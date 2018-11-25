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- Чемпионат мира по хоккею 2018
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Стадион: Альянц Ривьера
Состав команд
20
Аталь
Юсеф
29
Эрей
Кристоф
31
Данте
Бонфим
23
Сарр
Маланг
16
Меньян
Майк
17
Челик
Зеки
20
Тьяго
Маия
8
Шека
19
Пепе
Николя
10
Фонте
Руй
Ницца 5-3-2
- Основной состав
- 40 Бенитес Вальтер Вратарь
- 20 Аталь Юсеф Защитник
- 29 Эрей Кристоф Защитник
- 31 Данте Бонфим Защитник
- 23 Сарр Маланг Защитник
- 24 Жалле Кристоф Защитник
- 8 Лис-Мелу Пьерр Полузащитник
- 5 Тамез Адриен Полузащитник
- 25 Сиприен Вилан Полузащитник
- 7 Сент-Максимин Аллан Нападающий
- 9 Балотелли Марио Нападающий
- Запасные игроки
- 30 Кардинал Йоан Вратарь
- 15 Бюрнер Патрик Защитник
- 21 Данило Барбоза Полузащитник
- 27 Макенго Жан-Виктор Полузащитник
- 6 Вальтер Реми Полузащитник
- 28 Боскальи Оливье Полузащитник
- 14 Кнепе-Ганаго Игнатиус Нападающий
- Главный тренер: Виейра Патрик
Лилль 4-2-3-1
- Основной состав
- 16 Меньян Майк Вратарь
- 17 Челик Зеки Защитник
- 22 Дибала Кауадио Защитник
- 6 Фонте Жозе Защитник
- 3 Коне Юссуф Защитник
- 20 Тьяго Маия Полузащитник
- 8 Шека Полузащитник
- 19 Пепе Николя Полузащитник
- 12 Иконе Джонатан Полузащитник
- 14 Бамба Джонатан Полузащитник
- 10 Фонте Руй Нападающий
- Запасные игроки
- 1 Якубех Адам Вратарь
- 26 Пье Жереми Защитник
- 4 Габриэль дос Сантос Защитник
- 24 Сумар Бубакари Полузащитник
- 11 Араужо Луис Полузащитник
- 9 Реми Лоик Нападающий
- 7 Леау Рафаэл Нападающий
- Главный тренер: Галтье Кристоф
- Травмы и дисквалификации
- Балло Фоде Дисквалифицирован
- Мендес Тьяго Дисквалифицирован
Предыдущие игры
Ницца (последние 20 матчей: +8 =3 -9)
- 10.11.2018 Ним 0:1 Ницца Л1
- 03.11.2018 Ницца 1:0 Амьен Л1
- 31.10.2018 Ницца 3:2 Осер КЛ
- 28.10.2018 Бордо 0:1 Ницца Л1
- 21.10.2018 Ницца 0:1 Марсель Л1
- 05.10.2018 Тулуза 1:1 Ницца Л1
- 29.09.2018 Ницца 0:3 ПСЖ Л1
- 25.09.2018 Нант 1:2 Ницца Л1
- 22.09.2018 Монпелье 1:0 Ницца Л1
- 14.09.2018 Ницца 2:1 Ренн Л1
- 31.08.2018 Лион 0:1 Ницца Л1
- 25.08.2018 Ницца 0:4 Дижон Л1
- 18.08.2018 Кан 1:1 Ницца Л1
- 11.08.2018 Ницца 0:1 Реймс Л1
- 04.08.2018 Сент-Этьен 3:0 Ницца ТМК
- 28.07.2018 Торино 1:0 Ницца ТМК
- 21.07.2018 Шарлеруа 2:2 Ницца ТМК
- 14.07.2018 Ницца 0:1 Спортинг Л ТМК
- 07.07.2018 Стад де Ньон 2:4 Ницца ТМК
- 19.05.2018 Лион 3:2 Ницца Л1
Лилль (последние 20 матчей: +11 =3 -6)
- 09.11.2018 Лилль 0:0 Страсбург Л1
- 02.11.2018 ПСЖ 2:1 Лилль Л1
- 30.10.2018 Страсбург 2:0 Лилль КЛ
- 27.10.2018 Лилль 1:0 Кан Л1
- 20.10.2018 Дижон 1:2 Лилль Л1
- 06.10.2018 Лилль 3:1 Сент-Этьен Л1
