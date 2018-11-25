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  5. Лига 1
Стадион:
Монпелье
0:1
Первый тайм: 40'
Ренн
0'
0:1
5' Гол
Бен Арфа Хатем
25' Желтая карточка
Ле Таллек Дамьен
33' Желтая карточка
Мешер Андре
37' Желтая карточка
Конгре Даниэль
40'
Первый тайм
40'
Лаборд Гаэтан из команды Монпелье отправил кросс в штрафную...
40'
Контроль мяча: [team1]: 58%, [team2]: 42%.
39'
Илтон Виторино выносит мяч и сбавляет давление на ворота
39'
Дель Кастильо Ромен из команды Ренн отправил кросс в штрафную...
39'
Андре Бенжамин пробует нанести удар издали, но Лекомт Бенджамин держит все под контролем
39'
Отличные скиллы показывает Андре Бенжамин, обводя своих соперников
39'
Траоре Амари делает длинную передачу вперед
38'
Удар от ворот произведет Монпелье
38'
Бен Арфа Хатем решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно
Желтая карточка
37'
Конгре Даниэль получил желтую карточку от судьи
Фол, нарушение
37'
Конгре Даниэль из команды Монпелье играет слишком грубо. Сарр Исмаила оказался на газоне.
37'
Удар от ворот произведет Монпелье
36'
Ренн вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
36'
Ренн вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
36'
Ренн вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
35'
Контроль мяча: [team1]: 59%, [team2]: 41%.
35'
Удар от ворот произведет Ренн
35'
Молле Флоран нанес удар, но тот был заблокирован.
35'
Лаборд Гаэтан из команды Монпелье делает пас партнеру.
34'
Удар от ворот произведет Ренн
34'
Молле Флоран решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно
Желтая карточка
33'
Мешер Андре получил желтую карточку от судьи
Фол, нарушение
33'
Мешер Андре из команды Ренн толкнул локтем оппонента. Это Лаборд Гаэтан заработал фол
32'
Удар от ворот произведет Ренн
32'
ШАНС! Делор Анди нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
32'
Молле Флоран навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
31'
Судья сигнализирует, что Да Сильва Дамьен из команды Ренн поставил подножку. Пострадал Делор Анди
31'
Монпелье вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
31'
Удар от ворот произведет Ренн
30'
Шанс! Делор Анди из команды Монпелье пробил головой, но мимо
30'
Агилар Рубен из команды Монпелье отправил кросс в штрафную...
30'
Контроль мяча: [team1]: 59%, [team2]: 41%.
29'
Монпелье вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
29'
Монпелье контролирует мяч.
28'
Монпелье вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
27'
Монпелье вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
Фол, нарушение
27'
Мешер Андре нарушает правила. Конгре Даниэль пострадал
Угловой
26'
Буриго Бенжамен из команды Ренн подал угловой слева.
26'
Агилар Рубен предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
26'
Гренье Клеман нанес удар издали, а Лекомт Бенджамин отбил его обратно в игру!
25'
Контроль мяча: [team1]: 58%, [team2]: 42%.
Желтая карточка
25'
Ле Таллек Дамьен получил желтую карточку от судьи
Фол, нарушение
25'
Ле Таллек Дамьен из команды Монпелье опасно и грубо сыграл. Сарр Исмаила пострадал.
24'
Ренн начинает контратаку
24'
Монпелье контролирует мяч.
24'
Ренн контролирует мяч.
23'
Удар от ворот произведет Ренн
22'
Удар от ворот произведет Монпелье
22'
Бен Арфа Хатем не смог попасть в створ ударом издали
21'
Ренн вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
21'
Дель Кастильо Ромен выносит мяч и сбавляет давление на ворота
21'
Молле Флоран навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
20'
Судья сигнализирует, что Бенсебаини Рами из команды Ренн поставил подножку. Пострадал Делор Анди
20'
Контроль мяча: [team1]: 58%, [team2]: 42%.
20'
Лекомт Бенджамин взял и забрал мяч на выходе
19'
Бен Арфа Хатем навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
19'
Матч возобновлен
19'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
Фол, нарушение
19'
Конгре Даниэль из команды Монпелье опасно и грубо сыграл. Сарр Исмаила пострадал.
18'
Ренн вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
Офсайд
17'
Ле Таллек Дамьен из команды Монпелье в офсайде
17'
Молле Флоран навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
17'
Сарр Исмаила наказан за толчок Конгре Даниэль
16'
Монпелье вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
16'
Монпелье контролирует мяч.
16'
Монпелье вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
15'
Монпелье вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
15'
Бенсебаини Рами выносит мяч и сбавляет давление на ворота
15'
Агилар Рубен из команды Монпелье отправил кросс в штрафную...
15'
Контроль мяча: [team1]: 54%, [team2]: 46%.
15'
Монпелье вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
14'
Монпелье контролирует мяч.
14'
Монпелье вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
14'
Дель Кастильо Ромен из команды Ренн отправил кросс в штрафную...
13'
Ренн контролирует мяч.
12'
Монпелье вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
12'
Ренн вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
12'
Бенсебаини Рами выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
12'
Буриго Бенжамен из команды Ренн подал угловой справа.
12'
Бенсебаини Рами выносит мяч и сбавляет давление на ворота
12'
Делор Анди из команды Монпелье отправил кросс в штрафную...
Офсайд
11'
Сарр Исмаила из команды Ренн в офсайде
10'
Ренн контролирует мяч.
10'
Контроль мяча: [team1]: 54%, [team2]: 46%.
10'
Ренн вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
10'
Конгре Даниэль выносит мяч и сбавляет давление на ворота
10'
Андре Бенжамин из команды Ренн отправил кросс в штрафную...
9'
Монпелье вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
9'
Монпелье вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
9'
Монпелье вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
9'
Траоре Амари выносит мяч и сбавляет давление на ворота
9'
Буриго Бенжамен из команды Ренн отправил кросс в штрафную...
8'
Лекомт Бенджамин взял и забрал мяч на выходе
8'
Сарр Исмаила из команды Ренн отправил кросс в штрафную...
Фол, нарушение
7'
Лаборд Гаэтан наказан за толчок Да Сильва Дамьен
7'
Монпелье вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
6'
Монпелье контролирует мяч.
Описание гола
5'
Г О О О О Л! - Бен Арфа Хатем из команды Ренн забивает благодаря рикошету.
5'
Контроль мяча: [team1]: 58%, [team2]: 42%.
Фол, нарушение
4'
Делор Анди из команды Монпелье толкнул локтем оппонента. Это Да Сильва Дамьен заработал фол
4'
Монпелье контролирует мяч.
3'
Ренн вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
3'
Ренн вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
2'
Ренн вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
2'
Монпелье вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
1'
Монпелье вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
Фол, нарушение
1'
Бен Арфа Хатем задерживает мяч рукой
1'
Поле сегодня находится в отличном состоянии, одно удовольствие играть
1'
Идеальный солнечный день для футбола
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
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Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stade de la Mosson. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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