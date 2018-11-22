Текстовая онлайн трансляция матча Лион - Сент-Этьен

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- Чемпионат мира по хоккею 2018
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Стадион: Гроупама Арена
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Состав команд
23
Тете
Кенни
22
Менди
Ферлан
18
Фекир
Набиль
11
Депай
Мемфис
26
Дебюши
Матьё
17
Сельнес
Оле
13
Гейе
Махтар
10
Хазри
Вахби
Лион 3-4-1-2
- Основной состав
- 1 Лопеш Антони Вратарь
- 23 Тете Кенни Защитник
- 6 Марсело Антонио Защитник
- 5 Денайе Джейсон Защитник
- 4 Рафаэль да Сильва Полузащитник
- 8 Ауа Уссем Полузащитник
- 28 Н'Домбеле Тангай Полузащитник
- 22 Менди Ферлан Полузащитник
- 18 Фекир Набиль Полузащитник
- 9 Дембеле Мусса I Нападающий
- 11 Депай Мемфис Нападающий
- Главный тренер: Женезио Брюно
- Травмы и дисквалификации
- Дюбуа Лео Травмирован
- Гуири Амин Травмирован
- Морель Жереми Дисквалифицирован
Сент-Этьен 4-2-3-1
- Основной состав
- 16 Рюффье Стефан Вратарь
- 26 Дебюши Матьё Защитник
- 28 Суботич Невен Защитник
- 5 Колодзейчак Тимоти Защитник
- 11 Габриэль Сильва Защитник
- 6 М'Вила Янн Полузащитник
- 17 Сельнес Оле Полузащитник
- 13 Гейе Махтар Полузащитник
- 7 Кабелла Реми Полузащитник
- 9 Дьони Луа Полузащитник
- 10 Хазри Вахби Нападающий
- Главный тренер: Гассе Жан-Луи
- Травмы и дисквалификации
- Перрен Лоик Травмирован
Предыдущие игры
Лион (последние 20 матчей: +9 =6 -5)
- 10.11.2018 Генгам 2:4 Лион Л1
- 07.11.2018 Лион 2:2 Хоффенхайм ЛЧ
- 03.11.2018 Лион 1:1 Бордо Л1
- 27.10.2018 Анже 1:2 Лион Л1
- 23.10.2018 Хоффенхайм 3:3 Лион ЛЧ
- 19.10.2018 Лион 2:0 Ним Л1
- 07.10.2018 ПСЖ 5:0 Лион Л1
- 02.10.2018 Лион 2:2 Шахтёр Донецк ЛЧ
- 29.09.2018 Лион 1:1 Нант Л1
- 26.09.2018 Дижон 0:3 Лион Л1
- 23.09.2018 Лион 4:2 Марсель Л1
- 19.09.2018 Манчестер Сити 1:2 Лион ЛЧ
- 15.09.2018 Кан 2:2 Лион Л1
- 31.08.2018 Лион 0:1 Ницца Л1
- 24.08.2018 Лион 2:0 Страсбург Л1
- 17.08.2018 Реймс 1:0 Лион Л1
- 12.08.2018 Лион 2:0 Амьен Л1
- 07.08.2018 Челси 0:0 Лион КЧ
- 04.08.2018 Интер Милан 1:0 Лион КЧ
- 01.08.2018 Бенфика 2:3 Лион КЧ
Сент-Этьен (последние 20 матчей: +11 =6 -3)
- 10.11.2018 Сент-Этьен 2:0 Реймс Л1
- 04.11.2018 Сент-Этьен 4:3 Анже Л1
- 26.10.2018 Ним 1:1 Сент-Этьен Л1
- 21.10.2018 Сент-Этьен 1:1 Ренн Л1
- 06.10.2018 Лилль 3:1 Сент-Этьен Л1
- 28.09.2018 Сент-Этьен 2:0 Монако Л1
- 25.09.2018 Тулуза 2:3 Сент-Этьен Л1
- 22.09.2018 Сент-Этьен 2:1 Кан Л1
- 14.09.2018 ПСЖ 4:0 Сент-Этьен Л1
- 02.09.2018 Сент-Этьен 0:0 Амьен Л1
- 25.08.2018 Монпелье 0:0 Сент-Этьен Л1
- 19.08.2018 Страсбург 1:1 Сент-Этьен Л1
- 11.08.2018 Сент-Этьен 2:1 Генгам Л1