- 30.09.2018 Лилль 3:0 Марсель Л1
- 26.09.2018 Бордо 1:0 Лилль Л1
- 22.09.2018 Лилль 2:1 Нант Л1
- 15.09.2018 Амьен 2:3 Лилль Л1
- 01.09.2018 Анже 1:0 Лилль Л1
- 26.08.2018 Лилль 3:0 Генгам Л1
- 18.08.2018 Монако 0:0 Лилль Л1
- 11.08.2018 Лилль 3:1 Ренн Л1
- 04.08.2018 Лилль 1:2 Лестер ТМК
- 28.07.2018 Бетис 2:2 Лилль ТМК
- 25.07.2018 Портимоненсе 0:2 Лилль ТМК
- 20.07.2018 Порту 1:2 Лилль ТМК
- 14.07.2018 Реймс 4:2 Лилль ТМК
- 07.07.2018 Лилль 3:0 Дюнкерк ТМК
Последние игры между собой
Ницца: победы: 7, ничьи: 10, поражения: 3
Лилль: победы: 3, ничьи: 10, поражения: 7
- 02.03.2018 Ницца 2:1 Лилль Лига 1
- 20.12.2017 Лилль 1:1 Ницца Лига 1
- 13.12.2017 Лилль 1:1 Ницца Кубок лиги
- 07.04.2017 Лилль 1:2 Ницца Лига 1
- 27.08.2016 Ницца 1:1 Лилль Лига 1
- 10.01.2016 Лилль 1:1 Ницца Лига 1
- 01.11.2015 Ницца 0:0 Лилль Лига 1
- 14.02.2015 Лилль 0:0 Ницца Лига 1
- 24.09.2014 Ницца 1:0 Лилль Лига 1
- 02.02.2014 Ницца 1:0 Лилль Лига 1
- 15.09.2013 Лилль 0:2 Ницца Лига 1
- 20.01.2013 Лилль 0:2 Ницца Лига 1
- 25.08.2012 Ницца 2:2 Лилль Лига 1
- 02.05.2012 Ницца 0:1 Лилль Лига 1
- 21.12.2011 Лилль 4:4 Ницца Лига 1
- 19.04.2011 Ницца 0:2 Лилль Кубок
- 15.01.2011 Ницца 0:2 Лилль Лига 1
- 29.08.2010 Лилль 1:1 Ницца Лига 1
- 06.02.2010 Ницца 1:1 Лилль Лига 1
- 27.09.2009 Лилль 1:1 Ницца Лига 1
Ницца
Лилль
-
0 Голы 0
-
0 Удары по воротам 0
-
0 Удары в створ 3
-
1 Угловые 5
-
2 Офсайды 1
-
1 Нарушения правил 3
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
41 Владение мячом, % 59
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПСЖ
|Заявка
|14
|14
|0
|0
|46 - 7
|42
|2.
|Лилль
|0:0 Заявка
|14
|8
|3
|3
|21 - 10
|27
|3.
|Лион
|Заявка
|14
|8
|3
|3
|24 - 16
|27
|4.
|Монпелье
|Заявка
|14
|7
|5
|2
|22 - 10
|26
|5.
|Сент-Этьен
|Заявка
|14
|6
|5
|3
|19 - 18
|23
|6.
|Марсель
|Заявка
|13
|7
|1
|5
|24 - 21
|22
|7.
|Ницца
|0:0 Заявка
|14
|6
|3
|5
|10 - 14
|21
|8.
|Реймс
|Заявка
|14
|5
|5
|4
|10 - 13
|20
|9.
|Страсбург
|Заявка
|14
|4
|6
|4
|20 - 17
|18
|10.
|Нант
|Заявка
|14
|4
|5
|5
|21 - 19
|17
|11.
|Бордо
|Заявка
|14
|4
|5
|5
|14 - 15
|17
|12.
|Ним
|Заявка
|14
|4
|5
|5
|19 - 20
|17
|13.
|Ренн
|Заявка
|14
|4
|5
|5
|18 - 21
|17
|14.
|Анже
|Заявка
|14
|4
|4
|6
|18 - 20
|16
|15.
|Тулуза
|Заявка
|14
|3
|5
|6
|11 - 22
|14
|16.
|Амьен
|Заявка
|13
|4
|1
|8
|13 - 21
|13
|17.
|Дижон
|Заявка
|14
|3
|3
|8
|12 - 23
|12
|18.
|Кан
|Заявка
|14
|2
|6
|6
|11 - 17
|12
|19.
|Монако
|Заявка
|14
|2
|4
|8
|13 - 22
|10
|20.
|Генгам
|Заявка
|14
|1
|4
|9
|10 - 30
|7
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Первый тайм
20'
Контроль мяча: [team1]: 43%, [team2]: 57%.
19'
Фонте Руй нанес удар, но тот был заблокирован.
19'
Коне Юссуф из команды Лилль делает отличный кросс...
