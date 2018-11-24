Стадион: Стад Гастон Жерар
24' Желтая карточкаРосье Валентен
29' Желтая карточкаАбейд Мехди
Первый тайм
30'
Удар от ворот произведет Бордо
30'
Слити Наим не смог попасть в створ ударом издали
30'
Отличные скиллы показывает Слити Наим, обводя своих соперников
30'
Дижон вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
30'
Контроль мяча: [team1]: 39%, [team2]: 61%.
29'
Абейд Мехди получил желтую карточку от судьи
29'
Абейд Мехди из команды Дижон опасно и грубо сыграл. Санхаре Юнусс пострадал.
28'
Матч возобновлен
26'
Рефери остановил игру и посмотрит видеоповтор эпизода.
25'
Контроль мяча: [team1]: 38%, [team2]: 62%.
24'
Плашил Ярослав сделал результативную передачу.
24'
Камано Франсуа из команды Бордо в офсайде
24'
Плашил Ярослав навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
24'
Нет гола! - После просмотра видео, бригада судей приняла решение не засчитывать гол.
24'
Росье Валентен получил желтую карточку от судьи
24'
Росье Валентен из команды Дижон играет слишком грубо. Камано Франсуа оказался на газоне.
23'
Кунде Жюль выносит мяч и сбавляет давление на ворота
23'
Слити Наим из команды Дижон подал угловой слева.
22'
Лаутоа Веслей нанес удар, но тот был заблокирован.
22'
Пабло Кастро выносит мяч и сбавляет давление на ворота
22'
Росье Валентен из команды Дижон отправил кросс в штрафную...
22'
Дижон вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
21'
Бриан Джимми выносит мяч и сбавляет давление на ворота
21'
Слити Наим из команды Дижон подал угловой справа.
21'
Амальфитано Ромен из команды Дижон делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
20'
Бриан Джимми из команды Бордо опасно и грубо сыграл. Ямбере Седрик пострадал.
20'
Контроль мяча: [team1]: 36%, [team2]: 64%.
19'
Санхаре Юнусс из команды Бордо делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
19'
Бордо начинает контратаку
19'
Абейд Мехди из команды Дижон делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
18'
Удар от ворот произведет Бордо
18'
Шанс! Тавареш Жулио из команды Дижон пробил головой, но мимо
17'
Дижон вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
17'
17'
После дальнего удара, который нанес Абейд Мехди мяч отбит вратарем
16'
15'
Контроль мяча: [team1]: 29%, [team2]: 71%.
15'
Росье Валентен из команды Дижон играет слишком грубо. Камано Франсуа оказался на газоне.
15'
Амальфитано Ромен нанес удар, но тот был заблокирован.
14'
Удар от ворот произведет Дижон
14'
Рунарссон Рунар выносит мяч и сбавляет давление на ворота
14'
Карамо Янн из команды Бордо отправил кросс в штрафную...
13'
Бриан Джимми из команды Бордо делает неудачный навес.
12'
Пундже Максим наказан за толчок Амальфитано Ромен
12'
Судья сигнализирует, что Лаутоа Веслей из команды Дижон поставил подножку. Пострадал Плашил Ярослав
12'
11'
Бордо вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
11'
Дижон вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
10'
Контроль мяча: [team1]: 30%, [team2]: 70%.
9'
Дижон вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
8'
8'
7'
Удар от ворот произведет Дижон
7'
Карамо Янн из команды Бордо делает неудачный навес.
6'
6'
Бордо вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
5'
Контроль мяча: [team1]: 24%, [team2]: 76%.
4'
Судья сигнализирует, что Хаддади Уссама из команды Дижон поставил подножку. Пострадал Карамо Янн
4'
Тавареш Жулио из команды Дижон делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
3'
3'
Матч возобновлен
3'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
2'
Хаддади Уссама из команды Дижон делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
1'
Судья сигнализирует, что Росье Валентен из команды Дижон поставил подножку. Пострадал Камано Франсуа
1'
Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
1'
Начался туман, и видимость стала плохой
1'
Бордо начинает с центра поля
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Municipal Gaston Gerard. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Новости матча
Прогнозы на матч Дижон 0:0 Бордо
Дижон
8.6% (14)
Ничья:
45.4% (74)
Бордо
46% (75)
Вы не участвовали в прогнозе
1:1 Ничья:
39.9% (65)
1:2 Бордо:
20.9% (34)
0:1 Бордо:
17.8% (29)
0:0 Ничья:
4.3% (7)
0:2 Бордо:
4.3% (7)
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