  1. Главная
  2. Футбол
  3. Текстовые трансляции
  4. Бельгия
  5. Первый дивизион А
Стадион:
Гент
0:0
Второй тайм: 50'
Ройал Антверпен
0'
16' Желтая карточка
Асаре Нана
27' Желтая карточка
Опаре Даниэль
50'
Второй тайм
Второй тайм начался
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Описание гола
40'
Г О О О О Л - [player1] бьет в цель!
Желтая карточка
27'
Опаре Даниэль получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
16'
Асаре Нана получил желтую карточку от судьи
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Ghelamco Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Загрузка...







Топ лиги
Новости футбола


Аутентификация
— Или Забыли пароль? Регистрация