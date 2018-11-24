Стадион: Стад Огюст Делон
1:0
2' ГолШавалерин Ксавье
10' Желтая карточкаИкоко Джордан
22' Желтая карточкаРомао Алаиксис
Первый тайм
32'
Генгам контролирует мяч.
31'
Икоко Джордан из команды Генгам навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
31'
30'
30'
Судья сигнализирует, что Ромао Алаиксис из команды Реймс поставил подножку. Пострадал Фири Лебоганг
30'
Контроль мяча: [team1]: 45%, [team2]: 55%.
30'
Йонссон Карл-Йохан взял и забрал мяч на выходе
30'
Кафаро Матьё из команды Реймс подал угловой слева.
29'
Конан Гислен из команды Реймс навешивает в штрафную с рикошетом.
29'
29'
28'
Жюлан Натаэль из команды Генгам делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
27'
Удар от ворот произведет Генгам
27'
Шавалерин Ксавье из команды Реймс подал угловой справа.
26'
Сорбон Жереми наказан за толчок Думбия Мусса
25'
25'
Контроль мяча: [team1]: 41%, [team2]: 59%.
25'
Менди Эдуар взял и забрал мяч на выходе
25'
Бенезе Николя навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
24'
Энгельс Бьорн наказан за толчок Жюлан Натаэль
23'
23'
23'
Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.
22'
Энгельс Бьорн выносит мяч и сбавляет давление на ворота
22'
Тюрам Маркус из команды Генгам отправил кросс в штрафную...
22'
Ромао Алаиксис получил желтую карточку от судьи
22'
Ромао Алаиксис из команды Реймс толкнул локтем оппонента. Это Дидо Этьен заработал фол
20'
Дидо Этьен наказан за толчок Думбия Мусса
20'
Генгам вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
20'
Контроль мяча: [team1]: 43%, [team2]: 57%.
19'
Удар от ворот произведет Реймс
18'
Генгам контролирует мяч.
17'
16'
16'
Жюлан Натаэль нанес удар головой, но Менди Эдуар спокойно отбил мяч.
15'
Ребошу Педру из команды Генгам отправил кросс в штрафную...
15'
Ребошу Педру из команды Генгам разыграл угловой с правого угла.
15'
Контроль мяча: [team1]: 48%, [team2]: 52%.
15'
Сорбон Жереми из команды Генгам нанес удар головой, но мяч был заблокирован.
15'
Ребошу Педру навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
14'
Энгельс Бьорн наказан за толчок Жюлан Натаэль
14'
14'
13'
Энгельс Бьорн выносит мяч и сбавляет давление на ворота
13'
Бенезе Николя из команды Генгам отправил кросс в штрафную...
13'
13'
Коко Маркус из команды Генгам сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
13'
Бенезе Николя из команды Генгам подал угловой слева.
12'
11'
Думбия Мусса из команды Реймс сделал скидку головой партнеру по команде, но голкипер сыграл.
11'
Кафаро Матьё навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
10'
Контроль мяча: [team1]: 58%, [team2]: 42%.
10'
Икоко Джордан - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол
10'
Икоко Джордан из команды Генгам играет слишком грубо. Кафаро Матьё оказался на газоне.
10'
Реймс начинает контратаку
9'
Абдельамид Юнис наказан за толчок Жюлан Натаэль
9'
Генгам вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
8'
8'
Удар от ворот произведет Реймс
8'
Реймс вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
7'
7'
Судья сигнализирует, что Чаварриа Пабло из команды Реймс поставил подножку. Пострадал Коко Маркус
6'
Реймс начинает контратаку
6'
5'
Йонссон Карл-Йохан взял и забрал мяч на выходе
5'
Сорбон Жереми выносит мяч и сбавляет давление на ворота
5'
Кафаро Матьё из команды Реймс отправил кросс в штрафную...
5'
Контроль мяча: [team1]: 55%, [team2]: 45%.
4'
4'
3'
Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
3'
Добро пожаловать на сегодняшнюю игру
2'
Чаварриа Пабло сделал результативную передачу.
2'
Г О О О О Л - Шавалерин Ксавье из команды Реймс переиграл вратаря дальним ударом!
2'
Чаварриа Пабло из команды Реймс делает пас партнеру.
2'
Конан Гислен из команды Реймс делает навес прямо в штрафную.
2'
2'
Конан Гислен из команды Реймс делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
2'
2'
Кафаро Матьё из команды Реймс делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
2'
Дидо Этьен выносит мяч и сбавляет давление на ворота
2'
Кафаро Матьё из команды Реймс подал угловой слева.
1'
Думбия Мусса из команды Реймс делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
1'
1'
1'
Генгам начинает с центра поля
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stade Auguste Delaune. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Новости матча
Прогнозы на матч Реймс 1:0 Генгам
Реймс
78% (128)
Ничья:
16.5% (27)
Генгам
5.5% (9)
Вы не участвовали в прогнозе
1:0 Реймс:
42.1% (69)
2:1 Реймс:
22% (36)
1:1 Ничья:
14% (23)
2:0 Реймс:
11.6% (19)
0:0 Ничья:
2.4% (4)
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