиаш вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
46'
Тактическая замена. Robert Moldoveanu уходит с поля и его заменяет Монтини Маттиа
Второй тайм начался
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
47'
Контроль мяча: [team1]: 50%, [team2]: 50%.
47'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
46'
Sergiu Popovici из команды Динамо Бухарест делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
46'
Daniel Popa из команды Динамо Бухарест плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
46'
Sergiu Popovici из команды Динамо Бухарест отправил кросс в штрафную...
Фол, нарушение
46'
Аурелиу Луиш нарушает правила. Robert Moldoveanu пострадал
46'
Динамо Бухарест вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
46'
Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [1] минут(а)
45'
Контроль мяча: [team1]: 49%, [team2]: 51%.
Фол, нарушение
45'
Айт-Атмане Рашид из команды Динамо Бухарест играет слишком грубо. Antoni Ivanov оказался на газоне.
45'
Динамо Бухарест вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
Желтая карточка
45'
Айт-Атмане Рашид - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол
Фол, нарушение
44'
Айт-Атмане Рашид из команды Динамо Бухарест играет слишком грубо. Аурелиу Луиш оказался на газоне.
Фол, нарушение
44'
Darius Olaru задерживает мяч рукой
Фол, нарушение
43'
Судья сигнализирует, что Ханка Серджу из команды Динамо Бухарест поставил подножку. Пострадал Sorin Busu
43'
Газ Метан Mедиаш вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
43'
Динамо Бухарест вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
42'
Динамо Бухарест вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
42'
Газ Метан Mедиаш вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
42'
Удар от ворот произведет Газ Метан Mедиаш
41'
Удар от ворот произведет Газ Метан Mедиаш
41'
Daniel Popa не смог попасть в створ ударом издали
41'
Отличные скиллы показывает Daniel Popa, обводя своих соперников
41'
Фофана Бубакар ошибается в защите.
41'
Плешка Рэзван взял и забрал мяч на выходе
41'
Саломау Диогу из команды Динамо Бухарест отправил кросс в штрафную...
41'
Динамо Бухарест вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
40'
Аурелиу Луиш выносит мяч и сбавляет давление на ворота
40'
Ханка Серджу из команды Динамо Бухарест забрасывает мяч в штрафную.
Фол, нарушение
40'
Ely Fernandes наказан за толчок Ханка Серджу
40'
Контроль мяча: [team1]: 50%, [team2]: 50%.
40'
Газ Метан Mедиаш вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
39'
Динамо Бухарест вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
Фол, нарушение
38'
Безумный фол. Antoni Ivanov грубо играет против соперника. Пострадал Deian Sorescu
38'
После штрафного удара,который нанес Carlos Fortes мяч отбивается вратарем и возвращается в игру
Фол, нарушение
37'
Кацикас Георгиос задерживает мяч рукой
37'
Фофана Бубакар из команды Газ Метан Mедиаш сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
37'
Antoni Ivanov навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
36'
Судья сигнализирует, что Купер Армандо из команды Динамо Бухарест поставил подножку. Пострадал Аурелиу Луиш
36'
Газ Метан Mедиаш вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
36'
Опасность предотвращена - Пенедо Хайме из команды Динамо Бухарест вступил в отбор удачно
36'
Фофана Бубакар из команды Газ Метан Mедиаш идет с мячом вперед на обострение...
35'
Динамо Бухарест вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
35'
Контроль мяча: [team1]: 56%, [team2]: 44%.
35'
Deian Sorescu из команды Динамо Бухарест делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
Фол, нарушение
34'
Судья сигнализирует, что Микаэл Андре из команды Газ Метан Mедиаш поставил подножку. Пострадал Daniel Popa
34'
Динамо Бухарест вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
34'
Динамо Бухарест вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
33'
Ханка Серджу выносит мяч и сбавляет давление на ворота
33'
Antoni Ivanov навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
32'
Судья сигнализирует, что Купер Армандо из команды Динамо Бухарест поставил подножку. Пострадал Carlos Fortes
32'
Удар от ворот произведет Газ Метан Mедиаш
32'
Deian Sorescu из команды Динамо Бухарест делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
30'
Выглядело как неплохой момент. Ханка Серджу из команды Динамо Бухарест закинул мяч в штрафную, но никого из одноклубников там не было
30'
Ханка Серджу из команды Динамо Бухарест идет с мячом вперед на обострение...
30'
Контроль мяча: [team1]: 57%, [team2]: 43%.
Фол, нарушение
30'
Судья сигнализирует, что Крецу Валентин из команды Газ Метан Mедиаш поставил подножку. Пострадал Daniel Popa
29'
Газ Метан Mедиаш вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
Фол, нарушение
29'
Саломау Диогу наказан за толчок Крецу Валентин
28'
Газ Метан Mедиаш вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
Фол, нарушение
28'
Фофана Бубакар наказан за толчок Robert Moldoveanu
Травма, повреждение
28'
Купер Армандо возвращается на поле.
28'
Удар от ворот произведет Динамо Бухарест
27'
Шанс! Микаэл Андре из команды Газ Метан Mедиаш пробил головой, но мимо
27'
Antoni Ivanov навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
27'
Матч возобновлен
Травма, повреждение
27'
Ох, нехорошо это выглядит. Купер Армандо получил травму и медбригада забирает его с поля.
Травма, повреждение
26'
Купер Армандо на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
26'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
Фол, нарушение
26'
Игрок команды Динамо Бухарест совершает фол
26'
Carlos Fortes бьет с лёта по воротам, но вратарь делает сейв
26'
Darius Olaru из команды Газ Метан Mедиаш отправил кросс в штрафную...
