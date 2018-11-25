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2018-2019
Стадион:
Волунтари
0:1
Перерыв
Вииторул Констанца
0'
0:1
21' Гол
Младен Себастьян
28' Желтая карточка
Младен Себастьян
Первый тайм
47'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
47'
Контроль мяча: [team1]: 40%, [team2]: 60%.
47'
Удар от ворот произведет Волунтари
46'
ШАНС! Драгус Денис нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
46'
Хури Льес из команды Вииторул Констанца отправил кросс в штрафную...
46'
Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [1] минут(а)
46'
Andrei Artean не смог попасть в створ ударом издали
Описание гола
44'
Хаджи Янис из команды Вииторул Констанца в офсайде
Описание гола
44'
Гол команды Вииторул Констанца не засчитывается
43'
Вынэ Йонуц из команды Вииторул Констанца отправил кросс в штрафную...
43'
Драгус Денис из команды Вииторул Констанца делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
43'
Вииторул Констанца контролирует мяч.
42'
Ватка Космин взял и забрал мяч на выходе
42'
Хури Льес из команды Вииторул Констанца отправил кросс в штрафную...
41'
Вииторул Констанца контролирует мяч.
41'
Удар от ворот произведет Волунтари
41'
Драгус Денис не смог попасть в створ ударом издали
40'
Удар от ворот произведет Волунтари
40'
Хури Льес не смог попасть в створ ударом издали
40'
Контроль мяча: [team1]: 39%, [team2]: 61%.
40'
Балаур Ионуц выносит мяч и сбавляет давление на ворота
40'
Вынэ Йонуц из команды Вииторул Констанца отправил кросс в штрафную...
40'
Вииторул Констанца вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
Фол, нарушение
39'
Балаур Ионуц из команды Волунтари играет слишком грубо. Драгус Денис оказался на газоне.
39'
Богдан Николае Букурика из команды Волунтари отправил кросс в штрафную...
38'
Удар от ворот произведет Волунтари
38'
Mailson Lima из команды Вииторул Констанца отправил кросс в штрафную...
38'
Хаджи Янис навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
37'
Игрок команды Вииторул Констанца совершает фол
Фол, нарушение
37'
Вынэ Йонуц из команды Вииторул Констанца опасно и грубо сыграл. Рэуцэ Александру пострадал.
36'
Волунтари вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
Офсайд
35'
Драгус Денис из команды Вииторул Констанца в офсайде
35'
Контроль мяча: [team1]: 39%, [team2]: 61%.
35'
Волунтари вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
34'
Хури Льес из команды Вииторул Констанца отправил кросс в штрафную...
34'
Вииторул Констанца вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
33'
Удар от ворот произведет Волунтари
Фол, нарушение
32'
Тудорие Александру наказан за толчок Вынэ Йонуц
32'
Вииторул Констанца вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
Офсайд
32'
Драгус Денис из команды Вииторул Констанца в офсайде
Фол, нарушение
31'
Gabriel Deac из команды Волунтари играет слишком грубо. Хаджи Янис оказался на газоне.
31'
Кожокару Валентин взял и забрал мяч на выходе
31'
Отличный пас сделал Gabriel Deac из команды Волунтари. Он отправил мяч за спину защиты, но ничего толкового не вышло.
Фол, нарушение
30'
Судья сигнализирует, что Балута Тудор из команды Вииторул Констанца поставил подножку. Пострадал Мальфлёри Жоффре
30'
Волунтари вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
30'
Контроль мяча: [team1]: 37%, [team2]: 63%.
Фол, нарушение
30'
Вынэ Йонуц наказан за толчок Балаур Ионуц
29'
Драгус Денис из команды Вииторул Констанца делает пас партнеру.
29'
Срджан Лучин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
29'
Mihai Capatana навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Желтая карточка
28'
Младен Себастьян получил желтую карточку от судьи
Фол, нарушение
28'
Назначен штрафной. Пострадал Gabriel Deac, его свалил Младен Себастьян.
28'
Гости сейчас реально начинают давить соперника
27'
Удар от ворот произведет Волунтари
27'
Andrei Artean не смог попасть в створ ударом издали
27'
Балаур Ионуц выносит мяч и сбавляет давление на ворота
27'
Andrei Artean из команды Вииторул Констанца отправил кросс в штрафную...
26'
Вииторул Констанца контролирует мяч.
26'
Балаур Ионуц выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
26'
Хаджи Янис из команды Вииторул Констанца подал угловой слева.
25'
Вииторул Констанца вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
25'
Контроль мяча: [team1]: 39%, [team2]: 61%.
25'
Богдан Николае Букурика выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
24'
Хаджи Янис из команды Вииторул Констанца подал угловой справа.
