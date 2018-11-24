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  5. Лига 1
Стадион:
Реймс
1:0
Первый тайм: 32'
Генгам
0'
1:0
2' Гол
Шавалерин Ксавье
10' Желтая карточка
Икоко Джордан
22' Желтая карточка
Ромао Алаиксис
32'
Первый тайм
32'
Генгам контролирует мяч.
31'
Икоко Джордан из команды Генгам навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
31'
Генгам вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
30'
Генгам вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
Фол, нарушение
30'
Судья сигнализирует, что Ромао Алаиксис из команды Реймс поставил подножку. Пострадал Фири Лебоганг
30'
Контроль мяча: [team1]: 45%, [team2]: 55%.
30'
Йонссон Карл-Йохан взял и забрал мяч на выходе
Угловой
30'
Кафаро Матьё из команды Реймс подал угловой слева.
29'
Конан Гислен из команды Реймс навешивает в штрафную с рикошетом.
29'
Реймс вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
29'
Реймс вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
28'
Жюлан Натаэль из команды Генгам делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
27'
Удар от ворот произведет Генгам
27'
Шанс! Удин Реми из команды Реймс пробил головой, но мимо
Угловой
27'
Шавалерин Ксавье из команды Реймс подал угловой справа.
Фол, нарушение
26'
Сорбон Жереми наказан за толчок Думбия Мусса
25'
Реймс вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
25'
Контроль мяча: [team1]: 41%, [team2]: 59%.
25'
Менди Эдуар взял и забрал мяч на выходе
25'
Бенезе Николя навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
24'
Энгельс Бьорн наказан за толчок Жюлан Натаэль
23'
Реймс вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
23'
Реймс вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
23'
Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.
22'
Энгельс Бьорн выносит мяч и сбавляет давление на ворота
22'
Тюрам Маркус из команды Генгам отправил кросс в штрафную...
Желтая карточка
22'
Ромао Алаиксис получил желтую карточку от судьи
Фол, нарушение
22'
Ромао Алаиксис из команды Реймс толкнул локтем оппонента. Это Дидо Этьен заработал фол
Фол, нарушение
20'
Дидо Этьен наказан за толчок Думбия Мусса
20'
Генгам вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
20'
Контроль мяча: [team1]: 43%, [team2]: 57%.
19'
Удар от ворот произведет Реймс
18'
Генгам контролирует мяч.
17'
Реймс контролирует мяч.
16'
Реймс контролирует мяч.
16'
Жюлан Натаэль нанес удар головой, но Менди Эдуар спокойно отбил мяч.
15'
Ребошу Педру из команды Генгам отправил кросс в штрафную...
Угловой
15'
Ребошу Педру из команды Генгам разыграл угловой с правого угла.
15'
Контроль мяча: [team1]: 48%, [team2]: 52%.
15'
Сорбон Жереми из команды Генгам нанес удар головой, но мяч был заблокирован.
15'
Ребошу Педру навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
14'
Энгельс Бьорн наказан за толчок Жюлан Натаэль
14'
Реймс вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
14'
Генгам вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
13'
Энгельс Бьорн выносит мяч и сбавляет давление на ворота
13'
Бенезе Николя из команды Генгам отправил кросс в штрафную...
13'
Генгам вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
13'
Коко Маркус из команды Генгам сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
Угловой
13'
Бенезе Николя из команды Генгам подал угловой слева.
12'
Реймс контролирует мяч.
11'
Думбия Мусса из команды Реймс сделал скидку головой партнеру по команде, но голкипер сыграл.
11'
Кафаро Матьё навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
10'
Контроль мяча: [team1]: 58%, [team2]: 42%.
Желтая карточка
10'
Икоко Джордан - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол
Фол, нарушение
10'
Икоко Джордан из команды Генгам играет слишком грубо. Кафаро Матьё оказался на газоне.
10'
Реймс начинает контратаку
Фол, нарушение
9'
Абдельамид Юнис наказан за толчок Жюлан Натаэль
9'
Генгам вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
8'
Реймс контролирует мяч.
8'
Удар от ворот произведет Реймс
8'
Реймс вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
7'
Генгам вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
Фол, нарушение
7'
Судья сигнализирует, что Чаварриа Пабло из команды Реймс поставил подножку. Пострадал Коко Маркус
6'
Реймс начинает контратаку
6'
Генгам вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
5'
Йонссон Карл-Йохан взял и забрал мяч на выходе
5'
Сорбон Жереми выносит мяч и сбавляет давление на ворота
5'
Кафаро Матьё из команды Реймс отправил кросс в штрафную...
5'
Контроль мяча: [team1]: 55%, [team2]: 45%.
4'
Генгам вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
4'
Генгам вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
3'
Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
3'
Добро пожаловать на сегодняшнюю игру
2'
Чаварриа Пабло сделал результативную передачу.
Описание гола
2'
Г О О О О Л - Шавалерин Ксавье из команды Реймс переиграл вратаря дальним ударом!
2'
Чаварриа Пабло из команды Реймс делает пас партнеру.
2'
Конан Гислен из команды Реймс делает навес прямо в штрафную.
2'
Реймс вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
2'
Конан Гислен из команды Реймс делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
2'
Реймс вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
2'
Кафаро Матьё из команды Реймс делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
2'
Дидо Этьен выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
2'
Кафаро Матьё из команды Реймс подал угловой слева.
1'
Думбия Мусса из команды Реймс делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
1'
Реймс вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
1'
Реймс вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
1'
Генгам начинает с центра поля
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stade Auguste Delaune. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Новости матча
Прогнозы на матч Реймс 1:0 Генгам
Реймс
78% (128)
Ничья:
16.5% (27)
Генгам
5.5% (9)

Вы не участвовали в прогнозе

Реймс:
42.1% (69)
Реймс:
22% (36)
Ничья:
14% (23)
Реймс:
11.6% (19)
Ничья:
2.4% (4)
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