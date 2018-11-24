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2018-2019
Стадион: Конкордия
0:0
Первый тайм: 19'
7' Желтая карточкаКулио Хуан
|
7'
Состав команд
73
Andrei
Marc
14
Nicusor
Fota
29
Батин
Паул
Конкордия Кьяжна
- Основной состав
- 33 Alexandru Greab Вратарь
- 20 Бэрбояну Штефан Защитник
- 3 Cristian Albu Защитник
- 73 Andrei Marc Защитник
- 14 Nicusor Fota Защитник
- 25 Горобцов Николас Полузащитник
- 6 Препелицэ Андрей Полузащитник
- 8 Razvan Gradinaru Полузащитник
- 18 Кристеску Мариан Полузащитник
- 23 Dan Lucian Panait Полузащитник
- 29 Батин Паул Нападающий
- Запасные игроки
- 16 Капарко Алессандро Вратарь
- 97 Ronaldo Deaconu Полузащитник
- 5 Dan Bucsa Полузащитник
- 44 Ропотан Адриан Полузащитник
- 17 Simon Mazarache Полузащитник
- 19 Ghislain Guessan Нападающий
- 22 Nivaldo III
- Главный тренер: Мунтяну Доринел
- Травмы и дисквалификации
- Mihai Leca Дисквалифицирован
ЧФР Клуж
- Основной состав
- 87 Арлаускис Гедрюс Вратарь
- 6 Маня Кристиан Защитник
- 55 Винисиус Пауло Защитник
- 30 Мурешан Андрей Защитник
- 45 Камора Мауру Защитник
- 8 Джокович Дамьян Полузащитник
- 19 Кулио Хуан Полузащитник
- 9 Омрани Билель Полузащитник
- 10 Дяк Чиприан Полузащитник
- 7 Паун-Александру Константин Полузащитник
- 20 Цукудян Георге Нападающий
- Запасные игроки
- 1 Фернандес Хесус Вратарь
- 77 Петелеу Андрей Защитник
- 22 Ланг Адам Защитник
- 18 Костаке Йонуц Полузащитник
- 37 Бордеяну Михай Полузащитник
- 88 Ндип Тамбе Робер Нападающий
- 31 Ионицэ Александру II Нападающий
- Главный тренер: Антонио Консейсау
Предыдущие игры
Конкордия Кьяжна (последние 20 матчей: +6 =6 -8)
- 10.11.2018 Вииторул Констанца 0:0 Конкордия Кьяжна ПЛ
- 05.11.2018 Конкордия Кьяжна 0:0 Газ Метан Mедиаш ПЛ
- 29.10.2018 Конкордия Кьяжна 0:0 Динамо Бухарест ПЛ
- 19.10.2018 Волунтари 4:0 Конкордия Кьяжна ПЛ
- 07.10.2018 Стяуа 0:1 Конкордия Кьяжна ПЛ
- 01.10.2018 Конкордия Кьяжна 1:1 Дунэря Кэлэраши ПЛ
- 22.09.2018 Ботошани 0:2 Конкордия Кьяжна ПЛ
- 14.09.2018 Конкордия Кьяжна 0:3 Сепси ПЛ
- 03.09.2018 КСМ Студенцеск 3:0 Конкордия Кьяжна ПЛ
- 24.08.2018 Конкордия Кьяжна 0:3 Астра ПЛ
- 20.08.2018 Университатя Крайова 0:1 Конкордия Кьяжна ПЛ
