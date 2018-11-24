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  5. Эредивизие
Стадион: Зрители: 18969
НАК Бреда
0:3
Конец матча
Аякс
0'
38' Желтая карточка
Кломп Дан
0:1
40' Гол в свои ворота
Jethro Mashart
41' Желтая карточка
Версейрен Арно
0:2
54' Гол
Лабьяд Закария
67' Желтая карточка
Лабьяд Закария
68' Желтая карточка
Нийхолт Джанлука
72' Желтая карточка
Те Вреде Митчелл
0:3
90' Гол
Хунтелаар Клаас-Ян
90'+5
Второй тайм
95'
Аякс заслуженно побеждает в отличном матче
Свисток
95'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
95'
Контроль мяча: [team1]: 27%, [team2]: 73%.
94'
Удар от ворот произведет НАК Бреда
94'
Выглядело как неплохой момент. Лабьяд Закария из команды Аякс закинул мяч в штрафную, но никого из одноклубников там не было
93'
Аякс вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
93'
Тактическая замена. Нерес Давид уходит с поля и его заменяет Вебер Максимилиан
93'
Тальяфико Николас сделал результативную передачу.
Описание гола
93'
Г О О О О Л - Хунтелаар Клаас-Ян изменил счет на табло!
93'
Тальяфико Николас из команды Аякс отправил кросс в штрафную...
92'
Удар от ворот произведет Аякс
91'
Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)
91'
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91'
НАК Бреда вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
91'
Росхёвел Микхал из команды НАК Бреда делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
90'
Удар от ворот произведет НАК Бреда
90'
Контроль мяча: [team1]: 26%, [team2]: 74%.
89'
НАК Бреда вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
89'
Тактическая замена. Кломп Дан уходит с поля и его заменяет ван Хойдонк Сидней
89'
Онана Андре выносит мяч и сбавляет давление на ворота
89'
Jethro Mashart из команды НАК Бреда отправил кросс в штрафную...
88'
Ван Лир Бенжамин взял и забрал мяч на выходе
88'
Де Йонг Френки из команды Аякс идет с мячом вперед на обострение...
87'
Аякс контролирует мяч.
86'
Аякс контролирует мяч.
85'
Де Лихт Маттайс выносит мяч и сбавляет давление на ворота
85'
Росхёвел Микхал из команды НАК Бреда отправил кросс в штрафную...
85'
Шоне Лассе выносит мяч и сбавляет давление на ворота
85'
Росхёвел Микхал из команды НАК Бреда отправил кросс в штрафную...
85'
НАК Бреда вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
85'
Матч возобновлен
85'
Контроль мяча: [team1]: 26%, [team2]: 74%.
84'
Рефери остановил игру и посмотрит видеоповтор эпизода.
84'
Те Вреде Митчелл нанес удар, мяч был парирован, но Онана Андре не удержал его в руках.
84'
Росхёвел Микхал из команды НАК Бреда делает пас партнеру.
83'
НАК Бреда начинает контратаку
83'
НАК Бреда вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
83'
Удар от ворот произведет НАК Бреда
82'
Ван Лир Бенжамин не дал случится голу! Хунтелаар Клаас-Ян должен был забивать, но Ван Лир Бенжамин сделал отличный сейв
82'
Тадич Душан из команды Аякс сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
82'
НАК Бреда вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
81'
Аякс контролирует мяч.
81'
Аякс вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
81'
Аякс вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
81'
Тактическая замена. Дольберг Каспер уходит с поля и его заменяет Хунтелаар Клаас-Ян
80'
Палмер-Браун Эрик выносит мяч и сбавляет давление на ворота
80'
Тальяфико Николас из команды Аякс отправил кросс в штрафную...
80'
Контроль мяча: [team1]: 26%, [team2]: 74%.
80'
Аякс контролирует мяч.
79'
Jethro Mashart выносит мяч и сбавляет давление на ворота
79'
Мазрауи Нуссер из команды Аякс отправил кросс в штрафную...
79'
Нерес Давид из команды Аякс делает пас партнеру.
