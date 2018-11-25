- Текстовые трансляции
- Чемпионат мира по хоккею 2018
- Матчи
- Команды
- Игроки
- Новости хоккея
- Турнирные таблицы
- Конкурс прогнозов
Стадион: Стааен
4:2
Конец матча
1:0
8' ГолБезус Роман
9' Желтая карточкаБорнаув Себастьян
1:1
38' ГолСантини Иван
1:2
52' ПенальтиСантини Иван
56' Желтая карточкаГарсия Пол
57' Желтая карточкаElton Acolatse
61' Желтая карточкаYohan Boli
2:2
62' ГолTakehiro Tomiyasu
63' Желтая карточкаВраньеш Огнен
3:2
66' ГолКамада Даити
70' Желтая карточкаМакаренко Евгений
4:2
90' ГолYohan Boli
|
8'
1:0
38'
1:1
52'
1:2
56'
57'
61'
62'
2:2
63'
66'
3:2
90'
4:2
Состав команд
11
Yohan
Boli
10
Безус
Роман
15
Камада
Даити
Сент-Трюйден 3-4-3
- Основной состав
- 1 Степпе Кенни Вратарь
- 3 Takehiro Tomiyasu Защитник
- 26 Тейшейра Жорже Защитник
- 4 Гарсия Пол Защитник
- 7 Ботака Жордан Полузащитник
- 5 Де Сар Алексис Полузащитник
- 12 Samuel Asamoah Полузащитник
- 24 Casper de Norre Полузащитник
- 11 Yohan Boli Нападающий
- 10 Безус Роман Нападающий
- 15 Камада Даити Нападающий
- Запасные игроки
- 21 Пирар Люка Вратарь
- 6 Steven De Petter Защитник
- 33 Эндо Ватару Защитник
- 77 Mohamed Turay Полузащитник
- 27 Лежар Жонатан Полузащитник
- 29 Elton Acolatse Полузащитник
- 20 Ммаэ Сами Нападающий
- Главный тренер: Марк Брис
Андерлехт 4-4-2
- Основной состав
- 16 Дидийон Томас Вратарь
- 56 Салемакерс Алексис Защитник
- 55 Враньеш Огнен Защитник
- 45 Борнаув Себастьян Защитник
- 44 Милич Антонио Защитник
- 48 Самби Локонга Альберт-Мбойо Полузащитник
- 5 Макаренко Евгений Полузащитник
- 51 Yari Verschaeren Полузащитник
- 40 Амузу Френсис Полузащитник
- 8 Геркенс Питер Нападающий
- 19 Сантини Иван Нападающий
- Запасные игроки
- 1 Букс Франк Вратарь
- 4 Санне Бубакарр Защитник
- 12 Аппиа Деннис Защитник
- 3 Лоуренс Джеймс Защитник
- 39 Каембе Эдо Полузащитник
- 99 Баккали Закария Нападающий
- Jeremy Doku
- 47 Abdoul Karim Dante
- Главный тренер: Ванхазебрук Хейн
Предыдущие игры
Сент-Трюйден (последние 20 матчей: +10 =6 -4)
- 20.11.2018 Локерен 5:4 Сент-Трюйден ТМК
- 10.11.2018 Эйпен 1:4 Сент-Трюйден ПДА
- 04.11.2018 Сент-Трюйден 2:1 Зульте-Варегем ПДА
- 30.10.2018 Шарлеруа 1:0 Сент-Трюйден ПДА
- 27.10.2018 Сент-Трюйден 2:2 Брюгге ПДА
- 20.10.2018 Кортрейк 3:1 Сент-Трюйден ПДА
- 06.10.2018 Сент-Трюйден 3:1 Мускрон-Перювельз ПДА
- 30.09.2018 Андерлехт 0:0 Сент-Трюйден ПДА
- 26.09.2018 Сент-Трюйден 3:0 KFC Duffel К
- 22.09.2018 Сент-Трюйден 2:0 Ройал Антверпен ПДА
- 16.09.2018 Гент 1:2 Сент-Трюйден ПДА
- 01.09.2018 Сент-Трюйден 1:0 Остенде ПДА
- 25.08.2018 Стандард 3:2 Сент-Трюйден ПДА
- 18.08.2018 Васланд-Беверен 2:2 Сент-Трюйден ПДА
- 11.08.2018 Сент-Трюйден 1:1 Локерен ПДА
- 05.08.2018 Генк 1:1 Сент-Трюйден ПДА
- 28.07.2018 Сент-Трюйден 0:0 Серкль Брюгге ПДА
- 14.07.2018 Ломмель 0:1 Сент-Трюйден ТМК
- 12.07.2018 Спувен-Мопертинген 0:8 Сент-Трюйден ТМК
- 27.06.2018 Тес Спорт 0:2 Сент-Трюйден ТМК
Андерлехт (последние 20 матчей: +9 =4 -7)
- 11.11.2018 Андерлехт 2:0 Гент ПДА
- 08.11.2018 Фенербахче 2:0 Андерлехт ЛЕ
- 04.11.2018 Васланд-Беверен 1:2 Андерлехт ПДА
- 01.11.2018 Андерлехт 1:1 Локерен ПДА
- 28.10.2018 Эйпен 2:1 Андерлехт ПДА
- 25.10.2018 Андерлехт 2:2 Фенербахче ЛЕ
