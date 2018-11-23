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- Чемпионат мира по хоккею 2018
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Стадион: Ян Брейдель
0:2
Второй тайм: 50'
0:1
12' ПенальтиХарбауи Хамди
41' Желтая карточкаSammy Bossuyt
0:2
44' ГолБонгонда Тео
|
12'
0:1
41'
44'
0:2
Состав команд
22
Хорват
Этан
77
Мата
Клинтон
25
Вормер
Руд
20
Ванакен
Ханс
26
Ритс
Матс
23
Бюрки
Марко
11
Де
Паув
Нилл
14
Уолш
Сэнди
10
Бонгонда
Тео
Брюгге 3-5-2
- Основной состав
- 22 Хорват Этан Вратарь
- 5 Пулен Бенуа Защитник
- 44 Мехеле Брандон Защитник
- 35 Декарли Сауло Защитник
- 77 Мата Клинтон Полузащитник
- 25 Вормер Руд Полузащитник
- 20 Ванакен Ханс Полузащитник
- 18 Накамба Марвелус Полузащитник
- 26 Ритс Матс Полузащитник
- 16 Шрейверс Сьебе Нападающий
- 7 Уэсли Мораес Нападающий
- Запасные игроки
- 1 Летица Карло Вратарь
- 15 Митрович Матей Защитник
- 4 Перес Луан Защитник
- 6 Амрабат Софьян Полузащитник
- 80 Икома Луис Нападающий
- 10 Резаи Кавех Нападающий
- 98 Brandon Baiye
- Главный тренер: Леко Иван
Зульте-Варегем 4-4-1-1
- Основной состав
- 1 Sammy Bossuyt Вратарь
- 2 Де Фаув Дави Защитник
- 4 Хейлен Майкл Защитник
- 3 Бодри Марвин Защитник
- 23 Бюрки Марко Защитник
- 11 Де Паув Нилл Полузащитник
- 22 Тардьё Флориан Полузащитник
- 14 Уолш Сэнди Полузащитник
- 10 Бонгонда Тео Полузащитник
- 7 Буффель Томас Полузащитник
- 9 Харбауи Хамди Нападающий
- Запасные игроки
- 25 Бостин Луи Вратарь
- 18 Демир Эрдин Защитник
- 16 Urho Nissila Полузащитник
- 5 Марк Дамьен Полузащитник
- 20 Бьёрдаль Хенрик Нападающий
- 12 Бедья Крис Нападающий
- 17 Сойсало Микаэль Нападающий
- Главный тренер: Дюри Франки
Предыдущие игры
Брюгге (последние 20 матчей: +10 =5 -5)
- 10.11.2018 Шарлеруа 2:1 Брюгге ПДА
- 06.11.2018 Монако 0:4 Брюгге ЛЧ
- 03.11.2018 Генк 1:1 Брюгге ПДА
- 30.10.2018 Брюгге 4:0 Остенде ПДА
- 27.10.2018 Сент-Трюйден 2:2 Брюгге ПДА
- 24.10.2018 Брюгге 1:1 Монако ЛЧ
- 19.10.2018 Брюгге 1:1 Васланд-Беверен ПДА
- 07.10.2018 Стандард 3:1 Брюгге ПДА
- 03.10.2018 Атлетико М 3:1 Брюгге ЛЧ
- 29.09.2018 Брюгге 4:0 Серкль Брюгге ПДА
- 26.09.2018 Дейнзе 2:0 Брюгге К
- 23.09.2018 Гент 0:4 Брюгге ПДА
- 18.09.2018 Брюгге 0:1 Боруссия Д ЛЧ
- 14.09.2018 Брюгге 2:1 Локерен ПДА
- 31.08.2018 Зульте-Варегем 2:5 Брюгге ПДА
- 26.08.2018 Брюгге 2:1 Андерлехт ПДА
- 19.08.2018 Ройал Антверпен 1:1 Брюгге ПДА
- 10.08.2018 Брюгге 3:0 Кортрейк ПДА
- 05.08.2018 Мускрон-Перювельз 0:1 Брюгге ПДА
- 29.07.2018 Брюгге 5:2 Эйпен ПДА
Зульте-Варегем (последние 20 матчей: +5 =4 -11)
- 10.11.2018 Зульте-Варегем 2:0 Локерен ПДА
- 04.11.2018 Сент-Трюйден 2:1 Зульте-Варегем ПДА
- 01.11.2018 Зульте-Варегем 3:1 Стандард ПДА
- 27.10.2018 Зульте-Варегем 2:2 Мускрон-Перювельз ПДА
- 21.10.2018 Шарлеруа 3:2 Зульте-Варегем ПДА
- 07.10.2018 Зульте-Варегем 1:2 Андерлехт ПДА
- 29.09.2018 Генк 4:0 Зульте-Варегем ПДА
- 26.09.2018 Хейст 1:2 Зульте-Варегем К
