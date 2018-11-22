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Текстовая онлайн трансляция матча Лион - Сент-Этьен

До начала игры, которая состоится 23.11.2018, осталось 21 час 33 минуты.
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Прогнозы на матч Лион - Сент-Этьен
Лион
91% (111)
Ничья:
9% (11)
Сент-Этьен
0% (0)

Вы не участвовали в прогнозе

Лион:
45.1% (55)
Лион:
20.5% (25)
Лион:
19.7% (24)
Ничья:
5.7% (7)
Лион:
4.1% (5)
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