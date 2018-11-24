Стадион: Рат Верлег Зрители: 18969
38' Желтая карточкаКломп Дан
0:1
40' Гол в свои воротаJethro Mashart
41' Желтая карточкаВерсейрен Арно
0:2
54' ГолЛабьяд Закария
67' Желтая карточкаЛабьяд Закария
68' Желтая карточкаНийхолт Джанлука
72' Желтая карточкаТе Вреде Митчелл
0:3
90' ГолХунтелаар Клаас-Ян
Второй тайм
95'
Аякс заслуженно побеждает в отличном матче
95'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
95'
Контроль мяча: [team1]: 27%, [team2]: 73%.
94'
94'
Выглядело как неплохой момент. Лабьяд Закария из команды Аякс закинул мяч в штрафную, но никого из одноклубников там не было
93'
93'
Тактическая замена. Нерес Давид уходит с поля и его заменяет Вебер Максимилиан
93'
Тальяфико Николас сделал результативную передачу.
93'
Г О О О О Л - Хунтелаар Клаас-Ян изменил счет на табло!
93'
92'
91'
Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)
91'
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91'
91'
Росхёвел Микхал из команды НАК Бреда делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
90'
90'
Контроль мяча: [team1]: 26%, [team2]: 74%.
89'
НАК Бреда вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
89'
Тактическая замена. Кломп Дан уходит с поля и его заменяет ван Хойдонк Сидней
89'
Онана Андре выносит мяч и сбавляет давление на ворота
89'
Jethro Mashart из команды НАК Бреда отправил кросс в штрафную...
88'
88'
Де Йонг Френки из команды Аякс идет с мячом вперед на обострение...
87'
86'
85'
Де Лихт Маттайс выносит мяч и сбавляет давление на ворота
85'
85'
Шоне Лассе выносит мяч и сбавляет давление на ворота
85'
85'
85'
Матч возобновлен
85'
Контроль мяча: [team1]: 26%, [team2]: 74%.
84'
Рефери остановил игру и посмотрит видеоповтор эпизода.
84'
Те Вреде Митчелл нанес удар, мяч был парирован, но Онана Андре не удержал его в руках.
84'
Росхёвел Микхал из команды НАК Бреда делает пас партнеру.
83'
НАК Бреда начинает контратаку
83'
83'
82'
Ван Лир Бенжамин не дал случится голу! Хунтелаар Клаас-Ян должен был забивать, но Ван Лир Бенжамин сделал отличный сейв
82'
Тадич Душан из команды Аякс сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
82'
81'
81'
81'
81'
Тактическая замена. Дольберг Каспер уходит с поля и его заменяет Хунтелаар Клаас-Ян
80'
80'
80'
Контроль мяча: [team1]: 26%, [team2]: 74%.
80'
79'
Jethro Mashart выносит мяч и сбавляет давление на ворота
79'
79'
79'
Мазрауи Нуссер из команды Аякс сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
78'
78'
78'
Лабьяд Закария из команды Аякс отправил кросс в штрафную...
77'
Судья сигнализирует, что Палмер-Браун Эрик из команды НАК Бреда поставил подножку. Пострадал Дольберг Каспер
77'
76'
75'
75'
Контроль мяча: [team1]: 26%, [team2]: 74%.
75'
Матч возобновлен
75'
Рефери остановил игру и посмотрит видеоповтор эпизода.
74'
Шанс! Те Вреде Митчелл из команды НАК Бреда пробил головой, но мимо
74'
74'
74'
Росхёвел Микхал из команды НАК Бреда делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
73'
73'
Нерес Давид из команды Аякс сыграл в стеночку, но мяч перехватили. Лабьяд Закария мяча так и не получил
72'
Отличный пас сделал Тадич Душан из команды Аякс. Он отправил мяч за спину защиты, но ничего толкового не вышло.
72'
72'
Те Вреде Митчелл получил желтую карточку от судьи
71'
Судья сигнализирует, что Те Вреде Митчелл из команды НАК Бреда поставил подножку. Пострадал Тальяфико Николас
71'
71'
70'
Контроль мяча: [team1]: 26%, [team2]: 74%.
70'
ШАНС! Блинд Дэйли нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
70'
Шоне Лассе из команды Аякс подал угловой справа.
70'
Должен был быть гол! Дольберг Каспер имел отличный шанс, но Ван Лир Бенжамин не дал голу состоятся!
69'
Лабьяд Закария из команды Аякс делает навес прямо в штрафную.
69'
Опасность! Шоне Лассе из команды Аякс отлично забросил мяч за спину защитникам и находит этим пасом одноклубника...
69'
68'
68'
Нийхолт Джанлука получил желтую карточку от судьи
68'
Нийхолт Джанлука наказан за толчок Дольберг Каспер
67'
Лабьяд Закария получил желтую карточку от судьи
67'
Судья сигнализирует, что Лабьяд Закария из команды Аякс поставил подножку. Пострадал Версейрен Арно
66'
Тальяфико Николас из команды Аякс в офсайде
66'
66'
Шоне Лассе из команды Аякс отправил кросс в штрафную...
66'
Тадич Душан из команды Аякс разыграл угловой с правого угла.
65'
Нерес Давид из команды Аякс делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
65'
Игра в одни ворота сейчас. Аякс доминирует и владеет мячом
65'
Контроль мяча: [team1]: 27%, [team2]: 73%.
