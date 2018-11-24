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  5. Первый дивизион А
Стадион:
Генк
1:2
Конец матча
Серкль Брюгге
0'
3' Желтая карточка
Xavier Mercier
0:1
26' Гол в свои ворота
Айду Джозеф
0:2
35' Гол
Гакпе Серж
41' Желтая карточка
Бруно Джанни
81' Желтая карточка
Лусамба Арно
81' Вторая желтая карточка
Лусамба Арно
89' Желтая карточка
Dylan de Belder
1:2
90' Гол
Троссар Леандро
90'+7
Второй тайм
Свисток
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
Описание гола
90'
Г О О О О Л - Троссар Леандро бьет в цель!
Желтая карточка
89'
Dylan De Belder получил желтую карточку от судьи
85'
Серкль Брюгге делает замену. Бруно Джанни уходит с поля, а Палюн Ллойд выходит на его замену.
81'
Лусамба Арно получает вторую желтую карточку. Удаление.
Желтая карточка
81'
Лусамба Арно получил желтую карточку от судьи
77'
Серкль Брюгге делает замену. Гакпе Серж уходит с поля, а Азар Килиан выходит на его замену.
75'
Серкль Брюгге делает замену. Кардона Ирвин уходит с поля, а Dylan De Belder выходит на его замену.
71'
Генк делает замену. Меле Йоаким уходит с поля, а Гано Зиньо выходит на его замену.
55'
Генк делает замену. Ндонгаля Дьемерси уходит с поля, а Пейнтсил Джозеф выходит на его замену.
Второй тайм начался
46'
Второй тайм начался
46'
Генк делает замену. Хейнен Бриан уходит с поля, а Малиновский Руслан выходит на его замену.
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Желтая карточка
41'
Бруно Джанни получил желтую карточку от судьи
Описание гола
35'
Г О О О О Л - Гакпе Серж бьет в цель!
Описание гола
26'
Г О О О О Л - Айду Джозеф уже закрыл голову руками от печали. Он забил в свои ворота!
Желтая карточка
3'
Xavier Mercier получил желтую карточку от судьи
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Luminus Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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