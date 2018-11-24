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Стадион:
Страсбург
0:0
Первый тайм: 33'
Ним
0' 33'
Первый тайм
33'
Страсбург вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
Фол, нарушение
32'
Судья сигнализирует, что Валь Тео из команды Ним поставил подножку. Пострадал Мартин Йонас
32'
Ним вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
31'
Страсбург вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
31'
Страсбург вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
Фол, нарушение
30'
Бобишон Антонен из команды Ним опасно и грубо сыграл. Льенар Димитри пострадал.
30'
Контроль мяча: [team1]: 69%, [team2]: 31%.
29'
Ним вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
29'
Пакье Гаэтан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
29'
Льенар Димитри из команды Страсбург отправил кросс в штрафную...
28'
Удар от ворот произведет Страсбург
28'
Гийом Батист из команды Ним наносит удар головой очень сильно мимо ворот.
Угловой
28'
Саванье Тежи из команды Ним подал угловой справа.
28'
Мартинеc Пабло предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
27'
Буанга Денис из команды Ним идет с мячом вперед на обострение...
27'
Ним вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
27'
Мартинеc Пабло выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
27'
Саванье Тежи из команды Ним подал угловой справа.
26'
Хороший удар издали нанес Пакье Гаэтан, но отличный сейв сделал Селс Матц. Угловой.
26'
Саванье Тежи нанес удар, но тот был заблокирован.
26'
Мартинеc Пабло выносит мяч и сбавляет давление на ворота
26'
Тиуб Сада из команды Ним отправил кросс в штрафную...
Фол, нарушение
26'
Судья сигнализирует, что Зохи Люсьен из команды Страсбург поставил подножку. Пострадал Саванье Тежи
25'
Да Кошта Нуну из команды Страсбург делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
25'
Аанеба Исмаэль из команды Страсбург навешивает в штрафную с рикошетом.
25'
Контроль мяча: [team1]: 71%, [team2]: 29%.
24'
Ним вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
Фол, нарушение
24'
Гийом Батист наказан за толчок Мартинеc Пабло
Фол, нарушение
23'
Аанеба Исмаэль из команды Страсбург опасно и грубо сыграл. Пакье Гаэтан пострадал.
22'
Льенар Димитри из команды Страсбург отправил кросс в штрафную...
22'
Либой Эрве из команды Ним хорошо прочитал игру и перехватил мяч у соперника.
21'
Зохи Люсьен из команды Страсбург отправил кросс в штрафную...
21'
Ним вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
21'
Бернардони Поль взял и забрал мяч на выходе
21'
Мартинеc Пабло делает длинную передачу вперед
20'
Контроль мяча: [team1]: 66%, [team2]: 34%.
20'
Страсбург вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
19'
Аанеба Исмаэль из команды Страсбург делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
18'
Удар от ворот произведет Ним
18'
Аанеба Исмаэль из команды Страсбург делает неудачный навес.
17'
Удар от ворот произведет Ним
17'
Шанс! Да Кошта Нуну из команды Страсбург пробил головой, но мимо
17'
Томассон Адриен из команды Страсбург отправил кросс в штрафную...
16'
О, нет. Из многообещающей позиции Да Кошта Нуну из команды Страсбург наносит удар, но очень мимо ворот. Упущен шанс.
16'
Льенар Димитри из команды Страсбург отправил кросс в штрафную...
16'
Бриансон Антони выносит мяч и сбавляет давление на ворота
16'
Да Кошта Нуну из команды Страсбург отправил кросс в штрафную...
16'
Зохи Люсьен из команды Страсбург делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
16'
Томассон Адриен из команды Страсбург делает пас партнеру.
15'
Контроль мяча: [team1]: 60%, [team2]: 40%.
15'
Удар от ворот произведет Страсбург
15'
Рипар Рено нанес удар, но тот был заблокирован.
15'
Буанга Денис нанес удар, но тот был заблокирован.
14'
Ним вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
14'
Ним вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
13'
Удар от ворот произведет Ним
13'
Льенар Димитри из команды Страсбург сделал пас, но одноклубник не смог воспользоваться шансом.
Фол, нарушение
12'
Валь Тео задерживает мяч рукой
12'
Ним вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
11'
Ним вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
11'
Селс Матц из команды Страсбург сделал отличный сейв!
11'
Валь Тео нанес удар, но вратарь был начеку даже после рикошета
11'
Буанга Денис из команды Ним делает пас партнеру.
11'
Ним вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
10'
Удар от ворот произведет Страсбург
10'
Контроль мяча: [team1]: 63%, [team2]: 37%.
10'
Саванье Тежи из команды Ним пробил со штрафного, но очень мимо цели.
Фол, нарушение
9'
Назначен штрафной. Пострадал Гийом Батист, его свалил Мартинеc Пабло.
9'
Зохи Люсьен из команды Страсбург сделал отличный пас в штрафную, но его одноклубники не смогли воспользоваться всем свободным пространством в ней
8'
Бернардони Поль из команды Ним хорошо прочитал игру и перехватил мяч у соперника.
Угловой
8'
Льенар Димитри из команды Страсбург подал угловой справа.
8'
Либой Эрве предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
7'
Ним вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
6'
Удар от ворот произведет Страсбург
6'
Как он промахнулся? Буанга Денис имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!
6'
Ним имеет хороший шанс забить.
6'
Ним начинает контратаку
6'
Митрович Стефан нанес удар головой, но Бернардони Поль спокойно отбил мяч.
Угловой
6'
Льенар Димитри из команды Страсбург подал угловой слева.
5'
Рипар Рено предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
5'
Страсбург вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
5'
Контроль мяча: [team1]: 56%, [team2]: 44%.
4'
Ним вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
4'
Страсбург вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
3'
Рипар Рено выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
3'
Льенар Димитри из команды Страсбург подал угловой слева.
3'
Зохи Люсьен из команды Страсбург делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
2'
Льенар Димитри пробует нанести удар издали, но Бернардони Поль держит все под контролем
Фол, нарушение
1'
Судья сигнализирует, что Мартинеc Пабло из команды Страсбург поставил подножку. Пострадал Бобишон Антонен
1'
Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
1'
Добро пожаловать на сегодняшнюю игру
1'
Страсбург начинает с центра поля
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stade de la Meinau. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Новости матча
Прогнозы на матч Страсбург 0:0 Ним
Страсбург
84.7% (138)
Ничья:
12.9% (21)
Ним
2.5% (4)

Вы не участвовали в прогнозе

Страсбург:
33.7% (55)
Страсбург:
31.3% (51)
Страсбург:
14.1% (23)
Ничья:
10.4% (17)
Ним:
2.5% (4)
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