Стадион: Stadionul E. Alexandrescu
0:0
Первый тайм: 33'
16' Желтая карточкаТейшейра Андраде
28' Желтая карточкаБэдик Нарчис
Первый тайм
33'
Ionut Pantiru из команды КСМ Студенцеск в офсайде
33'
Dylan Flores из команды КСМ Студенцеск сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
33'
Удар от ворот произведет Стяуа
33'
Ionut Adrian Cioinac не смог попасть в створ ударом издали
33'
КСМ Студенцеск вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
33'
Adria Gallego из команды КСМ Студенцеск делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
32'
Судья сигнализирует, что Тейшейра Андраде из команды Стяуа поставил подножку. Пострадал Кристя Андрей
32'
КСМ Студенцеск вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
32'
Стяуа вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
31'
31'
Ман Деннис из команды Стяуа отправил кросс в штрафную...
31'
Судья сигнализирует, что Ionut Adrian Cioinac из команды КСМ Студенцеск поставил подножку. Пострадал Тэнасе Флорин
30'
Контроль мяча: [team1]: 32%, [team2]: 68%.
30'
Русеску Раул из команды Стяуа играет слишком грубо. Фрасинеску Козмин оказался на газоне.
30'
Судья сигнализирует, что Dylan Flores из команды КСМ Студенцеск поставил подножку. Пострадал Тейшейра Андраде
29'
29'
Коман Флоринел решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно
29'
Матч возобновлен
29'
Михай Роман возвращается на поле.
29'
Ох, нехорошо это выглядит. Михай Роман получил травму и медбригада забирает его с поля.
29'
Михай Роман на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
28'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
28'
Бэдик Нарчис совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение
28'
Безумный фол. Бэдик Нарчис грубо играет против соперника. Пострадал Михай Роман
27'
27'
Бэлаша Михай из команды Стяуа отправил кросс в штрафную...
27'
Adria Gallego выносит мяч и сбавляет давление на ворота
27'
Бэлаша Михай из команды Стяуа отправил кросс в штрафную...
26'
Судья сигнализирует, что Михалаке Мариус из команды КСМ Студенцеск поставил подножку. Пострадал Русеску Раул
26'
26'
Ман Деннис решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно
25'
Судья сигнализирует, что Ionut Adrian Cioinac из команды КСМ Студенцеск поставил подножку. Пострадал Русеску Раул
25'
Контроль мяча: [team1]: 34%, [team2]: 66%.
24'
23'
Коман Флоринел из команды Стяуа сделал отличную передачу одноклубнику - это шанс...
22'
Удар от ворот произведет Стяуа
22'
Ionut Pantiru не смог попасть в створ ударом издали
22'
Ionut Pantiru из команды КСМ Студенцеск идет с мячом вперед на обострение...
22'
КСМ Студенцеск начинает контратаку
22'
22'
Фрасинеску Козмин из команды КСМ Студенцеск плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
21'
Платини Суареш из команды КСМ Студенцеск делает пас партнеру.
21'
Dylan Flores из команды КСМ Студенцеск отправил кросс в штрафную...
21'
КСМ Студенцеск вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
21'
Бэлаша Михай выносит мяч и сбавляет давление на ворота
21'
Кристя Андрей из команды КСМ Студенцеск отправил кросс в штрафную...
21'
КСМ Студенцеск начинает контратаку
20'
20'
Контроль мяча: [team1]: 34%, [team2]: 66%.
19'
Ionut Adrian Cioinac из команды КСМ Студенцеск в офсайде
19'
Кристя Андрей навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
19'
Судья сигнализирует, что Филип Лучан из команды Стяуа поставил подножку. Пострадал Кристя Андрей
18'
Русу Денис взял и забрал мяч на выходе
18'
Ман Деннис наказан за толчок Бэдик Нарчис
17'
Бэлгрэдян Кристиан взял и забрал мяч на выходе
17'
Кристя Андрей навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
16'
Тейшейра Андраде получил желтую карточку от судьи
16'
Тейшейра Андраде наказан за толчок Кристя Андрей
16'
Кристя Андрей наказан за толчок Филип Лучан
15'
Контроль мяча: [team1]: 30%, [team2]: 70%.
15'
Тэнасе Флорин из команды Стяуа играет слишком грубо. Moussa Sanoh оказался на газоне.
14'
Гости сейчас реально начинают давить соперника
14'
14'
14'
13'
Михалаке Мариус выносит мяч и сбавляет давление на ворота
13'
Коман Флоринел навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
13'
Судья сигнализирует, что Adria Gallego из команды КСМ Студенцеск поставил подножку. Пострадал Тэнасе Флорин
12'
12'
12'
Тэнасе Флорин из команды Стяуа навешивает, но мяч уходит за боковую линию.
12'
11'
Тейшейра Андраде из команды Стяуа играет слишком грубо. Ionut Pantiru оказался на газоне.
11'
Бэдик Нарчис выносит мяч и сбавляет давление на ворота
11'
Ман Деннис из команды Стяуа сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
10'
Контроль мяча: [team1]: 33%, [team2]: 67%.
10'
Судья сигнализирует, что Moussa Sanoh из команды КСМ Студенцеск поставил подножку. Пострадал Стан Александру
9'
КСМ Студенцеск контролирует мяч.
9'
Судья сигнализирует, что Ман Деннис из команды Стяуа поставил подножку. Пострадал Фрасинеску Козмин
8'
7'
7'
Платини Суареш из команды КСМ Студенцеск играет слишком грубо. Коман Флоринел оказался на газоне.
7'
6'
Удар, который нанес Ман Деннис, срикошетил и пошел по очень неудачной траектории, но Русу Денис парировал мяч в поле.
6'
Филип Лучан нанес удар, но тот был заблокирован.
5'
Судья сигнализирует, что Платини Суареш из команды КСМ Студенцеск поставил подножку. Пострадал Тейшейра Андраде
5'
5'
Контроль мяча: [team1]: 35%, [team2]: 65%.
5'
Михай Роман из команды Стяуа отправил кросс в штрафную...
4'
Судья сигнализирует, что Ionut Adrian Cioinac из команды КСМ Студенцеск поставил подножку. Пострадал Тэнасе Флорин
4'
КСМ Студенцеск вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
4'
Бэдик Нарчис выносит мяч и сбавляет давление на ворота
4'
Михай Роман из команды Стяуа отправил кросс в штрафную...
3'
Судья сигнализирует, что Ionut Adrian Cioinac из команды КСМ Студенцеск поставил подножку. Пострадал Тэнасе Флорин
3'
2'
2'
После штрафного удара,который нанес Moussa Sanoh мяч отбивается вратарем и возвращается в игру
1'
Бэлаша Михай наказан за толчок Кристя Андрей
1'
КСМ Студенцеск вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
1'
Поле очень плохое. В нескольких местах оно даже облысело.
1'
Добро пожаловать на сегодняшнюю игру
1'
КСМ Студенцеск начинает с центра поля
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Минута молчания состоится перед началом матча.
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadionul E. Alexandrescu. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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