Стадион: де ла Мейно
Первый тайм
33'
32'
Судья сигнализирует, что Валь Тео из команды Ним поставил подножку. Пострадал Мартин Йонас
32'
31'
Страсбург вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
31'
30'
Бобишон Антонен из команды Ним опасно и грубо сыграл. Льенар Димитри пострадал.
30'
Контроль мяча: [team1]: 69%, [team2]: 31%.
29'
29'
Пакье Гаэтан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
29'
28'
28'
Гийом Батист из команды Ним наносит удар головой очень сильно мимо ворот.
28'
Саванье Тежи из команды Ним подал угловой справа.
28'
Мартинеc Пабло предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
27'
Буанга Денис из команды Ним идет с мячом вперед на обострение...
27'
27'
Мартинеc Пабло выносит мяч и сбавляет давление на ворота
27'
Саванье Тежи из команды Ним подал угловой справа.
26'
Хороший удар издали нанес Пакье Гаэтан, но отличный сейв сделал Селс Матц. Угловой.
26'
Саванье Тежи нанес удар, но тот был заблокирован.
26'
Мартинеc Пабло выносит мяч и сбавляет давление на ворота
26'
Судья сигнализирует, что Зохи Люсьен из команды Страсбург поставил подножку. Пострадал Саванье Тежи
25'
Да Кошта Нуну из команды Страсбург делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
25'
Аанеба Исмаэль из команды Страсбург навешивает в штрафную с рикошетом.
25'
Контроль мяча: [team1]: 71%, [team2]: 29%.
24'
24'
Гийом Батист наказан за толчок Мартинеc Пабло
23'
Аанеба Исмаэль из команды Страсбург опасно и грубо сыграл. Пакье Гаэтан пострадал.
22'
22'
Либой Эрве из команды Ним хорошо прочитал игру и перехватил мяч у соперника.
21'
Зохи Люсьен из команды Страсбург отправил кросс в штрафную...
21'
21'
Бернардони Поль взял и забрал мяч на выходе
21'
Мартинеc Пабло делает длинную передачу вперед
20'
Контроль мяча: [team1]: 66%, [team2]: 34%.
20'
19'
Аанеба Исмаэль из команды Страсбург делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
18'
18'
Аанеба Исмаэль из команды Страсбург делает неудачный навес.
17'
17'
Шанс! Да Кошта Нуну из команды Страсбург пробил головой, но мимо
17'
Томассон Адриен из команды Страсбург отправил кросс в штрафную...
16'
О, нет. Из многообещающей позиции Да Кошта Нуну из команды Страсбург наносит удар, но очень мимо ворот. Упущен шанс.
16'
16'
Бриансон Антони выносит мяч и сбавляет давление на ворота
16'
Да Кошта Нуну из команды Страсбург отправил кросс в штрафную...
16'
Зохи Люсьен из команды Страсбург делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
16'
Томассон Адриен из команды Страсбург делает пас партнеру.
15'
Контроль мяча: [team1]: 60%, [team2]: 40%.
15'
15'
Рипар Рено нанес удар, но тот был заблокирован.
15'
Буанга Денис нанес удар, но тот был заблокирован.
14'
14'
13'
13'
Льенар Димитри из команды Страсбург сделал пас, но одноклубник не смог воспользоваться шансом.
12'
Валь Тео задерживает мяч рукой
12'
Ним вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
11'
11'
Валь Тео нанес удар, но вратарь был начеку даже после рикошета
11'
Буанга Денис из команды Ним делает пас партнеру.
11'
10'
10'
Контроль мяча: [team1]: 63%, [team2]: 37%.
10'
Саванье Тежи из команды Ним пробил со штрафного, но очень мимо цели.
9'
Назначен штрафной. Пострадал Гийом Батист, его свалил Мартинеc Пабло.
9'
Зохи Люсьен из команды Страсбург сделал отличный пас в штрафную, но его одноклубники не смогли воспользоваться всем свободным пространством в ней
8'
Бернардони Поль из команды Ним хорошо прочитал игру и перехватил мяч у соперника.
8'
Льенар Димитри из команды Страсбург подал угловой справа.
8'
Либой Эрве предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
7'
Ним вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
6'
6'
Как он промахнулся? Буанга Денис имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!
6'
Ним имеет хороший шанс забить.
6'
Ним начинает контратаку
6'
Митрович Стефан нанес удар головой, но Бернардони Поль спокойно отбил мяч.
6'
Льенар Димитри из команды Страсбург подал угловой слева.
5'
Рипар Рено предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
5'
Страсбург вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
5'
Контроль мяча: [team1]: 56%, [team2]: 44%.
4'
Ним вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
4'
Страсбург вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
3'
Рипар Рено выносит мяч и сбавляет давление на ворота
3'
Льенар Димитри из команды Страсбург подал угловой слева.
3'
Зохи Люсьен из команды Страсбург делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
2'
Льенар Димитри пробует нанести удар издали, но Бернардони Поль держит все под контролем
1'
Судья сигнализирует, что Мартинеc Пабло из команды Страсбург поставил подножку. Пострадал Бобишон Антонен
1'
Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
1'
Добро пожаловать на сегодняшнюю игру
1'
Страсбург начинает с центра поля
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stade de la Meinau. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Новости матча
Прогнозы на матч Страсбург 0:0 Ним
Страсбург
84.7% (138)
Ничья:
12.9% (21)
Ним
2.5% (4)
Вы не участвовали в прогнозе
2:1 Страсбург:
33.7% (55)
1:0 Страсбург:
31.3% (51)
2:0 Страсбург:
14.1% (23)
1:1 Ничья:
10.4% (17)
1:2 Ним:
2.5% (4)
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