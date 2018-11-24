Стадион: Стад де ля Божуар
0:1
5' ГолБаокен Стефан
24' Желтая карточкаЛимбомбе Антони
26' Желтая карточкаСантамария Батист
Первый тайм
30'
30'
Контроль мяча: [team1]: 60%, [team2]: 40%.
29'
29'
ШАНС! Сала Эмилиано нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
29'
Лимбомбе Антони из команды Нант делает пас партнеру.
28'
Судья сигнализирует, что Траоре Исмаэль из команды Анже поставил подножку. Пострадал Мутуссами Самуэль
28'
27'
26'
ШАНС! Сала Эмилиано нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
26'
Лима Лукас навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
26'
Сантамария Батист - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол
26'
Сантамария Батист из команды Анже играет слишком грубо. Сала Эмилиано оказался на газоне.
25'
Контроль мяча: [team1]: 62%, [team2]: 38%.
25'
24'
Лимбомбе Антони получил желтую карточку от судьи
24'
Безумный фол. Лимбомбе Антони грубо играет против соперника. Пострадал Бамба Абдулайе
23'
23'
Лимбомбе Антони из команды Нант делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
22'
Траоре Исмаэль выносит мяч и сбавляет давление на ворота
21'
Бошилья Габриэл из команды Нант отправил кросс в штрафную...
21'
Траоре Исмаэль выносит мяч и сбавляет давление на ворота
21'
Мутуссами Самуэль из команды Нант делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
21'
20'
20'
Контроль мяча: [team1]: 57%, [team2]: 43%.
19'
Судья сигнализирует, что Рен-Аделед Жефф из команды Анже поставил подножку. Пострадал Лима Лукас
18'
18'
ШАНС! Мутуссами Самуэль нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
18'
Сала Эмилиано из команды Нант отправил кросс в штрафную...
17'
17'
17'
Анже контролирует мяч.
16'
16'
Анже вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
15'
Контроль мяча: [team1]: 61%, [team2]: 39%.
15'
15'
15'
14'
14'
Павлович Матео выносит мяч и сбавляет давление на ворота
14'
Лима Лукас из команды Нант отправил кросс в штрафную...
13'
Тэт Флавьен видит отличную возможность забить, бьет и попадает в штангу!
12'
Баокен Стефан из команды Анже отправил кросс в штрафную...
12'
12'
11'
Бютель Людовик взял и забрал мяч на выходе
11'
КАКОЙ ПРОМАХ! Мутуссами Самуэль упускает момент. Он пробил с лета в штангу!
11'
Туре Абдулайе из команды Нант отправил кросс в штрафную...
10'
Томас Ромен выносит мяч и сбавляет давление на ворота
10'
Бошилья Габриэл из команды Нант подал угловой справа.
10'
Контроль мяча: [team1]: 56%, [team2]: 44%.
10'
Павлович Матео предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
10'
Бошилья Габриэл из команды Нант подал угловой справа.
9'
Сантамария Батист возвращается на поле.
9'
Баокен Стефан из команды Анже опасно и грубо сыграл. Паллуа Николя пострадал.
9'
Матч возобновлен
9'
Ох, нехорошо это выглядит. Сантамария Батист получил травму и медбригада забирает его с поля.
8'
Сантамария Батист на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
8'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
8'
Судья сигнализирует, что Мутуссами Самуэль из команды Нант поставил подножку. Пострадал Сантамария Батист
7'
Лимбомбе Антони из команды Нант в офсайде
6'
5'
Контроль мяча: [team1]: 57%, [team2]: 43%.
5'
Тэт Флавьен сделал результативную передачу.
5'
Г О О О О Л - Баокен Стефан изменил счет на табло!
5'
Тэт Флавьен из команды Анже сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
4'
Бошилья Габриэл из команды Нант в офсайде
4'
Удар от ворот произведет Нант
3'
Удар от ворот произведет Нант
3'
2'
2'
Анже контролирует мяч.
1'
1'
Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
1'
Над стадионом сейчас сгущаются тучи.
1'
Нант начинает с центра поля
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stade de la Beaujoire. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Новости матча
Прогнозы на матч Нант 0:1 Анже
Нант
80.4% (131)
Ничья:
19% (31)
Анже
0.6% (1)
Вы не участвовали в прогнозе
1:0 Нант:
35% (57)
2:1 Нант:
30.7% (50)
1:1 Ничья:
14.1% (23)
2:0 Нант:
11% (18)
0:0 Ничья:
3.1% (5)
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