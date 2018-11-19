Текстовая онлайн трансляция матча Кан - Монако

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Стадион: Стад Мишель д'Орнано
Предыдущие игры
Кан (последние 20 матчей: +4 =8 -8)
- 11.11.2018 Бордо 0:0 Кан Л1
- 03.11.2018 Кан 1:2 Ренн Л1
- 31.10.2018 Дижон 3:1 Кан КЛ
- 27.10.2018 Лилль 1:0 Кан Л1
- 20.10.2018 Кан 0:0 Генгам Л1
- 07.10.2018 Марсель 2:0 Кан Л1
- 29.09.2018 Кан 1:0 Амьен Л1
- 26.09.2018 Кан 2:2 Монпелье Л1
- 22.09.2018 Сент-Этьен 2:1 Кан Л1
- 15.09.2018 Кан 2:2 Лион Л1
- 07.09.2018 Париж 1:2 Кан ТМК
- 01.09.2018 Дижон 0:2 Кан Л1
- 25.08.2018 Нант 1:1 Кан Л1
- 18.08.2018 Кан 1:1 Ницца Л1
- 12.08.2018 ПСЖ 3:0 Кан Л1
- 04.08.2018 Гронинген 0:0 Кан ТМК
- 28.07.2018 Кан 1:3 Генгам ТМК
- 25.07.2018 Анже 0:1 Кан ТМК
- 20.07.2018 Кан 0:6 Гавр ТМК
- 14.07.2018 Кан 0:0 Конкарно ТМК
Монако (последние 20 матчей: +1 =6 -13)
- 11.11.2018 Монако 0:4 ПСЖ Л1
- 06.11.2018 Монако 0:4 Брюгге ЛЧ
- 03.11.2018 Реймс 1:0 Монако Л1
- 27.10.2018 Монако 2:2 Дижон Л1
- 24.10.2018 Брюгге 1:1 Монако ЛЧ
- 20.10.2018 Страсбург 2:1 Монако Л1
- 07.10.2018 Монако 1:2 Ренн Л1
- 03.10.2018 Боруссия Д 3:0 Монако ЛЧ
- 28.09.2018 Сент-Этьен 2:0 Монако Л1
- 25.09.2018 Монако 0:1 Анже Л1
- 21.09.2018 Монако 1:1 Ним Л1
- 18.09.2018 Монако 1:2 Атлетико М ЛЧ
- 15.09.2018 Тулуза 1:1 Монако Л1
- 02.09.2018 Монако 2:3 Марсель Л1
- 26.08.2018 Бордо 2:1 Монако Л1
- 18.08.2018 Монако 0:0 Лилль Л1
- 11.08.2018 Нант 1:3 Монако Л1
- 04.08.2018 ПСЖ 4:0 Монако С
- 28.07.2018 Гамбург 3:1 Монако ТМК
- 25.07.2018 Бохум 2:2 Монако ТМК
Последние игры между собой
Кан: победы: 3, ничьи: 8, поражения: 6
Монако: победы: 6, ничьи: 8, поражения: 3
- 06.05.2018 Кан 1:2 Монако Лига 1
- 12.12.2017 Монако 2:0 Кан Кубок лиги
- 21.10.2017 Монако 2:0 Кан Лига 1
- 19.03.2017 Кан 0:3 Монако Лига 1
- 21.12.2016 Монако 2:1 Кан Лига 1
- 04.03.2016 Кан 2:2 Монако Лига 1
- 02.12.2015 Монако 1:1 Кан Лига 1
- 10.04.2015 Кан 0:3 Монако Лига 1
- 22.11.2014 Монако 2:2 Кан Лига 1
- 04.05.2013 Монако 0:1 Кан Лига 2
- 11.12.2012 Кан 3:0 Монако Лига 2
- 26.02.2011 Монако 2:2 Кан Лига 1
- 16.10.2010 Кан 0:0 Монако Лига 1
- 18.01.2009 Кан 2:2 Монако Лига 1
- 23.08.2008 Монако 1:1 Кан Лига 1
- 22.03.2008 Кан 4:1 Монако Лига 1
- 27.10.2007 Монако 0:0 Кан Лига 1
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПСЖ
|Заявка
|13
|13
|0
|0
|45 - 7
|39
|2.
|Лилль
|Заявка
|13
|8
|2
|3
|21 - 10
|26
|3.
|Монпелье
|Заявка
|13
|7
|4
|2
|20 - 8
|25
|4.
|Лион
|Заявка
|13
|7
|3
|3
|23 - 16
|24
|5.
|Сент-Этьен
|Заявка
|13
|6
|5
|2
|19 - 17
|23
|6.
|Марсель
|Заявка
|13
|7
|1
|5
|24 - 21
|22
|7.
|Ницца
|Заявка
|13
|6
|2
|5
|10 - 14
|20
|8.
|Страсбург
|Заявка
|13
|4
|6
|3
|20 - 16
|18
|9.
|Реймс
|Заявка
|13
|4
|5
|4
|8 - 12
|17
|10.
|Нант
|Заявка
|13
|4
|4
|5
|20 - 18
|16
|11.
|Бордо
|Заявка
|13
|4
|4
|5
|14 - 15
|16
|12.
|Ренн
|Заявка
|13
|4
|4
|5
|16 - 19
|16
|13.
|Анже
|Заявка
|13
|4
|3
|6
|17 - 19
|15
|14.
|Ним
|Заявка
|13
|3
|5
|5
|18 - 20
|14
|15.
|Тулуза
|Заявка
|13
|3
|5
|5
|11 - 21
|14
|16.
|Амьен
|Заявка
|13
|4
|1
|8
|13 - 21
|13
|17.
|Кан
|Заявка
|13
|2
|6
|5
|11 - 16
|12
|18.
|Дижон
|Заявка
|13
|3
|2
|8
|12 - 23
|11
|19.
|Монако
|Заявка
|13
|1
|4
|8
|12 - 22
|7
|20.
|Генгам
|Заявка
|13
|1
|4
|8
|9 - 28
|7
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Текстовая онлайн трансляция матча Кан - МонакоДо начала игры, которая состоится 24.11.2018, осталось 2 дня 17 часов 22 минуты.
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Прогнозы на матч Кан - Монако
Кан
24.3% (17)
Ничья:
27.1% (19)
Монако
48.6% (34)
Вы не участвовали в прогнозе
1:2 Монако:
28.6% (20)
1:1 Ничья:
25.7% (18)
0:1 Монако:
15.7% (11)
1:0 Кан:
14.3% (10)
2:1 Кан:
8.6% (6)
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