79'
Мазрауи Нуссер из команды Аякс сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
78'
Аякс контролирует мяч.
78'
Кох Менно выносит мяч и сбавляет давление на ворота
78'
Лабьяд Закария из команды Аякс отправил кросс в штрафную...
Фол, нарушение
77'
Судья сигнализирует, что Палмер-Браун Эрик из команды НАК Бреда поставил подножку. Пострадал Дольберг Каспер
77'
Аякс контролирует мяч.
76'
Удар от ворот произведет Аякс
75'
Удар от ворот произведет Аякс
75'
Контроль мяча: [team1]: 26%, [team2]: 74%.
75'
Матч возобновлен
75'
Рефери остановил игру и посмотрит видеоповтор эпизода.
74'
Шанс! Те Вреде Митчелл из команды НАК Бреда пробил головой, но мимо
74'
Росхёвел Микхал из команды НАК Бреда отправил кросс в штрафную...
74'
НАК Бреда вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
74'
Росхёвел Микхал из команды НАК Бреда делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
73'
Аякс контролирует мяч.
73'
Нерес Давид из команды Аякс сыграл в стеночку, но мяч перехватили. Лабьяд Закария мяча так и не получил
72'
Отличный пас сделал Тадич Душан из команды Аякс. Он отправил мяч за спину защиты, но ничего толкового не вышло.
72'
Аякс контролирует мяч.
Желтая карточка
72'
Те Вреде Митчелл получил желтую карточку от судьи
Фол, нарушение
71'
Судья сигнализирует, что Те Вреде Митчелл из команды НАК Бреда поставил подножку. Пострадал Тальяфико Николас
71'
НАК Бреда вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
71'
Ван Лир Бенжамин взял и забрал мяч на выходе
70'
Контроль мяча: [team1]: 26%, [team2]: 74%.
70'
ШАНС! Блинд Дэйли нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
Угловой
70'
Шоне Лассе из команды Аякс подал угловой справа.
70'
Должен был быть гол! Дольберг Каспер имел отличный шанс, но Ван Лир Бенжамин не дал голу состоятся!
69'
Лабьяд Закария из команды Аякс делает навес прямо в штрафную.
69'
Опасность! Шоне Лассе из команды Аякс отлично забросил мяч за спину защитникам и находит этим пасом одноклубника...
69'
Аякс контролирует мяч.
68'
Аякс контролирует мяч.
Желтая карточка
68'
Нийхолт Джанлука получил желтую карточку от судьи
Фол, нарушение
68'
Нийхолт Джанлука наказан за толчок Дольберг Каспер
Желтая карточка
67'
Лабьяд Закария получил желтую карточку от судьи
Фол, нарушение
67'
Судья сигнализирует, что Лабьяд Закария из команды Аякс поставил подножку. Пострадал Версейрен Арно
Офсайд
66'
Тальяфико Николас из команды Аякс в офсайде
66'
Кох Менно выносит мяч и сбавляет давление на ворота
66'
Шоне Лассе из команды Аякс отправил кросс в штрафную...
Угловой
66'
Тадич Душан из команды Аякс разыграл угловой с правого угла.
65'
Нерес Давид из команды Аякс делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
65'
Игра в одни ворота сейчас. Аякс доминирует и владеет мячом
65'
Контроль мяча: [team1]: 27%, [team2]: 73%.
65'
Кох Менно выносит мяч и сбавляет давление на ворота
65'
Нерес Давид из команды Аякс отправил кросс в штрафную...
63'
НАК Бреда контролирует мяч.
63'
Аякс контролирует мяч.
62'
Онана Андре взял и забрал мяч на выходе
62'
Те Вреде Митчелл из команды НАК Бреда отправил кросс в штрафную...
62'
Тактическая замена. Эль-Алуши Мунир уходит с поля и его заменяет Корте Джованни
Фол, нарушение
62'
Судья сигнализирует, что Лабьяд Закария из команды Аякс поставил подножку. Пострадал Те Вреде Митчелл
61'
Шоне Лассе из команды Аякс делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
61'
Нерес Давид из команды Аякс делает пас партнеру.
