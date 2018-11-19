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Текстовая онлайн трансляция матча Кан - Монако

До начала игры, которая состоится 24.11.2018, осталось 2 дня 17 часов 22 минуты.
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Прогнозы на матч Кан - Монако
Кан
24.3% (17)
Ничья:
27.1% (19)
Монако
48.6% (34)

Вы не участвовали в прогнозе

Монако:
28.6% (20)
Ничья:
25.7% (18)
Монако:
15.7% (11)
Кан:
14.3% (10)
Кан:
8.6% (6)
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