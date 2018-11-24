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Стадион: Верслус Арена
1:0
18' ПенальтиЖивкович Рицхайро
1:1
27' ГолАвенатти Фелипе
|
18'
1:0
27'
1:1
Состав команд
27
Капон
Брехт
4
Фас
Ваут
Остенде 5-4-1
- Основной состав
- 1 Ондоа Джозеф Вратарь
- 27 Капон Брехт Защитник
- 5 Милович Горан Защитник
- 4 Фас Ваут Защитник
- 6 Ломбертс Николас Защитник
- 3 Де Бок Лоренс Защитник
- 55 Фернандо Матос Полузащитник
- 17 Ванлерберг Жорди Полузащитник
- 26 Вандандриш Кевин Полузащитник
- 43 Копман Сандер Полузащитник
- 9 Живкович Рицхайро Нападающий
- Запасные игроки
- 28 Дютуа Виллиам Вратарь
- 8 Francois Marquet Полузащитник
- 36 Hasan Ozkan III Полузащитник
- 11 Боонен Инди Нападающий
- 10 Гури Синдри Нападающий
- 7 Сакала Фэшн Нападающий
- 25 Jelle Bataille
- Главный тренер: Gert Verheyen
Кортрейк 4-3-3
- Основной состав
- 28 Камински Томас Вратарь
- 5 Азуни Ларри Защитник
- 13 Brendan Hines-Ike Защитник
- 2 Кумордзи Бернар Защитник
- 29 Бацула Андрей Защитник
- 26 Elohim Rolland Полузащитник
- 11 Jovan Stojanovic I Полузащитник
- 23 Де Сар Жюльен Полузащитник
- 9 Шевалье Тедди Нападающий
- 20 Авенатти Фелипе Нападающий
- 7 Номбе Мбойо Нападающий
- Запасные игроки
- 1 Брюззезе Себастьен Вратарь
- 72 Petar Golubovic Защитник
- 15 Christophe Lepoint Защитник
- 39 Эзекиль Имох Полузащитник
- 8 Аджагун Абдул Полузащитник
- 27 Уали Идир Полузащитник
- 21 Харисис Харилаос Полузащитник
- 12 Jarno De Smet
- 10 Rubenilson Kanu II
- Главный тренер: Вандерхаге Ив
Предыдущие игры
Остенде (последние 20 матчей: +8 =3 -9)
- 09.11.2018 Ройал Антверпен 2:0 Остенде ПДА
- 02.11.2018 Остенде 2:1 Шарлеруа ПДА
- 30.10.2018 Брюгге 4:0 Остенде ПДА
- 27.10.2018 Локерен 0:0 Остенде ПДА
- 21.10.2018 Остенде 0:4 Гент ПДА
- 06.10.2018 Васланд-Беверен 1:1 Остенде ПДА
- 30.09.2018 Остенде 1:3 Стандард ПДА
- 26.09.2018 Хогстратен 1:3 Остенде К
- 22.09.2018 Эйпен 1:2 Остенде ПДА
- 15.09.2018 Остенде 1:1 Серкль Брюгге ПДА
- 01.09.2018 Сент-Трюйден 1:0 Остенде ПДА
- 24.08.2018 Остенде 3:1 Зульте-Варегем ПДА
- 18.08.2018 Кортрейк 1:2 Остенде ПДА
- 12.08.2018 Остенде 0:2 Генк ПДА
- 05.08.2018 Андерлехт 5:2 Остенде ПДА
- 28.07.2018 Остенде 2:1 Мускрон-Перювельз ПДА
- 20.07.2018 Остенде 0:1 Локомотив Загреб ТМК
- 17.07.2018 Остенде 2:3 Рузеларе ТМК
- 14.07.2018 Зульте-Варегем 1:4 Остенде ТМК
- 11.07.2018 Хапоэль Хайфа 0:2 Остенде ТМК
Кортрейк (последние 20 матчей: +7 =5 -8)
- 11.11.2018 Кортрейк 0:2 Стандард ПДА
- 03.11.2018 Гент 3:1 Кортрейк ПДА
- 31.10.2018 Кортрейк 2:2 Васланд-Беверен ПДА
