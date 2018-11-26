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  4. Румыния
  5. Первая лига
2018-2019
Стадион:
Ботошани
2:1
Конец матча
Университатя Крайова
0'
17' Желтая карточка
Valentin Mihaila
1:0
25' Гол
Фаббрини Диего
34' Желтая карточка
Димитров Радослав
2:0
35' Гол
Lorand Levente Fulop
38' Желтая карточка
Бэрбуц Кристиан
46' Желтая карточка
Келич Ренато
54' Желтая карточка
Патаке Андрей
65' Желтая карточка
Головфка Кэтэлин
68' Желтая карточка
Банку Никусор
2:1
79' Гол
Матею Александру
90'+7
Второй тайм
97'
Обе команды могли выиграть сегодня, но Ботошани вырывает победу
Свисток
97'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
97'
Контроль мяча: [team1]: 34%, [team2]: 66%.
96'
Университатя Крайова вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
96'
Матч возобновлен
96'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
95'
Меса Сезар нанес удар головой, но Eduard Pap спокойно отбил мяч.
95'
Кикэлдэу Александру навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
95'
Контроль мяча: [team1]: 34%, [team2]: 66%.
Фол, нарушение
95'
Судья сигнализирует, что Матею Александру из команды Университатя Крайова поставил подножку. Пострадал Lorand Levente Fulop
95'
Мирон Джордже выносит мяч и сбавляет давление на ворота
94'
Димитров Радослав из команды Университатя Крайова отправил кросс в штрафную...
94'
Университатя Крайова вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
94'
Elvir Koljic из команды Университатя Крайова делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
94'
Фаббрини Диего из команды Ботошани делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
94'
Ботошани начинает контратаку
94'
Andrei Burca выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
94'
Кикэлдэу Александру из команды Университатя Крайова подал угловой слева.
93'
Меса Сезар мяч отрикошетил от ворот
93'
Университатя Крайова имеет хороший шанс забить.
93'
Роман Михай V имел отличный шанс забить, но мяч был заблокирован.
93'
Marian Tarsa из команды Ботошани сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
93'
Ботошани начинает контратаку
93'
Матею Александру нанес удар, но тот был заблокирован.
93'
Кикэлдэу Александру нанес удар, но промахнулся очень сильно.
92'
Матею Александру из команды Университатя Крайова делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
92'
Феделе Маттео из команды Университатя Крайова сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
92'
Университатя Крайова вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
92'
Университатя Крайова вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
91'
Ботошани вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
91'
Доминик Главина из команды Университатя Крайова делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
91'
Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [5] минут(а)
91'
Кикэлдэу Александру выносит мяч и сбавляет давление на ворота
90'
Ботошани начинает контратаку
90'
Фаббрини Диего пробует нанести удар издали, но Пильячелли Мирко держит все под контролем
90'
Контроль мяча: [team1]: 33%, [team2]: 67%.
90'
Ботошани вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
89'
Удар от ворот произведет Ботошани
89'
Шанс! Матею Александру из команды Университатя Крайова пробил головой, но мимо
Угловой
89'
Кикэлдэу Александру из команды Университатя Крайова подал угловой слева.
88'
Келич Ренато нанес удар, но тот был заблокирован.
88'
Димитров Радослав из команды Университатя Крайова отправил кросс в штрафную...
88'
Димитров Радослав выносит мяч и сбавляет давление на ворота
88'
Ботошани начинает контратаку
87'
Университатя Крайова вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
87'
Роман Михай V нанес удар головой, но Пильячелли Мирко спокойно отбил мяч.
87'
Marian Tarsa из команды Ботошани отправил кросс в штрафную...
Фол, нарушение
86'
Судья сигнализирует, что Роман Михай V из команды Ботошани поставил подножку. Пострадал Кикэлдэу Александру
86'
Удар от ворот произведет Университатя Крайова
86'
Удар от ворот произведет Ботошани
86'
Матч возобновлен
85'
Контроль мяча: [team1]: 34%, [team2]: 66%.
