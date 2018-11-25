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- Чемпионат мира по хоккею 2018
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Стадион: Геламко
0:0
Второй тайм: 50'
16' Желтая карточкаАсаре Нана
27' Желтая карточкаОпаре Даниэль
|
16'
27'
Состав команд
28
Бронн
Дилан
21
Асаре
Нана
30
Бута
Аурелиу
23
Говеа
Омар
14
Баби
Амара
Гент 4-2-3-1
- Основной состав
- 91 Калинич Ловре Вратарь
- 2 Суке Арно Защитник
- 28 Бронн Дилан Защитник
- 4 Рустед Сигурд Защитник
- 21 Асаре Нана Защитник
- 23 Андрияшевич Франко Полузащитник
- 19 Деягере Брехт Полузащитник
- 9 Лимбомбе Сталлоне Полузащитник
- 44 Эсити Андерсон Полузащитник
- 7 Чакветадзе Георгий Полузащитник
- 16 Jonathan David Нападающий
- Запасные игроки
- 20 Тулен Янник Вратарь
- 29 Де Смет Тибо Защитник
- 76 Дерейк Тимоти Защитник
- 11 Жан-Люк Домпе Полузащитник
- 8 Вадис Оджиджа-Офоэ Полузащитник
- 3 Смит Эрик Полузащитник
- 18 Авонийи Тайво Нападающий
- Главный тренер: Торуп Йесс
Ройал Антверпен 4-2-3-1
- Основной состав
- 1 Болат Синан Вратарь
- 30 Бута Аурелиу Защитник
- 15 Арсланаджич Дино Защитник
- 37 Ван Дамм Йелле Защитник
- 6 Юклеред Симен Защитник
- 23 Говеа Омар Полузащитник
- 4 Опаре Даниэль Полузащитник
- 9 Болинжи Жонатан Полузащитник
- 11 Рафаэлов Лиор Полузащитник
- 14 Баби Амара Полузащитник
- 70 Мбокани Дьёмерси Нападающий
- Запасные игроки
- 39 Тенкен Йенс Вратарь
- 2 Матеус Лейте Защитник
- 29 Назарина Егор Полузащитник
- 21 Dylan Batubinsika Полузащитник
- 8 Родригеш Иву Полузащитник
- 20 Ламкель Зе Дидье Полузащитник
- Главный тренер: Ласло Болони
Предыдущие игры
Гент (последние 20 матчей: +10 =3 -7)
- 11.11.2018 Андерлехт 2:0 Гент ПДА
- 03.11.2018 Гент 3:1 Кортрейк ПДА
- 30.10.2018 Мускрон-Перювельз 3:1 Гент ПДА
- 26.10.2018 Гент 2:1 Шарлеруа ПДА
- 21.10.2018 Остенде 0:4 Гент ПДА
- 07.10.2018 Гент 1:5 Генк ПДА
- 30.09.2018 Ройал Антверпен 2:2 Гент ПДА
- 26.09.2018 Виртон 2:4 Гент К
- 23.09.2018 Гент 0:4 Брюгге ПДА
- 16.09.2018 Гент 1:2 Сент-Трюйден ПДА
- 02.09.2018 Серкль Брюгге 0:3 Гент ПДА
- 30.08.2018 Бордо 2:0 Гент ЛЕ
- 26.08.2018 Гент 2:1 Локерен ПДА
- 23.08.2018 Гент 0:0 Бордо ЛЕ
- 19.08.2018 Эйпен 2:3 Гент ПДА
- 16.08.2018 Гент 3:1 Ягеллония ЛЕ
- 12.08.2018 Гент 4:1 Васланд-Беверен ПДА
- 09.08.2018 Ягеллония 0:1 Гент ЛЕ
- 04.08.2018 Гент 1:1 Зульте-Варегем ПДА
- 27.07.2018 Стандард 3:2 Гент ПДА
Ройал Антверпен (последние 20 матчей: +13 =4 -3)
- 09.11.2018 Ройал Антверпен 2:0 Остенде ПДА
- 04.11.2018 Стандард 0:2 Ройал Антверпен ПДА
- 31.10.2018 Ройал Антверпен 2:4 Генк ПДА
- 28.10.2018 Васланд-Беверен 0:1 Ройал Антверпен ПДА
- 20.10.2018 Ройал Антверпен 2:1 Локерен ПДА
- 06.10.2018 Эйпен 1:2 Ройал Антверпен ПДА
- 30.09.2018 Ройал Антверпен 2:2 Гент ПДА
- 26.09.2018 Мехелен 3:1 Ройал Антверпен К
- 22.09.2018 Сент-Трюйден 2:0 Ройал Антверпен ПДА
- 16.09.2018 Ройал Антверпен 5:1 Зульте-Варегем ПДА
- 02.09.2018 Андерлехт 1:1 Ройал Антверпен ПДА
- 25.08.2018 Ройал Антверпен 1:0 Серкль Брюгге ПДА
- 19.08.2018 Ройал Антверпен 1:1 Брюгге ПДА
- 11.08.2018 Мускрон-Перювельз 0:1 Ройал Антверпен ПДА
- 04.08.2018 Ройал Антверпен 0:0 Кортрейк ПДА
- 29.07.2018 Шарлеруа 0:1 Ройал Антверпен ПДА
- 22.07.2018 Ройал Антверпен 2:1 Панатинаикос ТМК
- 15.07.2018 Ройал Антверпен 3:1 ПАОК ТМК
- 08.07.2018 Оснабрюк 0:1 Ройал Антверпен ТМК
- 03.07.2018 Дуйсбург 1:2 Ройал Антверпен ТМК
Последние игры между собой
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Генк
|16
|10
|5
|1
|40 - 17
|35
|2.
|Ройал Антверпен
|0:0
|16
|9
|5
|2
|23 - 13
|32
|3.
|Брюгге
|16
|9
|4
|3
|38 - 19
|31
|4.
|Андерлехт
|15
|9
|3
|3
|29 - 16
|30
|5.
|Стандард
|16
|7
|5
|4
|24 - 16
|26
|6.
|Сент-Трюйден
|15
|6
|6
|3
|23 - 17
|24
|7.
|Гент
|0:0
|16
|7
|3
|6
|29 - 28
|24
|8.
|Серкль Брюгге
|16
|6
|4
|6
|20 - 27
|22
|9.
|Шарлеруа
|15
|6
|2
|7
|21 - 21
|20
|10.
|Кортрейк
|16
|5
|4
|7
|22 - 27
|19
|11.
|Остенде
|16
|5
|3
|8
|17 - 30
|18
|12.
|Эйпен
|16
|5
|1
|10
|19 - 34
|16
|13.
|Зульте-Варегем
|16
|4
|3
|9
|26 - 36
|15
|14.
|Мускрон-Перювельз
|16
|3
|4
|9
|12 - 22
|13
|15.
|Васланд-Беверен
|16
|1
|8
|7
|17 - 24
|11
|16.
|Локерен
|15
|2
|4
|9
|12 - 25
|10
Второй тайм
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
40'
Г О О О О Л - [player1] бьет в цель!
27'
Опаре Даниэль получил желтую карточку от судьи
16'
Асаре Нана получил желтую карточку от судьи
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Ghelamco Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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