- 27.10.2018 Серкль Брюгге 1:1 Кортрейк ПДА
- 20.10.2018 Кортрейк 3:1 Сент-Трюйден ПДА
- 06.10.2018 Локерен 1:3 Кортрейк ПДА
- 28.09.2018 Кортрейк 1:3 Эйпен ПДА
- 25.09.2018 СВ Харелбеке 0:1 Кортрейк К
- 21.09.2018 Зульте-Варегем 0:2 Кортрейк ПДА
- 16.09.2018 Мускрон-Перювельз 1:0 Кортрейк ПДА
- 02.09.2018 Кортрейк 3:3 Генк ПДА
- 25.08.2018 Шарлеруа 0:2 Кортрейк ПДА
- 18.08.2018 Кортрейк 1:2 Остенде ПДА
- 10.08.2018 Брюгге 3:0 Кортрейк ПДА
- 04.08.2018 Ройал Антверпен 0:0 Кортрейк ПДА
- 28.07.2018 Кортрейк 1:4 Андерлехт ПДА
- 21.07.2018 Кортрейк 1:2 Метц ТМК
- 12.07.2018 Рузеларе 1:1 Кортрейк ТМК
- 30.06.2018 KSK Geluwe 1:11 Кортрейк ТМК
- 26.06.2018 KFC Mandel United 0:2 Кортрейк ТМК
Последние игры между собой
Остенде: победы: 7, ничьи: 3, поражения: 3
Кортрейк: победы: 3, ничьи: 3, поражения: 7
- 18.08.2018 Кортрейк 1:2 Остенде Первый дивизион А
- 20.01.2018 Остенде 2:1 Кортрейк Первый дивизион А
- 30.09.2017 Кортрейк 1:2 Остенде Первый дивизион А
- 21.12.2016 Кортрейк 0:2 Остенде Лига Про
- 21.10.2016 Остенде 2:2 Кортрейк Лига Про
- 22.01.2016 Кортрейк 2:1 Остенде Лига Про
- 19.09.2015 Остенде 1:0 Кортрейк Лига Про
- 17.01.2015 Остенде 1:7 Кортрейк Лига Жюпиле
- 23.08.2014 Кортрейк 0:2 Остенде Лига Жюпиле
- 17.05.2014 Остенде 2:2 Кортрейк Лига Жюпиле
- 09.05.2014 Кортрейк 2:2 Остенде Лига Жюпиле
- 08.03.2014 Остенде 0:0 Кортрейк Лига Жюпиле
- 02.11.2013 Кортрейк 2:0 Остенде Лига Жюпиле
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Генк
|0:0
|16
|10
|6
|0
|39 - 15
|36
|2.
|Ройал Антверпен
|15
|9
|4
|2
|23 - 13
|31
|3.
|Брюгге
|16
|9
|4
|3
|38 - 19
|31
|4.
|Андерлехт
|15
|9
|3
|3
|29 - 16
|30
|5.
|Стандард
|16
|7
|5
|4
|24 - 16
|26
|6.
|Сент-Трюйден
|15
|6
|6
|3
|23 - 17
|24
|7.
|Гент
|15
|7
|2
|6
|29 - 28
|23
|8.
|Шарлеруа
|15
|6
|2
|7
|21 - 21
|20
|9.
|Серкль Брюгге
|0:0
|16
|5
|5
|6
|18 - 26
|20
|10.
|Остенде
|1:1
|16
|5
|4
|7
|17 - 29
|19
|11.
|Кортрейк
|1:1
|16
|4
|5
|7
|21 - 27
|17
|12.
|Эйпен
|16
|5
|1
|10
|19 - 34
|16
|13.
|Зульте-Варегем
|16
|4
|3
|9
|26 - 36
|15
|14.
|Васланд-Беверен
|0:0
|16
|1
|9
|6
|16 - 22
|12
|15.
|Мускрон-Перювельз
|0:0
|16
|2
|5
|9
|10 - 21
|11
|16.
|Локерен
|15
|2
|4
|9
|12 - 25
|10
Первый тайм
27'
Г О О О О Л - Авенатти Фелипе бьет в цель!
18'
Г О О О О Л - Живкович Рицхайро из команды Остенде забивает с точки!
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Судья начинает матч
Первый тайм
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Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Versluys Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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