85'
Тактическая замена. Карабуэ Лоссеми уходит с поля и его заменяет Marian Tarsa
Травма, повреждение
85'
Eduard Pap на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
85'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
84'
Как он промахнулся? Димитров Радослав имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!
84'
Меса Сезар из команды Университатя Крайова сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
83'
Пильячелли Мирко взял и забрал мяч на выходе
83'
Sebastian Chitosca из команды Ботошани отправил кросс в штрафную...
83'
Eduard Pap взял и забрал мяч на выходе
Фол, нарушение
82'
Роман Михай V наказан за толчок Банку Никусор
82'
Удар от ворот произведет Ботошани
82'
ШАНС! Доминик Главина нанес удар с лета, но не попал по воротам!
82'
Elvir Koljic из команды Университатя Крайова делает пас партнеру.
82'
Меса Сезар нанес удар издали, а Eduard Pap отбил его обратно в игру!
81'
Димитров Радослав выносит мяч и сбавляет давление на ворота
80'
Ботошани начинает контратаку
80'
Феделе Маттео нанес удар, но тот был заблокирован.
80'
Мирон Джордже выносит мяч и сбавляет давление на ворота
80'
Димитров Радослав из команды Университатя Крайова отправил кросс в штрафную...
80'
Контроль мяча: [team1]: 34%, [team2]: 66%.
79'
Банку Никусор сделал результативную передачу.
Описание гола
79'
ГОООООЛ - Матею Александру Университатя Крайова забивает ударом головой
79'
Банку Никусор из команды Университатя Крайова делает отличный кросс...
Угловой
79'
Кикэлдэу Александру из команды Университатя Крайова разыграл угловой с левого угла.
78'
Andrei Burca предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
78'
Университатя Крайова контролирует мяч.
77'
Удар от ворот произведет Ботошани
77'
Келич Ренато решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно
Фол, нарушение
76'
Судья сигнализирует, что Enriko Papa из команды Ботошани поставил подножку. Пострадал Матею Александру
76'
Феделе Маттео нанес удар, но тот был заблокирован.
75'
Тактическая замена. Valentin Mihaila уходит с поля и его заменяет Феделе Маттео
Фол, нарушение
75'
Судья сигнализирует, что Lorand Levente Fulop из команды Ботошани поставил подножку. Пострадал Келич Ренато
75'
Контроль мяча: [team1]: 35%, [team2]: 65%.
74'
Университатя Крайова вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
74'
Хорошую попытку сделал Банку Никусор. Удар в створ, но вратарь начеку
74'
Меса Сезар из команды Университатя Крайова сыграл в стеночку, но мяч перехватили. Elvir Koljic мяча так и не получил
73'
Кикэлдэу Александру из команды Университатя Крайова делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
73'
Тактическая замена. Головфка Кэтэлин уходит с поля и его заменяет Онгенда Эрвин
Фол, нарушение
73'
Lorand Levente Fulop наказан за толчок Банку Никусор
72'
Ботошани вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
72'
Удар от ворот произведет Ботошани
Угловой
72'
Valentin Mihaila из команды Университатя Крайова подал угловой слева.
71'
Enriko Papa предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
Угловой
71'
Кикэлдэу Александру из команды Университатя Крайова подал угловой справа.
71'
Димитров Радослав из команды Университатя Крайова делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
71'
Меса Сезар из команды Университатя Крайова сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
71'
Хорошую попытку сделал Роман Михай V. Удар в створ, но вратарь начеку
70'
Lorand Levente Fulop из команды Ботошани сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
70'
Ботошани начинает контратаку
70'
Университатя Крайова вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
70'
Контроль мяча: [team1]: 34%, [team2]: 66%.
70'
Матч возобновлен
69'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
69'
Ботошани контролирует мяч.