- 11.08.2018 Конкордия Кьяжна 2:0 Германнштадт ПЛ
- 04.08.2018 ЧФР Клуж 2:1 Конкордия Кьяжна ПЛ
- 30.07.2018 Конкордия Кьяжна 1:1 Вииторул Констанца ПЛ
- 23.07.2018 Газ Метан Mедиаш 2:1 Конкордия Кьяжна ПЛ
- 13.07.2018 Адмира 0:1 Конкордия Кьяжна ТМК
- 02.06.2018 Конкордия Кьяжна 0:1 Поли Тимишоара Л1ГБ
- 26.05.2018 Волунтари 2:2 Конкордия Кьяжна Л1
- 22.05.2018 Ювентус Бухарест 1:3 Конкордия Кьяжна Л1
- 19.05.2018 Конкордия Кьяжна 0:4 Динамо Бухарест Л1
ЧФР Клуж (последние 20 матчей: +10 =6 -4)
- 10.11.2018 ЧФР Клуж 0:0 Дунэря Кэлэраши ПЛ
- 03.11.2018 Ботошани 1:5 ЧФР Клуж ПЛ
- 28.10.2018 Сепси 1:2 ЧФР Клуж ПЛ
- 19.10.2018 ЧФР Клуж 1:0 КСМ Студенцеск ПЛ
- 06.10.2018 Астра 1:2 ЧФР Клуж ПЛ
- 01.10.2018 ЧФР Клуж 0:0 Университатя Крайова ПЛ
- 22.09.2018 Германнштадт 0:1 ЧФР Клуж ПЛ
- 16.09.2018 ЧФР Клуж 1:1 Стяуа ПЛ
- 02.09.2018 ЧФР Клуж 1:2 Вииторул Констанца ПЛ
- 30.08.2018 ЧФР Клуж 2:3 Дюделанж ЛЕ
- 26.08.2018 Газ Метан Mедиаш 0:0 ЧФР Клуж ПЛ
- 23.08.2018 Дюделанж 2:0 ЧФР Клуж ЛЕ
- 19.08.2018 ЧФР Клуж 3:1 Динамо Бухарест ПЛ
- 16.08.2018 ЧФР Клуж 5:0 Алашкерт ЛЕ
- 12.08.2018 Волунтари 1:2 ЧФР Клуж ПЛ
- 09.08.2018 Алашкерт 0:2 ЧФР Клуж ЛЕ
- 04.08.2018 ЧФР Клуж 2:1 Конкордия Кьяжна ПЛ
- 01.08.2018 Мальмё 1:1 ЧФР Клуж ЛЧ
- 28.07.2018 Дунэря Кэлэраши 0:0 ЧФР Клуж ПЛ
- 24.07.2018 ЧФР Клуж 0:1 Мальмё ЛЧ
Последние игры между собой
Конкордия Кьяжна: победы: 2, ничьи: 1, поражения: 8
ЧФР Клуж: победы: 8, ничьи: 1, поражения: 2
- 04.08.2018 ЧФР Клуж 2:1 Конкордия Кьяжна Первая лига
- 05.02.2018 ЧФР Клуж 2:0 Конкордия Кьяжна Лига 1
- 17.09.2017 Конкордия Кьяжна 0:1 ЧФР Клуж Лига 1
- 28.10.2016 Конкордия Кьяжна 1:2 ЧФР Клуж Первая лига
- 24.07.2016 ЧФР Клуж 2:0 Конкордия Кьяжна Первая лига
- 21.05.2016 Конкордия Кьяжна 2:1 ЧФР Клуж Лига 1. Группа Б
- 02.04.2016 ЧФР Клуж 2:0 Конкордия Кьяжна Лига 1. Группа Б
- 04.12.2015 ЧФР Клуж 0:0 Конкордия Кьяжна Первая лига
- 24.08.2015 Конкордия Кьяжна 2:1 ЧФР Клуж Первая лига
- 28.04.2015 ЧФР Клуж 2:1 Конкордия Кьяжна Первая лига
- 15.10.2011 Конкордия Кьяжна 0:4 ЧФР Клуж Дивизион А
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ЧФР Клуж
|0:0
|16
|8
|7
|1
|21 - 10
|31
|2.
|Стяуа
|15
|8
|4
|3
|29 - 15
|28
|3.
|Вииторул Констанца
|15
|8
|2
|5
|17 - 15
|26
|4.
|Университатя Крайова
|15
|7
|5
|3
|27 - 12
|26
|5.