61'
Отличный пас сделал Мазрауи Нуссер из команды Аякс. Он отправил мяч за спину защиты, но ничего толкового не вышло.
60'
Аякс контролирует мяч.
60'
Контроль мяча: [team1]: 26%, [team2]: 74%.
Офсайд
60'
Тадич Душан из команды Аякс в офсайде
60'
Аякс контролирует мяч.
59'
Аякс вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
59'
Отличный пас сделал Нерес Давид из команды Аякс. Он отправил мяч за спину защиты, но ничего толкового не вышло.
58'
Онана Андре взял и забрал мяч на выходе
58'
Те Вреде Митчелл из команды НАК Бреда отправил кросс в штрафную...
57'
Аякс контролирует мяч.
55'
Контроль мяча: [team1]: 26%, [team2]: 74%.
54'
Отличный гол забил Лабьяд Закария
54'
Нерес Давид сделал результативную передачу.
Описание гола
54'
Г О О О О Л - Лабьяд Закария классным ударом с лета забивает. Отличный удар!
54'
Нерес Давид из команды Аякс делает пас партнеру.
54'
Де Йонг Френки из команды Аякс отправил кросс в штрафную...
54'
Тальяфико Николас из команды Аякс делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
54'
Тадич Душан из команды Аякс сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
53'
Аякс контролирует мяч.
52'
Ван Лир Бенжамин взял и забрал мяч на выходе
52'
Тадич Душан из команды Аякс отправил кросс в штрафную...
52'
Удар от ворот произведет НАК Бреда
52'
Как он промахнулся? Дольберг Каспер имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!
52'
ПЕРЕКЛАДИНА! Удар нанес Нерес Давид и попал в перекладину!
Фол, нарушение
51'
Судья сигнализирует, что Эль-Алуши Мунир из команды НАК Бреда поставил подножку. Пострадал Нерес Давид
50'
Блинд Дэйли выносит мяч и сбавляет давление на ворота
50'
Контроль мяча: [team1]: 26%, [team2]: 74%.
Угловой
50'
Росхёвел Микхал из команды НАК Бреда подал угловой справа.
49'
Хороший удар издали нанес Нийхолт Джанлука, но отличный сейв сделал Онана Андре. Угловой.
49'
Гости сейчас реально начинают давить соперника
48'
Аякс контролирует мяч.
Офсайд
48'
Тадич Душан из команды Аякс в офсайде
47'
Аякс контролирует мяч.
47'
Аякс вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
46'
Аякс имеет хороший шанс забить.
46'
Тактическая замена. Ван де Бек Донни уходит с поля и его заменяет Лабьяд Закария
Второй тайм начался
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
47'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
47'
Контроль мяча: [team1]: 22%, [team2]: 78%.
47'
Тадич Душан нанес удар, но тот был заблокирован.
46'
Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [1] минут(а)
46'
Кломп Дан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
46'
Тальяфико Николас из команды Аякс отправил кросс в штрафную...
46'
Мазрауи Нуссер из команды Аякс отправил кросс в штрафную...
45'
Контроль мяча: [team1]: 24%, [team2]: 76%.
45'
Аякс вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
44'
Кох Менно выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
44'
Шоне Лассе из команды Аякс подал угловой слева.
43'
Аякс контролирует мяч.
43'
Аякс вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
42'
Де Лихт Маттайс нанес удар головой, но Ван Лир Бенжамин спокойно отбил мяч.
Желтая карточка
42'
Версейрен Арно получил желтую карточку от судьи
42'
Тадич Душан из команды Аякс отправил кросс в штрафную...
42'
Шоне Лассе навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
42'
Судья сигнализирует, что Версейрен Арно из команды НАК Бреда поставил подножку. Пострадал Нерес Давид
Описание гола
40'
Г О О О О Л - Jethro Mashart уже закрыл голову руками от печали. Он забил в свои ворота!
Угловой
40'
Шоне Лассе из команды Аякс подал угловой слева.