- 04.08.2018 Сент-Этьен 3:0 Ницца ТМК
- 27.07.2018 Амьен 1:1 Сент-Этьен ТМК
- 21.07.2018 Ланс 0:1 Сент-Этьен ТМК
- 18.07.2018 Бордо 2:1 Сент-Этьен ТМК
- 13.07.2018 Марсель 0:1 Сент-Этьен ТМК
- 07.07.2018 Андрезьё 0:7 Сент-Этьен ТМК
- 19.05.2018 Сент-Этьен 5:0 Лилль Л1
Последние игры между собой
Лион: победы: 10, ничьи: 5, поражения: 5
Сент-Этьен: победы: 5, ничьи: 5, поражения: 10
- 25.02.2018 Лион 1:1 Сент-Этьен Лига 1
- 05.11.2017 Сент-Этьен 0:5 Лион Лига 1
- 05.02.2017 Сент-Этьен 2:0 Лион Лига 1
- 02.10.2016 Лион 2:0 Сент-Этьен Лига 1
- 17.01.2016 Сент-Этьен 1:0 Лион Лига 1
- 08.11.2015 Лион 3:0 Сент-Этьен Лига 1
- 19.04.2015 Лион 2:2 Сент-Этьен Лига 1
- 30.11.2014 Сент-Этьен 3:0 Лион Лига 1
- 30.03.2014 Лион 1:2 Сент-Этьен Лига 1
- 11.11.2013 Сент-Этьен 1:2 Лион Лига 1
- 28.04.2013 Лион 1:1 Сент-Этьен Лига 1
- 10.12.2012 Сент-Этьен 0:1 Лион Лига 1
- 18.03.2012 Сент-Этьен 0:1 Лион Лига 1
- 29.10.2011 Лион 2:0 Сент-Этьен Лига 1
- 26.10.2011 Сент-Этьен 1:2 Лион Кубок лиги
- 12.02.2011 Сент-Этьен 1:4 Лион Лига 1
- 25.09.2010 Лион 0:1 Сент-Этьен Лига 1
- 13.03.2010 Лион 1:1 Сент-Этьен Лига 1
- 31.10.2009 Сент-Этьен 0:1 Лион Лига 1
- 01.02.2009 Лион 1:1 Сент-Этьен Лига 1
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПСЖ
|Заявка
|13
|13
|0
|0
|45 - 7
|39
|2.
|Лилль
|Заявка
|13
|8
|2
|3
|21 - 10
|26
|3.
|Монпелье
|Заявка
|13
|7
|4
|2
|20 - 8
|25
|4.
|Лион
|Заявка
|13
|7
|3
|3
|23 - 16
|24
|5.
|Сент-Этьен
|Заявка
|13
|6
|5
|2
|19 - 17
|23
|6.
|Марсель
|Заявка
|13
|7
|1
|5
|24 - 21
|22
|7.
|Ницца
|Заявка
|13
|6
|2
|5
|10 - 14
|20
|8.
|Страсбург
|Заявка
|13
|4
|6
|3
|20 - 16
|18
|9.
|Реймс
|Заявка
|13
|4
|5
|4
|8 - 12
|17
|10.
|Нант
|Заявка
|13
|4
|4
|5
|20 - 18
|16
|11.
|Бордо
|Заявка
|13
|4
|4
|5
|14 - 15
|16
|12.
|Ренн
|Заявка
|13
|4
|4
|5
|16 - 19
|16
|13.
|Анже
|Заявка
|13
|4
|3
|6
|17 - 19
|15
|14.
|Ним
|Заявка
|13
|3
|5
|5
|18 - 20
|14
|15.
|Тулуза
|Заявка
|13
|3
|5
|5
|11 - 21
|14
|16.
|Амьен
|Заявка
|13
|4
|1
|8
|13 - 21
|13
|17.
|Кан
|Заявка
|13
|2
|6
|5
|11 - 16
|12
|18.
|Дижон
|Заявка
|13
|3
|2
|8
|12 - 23
|11
|19.
|Монако
|Заявка
|13
|1
|4
|8
|12 - 22
|7
|20.
|Генгам
|Заявка
|13
|1
|4
|8
|9 - 28
|7
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Текстовая онлайн трансляция матча Лион - Сент-ЭтьенДо начала игры, которая состоится 23.11.2018, осталось 21 час 33 минуты.
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Прогнозы на матч Лион - Сент-Этьен
Лион
91% (111)
Ничья:
9% (11)
Сент-Этьен
0% (0)
Вы не участвовали в прогнозе
2:1 Лион:
45.1% (55)
2:0 Лион:
20.5% (25)
1:0 Лион:
19.7% (24)
1:1 Ничья:
5.7% (7)
3:1 Лион:
4.1% (5)
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