Стадион: Stadionul Anghel Iordanescu
0:1
Перерыв
0:1
21' ГолМладен Себастьян
28' Желтая карточкаМладен Себастьян
Первый тайм
47'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
47'
Контроль мяча: [team1]: 40%, [team2]: 60%.
47'
Удар от ворот произведет Волунтари
46'
ШАНС! Драгус Денис нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
46'
46'
Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [1] минут(а)
46'
Andrei Artean не смог попасть в створ ударом издали
44'
Хаджи Янис из команды Вииторул Констанца в офсайде
44'
Гол команды Вииторул Констанца не засчитывается
43'
43'
Драгус Денис из команды Вииторул Констанца делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
43'
42'
Ватка Космин взял и забрал мяч на выходе
42'
41'
41'
Удар от ворот произведет Волунтари
41'
Драгус Денис не смог попасть в створ ударом издали
40'
Удар от ворот произведет Волунтари
40'
Хури Льес не смог попасть в створ ударом издали
40'
Контроль мяча: [team1]: 39%, [team2]: 61%.
40'
40'
40'
39'
Балаур Ионуц из команды Волунтари играет слишком грубо. Драгус Денис оказался на газоне.
39'
Богдан Николае Букурика из команды Волунтари отправил кросс в штрафную...
38'
Удар от ворот произведет Волунтари
38'
Mailson Lima из команды Вииторул Констанца отправил кросс в штрафную...
38'
Хаджи Янис навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
37'
Богдан Николае Букурика наказан за толчок Драгус Денис
37'
Игрок команды Вииторул Констанца совершает фол
37'
Вынэ Йонуц из команды Вииторул Констанца опасно и грубо сыграл. Рэуцэ Александру пострадал.
36'
Волунтари вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
35'
35'
Контроль мяча: [team1]: 39%, [team2]: 61%.
35'
Волунтари вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
34'
34'
Вииторул Констанца вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
33'
Балута Тудор наказан за толчок Богдан Николае Букурика
33'
Удар от ворот произведет Волунтари
32'
Тудорие Александру наказан за толчок Вынэ Йонуц
32'
32'
31'
Gabriel Deac из команды Волунтари играет слишком грубо. Хаджи Янис оказался на газоне.
31'
Кожокару Валентин взял и забрал мяч на выходе
31'
Отличный пас сделал Gabriel Deac из команды Волунтари. Он отправил мяч за спину защиты, но ничего толкового не вышло.
30'
Судья сигнализирует, что Балута Тудор из команды Вииторул Констанца поставил подножку. Пострадал Мальфлёри Жоффре
30'
Волунтари вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
30'
Контроль мяча: [team1]: 37%, [team2]: 63%.
30'
Вынэ Йонуц наказан за толчок Балаур Ионуц
29'
Драгус Денис из команды Вииторул Констанца делает пас партнеру.
29'
Срджан Лучин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
29'
Mihai Capatana навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
28'
Младен Себастьян получил желтую карточку от судьи
28'
Назначен штрафной. Пострадал Gabriel Deac, его свалил Младен Себастьян.
28'
Гости сейчас реально начинают давить соперника
27'
Удар от ворот произведет Волунтари
27'
Andrei Artean не смог попасть в створ ударом издали
27'
27'
Andrei Artean из команды Вииторул Констанца отправил кросс в штрафную...
26'
26'
26'
Хаджи Янис из команды Вииторул Констанца подал угловой слева.
25'
25'
Контроль мяча: [team1]: 39%, [team2]: 61%.
25'
Богдан Николае Букурика выносит мяч и сбавляет давление на ворота
24'
24'
Младен Себастьян из команды Вииторул Констанца делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
23'
Удар от ворот произведет Вииторул Констанца
23'
Шанс! Gabriel Deac из команды Волунтари пробил головой, но мимо
23'
Mihai Capatana навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
23'
Судья сигнализирует, что Вынэ Йонуц из команды Вииторул Констанца поставил подножку. Пострадал Тудорие Александру
22'
Богдан Николае Букурика из команды Волунтари отправил кросс в штрафную...
22'
Волунтари вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
21'
Хаджи Янис сделал результативную передачу.
21'
Г О О О О Л - Младен Себастьян забил потрясным ударом ножницами!
21'
21'
Mailson Lima из команды Вииторул Констанца делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
21'
Andrei Artean из команды Вииторул Констанца сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
20'
Контроль мяча: [team1]: 35%, [team2]: 65%.
20'
Хорошую попытку сделал Andrei Artean. Удар в створ, но вратарь начеку
20'
Балута Тудор из команды Вииторул Констанца делает навес прямо в штрафную.
19'
19'
Младен Себастьян из команды Вииторул Констанца направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче
19'
18'
Удар от ворот произведет Волунтари
18'
Отличный пас сделал Хури Льес из команды Вииторул Констанца. Он отправил мяч за спину защиты, но ничего толкового не вышло.
18'
Судья сигнализирует, что Тудорие Александру из команды Волунтари поставил подножку. Пострадал Кожокару Валентин
18'
Гости сейчас реально начинают давить соперника
18'
17'
17'
16'
Судья сигнализирует, что Рэуцэ Александру из команды Волунтари поставил подножку. Пострадал Хаджи Янис
15'
Ледуни Аисса получил травму и заменен. Gabriel Deac выходит на поле.
15'
Контроль мяча: [team1]: 38%, [team2]: 62%.
15'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
14'
Вынэ Йонуц из команды Вииторул Констанца направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче
14'
Мальфлёри Жоффре наказан за толчок Bradley de Nooijer
13'
Судья сигнализирует, что Вынэ Йонуц из команды Вииторул Констанца поставил подножку. Пострадал Тудорие Александру
13'
13'
13'
12'
Хороший удар издали нанес Драгус Денис, но отличный сейв сделал Ватка Космин. Угловой.
12'
Судья сигнализирует, что Ion Gheorghe из команды Волунтари поставил подножку. Пострадал Балута Тудор
12'
Ion Gheorghe из команды Волунтари подал угловой справа.
12'
Срджан Лучин предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
11'
Мальфлёри Жоффре из команды Волунтари отправил кросс в штрафную...
11'
Хаджи Янис из команды Вииторул Констанца опасно и грубо сыграл. Ion Gheorghe пострадал.
10'
Контроль мяча: [team1]: 34%, [team2]: 66%.
10'
10'
Вынэ Йонуц нанес удар, но тот был заблокирован.
9'
Хаджи Янис нанес удар, но тот был заблокирован.
9'
Удар от ворот произведет Волунтари
8'
Матч возобновлен
8'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
8'
Драгус Денис не смог попасть в створ ударом издали
8'
Игрок команды Волунтари совершает фол
8'
8'
7'
6'
Кожокару Валентин взял и забрал мяч на выходе
6'
Волунтари вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
6'
Mihai Capatana нанес удар, но тот был заблокирован.
5'
5'
Контроль мяча: [team1]: 39%, [team2]: 61%.
5'
4'
Ледуни Аисса наказан за толчок Балута Тудор
3'
Игрок команды Вииторул Констанца совершает фол
3'
3'
Судья сигнализирует, что Ледуни Аисса из команды Волунтари поставил подножку. Пострадал Хури Льес
2'
Волунтари вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
1'
Волунтари вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
1'
Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
1'
Над стадионом сейчас сгущаются тучи.
1'
Вииторул Констанца начинает с центра поля
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadionul Anghel Iordanescu. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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