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2018-2019
Стадион:
Конкордия Кьяжна
0:0
Первый тайм: 19'
ЧФР Клуж
0'
7' Желтая карточка
Кулио Хуан
19'
Первый тайм
Фол, нарушение
18'
Цукудян Георге наказан за толчок Бэрбояну Штефан
18'
Удар от ворот произведет ЧФР Клуж
18'
Препелицэ Андрей не смог попасть в створ ударом издали
17'
Дяк Чиприан из команды ЧФР Клуж отправил кросс в штрафную...
17'
ЧФР Клуж вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
17'
Andrei Marc выносит мяч и сбавляет давление на ворота
17'
Омрани Билель из команды ЧФР Клуж отправил кросс в штрафную...
17'
Cristian Albu выносит мяч и сбавляет давление на ворота
16'
Маня Кристиан из команды ЧФР Клуж делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
15'
Контроль мяча: [team1]: 50%, [team2]: 50%.
Фол, нарушение
14'
Судья сигнализирует, что Препелицэ Андрей из команды Конкордия Кьяжна поставил подножку. Пострадал Джокович Дамьян
Фол, нарушение
14'
Цукудян Георге из команды ЧФР Клуж играет слишком грубо. Andrei Marc оказался на газоне.
13'
ЧФР Клуж вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
13'
Cristian Albu выносит мяч и сбавляет давление на ворота
13'
Паун-Александру Константин из команды ЧФР Клуж отправил кросс в штрафную...
12'
Конкордия Кьяжна вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
12'
Cristian Albu выносит мяч и сбавляет давление на ворота
12'
Игрок из команды ЧФР Клуж вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
11'
Омрани Билель из команды ЧФР Клуж делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
Фол, нарушение
11'
Батин Паул наказан за толчок Маня Кристиан
10'
Контроль мяча: [team1]: 57%, [team2]: 43%.
Травма, повреждение
10'
Горобцов Николас возвращается на поле.
Фол, нарушение
10'
Камора Мауру из команды ЧФР Клуж опасно и грубо сыграл. Razvan Gradinaru пострадал.
9'
Конкордия Кьяжна вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
8'
Матч возобновлен
Травма, повреждение
8'
Ох, нехорошо это выглядит. Горобцов Николас получил травму и медбригада забирает его с поля.
Травма, повреждение
8'
Горобцов Николас на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
7'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
Желтая карточка
7'
Кулио Хуан получил желтую карточку от судьи
Фол, нарушение
7'
Безумный фол. Кулио Хуан грубо играет против соперника. Пострадал Горобцов Николас
6'
Камора Мауру выносит мяч и сбавляет давление на ворота
6'
Игрок из команды Конкордия Кьяжна вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
6'
Razvan Gradinaru из команды Конкордия Кьяжна делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
6'
Мурешан Андрей выносит мяч и сбавляет давление на ворота
5'
Бэрбояну Штефан из команды Конкордия Кьяжна отправил кросс в штрафную...
5'
Контроль мяча: [team1]: 38%, [team2]: 62%.
5'
Удар от ворот произведет Конкордия Кьяжна
4'
Кулио Хуан из команды ЧФР Клуж навешивает, но мяч уходит за линию ворот.
4'
ЧФР Клуж контролирует мяч.
3'
Конкордия Кьяжна вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
Фол, нарушение
3'
Судья сигнализирует, что Камора Мауру из команды ЧФР Клуж поставил подножку. Пострадал Razvan Gradinaru
2'
ЧФР Клуж контролирует мяч.
1'
Добро пожаловать на сегодняшнюю игру
1'
Сегодня футболисты играют на искусственном поле.
1'
ЧФР Клуж начинает с центра поля
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadionul Concordia. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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