|Газ Метан Mедиаш
|16
|7
|5
|4
|18 - 18
|26
|6.
|Сепси
|16
|6
|5
|5
|18 - 15
|23
|7.
|Астра
|16
|5
|5
|6
|17 - 15
|20
|8.
|Динамо Бухарест
|16
|4
|6
|6
|16 - 22
|18
|9.
|Конкордия Кьяжна
|0:0
|16
|4
|6
|6
|10 - 19
|18
|10.
|КСМ Студенцеск
|15
|5
|2
|8
|13 - 23
|17
|11.
|Дунэря Кэлэраши
|15
|3
|8
|4
|12 - 14
|17
|12.
|Ботошани
|15
|3
|7
|5
|19 - 23
|16
|13.
|Германнштадт
|15
|4
|3
|8
|15 - 18
|15
|14.
|Волунтари
|15
|1
|5
|9
|14 - 27
|8
Первый тайм
18'
Цукудян Георге наказан за толчок Бэрбояну Штефан
18'
Удар от ворот произведет ЧФР Клуж
18'
Препелицэ Андрей не смог попасть в створ ударом издали
17'
Дяк Чиприан из команды ЧФР Клуж отправил кросс в штрафную...
17'
ЧФР Клуж вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
17'
Andrei Marc выносит мяч и сбавляет давление на ворота
17'
Омрани Билель из команды ЧФР Клуж отправил кросс в штрафную...
17'
16'
Маня Кристиан из команды ЧФР Клуж делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
15'
Контроль мяча: [team1]: 50%, [team2]: 50%.
14'
Судья сигнализирует, что Препелицэ Андрей из команды Конкордия Кьяжна поставил подножку. Пострадал Джокович Дамьян
14'
Цукудян Георге из команды ЧФР Клуж играет слишком грубо. Andrei Marc оказался на газоне.
13'
ЧФР Клуж вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
13'
13'
Паун-Александру Константин из команды ЧФР Клуж отправил кросс в штрафную...
12'
Конкордия Кьяжна вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
12'
12'
Игрок из команды ЧФР Клуж вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
11'
Омрани Билель из команды ЧФР Клуж делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
11'
Батин Паул наказан за толчок Маня Кристиан
10'
Контроль мяча: [team1]: 57%, [team2]: 43%.
10'
Горобцов Николас возвращается на поле.
10'
Камора Мауру из команды ЧФР Клуж опасно и грубо сыграл. Razvan Gradinaru пострадал.
9'
Конкордия Кьяжна вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
8'
Матч возобновлен
8'
Ох, нехорошо это выглядит. Горобцов Николас получил травму и медбригада забирает его с поля.
8'
Горобцов Николас на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
7'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
7'
Кулио Хуан получил желтую карточку от судьи
7'
Безумный фол. Кулио Хуан грубо играет против соперника. Пострадал Горобцов Николас
6'
Камора Мауру выносит мяч и сбавляет давление на ворота
6'
Игрок из команды Конкордия Кьяжна вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
6'
Razvan Gradinaru из команды Конкордия Кьяжна делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
6'
Мурешан Андрей выносит мяч и сбавляет давление на ворота
5'
Бэрбояну Штефан из команды Конкордия Кьяжна отправил кросс в штрафную...
5'
Контроль мяча: [team1]: 38%, [team2]: 62%.
5'
Удар от ворот произведет Конкордия Кьяжна
4'
Кулио Хуан из команды ЧФР Клуж навешивает, но мяч уходит за линию ворот.
4'
ЧФР Клуж контролирует мяч.
3'
Конкордия Кьяжна вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
3'
Судья сигнализирует, что Камора Мауру из команды ЧФР Клуж поставил подножку. Пострадал Razvan Gradinaru
2'
ЧФР Клуж контролирует мяч.
1'
Добро пожаловать на сегодняшнюю игру
1'
Сегодня футболисты играют на искусственном поле.
1'
ЧФР Клуж начинает с центра поля
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadionul Concordia. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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