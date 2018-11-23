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  5. Первый дивизион А
Стадион:
Брюгге
0:2
Второй тайм: 50'
Зульте-Варегем
0'
0:1
12' Пенальти
Харбауи Хамди
41' Желтая карточка
Sammy Bossuyt
0:2
44' Гол
Бонгонда Тео
50'
Второй тайм
Второй тайм начался
46'
Второй тайм начался
46'
Брюгге делает замену. Ритс Матс уходит с поля, а Амрабат Софьян выходит на его замену.
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Описание гола
44'
Г О О О О Л - Бонгонда Тео бьет в цель!
Желтая карточка
41'
Сэмми Боссут получил желтую карточку от судьи
Описание гола
12'
Г О О О О Л - Харбауи Хамди из команды Зульте-Варегем забивает с точки!
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Jan Breydel Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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