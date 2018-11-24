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Стадион:
Нант
0:1
Первый тайм: 30'
Анже
0'
0:1
5' Гол
Баокен Стефан
24' Желтая карточка
Лимбомбе Антони
26' Желтая карточка
Сантамария Батист
30'
Первый тайм
30'
Нант вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
30'
Контроль мяча: [team1]: 60%, [team2]: 40%.
29'
Удар от ворот произведет Анже
29'
ШАНС! Сала Эмилиано нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
29'
Лимбомбе Антони из команды Нант делает пас партнеру.
Фол, нарушение
28'
Судья сигнализирует, что Траоре Исмаэль из команды Анже поставил подножку. Пострадал Мутуссами Самуэль
28'
Удар от ворот произведет Анже
27'
Удар от ворот произведет Анже
26'
ШАНС! Сала Эмилиано нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
26'
Лима Лукас навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Желтая карточка
26'
Сантамария Батист - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол
Фол, нарушение
26'
Сантамария Батист из команды Анже играет слишком грубо. Сала Эмилиано оказался на газоне.
25'
Контроль мяча: [team1]: 62%, [team2]: 38%.
25'
Нант контролирует мяч.
Желтая карточка
24'
Лимбомбе Антони получил желтую карточку от судьи
Фол, нарушение
24'
Безумный фол. Лимбомбе Антони грубо играет против соперника. Пострадал Бамба Абдулайе
23'
Удар от ворот произведет Анже
23'
Лимбомбе Антони из команды Нант делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
22'
Траоре Исмаэль выносит мяч и сбавляет давление на ворота
21'
Бошилья Габриэл из команды Нант отправил кросс в штрафную...
21'
Траоре Исмаэль выносит мяч и сбавляет давление на ворота
21'
Мутуссами Самуэль из команды Нант делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
21'
Нант вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
20'
Нант контролирует мяч.
20'
Контроль мяча: [team1]: 57%, [team2]: 43%.
Фол, нарушение
19'
Судья сигнализирует, что Рен-Аделед Жефф из команды Анже поставил подножку. Пострадал Лима Лукас
18'
Удар от ворот произведет Анже
18'
ШАНС! Мутуссами Самуэль нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
18'
Сала Эмилиано из команды Нант отправил кросс в штрафную...
17'
Нант контролирует мяч.
17'
Анже вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
17'
Анже контролирует мяч.
16'
Нант вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
16'
Анже вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
15'
Контроль мяча: [team1]: 61%, [team2]: 39%.
15'
Нант вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
15'
Нант вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
15'
Нант контролирует мяч.
14'
Нант вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
14'
Павлович Матео выносит мяч и сбавляет давление на ворота
14'
Лима Лукас из команды Нант отправил кросс в штрафную...
13'
Тэт Флавьен видит отличную возможность забить, бьет и попадает в штангу!
12'
Баокен Стефан из команды Анже отправил кросс в штрафную...
12'
Анже вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
12'
Нант вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
11'
Бютель Людовик взял и забрал мяч на выходе
11'
КАКОЙ ПРОМАХ! Мутуссами Самуэль упускает момент. Он пробил с лета в штангу!
11'
Туре Абдулайе из команды Нант отправил кросс в штрафную...
10'
Томас Ромен выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
10'
Бошилья Габриэл из команды Нант подал угловой справа.
10'
Контроль мяча: [team1]: 56%, [team2]: 44%.
10'
Павлович Матео предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
Угловой
10'
Бошилья Габриэл из команды Нант подал угловой справа.
Травма, повреждение
9'
Сантамария Батист возвращается на поле.
Фол, нарушение
9'
Баокен Стефан из команды Анже опасно и грубо сыграл. Паллуа Николя пострадал.
9'
Матч возобновлен
Травма, повреждение
9'
Ох, нехорошо это выглядит. Сантамария Батист получил травму и медбригада забирает его с поля.
Травма, повреждение
8'
Сантамария Батист на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
8'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
Фол, нарушение
8'
Судья сигнализирует, что Мутуссами Самуэль из команды Нант поставил подножку. Пострадал Сантамария Батист
Офсайд
7'
Лимбомбе Антони из команды Нант в офсайде
6'
Нант вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
5'
Контроль мяча: [team1]: 57%, [team2]: 43%.
5'
Тэт Флавьен сделал результативную передачу.
Описание гола
5'
Г О О О О Л - Баокен Стефан изменил счет на табло!
5'
Тэт Флавьен из команды Анже сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
Офсайд
4'
Бошилья Габриэл из команды Нант в офсайде
4'
Удар от ворот произведет Нант
3'
Удар от ворот произведет Нант
3'
Анже вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
2'
Анже вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
2'
Анже контролирует мяч.
1'
Нант вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
1'
Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
1'
Над стадионом сейчас сгущаются тучи.
1'
Нант начинает с центра поля
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stade de la Beaujoire. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Новости матча
Прогнозы на матч Нант 0:1 Анже
Нант
80.4% (131)
Ничья:
19% (31)
Анже
0.6% (1)

Вы не участвовали в прогнозе

Нант:
35% (57)
Нант:
30.7% (50)
Ничья:
14.1% (23)
Нант:
11% (18)
Ничья:
3.1% (5)
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