26'
Darius Olaru из команды Газ Метан Mедиаш идет с мячом вперед на обострение...
25'
Динамо Бухарест вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
25'
Контроль мяча: [team1]: 60%, [team2]: 40%.
25'
Ely Fernandes из команды Газ Метан Mедиаш делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
24'
Удар от ворот произведет Газ Метан Mедиаш
23'
Шанс! Mihai Popescu из команды Динамо Бухарест пробил головой, но мимо
Угловой
23'
Саломау Диогу из команды Динамо Бухарест подал угловой справа.
23'
Мариус Марсел Константин предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
23'
Ханка Серджу из команды Динамо Бухарест делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
22'
Опасность предотвращена - Мариус Марсел Константин из команды Газ Метан Mедиаш вступил в отбор удачно
22'
Отличный футбол, играя в пас друг с другом, показывают Daniel Popa и Ханка Серджу из команды Динамо Бухарест.
22'
Динамо Бухарест вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
22'
Динамо Бухарест вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
21'
Газ Метан Mедиаш вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
21'
Аурелиу Луиш из команды Газ Метан Mедиаш сыграл в стеночку, но мяч перехватили. Antoni Ivanov мяча так и не получил
20'
Газ Метан Mедиаш вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
20'
Контроль мяча: [team1]: 61%, [team2]: 39%.
Фол, нарушение
20'
Судья сигнализирует, что Robert Moldoveanu из команды Динамо Бухарест поставил подножку. Пострадал Крецу Валентин
20'
Deian Sorescu из команды Динамо Бухарест отправил кросс в штрафную...
19'
Robert Moldoveanu нанес удар, но промахнулся очень сильно.
19'
Deian Sorescu из команды Динамо Бухарест отправил кросс в штрафную...
18'
Мариус Марсел Константин бьет головой по воротам, но вратарь делает сейв
18'
Аурелиу Луиш навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
17'
Судья сигнализирует, что Купер Армандо из команды Динамо Бухарест поставил подножку. Пострадал Ely Fernandes
17'
Газ Метан Mедиаш вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
Фол, нарушение
16'
Deian Sorescu из команды Динамо Бухарест опасно и грубо сыграл. Sorin Busu пострадал.
16'
Динамо Бухарест вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
16'
Динамо Бухарест вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
15'
Контроль мяча: [team1]: 61%, [team2]: 39%.
Фол, нарушение
15'
Айт-Атмане Рашид наказан за толчок Ely Fernandes
14'
Carlos Fortes выносит мяч и сбавляет давление на ворота
14'
Ханка Серджу навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
14'
Микаэл Андре наказан за толчок Robert Moldoveanu
Офсайд
13'
Carlos Fortes из команды Газ Метан Mедиаш в офсайде
Офсайд
12'
Daniel Popa из команды Динамо Бухарест в офсайде
12'
Динамо Бухарест вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
Фол, нарушение
11'
Carlos Fortes наказан за толчок Айт-Атмане Рашид
11'
Удар от ворот произведет Газ Метан Mедиаш
11'
Sergiu Popovici из команды Динамо Бухарест навешивает, но мяч уходит за линию ворот.
10'
Газ Метан Mедиаш вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
10'
Контроль мяча: [team1]: 51%, [team2]: 49%.
10'
Газ Метан Mедиаш вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
9'
Газ Метан Mедиаш вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
9'
Газ Метан Mедиаш вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
8'
Динамо Бухарест вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
8'
Матч возобновлен
Травма, повреждение
8'
Mihai Popescu возвращается на поле.
Травма, повреждение
7'
Ох, нехорошо это выглядит. Mihai Popescu получил травму и медбригада забирает его с поля.
Травма, повреждение
7'
Mihai Popescu на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
7'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
Фол, нарушение
7'
Carlos Fortes из команды Газ Метан Mедиаш опасно и грубо сыграл. Mihai Popescu пострадал.
Угловой
7'
Antoni Ivanov из команды Газ Метан Mедиаш подал угловой слева.
6'
Кацикас Георгиос предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
6'
Ely Fernandes из команды Газ Метан Mедиаш отправил кросс в штрафную...
Фол, нарушение
6'
Айт-Атмане Рашид из команды Динамо Бухарест играет слишком грубо. Ely Fernandes оказался на газоне.
6'
Газ Метан Mедиаш вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
5'
Контроль мяча: [team1]: 80%, [team2]: 20%.
Фол, нарушение
5'
Айт-Атмане Рашид наказан за толчок Аурелиу Луиш
4'
Динамо Бухарест вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
4'
Динамо Бухарест вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
4'
Газ Метан Mедиаш вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
Фол, нарушение
3'
Ханка Серджу из команды Динамо Бухарест толкнул локтем оппонента. Это Sorin Busu заработал фол
Фол, нарушение
3'
Carlos Fortes наказан за толчок Кацикас Георгиос
3'
Динамо Бухарест вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
2'
Динамо Бухарест контролирует мяч.
2'
Динамо Бухарест контролирует мяч.
Фол, нарушение
1'
Крецу Валентин из команды Газ Метан Mедиаш опасно и грубо сыграл. Саломау Диогу пострадал.
1'
Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
1'
Сегодня прохладно для игры в футбол.
1'
Динамо Бухарест начинает с центра поля
Первый тайм начался
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Судья начинает матч
Первый тайм
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Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadionul Dinamo Bucuresti. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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