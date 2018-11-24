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  5. Лига 1
Стадион:
Дижон
0:0
Первый тайм: 31'
Бордо
0'
24' Желтая карточка
Росье Валентен
29' Желтая карточка
Абейд Мехди
31'
Первый тайм
30'
Удар от ворот произведет Бордо
30'
Слити Наим не смог попасть в створ ударом издали
30'
Отличные скиллы показывает Слити Наим, обводя своих соперников
30'
Дижон вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
30'
Контроль мяча: [team1]: 39%, [team2]: 61%.
Желтая карточка
29'
Абейд Мехди получил желтую карточку от судьи
Фол, нарушение
29'
Абейд Мехди из команды Дижон опасно и грубо сыграл. Санхаре Юнусс пострадал.
28'
Матч возобновлен
26'
Рефери остановил игру и посмотрит видеоповтор эпизода.
25'
Контроль мяча: [team1]: 38%, [team2]: 62%.
24'
Плашил Ярослав сделал результативную передачу.
Офсайд
24'
Камано Франсуа из команды Бордо в офсайде
24'
Плашил Ярослав навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Описание гола
24'
Нет гола! - После просмотра видео, бригада судей приняла решение не засчитывать гол.
Желтая карточка
24'
Росье Валентен получил желтую карточку от судьи
Фол, нарушение
24'
Росье Валентен из команды Дижон играет слишком грубо. Камано Франсуа оказался на газоне.
23'
Кунде Жюль выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
23'
Слити Наим из команды Дижон подал угловой слева.
22'
Лаутоа Веслей нанес удар, но тот был заблокирован.
22'
Пабло Кастро выносит мяч и сбавляет давление на ворота
22'
Росье Валентен из команды Дижон отправил кросс в штрафную...
22'
Дижон вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
21'
Бриан Джимми выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
21'
Слити Наим из команды Дижон подал угловой справа.
21'
Амальфитано Ромен из команды Дижон делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
Фол, нарушение
20'
Бриан Джимми из команды Бордо опасно и грубо сыграл. Ямбере Седрик пострадал.
20'
Контроль мяча: [team1]: 36%, [team2]: 64%.
19'
Санхаре Юнусс из команды Бордо делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
19'
Бордо начинает контратаку
19'
Абейд Мехди из команды Дижон делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
18'
Удар от ворот произведет Бордо
18'
Шанс! Тавареш Жулио из команды Дижон пробил головой, но мимо
18'
Агер Наиф из команды Дижон отправил кросс в штрафную...
17'
Дижон вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
17'
Дижон контролирует мяч.
17'
После дальнего удара, который нанес Абейд Мехди мяч отбит вратарем
16'
Дижон контролирует мяч.
15'
Контроль мяча: [team1]: 29%, [team2]: 71%.
Фол, нарушение
15'
Росье Валентен из команды Дижон играет слишком грубо. Камано Франсуа оказался на газоне.
15'
Амальфитано Ромен нанес удар, но тот был заблокирован.
14'
Удар от ворот произведет Дижон
14'
Рунарссон Рунар выносит мяч и сбавляет давление на ворота
14'
Карамо Янн из команды Бордо отправил кросс в штрафную...
13'
Бриан Джимми из команды Бордо делает неудачный навес.
Фол, нарушение
12'
Пундже Максим наказан за толчок Амальфитано Ромен
Фол, нарушение
12'
Судья сигнализирует, что Лаутоа Веслей из команды Дижон поставил подножку. Пострадал Плашил Ярослав
12'
Бордо контролирует мяч.
11'
Бордо вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
11'
Дижон вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
10'
Контроль мяча: [team1]: 30%, [team2]: 70%.
9'
Дижон вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
8'
Бордо контролирует мяч.
8'
Дижон контролирует мяч.
7'
Удар от ворот произведет Дижон
7'
Карамо Янн из команды Бордо делает неудачный навес.
6'
Бордо контролирует мяч.
6'
Бордо вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
5'
Контроль мяча: [team1]: 24%, [team2]: 76%.
Фол, нарушение
4'
Судья сигнализирует, что Хаддади Уссама из команды Дижон поставил подножку. Пострадал Карамо Янн
4'
Тавареш Жулио из команды Дижон делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
3'
Дижон контролирует мяч.
3'
Матч возобновлен
3'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
2'
Хаддади Уссама из команды Дижон делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
Фол, нарушение
1'
Судья сигнализирует, что Росье Валентен из команды Дижон поставил подножку. Пострадал Камано Франсуа
1'
Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
1'
Начался туман, и видимость стала плохой
1'
Бордо начинает с центра поля
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Municipal Gaston Gerard. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Новости матча
Прогнозы на матч Дижон 0:0 Бордо
Дижон
8.6% (14)
Ничья:
45.4% (74)
Бордо
46% (75)

Вы не участвовали в прогнозе

Ничья:
39.9% (65)
Бордо:
20.9% (34)
Бордо:
17.8% (29)
Ничья:
4.3% (7)
Бордо:
4.3% (7)
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