19'
Лилль контролирует мяч.
18'
Лилль вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
18'
18'
Бамба Джонатан из команды Лилль подал угловой справа.
18'
Опасность предотвращена - Тамез Адриен из команды Ницца вступил в отбор удачно
18'
Пепе Николя из команды Лилль идет с мячом вперед на обострение...
18'
18'
Фонте Руй выносит мяч и сбавляет давление на ворота
17'
Сиприен Вилан из команды Ницца подал угловой справа.
17'
Балотелли Марио из команды Ницца нанес удар головой, но мяч был заблокирован.
17'
Жалле Кристоф из команды Ницца отправил кросс в штрафную...
16'
Шека наказан за толчок Сиприен Вилан
16'
Ницца контролирует мяч.
15'
Судья сигнализирует, что Фонте Жозе из команды Лилль поставил подножку. Пострадал Сент-Максимин Аллан
15'
Контроль мяча: [team1]: 41%, [team2]: 59%.
14'
Судья сигнализирует, что Тьяго Маия из команды Лилль поставил подножку. Пострадал Балотелли Марио
14'
Пепе Николя из команды Лилль в офсайде
13'
Лилль вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
13'
Лилль вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
13'
13'
Бамба Джонатан из команды Лилль подал угловой слева.
13'
Данте Бонфим выносит мяч и сбавляет давление на ворота
13'
Бамба Джонатан из команды Лилль отправил кросс в штрафную...
13'
Бамба Джонатан из команды Лилль разыграл угловой с правого угла.
12'
Фонте Руй мяч отрикошетил от ворот
12'
Лилль имеет хороший шанс забить.
12'
Лилль вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
12'
Тьяго Маия нанес удар, но тот был заблокирован.
12'
11'
Бамба Джонатан из команды Лилль подал угловой слева.
11'
Иконе Джонатан из команды Лилль отдал передачу, которая была заблокирована.
11'
Иконе Джонатан из команды Лилль идет с мячом вперед на обострение...
11'
Бамба Джонатан из команды Лилль разыграл угловой с левого угла.
10'
Тьяго Маия из команды Лилль делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
10'
Контроль мяча: [team1]: 52%, [team2]: 48%.
9'
Лилль контролирует мяч.
9'
Ницца вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
8'
Удар от ворот произведет Лилль
8'
Сент-Максимин Аллан из команды Ницца навешивает, но мяч уходит за линию ворот.
8'
Отличные скиллы показывает Сент-Максимин Аллан, обводя своих соперников
8'
Балотелли Марио наказан за толчок Фонте Жозе
8'
8'
Как он промахнулся? Иконе Джонатан имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!
7'
Челик Зеки из команды Лилль отправил кросс в штрафную...
6'
Аталь Юсеф из команды Ницца в офсайде
6'
Ницца вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
6'
Аталь Юсеф из команды Ницца делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
6'
Ницца вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
5'
Контроль мяча: [team1]: 58%, [team2]: 42%.
5'
Иконе Джонатан из команды Лилль делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
5'
5'
Лис-Мелу Пьерр нанес удар, но тот был заблокирован.
4'
Ницца имеет хороший шанс забить.
4'
Балотелли Марио из команды Ницца в офсайде
4'
Лилль вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
4'
Дибала Кауадио выносит мяч и сбавляет давление на ворота
3'
Балотелли Марио из команды Ницца отправил кросс в штрафную...
3'
Ницца вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
3'
Лилль вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
3'
Челик Зеки выносит мяч и сбавляет давление на ворота
3'
Сент-Максимин Аллан из команды Ницца делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
3'
Аталь Юсеф из команды Ницца сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
2'
2'
ШАНС! Бамба Джонатан нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
2'
Иконе Джонатан из команды Лилль делает пас партнеру.
2'
2'
Лис-Мелу Пьерр из команды Ницца сделал отличный пас в штрафную, но его одноклубники не смогли воспользоваться всем свободным пространством в ней
2'
Аталь Юсеф из команды Ницца сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
1'
1'
Поле сегодня находится в отличном состоянии, одно удовольствие играть
1'
Идет дождь, трудные условия для игроков.
1'
Лилль начинает с центра поля
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Allianz Riviera. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Новости матча
Прогнозы на матч Ницца 0:0 Лилль
Ницца
38.6% (64)
Ничья:
45.2% (75)
Лилль
16.3% (27)
1:1 Ничья:
38.6% (64)
2:1 Ницца:
17.5% (29)
1:0 Ницца:
15.7% (26)
1:2 Лилль:
12% (20)
2:2 Ничья:
3.6% (6)
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