Стадион: Муниципальный, Ботошани
2:1
Конец матча
17' Желтая карточкаValentin Mihaila
1:0
25' ГолФаббрини Диего
34' Желтая карточкаДимитров Радослав
2:0
35' ГолLorand Levente Fulop
38' Желтая карточкаБэрбуц Кристиан
46' Желтая карточкаКелич Ренато
54' Желтая карточкаПатаке Андрей
65' Желтая карточкаГоловфка Кэтэлин
68' Желтая карточкаБанку Никусор
2:1
79' ГолМатею Александру
Второй тайм
97'
Обе команды могли выиграть сегодня, но Ботошани вырывает победу
97'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
97'
Контроль мяча: [team1]: 34%, [team2]: 66%.
96'
96'
Матч возобновлен
96'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
95'
Меса Сезар нанес удар головой, но Eduard Pap спокойно отбил мяч.
95'
95'
Контроль мяча: [team1]: 34%, [team2]: 66%.
95'
Судья сигнализирует, что Матею Александру из команды Университатя Крайова поставил подножку. Пострадал Lorand Levente Fulop
95'
94'
94'
94'
Elvir Koljic из команды Университатя Крайова делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
94'
Фаббрини Диего из команды Ботошани делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
94'
94'
Andrei Burca выносит мяч и сбавляет давление на ворота
94'
93'
Меса Сезар мяч отрикошетил от ворот
93'
93'
Роман Михай V имел отличный шанс забить, но мяч был заблокирован.
93'
Marian Tarsa из команды Ботошани сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
93'
93'
Матею Александру нанес удар, но тот был заблокирован.
93'
Кикэлдэу Александру нанес удар, но промахнулся очень сильно.
92'
Матею Александру из команды Университатя Крайова делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
92'
Феделе Маттео из команды Университатя Крайова сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
92'
92'
91'
91'
Доминик Главина из команды Университатя Крайова делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
91'
Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [5] минут(а)
91'
Кикэлдэу Александру выносит мяч и сбавляет давление на ворота
90'
90'
Фаббрини Диего пробует нанести удар издали, но Пильячелли Мирко держит все под контролем
90'
Контроль мяча: [team1]: 33%, [team2]: 67%.
90'
89'
89'
Шанс! Матею Александру из команды Университатя Крайова пробил головой, но мимо
89'
88'
Келич Ренато нанес удар, но тот был заблокирован.
88'
88'
Димитров Радослав выносит мяч и сбавляет давление на ворота
88'
87'
87'
Роман Михай V нанес удар головой, но Пильячелли Мирко спокойно отбил мяч.
87'
Marian Tarsa из команды Ботошани отправил кросс в штрафную...
86'
Судья сигнализирует, что Роман Михай V из команды Ботошани поставил подножку. Пострадал Кикэлдэу Александру
86'
86'
86'
Матч возобновлен
85'
Контроль мяча: [team1]: 34%, [team2]: 66%.
85'
Тактическая замена. Карабуэ Лоссеми уходит с поля и его заменяет Marian Tarsa
85'
Eduard Pap на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
85'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
84'
Как он промахнулся? Димитров Радослав имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!
84'
Меса Сезар из команды Университатя Крайова сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
83'
Пильячелли Мирко взял и забрал мяч на выходе
83'
Sebastian Chitosca из команды Ботошани отправил кросс в штрафную...
83'
82'
Роман Михай V наказан за толчок Банку Никусор
82'
82'
ШАНС! Доминик Главина нанес удар с лета, но не попал по воротам!
82'
Elvir Koljic из команды Университатя Крайова делает пас партнеру.
82'
Меса Сезар нанес удар издали, а Eduard Pap отбил его обратно в игру!
81'
Димитров Радослав выносит мяч и сбавляет давление на ворота
80'
80'
Феделе Маттео нанес удар, но тот был заблокирован.
80'
80'
80'
Контроль мяча: [team1]: 34%, [team2]: 66%.
79'
Банку Никусор сделал результативную передачу.
79'
ГОООООЛ - Матею Александру Университатя Крайова забивает ударом головой
79'
Банку Никусор из команды Университатя Крайова делает отличный кросс...
79'
Кикэлдэу Александру из команды Университатя Крайова разыграл угловой с левого угла.
78'
Andrei Burca предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
78'
77'
77'
Келич Ренато решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно
76'
Судья сигнализирует, что Enriko Papa из команды Ботошани поставил подножку. Пострадал Матею Александру
76'
Феделе Маттео нанес удар, но тот был заблокирован.