69'
Матч возобновлен
Травма, повреждение
69'
Патаке Андрей на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
68'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
Желтая карточка
68'
Банку Никусор получил желтую карточку от судьи
Фол, нарушение
68'
Судья свистит. Банку Никусор атаковал сзади соперника. Это Патаке Андрей заработал своей команде штрафной
68'
Ботошани начинает контратаку
67'
Патаке Андрей выносит мяч и сбавляет давление на ворота
67'
Игрок из команды Университатя Крайова вбрасывает мяч с левой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
67'
Университатя Крайова имеет хороший шанс забить.
66'
Ботошани вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
65'
Ботошани вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
Желтая карточка
65'
Головфка Кэтэлин получает желтую карточку за неспортивное поведение
Фол, нарушение
65'
Судья сигнализирует, что Enriko Papa из команды Ботошани поставил подножку. Пострадал Valentin Mihaila
65'
Контроль мяча: [team1]: 35%, [team2]: 65%.
64'
Университатя Крайова контролирует мяч.
64'
Удар от ворот произведет Ботошани
63'
Доминик Главина из команды Университатя Крайова направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче
63'
Университатя Крайова контролирует мяч.
62'
Удар от ворот произведет Ботошани
62'
Тактическая замена. Andrei Burlacu уходит с поля и его заменяет Доминик Главина
61'
Andrei Burca выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
61'
Valentin Mihaila из команды Университатя Крайова подал угловой справа.
61'
Sebastian Chitosca предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
Фол, нарушение
61'
Судья сигнализирует, что Роман Михай V из команды Ботошани поставил подножку. Пострадал Кикэлдэу Александру
60'
Удар от ворот произведет Ботошани
60'
Valentin Mihaila не смог попасть в створ ударом издали
60'
Опасность предотвращена - Eduard Pap из команды Ботошани вступил в отбор удачно
60'
Университатя Крайова имеет хороший шанс забить.
60'
Контроль мяча: [team1]: 34%, [team2]: 66%.
60'
Пильячелли Мирко выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Травма, повреждение
59'
Enriko Papa возвращается на поле.
59'
Ботошани вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
59'
Матч возобновлен
Травма, повреждение
58'
Ох, нехорошо это выглядит. Enriko Papa получил травму и медбригада забирает его с поля.
Травма, повреждение
58'
Enriko Papa на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
58'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
Фол, нарушение
57'
Безумный фол. Valentin Mihaila грубо играет против соперника. Пострадал Enriko Papa
57'
Келич Ренато выносит мяч и сбавляет давление на ворота
57'
Ботошани начинает контратаку
57'
Университатя Крайова вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
56'
Удар от ворот произведет Университатя Крайова
56'
Как он промахнулся? Lorand Levente Fulop имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!
56'
Келич Ренато ошибается в защите.
56'
Eduard Pap взял и забрал мяч на выходе
56'
Матею Александру из команды Университатя Крайова отправил кросс в штрафную...
55'
Контроль мяча: [team1]: 36%, [team2]: 64%.
55'
Роман Михай V выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
55'
Valentin Mihaila из команды Университатя Крайова подал угловой справа.
55'
Мирон Джордже предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
Угловой
55'
Кикэлдэу Александру из команды Университатя Крайова подал угловой слева.
55'
Штрафной исполнил Кикэлдэу Александру, после его удара Eduard Pap сделал классный сейв. Угловой
Желтая карточка
54'
Патаке Андрей получил желтую карточку от судьи
Фол, нарушение
54'
Безумный фол. Патаке Андрей грубо играет против соперника. Пострадал Andrei Burlacu
54'
Банку Никусор из команды Университатя Крайова делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
53'
Игра в одни ворота сейчас. Университатя Крайова доминирует и владеет мячом
53'
Кикэлдэу Александру нанес удар, но тот был заблокирован.
53'
Университатя Крайова вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
52'
Eduard Pap взял и забрал мяч на выходе
52'
Valentin Mihaila из команды Университатя Крайова сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
52'
Университатя Крайова вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
52'
Меса Сезар пробил со штрафного прямо в стенку
Фол, нарушение
51'
Карабуэ Лоссеми задерживает мяч рукой
51'
Димитров Радослав из команды Университатя Крайова навешивает в штрафную с рикошетом.