24'
Младен Себастьян из команды Вииторул Констанца делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
23'
Удар от ворот произведет Вииторул Констанца
23'
Шанс! Gabriel Deac из команды Волунтари пробил головой, но мимо
23'
Mihai Capatana навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
23'
Судья сигнализирует, что Вынэ Йонуц из команды Вииторул Констанца поставил подножку. Пострадал Тудорие Александру
22'
Богдан Николае Букурика из команды Волунтари отправил кросс в штрафную...
22'
Волунтари вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
21'
Хаджи Янис сделал результативную передачу.
Описание гола
21'
Г О О О О Л - Младен Себастьян забил потрясным ударом ножницами!
Угловой
21'
Хаджи Янис из команды Вииторул Констанца подал угловой справа.
21'
Mailson Lima из команды Вииторул Констанца делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
21'
Andrei Artean из команды Вииторул Констанца сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
20'
Контроль мяча: [team1]: 35%, [team2]: 65%.
20'
Хорошую попытку сделал Andrei Artean. Удар в створ, но вратарь начеку
20'
Балута Тудор из команды Вииторул Констанца делает навес прямо в штрафную.
19'
Вииторул Констанца контролирует мяч.
19'
Младен Себастьян из команды Вииторул Констанца направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче
19'
Вииторул Констанца вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
18'
Удар от ворот произведет Волунтари
18'
Отличный пас сделал Хури Льес из команды Вииторул Констанца. Он отправил мяч за спину защиты, но ничего толкового не вышло.
Фол, нарушение
18'
Судья сигнализирует, что Тудорие Александру из команды Волунтари поставил подножку. Пострадал Кожокару Валентин
18'
Гости сейчас реально начинают давить соперника
18'
Вииторул Констанца контролирует мяч.
17'
Вииторул Констанца вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
17'
Вииторул Констанца вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
Фол, нарушение
16'
Судья сигнализирует, что Рэуцэ Александру из команды Волунтари поставил подножку. Пострадал Хаджи Янис
15'
Ледуни Аисса получил травму и заменен. Gabriel Deac выходит на поле.
15'
Контроль мяча: [team1]: 38%, [team2]: 62%.
15'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
14'
Вынэ Йонуц из команды Вииторул Констанца направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче
Фол, нарушение
14'
Мальфлёри Жоффре наказан за толчок Bradley de Nooijer
Фол, нарушение
13'
Судья сигнализирует, что Вынэ Йонуц из команды Вииторул Констанца поставил подножку. Пострадал Тудорие Александру
Угловой
13'
Хаджи Янис из команды Вииторул Констанца подал угловой справа.
13'
Вынэ Йонуц из команды Вииторул Констанца отправил кросс в штрафную...
Угловой
13'
Хаджи Янис из команды Вииторул Констанца подал угловой справа.
12'
Хороший удар издали нанес Драгус Денис, но отличный сейв сделал Ватка Космин. Угловой.
Фол, нарушение
12'
Судья сигнализирует, что Ion Gheorghe из команды Волунтари поставил подножку. Пострадал Балута Тудор
Угловой
12'
Ion Gheorghe из команды Волунтари подал угловой справа.
12'
Срджан Лучин предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
11'
Мальфлёри Жоффре из команды Волунтари отправил кросс в штрафную...
Фол, нарушение
11'
Хаджи Янис из команды Вииторул Констанца опасно и грубо сыграл. Ion Gheorghe пострадал.
10'
Контроль мяча: [team1]: 34%, [team2]: 66%.
Угловой
10'
Хаджи Янис из команды Вииторул Констанца подал угловой справа.
10'
Вынэ Йонуц нанес удар, но тот был заблокирован.
9'
Хаджи Янис нанес удар, но тот был заблокирован.
9'
Удар от ворот произведет Волунтари
8'
Матч возобновлен
8'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
8'
Драгус Денис не смог попасть в створ ударом издали
Фол, нарушение
8'
Игрок команды Волунтари совершает фол
8'
Балаур Ионуц выносит мяч и сбавляет давление на ворота
8'
Хури Льес из команды Вииторул Констанца отправил кросс в штрафную...
7'
Вииторул Констанца вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
6'
Кожокару Валентин взял и забрал мяч на выходе
6'
Волунтари вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
6'
Mihai Capatana нанес удар, но тот был заблокирован.
5'
Вииторул Констанца контролирует мяч.
5'
Контроль мяча: [team1]: 39%, [team2]: 61%.
Офсайд
5'
Драгус Денис из команды Вииторул Констанца в офсайде
Фол, нарушение
4'
Ледуни Аисса наказан за толчок Балута Тудор
Фол, нарушение
3'
Игрок команды Вииторул Констанца совершает фол
3'
Хури Льес из команды Вииторул Констанца отправил кросс в штрафную...
Фол, нарушение
3'
Судья сигнализирует, что Ледуни Аисса из команды Волунтари поставил подножку. Пострадал Хури Льес
2'
Волунтари вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
1'
Волунтари вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
1'
Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
1'
Над стадионом сейчас сгущаются тучи.
1'
Вииторул Констанца начинает с центра поля
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadionul Anghel Iordanescu. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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