40'
Контроль мяча: [team1]: 25%, [team2]: 75%.
40'
Штрафной исполнил Де Йонг Френки, после его удара Ван Лир Бенжамин сделал классный сейв. Угловой
Фол, нарушение
39'
Судья сигнализирует, что Нийхолт Джанлука из команды НАК Бреда поставил подножку. Пострадал Де Йонг Френки
Желтая карточка
38'
Судья подбегает и показывает Кломп Дан из команды НАК Бреда отложенную желтую карточку за фол.
38'
Тадич Душан из команды Аякс отправил кросс в штрафную...
37'
Аякс вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
37'
Аякс вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
37'
Аякс вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
37'
Аякс контролирует мяч.
36'
Аякс вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
36'
НАК Бреда вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
36'
Мазрауи Нуссер из команды Аякс делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
35'
Опасность! Тальяфико Николас из команды Аякс отлично забросил мяч за спину защитникам и находит этим пасом одноклубника...
35'
Контроль мяча: [team1]: 27%, [team2]: 73%.
35'
Удар от ворот произведет Аякс
34'
Шанс! Версейрен Арно из команды НАК Бреда пробил головой, но мимо
34'
Росхёвел Микхал навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
34'
Мазрауи Нуссер из команды Аякс опасно и грубо сыграл. Эль-Алуши Мунир пострадал.
33'
НАК Бреда вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
33'
Ван Лир Бенжамин взял и забрал мяч на выходе
33'
Аякс контролирует мяч.
32'
Аякс вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
32'
Отличные скиллы показывает Нерес Давид, обводя своих соперников
32'
Аякс вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
32'
Нийхолт Джанлука выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
31'
Шоне Лассе из команды Аякс подал угловой справа.
31'
Мазрауи Нуссер из команды Аякс делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
31'
Аякс контролирует мяч.
30'
НАК Бреда вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
30'
Контроль мяча: [team1]: 26%, [team2]: 74%.
30'
Аякс вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
30'
Палмер-Браун Эрик выносит мяч и сбавляет давление на ворота
30'
Мазрауи Нуссер из команды Аякс отправил кросс в штрафную...
30'
Гости сейчас реально начинают давить соперника
29'
Аякс контролирует мяч.
29'
Опасность! Де Йонг Френки из команды Аякс отлично забросил мяч за спину защитникам и находит этим пасом одноклубника...
29'
Опасность! Мазрауи Нуссер из команды Аякс отлично забросил мяч за спину защитникам и находит этим пасом одноклубника...
28'
Онана Андре взял и забрал мяч на выходе
28'
НАК Бреда вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
28'
НАК Бреда вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
28'
Онана Андре взял и забрал мяч на выходе
27'
Росхёвел Микхал навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
27'
Судья сигнализирует, что Тальяфико Николас из команды Аякс поставил подножку. Пострадал Росхёвел Микхал
27'
Мазрауи Нуссер выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
27'
Росхёвел Микхал из команды НАК Бреда подал угловой справа.
26'
НАК Бреда вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
26'
Те Вреде Митчелл из команды НАК Бреда делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
25'
НАК Бреда вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
25'
Ван Лир Бенжамин взял и забрал мяч на выходе
25'
Контроль мяча: [team1]: 26%, [team2]: 74%.
25'
Де Йонг Френки делает длинную передачу вперед
25'
Палмер-Браун Эрик выносит мяч и сбавляет давление на ворота
24'
Тадич Душан из команды Аякс отправил кросс в штрафную...
Угловой
24'
Нерес Давид из команды Аякс разыграл угловой с левого угла.
24'
Тадич Душан из команды Аякс делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
24'
Аякс вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
23'
Матч возобновлен
Травма, повреждение
23'
Те Вреде Митчелл возвращается на поле.
Травма, повреждение
23'
Ох, нехорошо это выглядит. Те Вреде Митчелл получил травму и медбригада забирает его с поля.
Травма, повреждение
23'
Те Вреде Митчелл на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
23'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
Фол, нарушение
23'
Тальяфико Николас из команды Аякс опасно и грубо сыграл. Те Вреде Митчелл пострадал.
