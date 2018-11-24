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- Чемпионат мира по хоккею 2018
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Стадион: Кристал-арена
1:2
Конец матча
3' Желтая карточкаXavier Mercier
0:1
26' Гол в свои воротаАйду Джозеф
0:2
35' ГолГакпе Серж
41' Желтая карточкаБруно Джанни
81' Желтая карточкаЛусамба Арно
81' Вторая желтая карточкаЛусамба Арно
89' Желтая карточкаDylan de Belder
1:2
90' ГолТроссар Леандро
|
26'
0:1
35'
0:2
41'
81'
81'
89'
90'
1:2
Состав команд
31
Меле
Йоаким
45
Айду
Джозеф
21
Уронен
Йере
25
Берге
Сандер
28
Хейнен
Бриан
24
Уэда
Наомиси
21
Лусамба
Арно
Генк 4-3-3
- Основной состав
- 1 Вукович Дэнни Вратарь
- 31 Меле Йоаким Защитник
- 6 Деваст Себастьен Защитник
- 45 Айду Джозеф Защитник
- 21 Уронен Йере Защитник
- 25 Берге Сандер Полузащитник
- 24 Посуэло Алехандро Полузащитник
- 28 Хейнен Бриан Полузащитник
- 77 Ндонгаля Дьемерси Нападающий
- 10 Саматта Мбвана Нападающий
- 14 Троссар Леандро Нападающий
- Запасные игроки
- 26 Вандервоордт Маартен Вратарь
- 4 Ваутерс Дрис Защитник
- 3 Настич Боян Защитник
- 15 Сек Ибраима Полузащитник
- 18 Малиновский Руслан Полузащитник
- 20 Фиолич Иван Нападающий
- 11 Пейнтсил Джозеф Нападающий
- 93 Гано Зиньо Нападающий
- Главный тренер: Клеман Филипп
Серкль Брюгге 3-5-2
- Основной состав
- 1 Нарди Поль Вратарь
- 19 Benjamin Lambot Защитник
- 24 Уэда Наомиси Защитник
- 5 Isaac Kone Защитник
- 4 Таравель Жереми Полузащитник
- 17 Yoann Etienne Полузащитник
- 9 Бруно Джанни Полузащитник
- 10 Xavier Mercier Полузащитник
- 21 Лусамба Арно Полузащитник
- 6 Гакпе Серж Нападающий
- 14 Кардона Ирвин Нападающий
- Запасные игроки
- 16 Miguel Van Damme Вратарь
- 8 Палюн Ллойд Защитник
- 15 Johanna Omolo Полузащитник
- 13 Азар Килиан Нападающий
- 12 Dylan de Belder Нападающий
- 27 Бонджованни Адриен Нападающий
- 11 Guevin Tormin
- Главный тренер: Лаурент Гуйот
Предыдущие игры
Генк (последние 20 матчей: +14 =5 -1)
- 11.11.2018 Мускрон-Перювельз 0:0 Генк ПДА
- 08.11.2018 Генк 1:1 Бешикташ ЛЕ
- 03.11.2018 Генк 1:1 Брюгге ПДА
- 31.10.2018 Ройал Антверпен 2:4 Генк ПДА
- 28.10.2018 Стандард 1:1 Генк ПДА
- 25.10.2018 Бешикташ 2:4 Генк ЛЕ
- 20.10.2018 Генк 2:1 Эйпен ПДА
- 07.10.2018 Гент 1:5 Генк ПДА
- 04.10.2018 Сарпсборг-08 3:1 Генк ЛЕ
- 29.09.2018 Генк 4:0 Зульте-Варегем ПДА
- 26.09.2018 Генк 4:0 Ломмель К
- 23.09.2018 Серкль Брюгге 2:5 Генк ПДА
- 20.09.2018 Генк 2:0 Мальмё ЛЕ
- 15.09.2018 Генк 1:0 Андерлехт ПДА
- 02.09.2018 Кортрейк 3:3 Генк ПДА
- 30.08.2018 Брондбю 2:4 Генк ЛЕ
- 26.08.2018 Генк 3:2 Васланд-Беверен ПДА
- 23.08.2018 Генк 5:2 Брондбю ЛЕ
- 19.08.2018 Генк 3:1 Шарлеруа ПДА
- 16.08.2018 Лех 1:2 Генк ЛЕ
Серкль Брюгге (последние 20 матчей: +5 =5 -10)
- 10.11.2018 Серкль Брюгге 2:0 Васланд-Беверен ПДА
- 03.11.2018 Серкль Брюгге 2:1 Мускрон-Перювельз ПДА
- 31.10.2018 Эйпен 2:0 Серкль Брюгге ПДА
- 27.10.2018 Серкль Брюгге 1:1 Кортрейк ПДА
- 21.10.2018 Андерлехт 4:2 Серкль Брюгге ПДА
- 05.10.2018 Серкль Брюгге 2:1 Шарлеруа ПДА
- 29.09.2018 Брюгге 4:0 Серкль Брюгге ПДА
- 26.09.2018 Серкль Брюгге 1:2 Беерсхот-Вильрейк К
- 23.09.2018 Серкль Брюгге 2:5 Генк ПДА
- 15.09.2018 Остенде 1:1 Серкль Брюгге ПДА
- 07.09.2018 Серкль Брюгге 1:2 Валансьен ТМК
- 02.09.2018 Серкль Брюгге 0:3 Гент ПДА
