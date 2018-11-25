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  5. Первый дивизион А
Стадион:
Сент-Трюйден
4:2
Конец матча
Андерлехт
0'
1:0
8' Гол
Безус Роман
9' Желтая карточка
Борнаув Себастьян
1:1
38' Гол
Сантини Иван
1:2
52' Пенальти
Сантини Иван
56' Желтая карточка
Гарсия Пол
57' Желтая карточка
Elton Acolatse
61' Желтая карточка
Yohan Boli
2:2
62' Гол
Takehiro Tomiyasu
63' Желтая карточка
Враньеш Огнен
3:2
66' Гол
Камада Даити
70' Желтая карточка
Макаренко Евгений
4:2
90' Гол
Yohan Boli
90'+4
Второй тайм
Свисток
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
Описание гола
90'
Г О О О О Л - Yohan Boli бьет в цель!
83'
Сент-Труйден делает замену. Безус Роман уходит с поля, а Лежар Жонатан выходит на его замену.
78'
Андерлехт делает замену. Yari Verschaeren уходит с поля, а Jeremy Doku выходит на его замену.
74'
Андерлехт делает замену. Геркенс Питер уходит с поля, а Баккали Закария выходит на его замену.
73'
Андерлехт делает замену. Враньеш Огнен уходит с поля, а Лоуренс Джеймс выходит на его замену.
Желтая карточка
70'
Макаренко Евгений получил желтую карточку от судьи
Описание гола
66'
Г О О О О Л - Камада Даити бьет в цель!
Желтая карточка
63'
Враньеш Огнен получил желтую карточку от судьи
Описание гола
62'
Г О О О О Л - Takehiro Tomiyasu бьет в цель!
Желтая карточка
61'
Yohan Boli получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
57'
Elton Acolatse получил желтую карточку от судьи
56'
Сент-Труйден делает замену. Ботака Жордан уходит с поля, а Elton Acolatse выходит на его замену.
Желтая карточка
56'
Гарсия Пол получил желтую карточку от судьи
Описание гола
52'
Г О О О О Л - Сантини Иван из команды Андерлехт забивает с точки!
Второй тайм начался
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Описание гола
38'
Г О О О О Л - Сантини Иван бьет в цель!
Желтая карточка
9'
Борнаув Себастьян получил желтую карточку от судьи
Описание гола
8'
Г О О О О Л - Безус Роман бьет в цель!
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Staaien. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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