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  5. Первый дивизион А
Стадион:
Остенде
1:1
Первый тайм: 32'
Кортрейк
0'
1:0
18' Пенальти
Живкович Рицхайро
1:1
27' Гол
Авенатти Фелипе
32'
Первый тайм
Описание гола
27'
Г О О О О Л - Авенатти Фелипе бьет в цель!
Описание гола
18'
Г О О О О Л - Живкович Рицхайро из команды Остенде забивает с точки!
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Versluys Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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