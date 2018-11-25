Быстро Амьен свой мяч забил :)
Стадион: Де ла Ликорн
1:0
8' ГолДибасси Бакай
14' Желтая карточкаРоланду Жорже
1:1
26' ГолТовен Флорьян
49' Желтая карточкаМонкондю Томас
Второй тайм
49'
49'
Монкондю Томас - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол
49'
Судья сигнализирует, что Монкондю Томас из команды Амьен поставил подножку. Пострадал Сансон Морган
48'
Амьен вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
47'
47'
46'
46'
Товен Флорьян из команды Марсель отправил кросс в штрафную...
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
48'
Обе команды достойно сыграли в первом тайме
48'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
48'
Контроль мяча: [team1]: 48%, [team2]: 52%.
47'
Судья сигнализирует, что Монкондю Томас из команды Амьен поставил подножку. Пострадал Сансон Морган
46'
45'
Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [2] минут(а)
45'
Контроль мяча: [team1]: 48%, [team2]: 52%.
45'
Пайе Димитри из команды Марсель навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
44'
Лефор Жордан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
44'
Сансон Морган из команды Марсель отправил кросс в штрафную...
44'
43'
43'
Гартнер Регис взял и забрал мяч на выходе
42'
41'
Гнаоре Эдди задерживает мяч рукой
41'
Амьен вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
40'
Марсель вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
40'
Контроль мяча: [team1]: 47%, [team2]: 53%.
40'
Матч возобновлен
40'
Игра остановлена. Игроки толкают друг друга и ссорятся, рефери должен предпринять что-нибудь.
39'
38'
37'
37'
36'
36'
35'
Удар от ворот произведет Марсель
35'
Годдос Саман не смог попасть в створ ударом издали
35'
Контроль мяча: [team1]: 47%, [team2]: 53%.
35'
34'
33'
Блен Алексис выносит мяч и сбавляет давление на ворота
33'
Пайе Димитри навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
33'
Гуано Принс-Десир наказан за толчок Н'Джие Клинтон
30'
Годдос Саман наказан за толчок Рами Адиль
30'
Контроль мяча: [team1]: 49%, [team2]: 51%.
30'
Хорошую попытку сделал Товен Флорьян. Удар в створ, но вратарь начеку
30'
Н'Джие Клинтон из команды Марсель делает пас партнеру.
30'
Марсель вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
30'
Хорошую попытку сделал Окампос Лукас. Удар в створ, но вратарь начеку
29'
Товен Флорьян из команды Марсель отправил кросс в штрафную...
28'
Пайе Димитри не смог попасть в створ ударом издали
28'
28'
Пайе Димитри из команды Марсель подал угловой справа.
28'
Гуано Принс-Десир предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
28'
Годдос Саман из команды Амьен опасно и грубо сыграл. Рами Адиль пострадал.
26'
Сансон Морган сделал результативную передачу.
26'
Г О О О О Л - Товен Флорьян изменил счет на табло!
26'
Отличные скиллы показывает Товен Флорьян, обводя своих соперников
26'
Марсель начинает контратаку
25'
25'
Пайе Димитри из команды Марсель отправил кросс в штрафную...
25'
Контроль мяча: [team1]: 48%, [team2]: 52%.
24'
Удар от ворот произведет Амьен
24'
Окампос Лукас из команды Марсель не смог нормально приложиться к мячу - мимо ворот
24'
Пайе Димитри из команды Марсель делает отличный кросс...
23'
Мендоса Стивен возвращается на поле.
23'
Матч возобновлен
23'
Ох, нехорошо это выглядит. Мендоса Стивен получил травму и медбригада забирает его с поля.
22'
Мендоса Стивен на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
22'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
22'
21'
Отеро Хуан из команды Амьен подал угловой справа.
21'
Сакаи Хироки предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
21'
Крафт Эмиль из команды Амьен отправил кросс в штрафную...
20'
Контроль мяча: [team1]: 45%, [team2]: 55%.
19'
Какая игра! Обе команды сыграли качественно и остро.
19'
Лопес Максим наказан за толчок Годдос Саман
18'
Н'Джие Клинтон наказан за толчок Лефор Жордан
18'
Лефор Жордан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
18'
Пайе Димитри из команды Марсель подал угловой слева.
17'
Удивительный сейв сделал Гартнер Регис из команды Амьен! А был бы точно гол!
17'
Товен Флорьян оказался в свободной зоне и нанес удар головой, но Гартнер Регис перевел мяч на угловой.
17'
Пайе Димитри из команды Марсель подал угловой справа.
17'
Товен Флорьян мяч отрикошетил от ворот
16'
Пайе Димитри из команды Марсель отправил кросс в штрафную...
16'
15'
Окампос Лукас нанес удар, но тот был заблокирован.
15'
Сансон Морган из команды Марсель делает навес прямо в штрафную.
15'
Контроль мяча: [team1]: 62%, [team2]: 38%.
14'
Манданда Стив взял и забрал мяч на выходе
14'
Годдос Саман из команды Амьен подал угловой справа.
14'
Судья подбегает и показывает Роланду Жорже из команды Марсель отложенную желтую карточку за фол.
14'
Окампос Лукас предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
14'
Гнаоре Эдди разрезает оборону соперника отличным пасом
14'
Роланду Жорже из команды Марсель вроде бы совершил фол. Но судья говорит, что Мендоса Стивен не пострадал и надо продолжать игру!
13'
13'
Удар от ворот произведет Амьен
12'
Товен Флорьян не смог попасть в створ ударом издали
12'
Сансон Морган возвращается на поле.
12'
Матч возобновлен
12'
Ох, нехорошо это выглядит. Сансон Морган получил травму и медбригада забирает его с поля.
11'
Сансон Морган на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
11'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
11'
Годдос Саман из команды Амьен толкнул локтем оппонента. Это Сансон Морган заработал фол
10'
Контроль мяча: [team1]: 65%, [team2]: 35%.
10'
Марсель вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
8'
ГОЛ! Легко закончил атаку Дибасси Бакай из команды Амьен, забив в пустые ворота!
8'
Голкипер мог бы сыграть и получше
8'
Отеро Хуан из команды Амьен направляет мяч в штрафную площадку, но Манданда Стив выбегает и ловит мяч
8'
Гнаоре Эдди из команды Амьен сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
8'
Плохо сыграл Сакаи Хироки - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
8'
Годдос Саман навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
8'
Рами Адиль наказан за толчок Годдос Саман
8'
Амьен вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
7'
Судья сигнализирует, что Блен Алексис из команды Амьен поставил подножку. Пострадал Сансон Морган
6'
Марсель имеет хороший шанс забить.
5'
Рами Адиль из команды Марсель опасно и грубо сыграл. Лефор Жордан пострадал.
5'
Контроль мяча: [team1]: 52%, [team2]: 48%.
5'
Амьен вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
4'
3'
2'
2'
1'
1'
Добро пожаловать на сегодняшнюю игру
1'
Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
1'
Амьен начинает с центра поля
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stade de la Licorne. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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