- 21.09.2018 Зульте-Варегем 0:2 Кортрейк ПДА
- 16.09.2018 Ройал Антверпен 5:1 Зульте-Варегем ПДА
- 31.08.2018 Зульте-Варегем 2:5 Брюгге ПДА
- 24.08.2018 Остенде 3:1 Зульте-Варегем ПДА
- 18.08.2018 Серкль Брюгге 3:1 Зульте-Варегем ПДА
- 11.08.2018 Зульте-Варегем 4:0 Эйпен ПДА
- 04.08.2018 Гент 1:1 Зульте-Варегем ПДА
- 28.07.2018 Зульте-Варегем 2:2 Васланд-Беверен ПДА
- 22.07.2018 Зульте-Варегем 0:1 АЗ Алкмаар ТМК
- 17.07.2018 Зульте-Варегем 1:1 Хапоэль Хайфа ТМК
- 14.07.2018 Зульте-Варегем 1:4 Остенде ТМК
- 10.07.2018 Зульте-Варегем 3:1 Валвейк ТМК
Последние игры между собой
Брюгге: победы: 11, ничьи: 5, поражения: 4
Зульте-Варегем: победы: 4, ничьи: 5, поражения: 11
- 31.08.2018 Зульте-Варегем 2:5 Брюгге Первый дивизион А
- 30.11.2017 Зульте-Варегем 2:3 Брюгге Кубок
- 26.11.2017 Брюгге 3:2 Зульте-Варегем Первый дивизион А
- 11.08.2017 Зульте-Варегем 1:2 Брюгге Первый дивизион А
- 01.05.2017 Брюгге 2:1 Зульте-Варегем Лига Про. Плей-офф. Чемпионская группа
- 17.04.2017 Зульте-Варегем 2:2 Брюгге Лига Про. Плей-офф. Чемпионская группа
- 24.02.2017 Брюгге 5:0 Зульте-Варегем Лига Про
- 29.10.2016 Зульте-Варегем 0:0 Брюгге Лига Про
- 19.05.2016 Зульте-Варегем 0:2 Брюгге Лига Про
- 23.04.2016 Брюгге 5:0 Зульте-Варегем Лига Про
- 21.11.2015 Брюгге 3:0 Зульте-Варегем Лига Про
- 22.08.2015 Зульте-Варегем 2:0 Брюгге Лига Про
- 07.12.2014 Брюгге 2:1 Зульте-Варегем Лига Жюпиле
- 10.08.2014 Зульте-Варегем 1:1 Брюгге Лига Жюпиле
- 18.05.2014 Брюгге 2:0 Зульте-Варегем Лига Жюпиле
- 12.04.2014 Зульте-Варегем 2:1 Брюгге Лига Жюпиле
- 08.03.2014 Зульте-Варегем 1:1 Брюгге Лига Жюпиле
- 11.08.2013 Брюгге 1:1 Зульте-Варегем Лига Жюпиле
- 16.05.2013 Зульте-Варегем 5:2 Брюгге Лига Жюпиле
- 18.04.2013 Брюгге 3:4 Зульте-Варегем Лига Жюпиле
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Генк
|15
|10
|5
|0
|39 - 15
|35
|2.
|Ройал Антверпен
|15
|9
|4
|2
|23 - 13
|31
|3.
|Брюгге
|0:2
|16
|9
|4
|3
|37 - 18
|31
|4.
|Андерлехт
|15
|9
|3
|3
|29 - 16
|30
|5.
|Сент-Трюйден
|15
|6
|6
|3
|23 - 17
|24
|6.
|Гент
|15
|7
|2
|6
|29 - 28
|23
|7.
|Стандард
|15
|6
|5
|4
|21 - 16
|23
|8.
|Шарлеруа
|15
|6
|2
|7
|21 - 21
|20
|9.
|Серкль Брюгге
|15
|5
|4
|6
|18 - 26
|19
|10.
|Остенде
|15
|5
|3
|7
|16 - 28
|18
|11.
|Эйпен
|15
|5
|1
|9
|19 - 31
|16
|12.
|Кортрейк
|15
|4
|4
|7
|20 - 26
|16
|13.
|Зульте-Варегем
|2:0
|16
|4
|3
|9
|25 - 35
|15
|14.
|Васланд-Беверен
|15
|1
|8
|6
|16 - 22
|11
|15.
|Мускрон-Перювельз
|15
|2
|4
|9
|10 - 21
|10
|16.
|Локерен
|15
|2
|4
|9
|12 - 25
|10
Второй тайм
46'
Второй тайм начался
46'
Брюгге делает замену. Ритс Матс уходит с поля, а Амрабат Софьян выходит на его замену.
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
44'
Г О О О О Л - Бонгонда Тео бьет в цель!
41'
Сэмми Боссут получил желтую карточку от судьи
12'
Г О О О О Л - Харбауи Хамди из команды Зульте-Варегем забивает с точки!
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Jan Breydel Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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