50'
Университатя Крайова вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
50'
Ботошани вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
50'
Контроль мяча: [team1]: 35%, [team2]: 65%.
49'
Университатя Крайова контролирует мяч.
49'
Роман Михай V выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
49'
Кикэлдэу Александру из команды Университатя Крайова подал угловой справа.
48'
Sebastian Chitosca предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
48'
Университатя Крайова вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
48'
Ботошани вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
47'
Eduard Pap взял и забрал мяч на выходе
47'
Andrei Burlacu из команды Университатя Крайова делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
Желтая карточка
46'
Келич Ренато получил желтую карточку от судьи
Фол, нарушение
46'
Судья свистит. Келич Ренато атаковал сзади соперника. Это Роман Михай V заработал своей команде штрафной
46'
Тактическая замена. Бэрбуц Кристиан уходит с поля и его заменяет Меса Сезар
Второй тайм начался
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
47'
Andrei Burlacu нанес удар, но тот был заблокирован.
47'
Донкор Исаак из команды Университатя Крайова делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
47'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
47'
Контроль мяча: [team1]: 37%, [team2]: 63%.
46'
Lorand Levente Fulop выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
46'
Кикэлдэу Александру из команды Университатя Крайова подал угловой слева.
46'
Andrei Burlacu мяч отрикошетил от ворот
46'
Димитров Радослав из команды Университатя Крайова отправил кросс в штрафную...
46'
Банку Никусор из команды Университатя Крайова отправил кросс в штрафную...
46'
Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [1] минут(а)
45'
Университатя Крайова вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
45'
Контроль мяча: [team1]: 38%, [team2]: 62%.
Фол, нарушение
44'
Роман Михай V наказан за толчок Матею Александру
44'
Удар от ворот произведет Ботошани
44'
ШАНС! Банку Никусор нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
44'
Andrei Burlacu из команды Университатя Крайова делает пас партнеру.
43'
Университатя Крайова контролирует мяч.
43'
Удар от ворот произведет Университатя Крайова
43'
Andrei Dumitras получил травму и заменен. Sebastian Chitosca выходит на поле.
42'
Головфка Кэтэлин из команды Ботошани навешивает, но мяч уходит за линию ворот.
42'
Ботошани имеет хороший шанс забить.
Фол, нарушение
41'
Роман Михай V наказан за толчок Донкор Исаак
40'
Матею Александру нанес удар, но тот был заблокирован.
40'
Банку Никусор из команды Университатя Крайова делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
40'
Andrei Burlacu из команды Университатя Крайова делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
40'
Банку Никусор из команды Университатя Крайова отправил кросс в штрафную...
40'
Контроль мяча: [team1]: 39%, [team2]: 61%.
40'
Университатя Крайова вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
Желтая карточка
38'
Бэрбуц Кристиан - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол
Фол, нарушение
38'
Судья сигнализирует, что Бэрбуц Кристиан из команды Университатя Крайова поставил подножку. Пострадал Фаббрини Диего
38'
Димитров Радослав из команды Университатя Крайова делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
38'
Университатя Крайова вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
38'
Университатя Крайова имеет хороший шанс забить.
Фол, нарушение
37'
Судья сигнализирует, что Enriko Papa из команды Ботошани поставил подножку. Пострадал Донкор Исаак
36'
Университатя Крайова контролирует мяч.
35'
Роман Михай V сделал результативную передачу.
Описание гола
35'
ГОООООЛ - Lorand Levente Fulop Ботошани забивает ударом головой
35'
Роман Михай V из команды Ботошани делает отличный кросс...
35'
Ботошани вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
35'
Контроль мяча: [team1]: 41%, [team2]: 59%.
Желтая карточка
34'
Димитров Радослав получил желтую карточку от судьи
Фол, нарушение
34'
Безумный фол. Димитров Радослав грубо играет против соперника. Пострадал Фаббрини Диего
34'
Ботошани контролирует мяч.
