Первый тайм

48' Обе команды достойно сыграли в первом тайме

48' Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен

48' Контроль мяча: [team1]: 48%, [team2]: 52%.

45' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [2] минут(а)

45' Контроль мяча: [team1]: 48%, [team2]: 52%.

45' Пайе Димитри из команды Марсель навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.

44' Лефор Жордан выносит мяч и сбавляет давление на ворота

44' Марсель вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

43' Амьен вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

43' Гартнер Регис взял и забрал мяч на выходе

41' Амьен вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

40' Марсель вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

40' Контроль мяча: [team1]: 47%, [team2]: 53%.

40' Матч возобновлен

40' Игра остановлена. Игроки толкают друг друга и ссорятся, рефери должен предпринять что-нибудь.

39' Амьен вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

38' Марсель вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

37' Марсель вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

36' Амьен вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

35' Удар от ворот произведет Марсель

35' Годдос Саман не смог попасть в створ ударом издали

35' Контроль мяча: [team1]: 47%, [team2]: 53%.

33' Блен Алексис выносит мяч и сбавляет давление на ворота

33' Пайе Димитри навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

30' Контроль мяча: [team1]: 49%, [team2]: 51%.

30' Хорошую попытку сделал Товен Флорьян . Удар в створ, но вратарь начеку

30' Марсель вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

30' Хорошую попытку сделал Окампос Лукас . Удар в створ, но вратарь начеку

28' Пайе Димитри не смог попасть в створ ударом издали

28' Дибасси Бакай выносит мяч и сбавляет давление на ворота

28' Гуано Принс-Десир предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

26' Г О О О О Л - Товен Флорьян изменил счет на табло!

26' Отличные скиллы показывает Товен Флорьян , обводя своих соперников

25' Дибасси Бакай выносит мяч и сбавляет давление на ворота

25' Контроль мяча: [team1]: 48%, [team2]: 52%.

24' Удар от ворот произведет Амьен

24' Окампос Лукас из команды Марсель не смог нормально приложиться к мячу - мимо ворот

23' Матч возобновлен

23' Ох, нехорошо это выглядит. Мендоса Стивен получил травму и медбригада забирает его с поля.

22' Мендоса Стивен на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

22' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

22' Дибасси Бакай выносит мяч и сбавляет давление на ворота

21' Сакаи Хироки предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

20' Контроль мяча: [team1]: 45%, [team2]: 55%.

19' Какая игра! Обе команды сыграли качественно и остро.

18' Лефор Жордан выносит мяч и сбавляет давление на ворота

16' Дибасси Бакай выносит мяч и сбавляет давление на ворота

15' Контроль мяча: [team1]: 62%, [team2]: 38%.

14' Манданда Стив взял и забрал мяч на выходе

14' Судья подбегает и показывает Роланду Жорже из команды Марсель отложенную желтую карточку за фол.

14' Окампос Лукас предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

14' Гнаоре Эдди разрезает оборону соперника отличным пасом

13' Амьен вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

13' Удар от ворот произведет Амьен

12' Товен Флорьян не смог попасть в створ ударом издали

12' Матч возобновлен

12' Ох, нехорошо это выглядит. Сансон Морган получил травму и медбригада забирает его с поля.

11' Сансон Морган на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

11' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

10' Контроль мяча: [team1]: 65%, [team2]: 35%.

10' Марсель вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

8' Голкипер мог бы сыграть и получше

8' Плохо сыграл Сакаи Хироки - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности

8' Годдос Саман навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

8' Амьен вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

6' Марсель имеет хороший шанс забить.

5' Контроль мяча: [team1]: 52%, [team2]: 48%.

5' Амьен вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

3' Марсель вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

1' Марсель вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

1' Добро пожаловать на сегодняшнюю игру

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Амьен начинает с центра поля