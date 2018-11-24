Стадион: Stadionul Municipal, Sfantu Gheorghe
24' Желтая карточкаStefan Draghici
Второй тайм
47'
Удар от ворот произведет Сепси
47'
Судья сигнализирует, что Симоновски Марко из команды Сепси поставил подножку. Пострадал Бег Жюльен
46'
Астра Плоешти вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
46'
Тактическая замена. Карницкий Александр уходит с поля и его заменяет Симоновски Марко
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
47'
Бейян Флориан из команды Астра Плоешти хорошо прочитал игру и перехватил мяч у соперника.
47'
Обе команды достойно сыграли в первом тайме
47'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
47'
Контроль мяча: [team1]: 45%, [team2]: 55%.
46'
Bryan Nouvier делает длинную передачу вперед
46'
Астра Плоешти вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
46'
Радунович Ристо из команды Астра Плоешти делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
46'
Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [1] минут(а)
46'
Безумный фол. Велев Стефан грубо играет против соперника. Пострадал Ciprian Biceanu
45'
Рошу Нелуц из команды Астра Плоешти пасует в штрафную, но Csongor Fejer выходит и ловит мяч.
45'
Бег Жюльен из команды Астра Плоешти отправил кросс в штрафную...
45'
Контроль мяча: [team1]: 44%, [team2]: 56%.
45'
44'
Yasin Hamed из команды Сепси играет слишком грубо. Ciprian Biceanu оказался на газоне.
44'
Бейян Флориан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
44'
Карницкий Александр из команды Сепси отправил кросс в штрафную...
44'
Bryan Nouvier из команды Сепси отправил кросс в штрафную...
43'
43'
Опасность предотвращена - Florin Stefan из команды Сепси вступил в отбор удачно
42'
Рошу Нелуц из команды Астра Плоешти сделал отличную передачу одноклубнику - это шанс...
42'
Астра Плоешти вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
41'
Удар от ворот произведет Сепси
41'
Алибек Денис не смог попасть в створ ударом издали
41'
Карницкий Александр из команды Сепси опасно и грубо сыграл. Рошу Нелуц пострадал.
40'
Контроль мяча: [team1]: 46%, [team2]: 54%.
40'
Удар от ворот произведет Астра Плоешти
40'
Bryan Nouvier не смог попасть в створ ударом издали
40'
Сепси начинает контратаку
39'
Георге Валентин бьет ножницами в створ ворот, но Csongor Fejer не дал случится отличному голу!
39'
Игорь Йованович выносит мяч и сбавляет давление на ворота
39'
Ciprian Biceanu из команды Астра Плоешти отправил кросс в штрафную...
39'
Астра Плоешти вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
39'
Обе команды не могут вскрыть оборону друг друга
38'
Алибек Денис бьет ножницами в створ ворот, но Csongor Fejer не дал случится отличному голу!
37'
Виера Усман выносит мяч и сбавляет давление на ворота
37'
Георге Валентин из команды Астра Плоешти делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
37'
Судья сигнализирует, что Florin Stefan из команды Сепси поставил подножку. Пострадал Георге Валентин
36'
Тактическая замена. Stefan Draghici уходит с поля и его заменяет Yasin Hamed
36'
Васвари Габриэл наказан за толчок Бейян Флориан
34'
Сепси вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
34'
Florin Stefan выносит мяч и сбавляет давление на ворота
34'
Белу Клаудиу из команды Астра Плоешти отправил кросс в штрафную...
32'
Удар от ворот произведет Астра Плоешти
32'
Csongor Fejer взял и забрал мяч на выходе
32'
Алибек Денис из команды Астра Плоешти отправил кросс в штрафную...
31'
Удар от ворот произведет Астра Плоешти
30'
Контроль мяча: [team1]: 48%, [team2]: 52%.
30'
Сепси вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
29'
Астра Плоешти вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
29'
Матч прошел в медленном темпе, никто из соперников не владел инициативой
29'
Астра Плоешти контролирует мяч.
28'
Рошу Нелуц наказан за толчок Виера Усман
28'
Астра Плоешти контролирует мяч.
27'
Csongor Fejer взял и забрал мяч на выходе
27'
Рошу Нелуц из команды Астра Плоешти сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
26'
Велев Стефан наказан за толчок Майк Кестор
25'
Контроль мяча: [team1]: 46%, [team2]: 54%.
24'
Stefan Draghici получил желтую карточку от судьи
24'
Безумный фол. Stefan Draghici грубо играет против соперника. Пострадал Ciprian Biceanu
23'
Астра Плоешти вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
23'
Bryan Nouvier наказан за толчок Радунович Ристо
22'
Сепси вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
22'
Астра Плоешти вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
22'
Матч возобновлен
21'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
20'
Сепси вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
20'
Контроль мяча: [team1]: 47%, [team2]: 53%.
19'
Астра Плоешти вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
19'
Сепси вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
19'
Матч возобновлен
18'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
17'
Белу Клаудиу возвращается на поле.
17'
Матч возобновлен
17'
Ох, нехорошо это выглядит. Белу Клаудиу получил травму и медбригада забирает его с поля.
16'
Белу Клаудиу на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
16'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
16'
Тандия Ибраима из команды Сепси опасно и грубо сыграл. Белу Клаудиу пострадал.
15'
Bryan Nouvier из команды Сепси отправил кросс в штрафную...
15'
Контроль мяча: [team1]: 48%, [team2]: 52%.
14'
Сепси вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
14'
Сепси вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
13'
Астра Плоешти вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
12'
Бег Жюльен из команды Астра Плоешти делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
11'
Астра Плоешти вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
11'
Сепси вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
10'
Астра Плоешти вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
10'
Астра Плоешти вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
10'
Контроль мяча: [team1]: 51%, [team2]: 49%.
9'
Астра Плоешти вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
9'
Астра Плоешти вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
9'
Виера Усман выносит мяч и сбавляет давление на ворота
9'
Рошу Нелуц из команды Астра Плоешти делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
9'
Астра Плоешти вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
8'
Bryan Nouvier пробует нанести удар издали, но Лазар Давид держит все под контролем
8'
Судья сигнализирует, что Белу Клаудиу из команды Астра Плоешти поставил подножку. Пострадал Stefan Draghici
6'
Рошу Нелуц из команды Астра Плоешти делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
6'
Сепси вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
6'
Георге Валентин наказан за толчок Florin Stefan
5'
Контроль мяча: [team1]: 48%, [team2]: 52%.
4'
4'
Георге Валентин нанес удар, но тот был заблокирован.
3'
Белу Клаудиу из команды Астра Плоешти делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
3'
Сепси вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
2'
Астра Плоешти вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
2'
Сепси вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
1'
Астра Плоешти вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
1'
1'
Поле не в лучшем состоянии, но все-таки на нем можно играть.
1'
Сегодня прохладно для игры в футбол.
1'
Астра Плоешти начинает с центра поля
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadionul Municipal, Sfantu Gheorghe. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Загрузка...
Топ лиги
Новости футбола
Только зарегистрированные пользователи могут добавлять комментарии.
Вход | Регистрация
Обновить