Текстовая онлайн трансляция матча ПСЖ - Тулуза

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Стадион: Парк де Пренс
Предыдущие игры
ПСЖ (последние 20 матчей: +16 =2 -2)
- 11.11.2018 Монако 0:4 ПСЖ Л1
- 06.11.2018 Наполи 1:1 ПСЖ ЛЧ
- 02.11.2018 ПСЖ 2:1 Лилль Л1
- 28.10.2018 Марсель 0:2 ПСЖ Л1
- 24.10.2018 ПСЖ 2:2 Наполи ЛЧ
- 20.10.2018 ПСЖ 5:0 Амьен Л1
- 07.10.2018 ПСЖ 5:0 Лион Л1
- 03.10.2018 ПСЖ 6:1 Црвена Звезда ЛЧ
- 29.09.2018 Ницца 0:3 ПСЖ Л1
- 26.09.2018 ПСЖ 4:1 Реймс Л1
- 23.09.2018 Ренн 1:3 ПСЖ Л1
- 18.09.2018 Ливерпуль 3:2 ПСЖ ЛЧ
- 14.09.2018 ПСЖ 4:0 Сент-Этьен Л1
- 01.09.2018 Ним 2:4 ПСЖ Л1
- 25.08.2018 ПСЖ 3:1 Анже Л1
- 18.08.2018 Генгам 1:3 ПСЖ Л1
- 12.08.2018 ПСЖ 3:0 Кан Л1
- 04.08.2018 ПСЖ 4:0 Монако С
- 30.07.2018 ПСЖ 3:2 Атлетико М КЧ
- 28.07.2018 Арсенал 5:1 ПСЖ КЧ
Тулуза (последние 20 матчей: +5 =7 -8)
- 15.11.2018 Тулуза 2:2 Реал Сосьедад ТМК
- 10.11.2018 Тулуза 0:1 Амьен Л1
- 03.11.2018 Страсбург 1:1 Тулуза Л1
- 31.10.2018 Тулуза 0:1 Лорьян КЛ
- 27.10.2018 Тулуза 0:3 Монпелье Л1
- 20.10.2018 Нант 4:0 Тулуза Л1
- 11.10.2018 Жирона 0:1 Тулуза ТМК
- 05.10.2018 Тулуза 1:1 Ницца Л1
- 30.09.2018 Ренн 1:1 Тулуза Л1
- 25.09.2018 Тулуза 2:3 Сент-Этьен Л1
- 22.09.2018 Анже 0:0 Тулуза Л1
- 15.09.2018 Тулуза 1:1 Монако Л1
- 06.09.2018 Тулуза 2:1 Эйбар ТМК
- 01.09.2018 Генгам 1:2 Тулуза Л1
- 25.08.2018 Тулуза 1:0 Ним Л1
- 19.08.2018 Тулуза 2:1 Бордо Л1
- 10.08.2018 Марсель 4:0 Тулуза Л1
- 04.08.2018 Кристал Пэлас 4:1 Тулуза ТМК
- 28.07.2018 Ним 4:3 Тулуза ТМК
- 28.07.2018 Ним 0:0 Тулуза ТМК
Последние игры между собой
ПСЖ: победы: 17, ничьи: 2, поражения: 1
Тулуза: победы: 1, ничьи: 2, поражения: 17
- 10.02.2018 Тулуза 0:1 ПСЖ Лига 1
- 20.08.2017 ПСЖ 6:2 Тулуза Лига 1
- 19.02.2017 ПСЖ 0:0 Тулуза Лига 1
- 23.09.2016 Тулуза 2:0 ПСЖ Лига 1
- 27.01.2016 ПСЖ 2:0 Тулуза Кубок лиги
- 19.01.2016 ПСЖ 2:1 Тулуза Кубок Франции
- 16.01.2016 Тулуза 0:1 ПСЖ Лига 1
- 07.11.2015 ПСЖ 5:0 Тулуза Лига 1
- 21.02.2015 ПСЖ 3:1 Тулуза Лига 1
- 27.09.2014 Тулуза 1:1 ПСЖ Лига 1
- 23.02.2014 Тулуза 2:4 ПСЖ Лига 1
- 28.09.2013 ПСЖ 2:0 Тулуза Лига 1
- 01.02.2013 Тулуза 0:4 ПСЖ Лига 1
- 23.01.2013 ПСЖ 3:1 Тулуза Кубок Франции
- 14.09.2012 ПСЖ 2:0 Тулуза Лига 1
- 15.01.2012 ПСЖ 3:1 Тулуза Лига 1
- 28.08.2011 Тулуза 1:3 ПСЖ Лига 1
- 27.02.2011 ПСЖ 2:1 Тулуза Лига 1
- 16.10.2010 Тулуза 0:2 ПСЖ Лига 1
- 20.02.2010 ПСЖ 1:0 Тулуза Лига 1
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПСЖ
|Заявка
|13
|13
|0
|0
|45 - 7
|39
|2.
|Лилль
|Заявка
|13
|8
|2
|3
|21 - 10
|26
|3.
|Монпелье
|Заявка
|13
|7
|4
|2
|20 - 8
|25
|4.
|Лион
|Заявка
|13
|7
|3
|3
|23 - 16
|24
|5.
|Сент-Этьен
|Заявка
|13
|6
|5
|2
|19 - 17
|23
|6.
|Марсель
|Заявка
|13
|7
|1
|5
|24 - 21
|22
|7.
|Ницца
|Заявка
|13
|6
|2
|5
|10 - 14
|20
|8.
|Страсбург
|Заявка
|13
|4
|6
|3
|20 - 16
|18
|9.
|Реймс
|Заявка
|13
|4
|5
|4
|8 - 12
|17
|10.
|Нант
|Заявка
|13
|4
|4
|5
|20 - 18
|16
|11.
|Бордо
|Заявка
|13
|4
|4
|5
|14 - 15
|16
|12.
|Ренн
|Заявка
|13
|4
|4
|5
|16 - 19
|16
|13.
|Анже
|Заявка
|13
|4
|3
|6
|17 - 19
|15
|14.
|Ним
|Заявка
|13
|3
|5
|5
|18 - 20
|14
|15.
|Тулуза
|Заявка
|13
|3
|5
|5
|11 - 21
|14
|16.
|Амьен
|Заявка
|13
|4
|1
|8
|13 - 21
|13
|17.
|Кан
|Заявка
|13
|2
|6
|5
|11 - 16
|12
|18.
|Дижон
|Заявка
|13
|3
|2
|8
|12 - 23
|11
|19.
|Монако
|Заявка
|13
|1
|4
|8
|12 - 22
|7
|20.
|Генгам
|Заявка
|13
|1
|4
|8
|9 - 28
|7
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Текстовая онлайн трансляция матча ПСЖ - ТулузаДо начала игры, которая состоится 24.11.2018, осталось 2 дня 14 часов 22 минуты.
Новости матча
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"Реал" заинтересовался Кавани — 20:36
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Прогнозы на матч ПСЖ - Тулуза
ПСЖ
95.8% (69)
Ничья:
2.8% (2)
Тулуза
1.4% (1)
Вы не участвовали в прогнозе
2:0 ПСЖ:
31.9% (23)
3:0 ПСЖ:
20.8% (15)
3:1 ПСЖ:
15.3% (11)
4:0 ПСЖ:
12.5% (9)
1:0 ПСЖ:
8.3% (6)
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