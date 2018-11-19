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Стадион:
ПСЖ
 
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Тулуза
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Текстовая онлайн трансляция матча ПСЖ - Тулуза

До начала игры, которая состоится 24.11.2018, осталось 2 дня 14 часов 22 минуты.
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Прогнозы на матч ПСЖ - Тулуза
ПСЖ
95.8% (69)
Ничья:
2.8% (2)
Тулуза
1.4% (1)

Вы не участвовали в прогнозе

ПСЖ:
31.9% (23)
ПСЖ:
20.8% (15)
ПСЖ:
15.3% (11)
ПСЖ:
12.5% (9)
ПСЖ:
8.3% (6)
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