- 25.08.2018 Ройал Антверпен 1:0 Серкль Брюгге ПДА
- 18.08.2018 Серкль Брюгге 3:1 Зульте-Варегем ПДА
- 11.08.2018 Стандард 0:0 Серкль Брюгге ПДА
- 04.08.2018 Серкль Брюгге 3:2 Локерен ПДА
- 28.07.2018 Сент-Трюйден 0:0 Серкль Брюгге ПДА
- 21.07.2018 Серкль Брюгге 1:2 Реймс ТМК
- 20.07.2018 Серкль Брюгге 2:2 Булонь ТМК
- 14.07.2018 Серкль Брюгге 2:3 Монако ТМК
Последние игры между собой
Генк: победы: 10, ничьи: 2, поражения: 5
Серкль Брюгге: победы: 5, ничьи: 2, поражения: 10
- 23.09.2018 Серкль Брюгге 2:5 Генк Первый дивизион А
- 20.09.2017 Серкль Брюгге 0:1 Генк Кубок
- 02.08.2014 Генк 1:1 Серкль Брюгге Лига Жюпиле
- 21.12.2013 Серкль Брюгге 1:0 Генк Лига Жюпиле
- 25.08.2013 Генк 1:0 Серкль Брюгге Лига Жюпиле
- 09.05.2013 Серкль Брюгге 0:2 Генк Кубок Бельгии
- 17.11.2012 Серкль Брюгге 3:1 Генк Лига Жюпиле
- 29.07.2012 Генк 3:3 Серкль Брюгге Лига Жюпиле
- 26.12.2011 Генк 4:2 Серкль Брюгге Премьер-лига
- 20.08.2011 Серкль Брюгге 3:2 Генк Премьер-лига
- 20.03.2011 Серкль Брюгге 0:1 Генк Премьер-лига
- 13.11.2010 Генк 3:0 Серкль Брюгге Премьер-лига
- 27.02.2010 Серкль Брюгге 1:0 Генк Премьер-лига
- 02.11.2009 Генк 2:0 Серкль Брюгге Премьер-лига
- 26.04.2009 Серкль Брюгге 1:2 Генк Премьер-лига
- 29.11.2008 Генк 3:2 Серкль Брюгге Премьер-лига
- 20.01.2008 Серкль Брюгге 5:1 Генк Премьер-лига
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Генк
|16
|10
|5
|1
|40 - 17
|35
|2.
|Ройал Антверпен
|15
|9
|4
|2
|23 - 13
|31
|3.
|Брюгге
|16
|9
|4
|3
|38 - 19
|31
|4.
|Андерлехт
|15
|9
|3
|3
|29 - 16
|30
|5.
|Стандард
|16
|7
|5
|4
|24 - 16
|26
|6.
|Сент-Трюйден
|15
|6
|6
|3
|23 - 17
|24
|7.
|Гент
|15
|7
|2
|6
|29 - 28
|23
|8.
|Серкль Брюгге
|16
|6
|4
|6
|20 - 27
|22
|9.
|Шарлеруа
|15
|6
|2
|7
|21 - 21
|20
|10.
|Кортрейк
|16
|5
|4
|7
|22 - 27
|19
|11.
|Остенде
|16
|5
|3
|8
|17 - 30
|18
|12.
|Эйпен
|16
|5
|1
|10
|19 - 34
|16
|13.
|Зульте-Варегем
|16
|4
|3
|9
|26 - 36
|15
|14.
|Мускрон-Перювельз
|16
|3
|4
|9
|12 - 22
|13
|15.
|Васланд-Беверен
|16
|1
|8
|7
|17 - 24
|11
|16.
|Локерен
|15
|2
|4
|9
|12 - 25
|10
Второй тайм
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
90'
Г О О О О Л - Троссар Леандро бьет в цель!
89'
Dylan De Belder получил желтую карточку от судьи
85'
Серкль Брюгге делает замену. Бруно Джанни уходит с поля, а Палюн Ллойд выходит на его замену.
81'
Лусамба Арно получает вторую желтую карточку. Удаление.
81'
Лусамба Арно получил желтую карточку от судьи
77'
Серкль Брюгге делает замену. Гакпе Серж уходит с поля, а Азар Килиан выходит на его замену.
75'
Серкль Брюгге делает замену. Кардона Ирвин уходит с поля, а Dylan De Belder выходит на его замену.
71'
Генк делает замену. Меле Йоаким уходит с поля, а Гано Зиньо выходит на его замену.
55'
Генк делает замену. Ндонгаля Дьемерси уходит с поля, а Пейнтсил Джозеф выходит на его замену.
46'
Второй тайм начался
46'
Генк делает замену. Хейнен Бриан уходит с поля, а Малиновский Руслан выходит на его замену.
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
41'
Бруно Джанни получил желтую карточку от судьи
35'
Г О О О О Л - Гакпе Серж бьет в цель!
26'
Г О О О О Л - Айду Джозеф уже закрыл голову руками от печали. Он забил в свои ворота!
3'
Xavier Mercier получил желтую карточку от судьи
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Luminus Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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