- 21.10.2018 Андерлехт 4:2 Серкль Брюгге ПДА
- 07.10.2018 Зульте-Варегем 1:2 Андерлехт ПДА
- 04.10.2018 Андерлехт 0:2 Динамо Загреб ЛЕ
- 30.09.2018 Андерлехт 0:0 Сент-Трюйден ПДА
- 27.09.2018 Андерлехт 0:3 Юнион Сент-Жилуаз К
- 23.09.2018 Андерлехт 2:1 Стандард ПДА
- 20.09.2018 Спартак Трнава 1:0 Андерлехт ЛЕ
- 15.09.2018 Генк 1:0 Андерлехт ПДА
- 02.09.2018 Андерлехт 1:1 Ройал Антверпен ПДА
- 26.08.2018 Брюгге 2:1 Андерлехт ПДА
- 17.08.2018 Андерлехт 2:0 Мускрон-Перювельз ПДА
- 12.08.2018 Шарлеруа 1:2 Андерлехт ПДА
- 05.08.2018 Андерлехт 5:2 Остенде ПДА
- 28.07.2018 Кортрейк 1:4 Андерлехт ПДА
Последние игры между собой
Сент-Трюйден: победы: 2, ничьи: 2, поражения: 3
Андерлехт: победы: 3, ничьи: 2, поражения: 2
- 30.09.2018 Андерлехт 0:0 Сент-Трюйден Первый дивизион А
- 16.02.2018 Сент-Трюйден 1:0 Андерлехт Первый дивизион А
- 20.08.2017 Андерлехт 2:3 Сент-Трюйден Первый дивизион А
- 22.01.2017 Андерлехт 3:1 Сент-Трюйден Лига Про
- 12.08.2016 Сент-Трюйден 0:0 Андерлехт Лига Про
- 29.01.2016 Сент-Трюйден 1:2 Андерлехт Лига Про
- 27.09.2015 Андерлехт 1:0 Сент-Трюйден Лига Про
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Генк
|16
|10
|5
|1
|40 - 17
|35
|2.
|Ройал Антверпен
|16
|9
|5
|2
|23 - 13
|32
|3.
|Брюгге
|16
|9
|4
|3
|38 - 19
|31
|4.
|Андерлехт
|16
|9
|3
|4
|31 - 20
|30
|5.
|Сент-Трюйден
|16
|7
|6
|3
|27 - 19
|27
|6.
|Стандард
|16
|7
|5
|4
|24 - 16
|26
|7.
|Гент
|16
|7
|3
|6
|29 - 28
|24
|8.
|Серкль Брюгге
|16
|6
|4
|6
|20 - 27
|22
|9.
|Шарлеруа
|15
|6
|2
|7
|21 - 21
|20
|10.
|Кортрейк
|16
|5
|4
|7
|22 - 27
|19
|11.
|Остенде
|16
|5
|3
|8
|17 - 30
|18
|12.
|Эйпен
|16
|5
|1
|10
|19 - 34
|16
|13.
|Зульте-Варегем
|16
|4
|3
|9
|26 - 36
|15
|14.
|Мускрон-Перювельз
|16
|3
|4
|9
|12 - 22
|13
|15.
|Васланд-Беверен
|16
|1
|8
|7
|17 - 24
|11
|16.
|Локерен
|15
|2
|4
|9
|12 - 25
|10
Второй тайм
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
90'
Г О О О О Л - Yohan Boli бьет в цель!
83'
Сент-Труйден делает замену. Безус Роман уходит с поля, а Лежар Жонатан выходит на его замену.
78'
Андерлехт делает замену. Yari Verschaeren уходит с поля, а Jeremy Doku выходит на его замену.
74'
Андерлехт делает замену. Геркенс Питер уходит с поля, а Баккали Закария выходит на его замену.
73'
Андерлехт делает замену. Враньеш Огнен уходит с поля, а Лоуренс Джеймс выходит на его замену.
70'
Макаренко Евгений получил желтую карточку от судьи
66'
Г О О О О Л - Камада Даити бьет в цель!
63'
Враньеш Огнен получил желтую карточку от судьи
62'
Г О О О О Л - Takehiro Tomiyasu бьет в цель!
61'
Yohan Boli получил желтую карточку от судьи
57'
Elton Acolatse получил желтую карточку от судьи
56'
Сент-Труйден делает замену. Ботака Жордан уходит с поля, а Elton Acolatse выходит на его замену.
56'
Гарсия Пол получил желтую карточку от судьи
52'
Г О О О О Л - Сантини Иван из команды Андерлехт забивает с точки!
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
38'
Г О О О О Л - Сантини Иван бьет в цель!
9'
Борнаув Себастьян получил желтую карточку от судьи
8'
Г О О О О Л - Безус Роман бьет в цель!
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Staaien. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Загрузка...
Топ лиги
Новости футбола
Только зарегистрированные пользователи могут добавлять комментарии.
Вход | Регистрация
Обновить