75'
Тактическая замена. Valentin Mihaila уходит с поля и его заменяет Феделе Маттео
75'
Судья сигнализирует, что Lorand Levente Fulop из команды Ботошани поставил подножку. Пострадал Келич Ренато
75'
Контроль мяча: [team1]: 35%, [team2]: 65%.
74'
74'
Хорошую попытку сделал Банку Никусор. Удар в створ, но вратарь начеку
74'
Меса Сезар из команды Университатя Крайова сыграл в стеночку, но мяч перехватили. Elvir Koljic мяча так и не получил
73'
Кикэлдэу Александру из команды Университатя Крайова делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
73'
Тактическая замена. Головфка Кэтэлин уходит с поля и его заменяет Онгенда Эрвин
73'
Lorand Levente Fulop наказан за толчок Банку Никусор
72'
72'
72'
Valentin Mihaila из команды Университатя Крайова подал угловой слева.
71'
Enriko Papa предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
71'
71'
Димитров Радослав из команды Университатя Крайова делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
71'
Меса Сезар из команды Университатя Крайова сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
71'
Хорошую попытку сделал Роман Михай V. Удар в створ, но вратарь начеку
70'
Lorand Levente Fulop из команды Ботошани сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
70'
70'
70'
Контроль мяча: [team1]: 34%, [team2]: 66%.
70'
Матч возобновлен
69'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
69'
69'
Матч возобновлен
69'
Патаке Андрей на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
68'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
68'
Банку Никусор получил желтую карточку от судьи
68'
Судья свистит. Банку Никусор атаковал сзади соперника. Это Патаке Андрей заработал своей команде штрафной
68'
67'
Патаке Андрей выносит мяч и сбавляет давление на ворота
67'
Игрок из команды Университатя Крайова вбрасывает мяч с левой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
67'
66'
65'
65'
Головфка Кэтэлин получает желтую карточку за неспортивное поведение
65'
Судья сигнализирует, что Enriko Papa из команды Ботошани поставил подножку. Пострадал Valentin Mihaila
65'
Контроль мяча: [team1]: 35%, [team2]: 65%.
64'
64'
63'
Доминик Главина из команды Университатя Крайова направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче
63'
62'
62'
Тактическая замена. Andrei Burlacu уходит с поля и его заменяет Доминик Главина
61'
Andrei Burca выносит мяч и сбавляет давление на ворота
61'
Valentin Mihaila из команды Университатя Крайова подал угловой справа.
61'
Sebastian Chitosca предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
61'
Судья сигнализирует, что Роман Михай V из команды Ботошани поставил подножку. Пострадал Кикэлдэу Александру
60'
60'
Valentin Mihaila не смог попасть в створ ударом издали
60'
Опасность предотвращена - Eduard Pap из команды Ботошани вступил в отбор удачно
60'
60'
Контроль мяча: [team1]: 34%, [team2]: 66%.
60'
Пильячелли Мирко выносит мяч и сбавляет давление на ворота
59'
Enriko Papa возвращается на поле.
59'
59'
Матч возобновлен
58'
Ох, нехорошо это выглядит. Enriko Papa получил травму и медбригада забирает его с поля.
58'
Enriko Papa на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
58'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
57'
Безумный фол. Valentin Mihaila грубо играет против соперника. Пострадал Enriko Papa
57'
Келич Ренато выносит мяч и сбавляет давление на ворота
57'
57'
56'
56'
Как он промахнулся? Lorand Levente Fulop имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!
56'
Келич Ренато ошибается в защите.
56'
56'
Матею Александру из команды Университатя Крайова отправил кросс в штрафную...
55'
Контроль мяча: [team1]: 36%, [team2]: 64%.
55'
Роман Михай V выносит мяч и сбавляет давление на ворота
55'
Valentin Mihaila из команды Университатя Крайова подал угловой справа.
55'
Мирон Джордже предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
55'
55'
Штрафной исполнил Кикэлдэу Александру, после его удара Eduard Pap сделал классный сейв. Угловой
54'
Патаке Андрей получил желтую карточку от судьи
54'
Безумный фол. Патаке Андрей грубо играет против соперника. Пострадал Andrei Burlacu
54'
Банку Никусор из команды Университатя Крайова делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
53'
Игра в одни ворота сейчас. Университатя Крайова доминирует и владеет мячом
53'
Кикэлдэу Александру нанес удар, но тот был заблокирован.