33'
Университатя Крайова вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
33'
Удар от ворот произведет Ботошани
33'
Университатя Крайова вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
33'
Мирон Джордже выносит мяч и сбавляет давление на ворота
33'
Бэрбуц Кристиан из команды Университатя Крайова отправил кросс в штрафную...
32'
Ботошани вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
32'
Andrei Dumitras выносит мяч и сбавляет давление на ворота
32'
Банку Никусор из команды Университатя Крайова отправил кросс в штрафную...
32'
Университатя Крайова вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
31'
Донкор Исаак выносит мяч и сбавляет давление на ворота
31'
Карабуэ Лоссеми из команды Ботошани отправил кросс в штрафную...
31'
Фаббрини Диего выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
31'
Кикэлдэу Александру из команды Университатя Крайова подал угловой справа.
30'
Andrei Burca предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
Угловой
30'
Кикэлдэу Александру из команды Университатя Крайова подал угловой слева.
30'
Патаке Андрей предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
30'
Контроль мяча: [team1]: 42%, [team2]: 58%.
30'
Университатя Крайова вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
30'
Мирон Джордже выносит мяч и сбавляет давление на ворота
29'
Головфка Кэтэлин из команды Ботошани сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
29'
Фаббрини Диего из команды Ботошани отправил кросс в штрафную...
29'
Ботошани начинает контратаку
29'
Университатя Крайова вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
Фол, нарушение
28'
Безумный фол. Lorand Levente Fulop грубо играет против соперника. Пострадал Димитров Радослав
28'
Ботошани вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
27'
Банку Никусор из команды Университатя Крайова делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
27'
Университатя Крайова имеет хороший шанс забить.
Фол, нарушение
27'
Elvir Koljic наказан за толчок Карабуэ Лоссеми
26'
Eduard Pap взял и забрал мяч на выходе
26'
Димитров Радослав из команды Университатя Крайова отправил кросс в штрафную...
25'
Фантастический гол, где все сам сделал Фаббрини Диего!
25'
Карабуэ Лоссеми сделал результативную передачу.
Описание гола
25'
Г О О О О Л - Фаббрини Диего изменил счет на табло!
25'
Отличные скиллы показывает Фаббрини Диего, обводя своих соперников
25'
Ботошани начинает контратаку
25'
Банку Никусор из команды Университатя Крайова делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
25'
Контроль мяча: [team1]: 43%, [team2]: 57%.
24'
Lorand Levente Fulop из команды Ботошани делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
24'
Удар от ворот произведет Ботошани
24'
О, нет. Из многообещающей позиции Келич Ренато из команды Университатя Крайова наносит удар, но очень мимо ворот. Упущен шанс.
23'
Кикэлдэу Александру навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
23'
Судья сигнализирует, что Головфка Кэтэлин из команды Ботошани поставил подножку. Пострадал Andrei Burlacu
23'
Банку Никусор из команды Университатя Крайова отдал передачу, которая была заблокирована.
23'
Мирон Джордже выносит мяч и сбавляет давление на ворота
22'
Бэрбуц Кристиан из команды Университатя Крайова отправил кросс в штрафную...
22'
Обе команды не могут вскрыть оборону друг друга
22'
Ботошани вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
21'
Университатя Крайова контролирует мяч.
21'
Удар от ворот произведет Университатя Крайова
21'
Как он промахнулся? Роман Михай V имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!
20'
Lorand Levente Fulop из команды Ботошани делает передачу одноклубнику.
20'
Головфка Кэтэлин из команды Ботошани сделал отличную передачу одноклубнику - это шанс...
20'
Ботошани имеет хороший шанс забить.
20'
Контроль мяча: [team1]: 45%, [team2]: 55%.
Офсайд
20'
Роман Михай V из команды Ботошани в офсайде
20'
Ботошани имеет хороший шанс забить.
20'
Бэрбуц Кристиан из команды Университатя Крайова делает неудачный навес.
