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  5. Лига 1
Стадион:
Ницца
0:0
Первый тайм: 20'
Лилль
0' 20'
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Первый тайм
20'
Контроль мяча: [team1]: 43%, [team2]: 57%.
19'
Фонте Руй нанес удар, но тот был заблокирован.
19'
Коне Юссуф из команды Лилль делает отличный кросс...
19'
Лилль контролирует мяч.
18'
Лилль вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
18'
Жалле Кристоф выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
18'
Бамба Джонатан из команды Лилль подал угловой справа.
18'
Опасность предотвращена - Тамез Адриен из команды Ницца вступил в отбор удачно
18'
Пепе Николя из команды Лилль идет с мячом вперед на обострение...
18'
Лилль начинает контратаку
18'
Фонте Руй выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
17'
Сиприен Вилан из команды Ницца подал угловой справа.
17'
Балотелли Марио из команды Ницца нанес удар головой, но мяч был заблокирован.
17'
Жалле Кристоф из команды Ницца отправил кросс в штрафную...
Фол, нарушение
16'
Шека наказан за толчок Сиприен Вилан
16'
Ницца контролирует мяч.
Фол, нарушение
15'
Судья сигнализирует, что Фонте Жозе из команды Лилль поставил подножку. Пострадал Сент-Максимин Аллан
15'
Контроль мяча: [team1]: 41%, [team2]: 59%.
Фол, нарушение
14'
Судья сигнализирует, что Тьяго Маия из команды Лилль поставил подножку. Пострадал Балотелли Марио
Офсайд
14'
Пепе Николя из команды Лилль в офсайде
13'
Лилль вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
13'
Лилль вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
13'
Жалле Кристоф выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
13'
Бамба Джонатан из команды Лилль подал угловой слева.
13'
Данте Бонфим выносит мяч и сбавляет давление на ворота
13'
Бамба Джонатан из команды Лилль отправил кросс в штрафную...
Угловой
13'
Бамба Джонатан из команды Лилль разыграл угловой с правого угла.
12'
Фонте Руй мяч отрикошетил от ворот
12'
Лилль имеет хороший шанс забить.
12'
Лилль вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
12'
Тьяго Маия нанес удар, но тот был заблокирован.
12'
Жалле Кристоф выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
11'
Бамба Джонатан из команды Лилль подал угловой слева.
11'
Иконе Джонатан из команды Лилль отдал передачу, которая была заблокирована.
11'
Иконе Джонатан из команды Лилль идет с мячом вперед на обострение...
Угловой
11'
Бамба Джонатан из команды Лилль разыграл угловой с левого угла.
10'
Тьяго Маия из команды Лилль делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
10'
Контроль мяча: [team1]: 52%, [team2]: 48%.
9'
Лилль контролирует мяч.
9'
Ницца вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
8'
Удар от ворот произведет Лилль
8'
Сент-Максимин Аллан из команды Ницца навешивает, но мяч уходит за линию ворот.
8'
Отличные скиллы показывает Сент-Максимин Аллан, обводя своих соперников
Фол, нарушение
8'
Балотелли Марио наказан за толчок Фонте Жозе
8'
Удар от ворот произведет Ницца
8'
Как он промахнулся? Иконе Джонатан имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!
7'
Челик Зеки из команды Лилль отправил кросс в штрафную...
Офсайд
6'
Аталь Юсеф из команды Ницца в офсайде
6'
Ницца вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
6'
Аталь Юсеф из команды Ницца делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
6'
Ницца вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
5'
Контроль мяча: [team1]: 58%, [team2]: 42%.
5'
Иконе Джонатан из команды Лилль делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
5'
Лилль начинает контратаку
5'
Лис-Мелу Пьерр нанес удар, но тот был заблокирован.
4'
Ницца имеет хороший шанс забить.
Офсайд
4'
Балотелли Марио из команды Ницца в офсайде
4'
Лилль вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
4'
Дибала Кауадио выносит мяч и сбавляет давление на ворота
3'
Балотелли Марио из команды Ницца отправил кросс в штрафную...
3'
Ницца вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
3'
Лилль вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
3'
Челик Зеки выносит мяч и сбавляет давление на ворота
3'
Сент-Максимин Аллан из команды Ницца делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
3'
Аталь Юсеф из команды Ницца сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
2'
Удар от ворот произведет Ницца
2'
ШАНС! Бамба Джонатан нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
2'
Иконе Джонатан из команды Лилль делает пас партнеру.
2'
Лилль начинает контратаку
2'
Лис-Мелу Пьерр из команды Ницца сделал отличный пас в штрафную, но его одноклубники не смогли воспользоваться всем свободным пространством в ней
2'
Аталь Юсеф из команды Ницца сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
1'
Удар от ворот произведет Ницца
1'
Поле сегодня находится в отличном состоянии, одно удовольствие играть
1'
Идет дождь, трудные условия для игроков.
1'
Лилль начинает с центра поля
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
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Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Allianz Riviera. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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