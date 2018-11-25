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2018-2019
Стадион:
КСМ Студенцеск
0:0
Первый тайм: 33'
Стяуа
0'
16' Желтая карточка
Тейшейра Андраде
28' Желтая карточка
Бэдик Нарчис
33'
Первый тайм
Офсайд
33'
Ionut Pantiru из команды КСМ Студенцеск в офсайде
33'
Dylan Flores из команды КСМ Студенцеск сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
33'
Удар от ворот произведет Стяуа
33'
Ionut Adrian Cioinac не смог попасть в створ ударом издали
33'
КСМ Студенцеск вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
33'
Adria Gallego из команды КСМ Студенцеск делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
Фол, нарушение
32'
Судья сигнализирует, что Тейшейра Андраде из команды Стяуа поставил подножку. Пострадал Кристя Андрей
32'
КСМ Студенцеск вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
32'
Стяуа вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
31'
Фрасинеску Козмин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
31'
Ман Деннис из команды Стяуа отправил кросс в штрафную...
Фол, нарушение
31'
Судья сигнализирует, что Ionut Adrian Cioinac из команды КСМ Студенцеск поставил подножку. Пострадал Тэнасе Флорин
30'
Контроль мяча: [team1]: 32%, [team2]: 68%.
Фол, нарушение
30'
Русеску Раул из команды Стяуа играет слишком грубо. Фрасинеску Козмин оказался на газоне.
Фол, нарушение
30'
Судья сигнализирует, что Dylan Flores из команды КСМ Студенцеск поставил подножку. Пострадал Тейшейра Андраде
29'
Удар от ворот произведет КСМ Студенцеск
29'
Коман Флоринел решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно
29'
Матч возобновлен
Травма, повреждение
29'
Михай Роман возвращается на поле.
Травма, повреждение
29'
Ох, нехорошо это выглядит. Михай Роман получил травму и медбригада забирает его с поля.
Травма, повреждение
29'
Михай Роман на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
28'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
Желтая карточка
28'
Бэдик Нарчис совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение
Фол, нарушение
28'
Безумный фол. Бэдик Нарчис грубо играет против соперника. Пострадал Михай Роман
27'
Фрасинеску Козмин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
27'
Бэлаша Михай из команды Стяуа отправил кросс в штрафную...
27'
Adria Gallego выносит мяч и сбавляет давление на ворота
27'
Бэлаша Михай из команды Стяуа отправил кросс в штрафную...
Фол, нарушение
26'
Судья сигнализирует, что Михалаке Мариус из команды КСМ Студенцеск поставил подножку. Пострадал Русеску Раул
26'
Удар от ворот произведет КСМ Студенцеск
26'
Ман Деннис решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно
Фол, нарушение
25'
Судья сигнализирует, что Ionut Adrian Cioinac из команды КСМ Студенцеск поставил подножку. Пострадал Русеску Раул
25'
Контроль мяча: [team1]: 34%, [team2]: 66%.
24'
Стяуа контролирует мяч.
23'
Коман Флоринел из команды Стяуа сделал отличную передачу одноклубнику - это шанс...
22'
Удар от ворот произведет Стяуа
22'
Ionut Pantiru не смог попасть в створ ударом издали
22'
Ionut Pantiru из команды КСМ Студенцеск идет с мячом вперед на обострение...
22'
КСМ Студенцеск начинает контратаку
22'
Стяуа вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
22'
Фрасинеску Козмин из команды КСМ Студенцеск плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
21'
Платини Суареш из команды КСМ Студенцеск делает пас партнеру.
21'
Dylan Flores из команды КСМ Студенцеск отправил кросс в штрафную...
21'
КСМ Студенцеск вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
21'
Бэлаша Михай выносит мяч и сбавляет давление на ворота
21'
Кристя Андрей из команды КСМ Студенцеск отправил кросс в штрафную...
21'
КСМ Студенцеск начинает контратаку
20'
Удар от ворот произведет КСМ Студенцеск
20'
Контроль мяча: [team1]: 34%, [team2]: 66%.