53'
52'
52'
Valentin Mihaila из команды Университатя Крайова сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
52'
52'
Меса Сезар пробил со штрафного прямо в стенку
51'
Карабуэ Лоссеми задерживает мяч рукой
51'
Димитров Радослав из команды Университатя Крайова навешивает в штрафную с рикошетом.
50'
50'
50'
Контроль мяча: [team1]: 35%, [team2]: 65%.
49'
49'
Роман Михай V выносит мяч и сбавляет давление на ворота
49'
48'
Sebastian Chitosca предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
48'
48'
Ботошани вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
47'
47'
Andrei Burlacu из команды Университатя Крайова делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
46'
Келич Ренато получил желтую карточку от судьи
46'
Судья свистит. Келич Ренато атаковал сзади соперника. Это Роман Михай V заработал своей команде штрафной
46'
Тактическая замена. Бэрбуц Кристиан уходит с поля и его заменяет Меса Сезар
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
47'
Andrei Burlacu нанес удар, но тот был заблокирован.
47'
Донкор Исаак из команды Университатя Крайова делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
47'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
47'
Контроль мяча: [team1]: 37%, [team2]: 63%.
46'
Lorand Levente Fulop выносит мяч и сбавляет давление на ворота
46'
46'
Andrei Burlacu мяч отрикошетил от ворот
46'
46'
46'
Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [1] минут(а)
45'
45'
Контроль мяча: [team1]: 38%, [team2]: 62%.
44'
Роман Михай V наказан за толчок Матею Александру
44'
44'
ШАНС! Банку Никусор нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
44'
Andrei Burlacu из команды Университатя Крайова делает пас партнеру.
43'
43'
43'
Andrei Dumitras получил травму и заменен. Sebastian Chitosca выходит на поле.
42'
Головфка Кэтэлин из команды Ботошани навешивает, но мяч уходит за линию ворот.
42'
41'
Кикэлдэу Александру из команды Университатя Крайова в офсайде
41'
Роман Михай V наказан за толчок Донкор Исаак
40'
Матею Александру нанес удар, но тот был заблокирован.
40'
Банку Никусор из команды Университатя Крайова делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
40'
Andrei Burlacu из команды Университатя Крайова делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
40'
40'
Контроль мяча: [team1]: 39%, [team2]: 61%.
40'
38'
Бэрбуц Кристиан - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол
38'
Судья сигнализирует, что Бэрбуц Кристиан из команды Университатя Крайова поставил подножку. Пострадал Фаббрини Диего
38'
Димитров Радослав из команды Университатя Крайова делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
38'
38'
37'
Судья сигнализирует, что Enriko Papa из команды Ботошани поставил подножку. Пострадал Донкор Исаак
36'
35'
Роман Михай V сделал результативную передачу.
35'
ГОООООЛ - Lorand Levente Fulop Ботошани забивает ударом головой
35'
Роман Михай V из команды Ботошани делает отличный кросс...
35'
Ботошани вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
35'
Контроль мяча: [team1]: 41%, [team2]: 59%.
34'
Димитров Радослав получил желтую карточку от судьи
34'
Безумный фол. Димитров Радослав грубо играет против соперника. Пострадал Фаббрини Диего
34'
33'
33'
33'
33'
33'
Бэрбуц Кристиан из команды Университатя Крайова отправил кросс в штрафную...
32'
32'
Andrei Dumitras выносит мяч и сбавляет давление на ворота
32'
32'
31'
31'
Карабуэ Лоссеми из команды Ботошани отправил кросс в штрафную...
31'
Фаббрини Диего выносит мяч и сбавляет давление на ворота
31'
30'
Andrei Burca предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
30'
30'
Патаке Андрей предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
30'
Контроль мяча: [team1]: 42%, [team2]: 58%.
30'
30'
29'
Головфка Кэтэлин из команды Ботошани сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
29'
Фаббрини Диего из команды Ботошани отправил кросс в штрафную...
29'
29'
28'
Безумный фол. Lorand Levente Fulop грубо играет против соперника. Пострадал Димитров Радослав
28'
27'
Банку Никусор из команды Университатя Крайова делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
27'
27'
Elvir Koljic наказан за толчок Карабуэ Лоссеми
26'
26'
25'
Фантастический гол, где все сам сделал Фаббрини Диего!
25'
Карабуэ Лоссеми сделал результативную передачу.
