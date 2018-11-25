Сравняют?
Стадион: Стад де ля Моссон
0:1
5' ГолБен Арфа Хатем
25' Желтая карточкаЛе Таллек Дамьен
33' Желтая карточкаМешер Андре
37' Желтая карточкаКонгре Даниэль
Первый тайм
40'
Лаборд Гаэтан из команды Монпелье отправил кросс в штрафную...
40'
Контроль мяча: [team1]: 58%, [team2]: 42%.
39'
Илтон Виторино выносит мяч и сбавляет давление на ворота
39'
Дель Кастильо Ромен из команды Ренн отправил кросс в штрафную...
39'
Андре Бенжамин пробует нанести удар издали, но Лекомт Бенджамин держит все под контролем
39'
Отличные скиллы показывает Андре Бенжамин, обводя своих соперников
39'
Траоре Амари делает длинную передачу вперед
38'
38'
Бен Арфа Хатем решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно
37'
Конгре Даниэль получил желтую карточку от судьи
37'
Конгре Даниэль из команды Монпелье играет слишком грубо. Сарр Исмаила оказался на газоне.
37'
36'
36'
Ренн вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
36'
35'
Контроль мяча: [team1]: 59%, [team2]: 41%.
35'
35'
Молле Флоран нанес удар, но тот был заблокирован.
35'
Лаборд Гаэтан из команды Монпелье делает пас партнеру.
34'
34'
Молле Флоран решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно
33'
Мешер Андре получил желтую карточку от судьи
33'
Мешер Андре из команды Ренн толкнул локтем оппонента. Это Лаборд Гаэтан заработал фол
32'
32'
ШАНС! Делор Анди нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
32'
31'
Судья сигнализирует, что Да Сильва Дамьен из команды Ренн поставил подножку. Пострадал Делор Анди
31'
31'
30'
Шанс! Делор Анди из команды Монпелье пробил головой, но мимо
30'
Агилар Рубен из команды Монпелье отправил кросс в штрафную...
30'
Контроль мяча: [team1]: 59%, [team2]: 41%.
29'
Монпелье вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
29'
28'
27'
27'
Мешер Андре нарушает правила. Конгре Даниэль пострадал
26'
Буриго Бенжамен из команды Ренн подал угловой слева.
26'
Агилар Рубен предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
26'
Гренье Клеман нанес удар издали, а Лекомт Бенджамин отбил его обратно в игру!
25'
Контроль мяча: [team1]: 58%, [team2]: 42%.
25'
Ле Таллек Дамьен получил желтую карточку от судьи
25'
Ле Таллек Дамьен из команды Монпелье опасно и грубо сыграл. Сарр Исмаила пострадал.
24'
Ренн начинает контратаку
24'
24'
23'
22'
22'
Бен Арфа Хатем не смог попасть в створ ударом издали
21'
Ренн вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
21'
Дель Кастильо Ромен выносит мяч и сбавляет давление на ворота
21'
20'
Судья сигнализирует, что Бенсебаини Рами из команды Ренн поставил подножку. Пострадал Делор Анди
20'
Контроль мяча: [team1]: 58%, [team2]: 42%.
20'
Лекомт Бенджамин взял и забрал мяч на выходе
19'
Бен Арфа Хатем навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
19'
Матч возобновлен
19'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
19'
Конгре Даниэль из команды Монпелье опасно и грубо сыграл. Сарр Исмаила пострадал.
18'
17'
Ле Таллек Дамьен из команды Монпелье в офсайде
17'
17'
Сарр Исмаила наказан за толчок Конгре Даниэль
16'
16'
16'
15'
15'
15'
Агилар Рубен из команды Монпелье отправил кросс в штрафную...
15'
Контроль мяча: [team1]: 54%, [team2]: 46%.
15'
14'
14'
14'
Дель Кастильо Ромен из команды Ренн отправил кросс в штрафную...
13'
12'
Монпелье вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
12'
12'
12'
Буриго Бенжамен из команды Ренн подал угловой справа.
12'
12'
Делор Анди из команды Монпелье отправил кросс в штрафную...
11'
Сарр Исмаила из команды Ренн в офсайде
10'
10'
Контроль мяча: [team1]: 54%, [team2]: 46%.
10'
10'
Конгре Даниэль выносит мяч и сбавляет давление на ворота
10'
Андре Бенжамин из команды Ренн отправил кросс в штрафную...
9'
9'
9'
9'
Траоре Амари выносит мяч и сбавляет давление на ворота
9'
Буриго Бенжамен из команды Ренн отправил кросс в штрафную...
8'
Лекомт Бенджамин взял и забрал мяч на выходе
8'
Сарр Исмаила из команды Ренн отправил кросс в штрафную...
7'
Лаборд Гаэтан наказан за толчок Да Сильва Дамьен
7'
6'
5'
Г О О О О Л! - Бен Арфа Хатем из команды Ренн забивает благодаря рикошету.
5'
Контроль мяча: [team1]: 58%, [team2]: 42%.
4'
Делор Анди из команды Монпелье толкнул локтем оппонента. Это Да Сильва Дамьен заработал фол
4'
3'
3'
2'
2'
1'
1'
Бен Арфа Хатем задерживает мяч рукой
1'
Поле сегодня находится в отличном состоянии, одно удовольствие играть
1'
Идеальный солнечный день для футбола
-
Судья начинает матч
Первый тайм
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Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stade de la Mosson. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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