Офсайд
19'
Ionut Adrian Cioinac из команды КСМ Студенцеск в офсайде
19'
Кристя Андрей навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
19'
Судья сигнализирует, что Филип Лучан из команды Стяуа поставил подножку. Пострадал Кристя Андрей
18'
Русу Денис взял и забрал мяч на выходе
Фол, нарушение
18'
Ман Деннис наказан за толчок Бэдик Нарчис
17'
Бэлгрэдян Кристиан взял и забрал мяч на выходе
17'
Кристя Андрей навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Желтая карточка
16'
Тейшейра Андраде получил желтую карточку от судьи
Фол, нарушение
16'
Тейшейра Андраде наказан за толчок Кристя Андрей
Фол, нарушение
16'
Кристя Андрей наказан за толчок Филип Лучан
15'
Контроль мяча: [team1]: 30%, [team2]: 70%.
Фол, нарушение
15'
Тэнасе Флорин из команды Стяуа играет слишком грубо. Moussa Sanoh оказался на газоне.
14'
Гости сейчас реально начинают давить соперника
14'
Стяуа вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
14'
Стяуа контролирует мяч.
14'
Стяуа вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
13'
Михалаке Мариус выносит мяч и сбавляет давление на ворота
13'
Коман Флоринел навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
13'
Судья сигнализирует, что Adria Gallego из команды КСМ Студенцеск поставил подножку. Пострадал Тэнасе Флорин
12'
Стяуа вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
12'
КСМ Студенцеск вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
12'
Тэнасе Флорин из команды Стяуа навешивает, но мяч уходит за боковую линию.
12'
Стяуа контролирует мяч.
Фол, нарушение
11'
Тейшейра Андраде из команды Стяуа играет слишком грубо. Ionut Pantiru оказался на газоне.
11'
Бэдик Нарчис выносит мяч и сбавляет давление на ворота
11'
Ман Деннис из команды Стяуа сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
10'
Контроль мяча: [team1]: 33%, [team2]: 67%.
Фол, нарушение
10'
Судья сигнализирует, что Moussa Sanoh из команды КСМ Студенцеск поставил подножку. Пострадал Стан Александру
9'
КСМ Студенцеск контролирует мяч.
Фол, нарушение
9'
Судья сигнализирует, что Ман Деннис из команды Стяуа поставил подножку. Пострадал Фрасинеску Козмин
8'
Стяуа вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
7'
Стяуа вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
Фол, нарушение
7'
Платини Суареш из команды КСМ Студенцеск играет слишком грубо. Коман Флоринел оказался на газоне.
7'
КСМ Студенцеск вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
6'
Удар, который нанес Ман Деннис, срикошетил и пошел по очень неудачной траектории, но Русу Денис парировал мяч в поле.
6'
Филип Лучан нанес удар, но тот был заблокирован.
Фол, нарушение
5'
Судья сигнализирует, что Платини Суареш из команды КСМ Студенцеск поставил подножку. Пострадал Тейшейра Андраде
5'
Фрасинеску Козмин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
5'
Контроль мяча: [team1]: 35%, [team2]: 65%.
5'
Михай Роман из команды Стяуа отправил кросс в штрафную...
Фол, нарушение
4'
Судья сигнализирует, что Ionut Adrian Cioinac из команды КСМ Студенцеск поставил подножку. Пострадал Тэнасе Флорин
4'
КСМ Студенцеск вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
4'
Бэдик Нарчис выносит мяч и сбавляет давление на ворота
4'
Михай Роман из команды Стяуа отправил кросс в штрафную...
Фол, нарушение
3'
Судья сигнализирует, что Ionut Adrian Cioinac из команды КСМ Студенцеск поставил подножку. Пострадал Тэнасе Флорин
3'
КСМ Студенцеск вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
2'
Стяуа контролирует мяч.
2'
После штрафного удара,который нанес Moussa Sanoh мяч отбивается вратарем и возвращается в игру
Фол, нарушение
1'
Бэлаша Михай наказан за толчок Кристя Андрей
1'
КСМ Студенцеск вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
1'
Поле очень плохое. В нескольких местах оно даже облысело.
1'
Добро пожаловать на сегодняшнюю игру
1'
КСМ Студенцеск начинает с центра поля
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
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Минута молчания состоится перед началом матча.
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Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadionul E. Alexandrescu. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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