19'
Университатя Крайова контролирует мяч.
18'
Университатя Крайова вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
Желтая карточка
17'
Valentin Mihaila получил желтую карточку от судьи
Фол, нарушение
17'
Valentin Mihaila из команды Университатя Крайова опасно и грубо сыграл. Eduard Pap пострадал.
17'
Келич Ренато из команды Университатя Крайова отправил кросс в штрафную...
17'
Eduard Pap выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
17'
Кикэлдэу Александру из команды Университатя Крайова подал угловой слева.
16'
Elvir Koljic мяч отрикошетил от ворот
16'
Димитров Радослав из команды Университатя Крайова сделал отличную передачу одноклубнику - это шанс...
16'
Банку Никусор из команды Университатя Крайова навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
Фол, нарушение
16'
Судья свистит. Бэрбуц Кристиан атаковал сзади соперника. Это Фаббрини Диего заработал своей команде штрафной
15'
Университатя Крайова контролирует мяч.
15'
Контроль мяча: [team1]: 48%, [team2]: 52%.
14'
Удар от ворот произведет Ботошани
14'
Кикэлдэу Александру из команды Университатя Крайова сделал отличный пас в штрафную, но его одноклубники не смогли воспользоваться всем свободным пространством в ней
14'
Университатя Крайова имеет хороший шанс забить.
13'
Университатя Крайова вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
Офсайд
13'
Andrei Burlacu из команды Университатя Крайова в офсайде
13'
Кикэлдэу Александру из команды Университатя Крайова сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
13'
Фаббрини Диего выносит мяч и сбавляет давление на ворота
13'
Кикэлдэу Александру навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
12'
Назначен штрафной. Пострадал Andrei Burlacu, его свалил Патаке Андрей.
12'
Университатя Крайова контролирует мяч.
11'
Ботошани контролирует мяч.
Фол, нарушение
11'
Enriko Papa из команды Ботошани вроде бы совершил фол. Но судья говорит, что Valentin Mihaila не пострадал и надо продолжать игру!
10'
Ботошани вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
10'
Контроль мяча: [team1]: 47%, [team2]: 53%.
10'
Университатя Крайова контролирует мяч.
9'
Университатя Крайова вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
9'
Роман Михай V нанес удар, но тот был заблокирован.
9'
Ботошани вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
9'
Келич Ренато выносит мяч и сбавляет давление на ворота
9'
Роман Михай V из команды Ботошани отправил кросс в штрафную...
9'
Ботошани вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
9'
Донкор Исаак выносит мяч и сбавляет давление на ворота
8'
Lorand Levente Fulop навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
8'
Келич Ренато наказан за толчок Головфка Кэтэлин
7'
Ботошани имеет хороший шанс забить.
6'
Университатя Крайова контролирует мяч.
6'
Университатя Крайова вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
6'
Университатя Крайова вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
5'
Университатя Крайова вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
5'
Контроль мяча: [team1]: 57%, [team2]: 43%.
5'
Университатя Крайова вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
5'
Донкор Исаак выносит мяч и сбавляет давление на ворота
4'
Патаке Андрей из команды Ботошани отправил кросс в штрафную...
4'
Университатя Крайова вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
4'
Фаббрини Диего из команды Ботошани делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
Фол, нарушение
3'
Valentin Mihaila из команды Университатя Крайова опасно и грубо сыграл. Lorand Levente Fulop пострадал.
Фол, нарушение
2'
Andrei Burlacu из команды Университатя Крайова толкнул локтем оппонента. Это Enriko Papa заработал фол
2'
Enriko Papa выносит мяч и сбавляет давление на ворота
2'
Университатя Крайова вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
Офсайд
1'
Фаббрини Диего из команды Ботошани в офсайде
1'
Ботошани вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
1'
Идет дождь, трудные условия для игроков.
1'
Поле мокрое и скользкое, игрокам будет тяжело.
1'
Ботошани начинает с центра поля
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadionul Municipal, Botosani. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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