22'
Удар от ворот произведет НАК Бреда
Фол, нарушение
21'
Версейрен Арно из команды НАК Бреда играет слишком грубо. Шоне Лассе оказался на газоне.
21'
Аякс вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
21'
Кломп Дан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
20'
Шоне Лассе из команды Аякс отправил кросс в штрафную...
20'
Нерес Давид из команды Аякс делает пас партнеру.
20'
Аякс начинает контратаку
20'
НАК Бреда контролирует мяч.
20'
Контроль мяча: [team1]: 25%, [team2]: 75%.
19'
Кломп Дан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
19'
Тадич Душан из команды Аякс отправил кросс в штрафную...
19'
Хорошую попытку сделал Дольберг Каспер. Удар в створ, но вратарь начеку
18'
Тальяфико Николас из команды Аякс отправил кросс в штрафную...
18'
Аякс контролирует мяч.
18'
Аякс вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
17'
НАК Бреда вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
17'
Аякс контролирует мяч.
Офсайд
17'
Росхёвел Микхал из команды НАК Бреда в офсайде
16'
Онана Андре выносит мяч и сбавляет давление на ворота
16'
Росхёвел Микхал навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
16'
Де Йонг Френки из команды Аякс играет слишком грубо. Те Вреде Митчелл оказался на газоне.
16'
НАК Бреда вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
15'
Контроль мяча: [team1]: 31%, [team2]: 69%.
15'
Гости сейчас реально начинают давить соперника
14'
Мазрауи Нуссер из команды Аякс сделал отличную передачу одноклубнику - это шанс...
14'
Аякс контролирует мяч.
13'
Дольберг Каспер нанес удар головой, но Ван Лир Бенжамин спокойно отбил мяч.
13'
Блинд Дэйли делает длинную передачу вперед
13'
Аякс контролирует мяч.
13'
Аякс вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
Офсайд
12'
Тальяфико Николас из команды Аякс в офсайде
11'
НАК Бреда вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
10'
Контроль мяча: [team1]: 20%, [team2]: 80%.
10'
Росхёвел Микхал из команды НАК Бреда отправил кросс в штрафную...
10'
НАК Бреда начинает контратаку
10'
Аякс контролирует мяч.
9'
Аякс вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
8'
Удар от ворот произведет НАК Бреда
8'
Отличный пас сделал Мазрауи Нуссер из команды Аякс. Он отправил мяч за спину защиты, но ничего толкового не вышло.
8'
Аякс контролирует мяч.
8'
НАК Бреда контролирует мяч.
7'
Удар от ворот произведет НАК Бреда
7'
Нерес Давид из команды Аякс наносит удар головой очень сильно мимо ворот.
7'
Тадич Душан из команды Аякс отправил кросс в штрафную...
7'
НАК Бреда контролирует мяч.
6'
НАК Бреда вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
6'
Опасность! Шоне Лассе из команды Аякс отлично забросил мяч за спину защитникам и находит этим пасом одноклубника...
5'
Аякс контролирует мяч.
5'
Контроль мяча: [team1]: 22%, [team2]: 78%.
4'
НАК Бреда контролирует мяч.
3'
Удар от ворот произведет НАК Бреда
3'
Шанс! Дольберг Каспер из команды Аякс пробил головой, но мимо
3'
Тальяфико Николас из команды Аякс отправил кросс в штрафную...
3'
Кломп Дан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
2'
Блинд Дэйли из команды Аякс отправил кросс в штрафную...
2'
Ван де Бек Донни из команды Аякс делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
2'
Палмер-Браун Эрик выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
2'
Де Йонг Френки из команды Аякс подал угловой справа.
2'
Кох Менно предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
2'
Тальяфико Николас из команды Аякс отправил кросс в штрафную...
1'
Аякс контролирует мяч.
1'
Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
1'
Добро пожаловать на сегодняшнюю игру
1'
Аякс начинает с центра поля
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Rat Verlegh Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Новости матча
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