25'
Г О О О О Л - Фаббрини Диего изменил счет на табло!
25'
Отличные скиллы показывает Фаббрини Диего, обводя своих соперников
25'
25'
Банку Никусор из команды Университатя Крайова делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
25'
Контроль мяча: [team1]: 43%, [team2]: 57%.
24'
Lorand Levente Fulop из команды Ботошани делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
24'
24'
О, нет. Из многообещающей позиции Келич Ренато из команды Университатя Крайова наносит удар, но очень мимо ворот. Упущен шанс.
23'
23'
Судья сигнализирует, что Головфка Кэтэлин из команды Ботошани поставил подножку. Пострадал Andrei Burlacu
23'
Банку Никусор из команды Университатя Крайова отдал передачу, которая была заблокирована.
23'
22'
Бэрбуц Кристиан из команды Университатя Крайова отправил кросс в штрафную...
22'
Обе команды не могут вскрыть оборону друг друга
22'
21'
21'
21'
Как он промахнулся? Роман Михай V имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!
20'
Lorand Levente Fulop из команды Ботошани делает передачу одноклубнику.
20'
Головфка Кэтэлин из команды Ботошани сделал отличную передачу одноклубнику - это шанс...
20'
20'
Контроль мяча: [team1]: 45%, [team2]: 55%.
20'
Роман Михай V из команды Ботошани в офсайде
20'
20'
Бэрбуц Кристиан из команды Университатя Крайова делает неудачный навес.
19'
18'
17'
Valentin Mihaila получил желтую карточку от судьи
17'
Valentin Mihaila из команды Университатя Крайова опасно и грубо сыграл. Eduard Pap пострадал.
17'
Келич Ренато из команды Университатя Крайова отправил кросс в штрафную...
17'
Eduard Pap выносит мяч и сбавляет давление на ворота
17'
16'
Elvir Koljic мяч отрикошетил от ворот
16'
Димитров Радослав из команды Университатя Крайова сделал отличную передачу одноклубнику - это шанс...
16'
Банку Никусор из команды Университатя Крайова навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
16'
Судья свистит. Бэрбуц Кристиан атаковал сзади соперника. Это Фаббрини Диего заработал своей команде штрафной
15'
15'
Контроль мяча: [team1]: 48%, [team2]: 52%.
14'
14'
Кикэлдэу Александру из команды Университатя Крайова сделал отличный пас в штрафную, но его одноклубники не смогли воспользоваться всем свободным пространством в ней
14'
13'
13'
Andrei Burlacu из команды Университатя Крайова в офсайде
13'
Кикэлдэу Александру из команды Университатя Крайова сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
13'
Фаббрини Диего выносит мяч и сбавляет давление на ворота
13'
12'
Назначен штрафной. Пострадал Andrei Burlacu, его свалил Патаке Андрей.
12'
11'
11'
Enriko Papa из команды Ботошани вроде бы совершил фол. Но судья говорит, что Valentin Mihaila не пострадал и надо продолжать игру!
10'
10'
Контроль мяча: [team1]: 47%, [team2]: 53%.
10'
9'
9'
Роман Михай V нанес удар, но тот был заблокирован.
9'
9'
Келич Ренато выносит мяч и сбавляет давление на ворота
9'
Роман Михай V из команды Ботошани отправил кросс в штрафную...
9'
9'
8'
Lorand Levente Fulop навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
8'
Келич Ренато наказан за толчок Головфка Кэтэлин
7'
7'
Бэрбуц Кристиан из команды Университатя Крайова в офсайде
6'
6'
6'
5'
5'
Контроль мяча: [team1]: 57%, [team2]: 43%.
5'
5'
4'
Патаке Андрей из команды Ботошани отправил кросс в штрафную...
4'
4'
Фаббрини Диего из команды Ботошани делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
3'
Valentin Mihaila из команды Университатя Крайова опасно и грубо сыграл. Lorand Levente Fulop пострадал.
2'
Andrei Burlacu из команды Университатя Крайова толкнул локтем оппонента. Это Enriko Papa заработал фол
2'
Enriko Papa выносит мяч и сбавляет давление на ворота
2'
1'
Фаббрини Диего из команды Ботошани в офсайде
1'
1'
Идет дождь, трудные условия для игроков.
1'
Поле мокрое и скользкое, игрокам будет тяжело.
1'
Ботошани начинает с центра поля
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadionul Municipal, Botosani. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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