65'
65'
Нерес Давид из команды Аякс отправил кросс в штрафную...
63'
63'
62'
62'
Те Вреде Митчелл из команды НАК Бреда отправил кросс в штрафную...
62'
Тактическая замена. Эль-Алуши Мунир уходит с поля и его заменяет Корте Джованни
62'
Судья сигнализирует, что Лабьяд Закария из команды Аякс поставил подножку. Пострадал Те Вреде Митчелл
61'
Шоне Лассе из команды Аякс делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
61'
61'
Отличный пас сделал Мазрауи Нуссер из команды Аякс. Он отправил мяч за спину защиты, но ничего толкового не вышло.
60'
60'
Контроль мяча: [team1]: 26%, [team2]: 74%.
60'
Тадич Душан из команды Аякс в офсайде
60'
59'
59'
Отличный пас сделал Нерес Давид из команды Аякс. Он отправил мяч за спину защиты, но ничего толкового не вышло.
58'
58'
Те Вреде Митчелл из команды НАК Бреда отправил кросс в штрафную...
57'
55'
Контроль мяча: [team1]: 26%, [team2]: 74%.
54'
Отличный гол забил Лабьяд Закария
54'
Нерес Давид сделал результативную передачу.
54'
Г О О О О Л - Лабьяд Закария классным ударом с лета забивает. Отличный удар!
54'
54'
Де Йонг Френки из команды Аякс отправил кросс в штрафную...
54'
Тальяфико Николас из команды Аякс делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
54'
Тадич Душан из команды Аякс сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
53'
52'
52'
52'
52'
Как он промахнулся? Дольберг Каспер имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!
52'
ПЕРЕКЛАДИНА! Удар нанес Нерес Давид и попал в перекладину!
51'
Судья сигнализирует, что Эль-Алуши Мунир из команды НАК Бреда поставил подножку. Пострадал Нерес Давид
50'
Блинд Дэйли выносит мяч и сбавляет давление на ворота
50'
Контроль мяча: [team1]: 26%, [team2]: 74%.
50'
Росхёвел Микхал из команды НАК Бреда подал угловой справа.
49'
Хороший удар издали нанес Нийхолт Джанлука, но отличный сейв сделал Онана Андре. Угловой.
49'
Гости сейчас реально начинают давить соперника
48'
48'
Тадич Душан из команды Аякс в офсайде
47'
47'
46'
Аякс имеет хороший шанс забить.
46'
Тактическая замена. Ван де Бек Донни уходит с поля и его заменяет Лабьяд Закария
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
47'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
47'
Контроль мяча: [team1]: 22%, [team2]: 78%.
47'
Тадич Душан нанес удар, но тот был заблокирован.
46'
Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [1] минут(а)
46'
46'
46'
45'
Контроль мяча: [team1]: 24%, [team2]: 76%.
45'
44'
44'
Шоне Лассе из команды Аякс подал угловой слева.
43'
43'
42'
Де Лихт Маттайс нанес удар головой, но Ван Лир Бенжамин спокойно отбил мяч.
42'
Версейрен Арно получил желтую карточку от судьи
42'
42'
Шоне Лассе навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
42'
Судья сигнализирует, что Версейрен Арно из команды НАК Бреда поставил подножку. Пострадал Нерес Давид
40'
Г О О О О Л - Jethro Mashart уже закрыл голову руками от печали. Он забил в свои ворота!
40'
Шоне Лассе из команды Аякс подал угловой слева.
40'
Контроль мяча: [team1]: 25%, [team2]: 75%.
40'
Штрафной исполнил Де Йонг Френки, после его удара Ван Лир Бенжамин сделал классный сейв. Угловой
39'
Судья сигнализирует, что Нийхолт Джанлука из команды НАК Бреда поставил подножку. Пострадал Де Йонг Френки
38'
37'
36'
36'
36'
Мазрауи Нуссер из команды Аякс делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
35'
Опасность! Тальяфико Николас из команды Аякс отлично забросил мяч за спину защитникам и находит этим пасом одноклубника...
35'
Контроль мяча: [team1]: 27%, [team2]: 73%.
35'
34'
Шанс! Версейрен Арно из команды НАК Бреда пробил головой, но мимо
34'
34'
Мазрауи Нуссер из команды Аякс опасно и грубо сыграл. Эль-Алуши Мунир пострадал.
33'
НАК Бреда вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
33'
33'
32'
32'
Отличные скиллы показывает Нерес Давид, обводя своих соперников
32'
32'
Нийхолт Джанлука выносит мяч и сбавляет давление на ворота
31'
Шоне Лассе из команды Аякс подал угловой справа.
31'
Мазрауи Нуссер из команды Аякс делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
31'
30'
30'
Контроль мяча: [team1]: 26%, [team2]: 74%.
30'
30'
30'
30'
Гости сейчас реально начинают давить соперника
29'
29'
Опасность! Де Йонг Френки из команды Аякс отлично забросил мяч за спину защитникам и находит этим пасом одноклубника...
29'
Опасность! Мазрауи Нуссер из команды Аякс отлично забросил мяч за спину защитникам и находит этим пасом одноклубника...
28'
28'
28'
НАК Бреда вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
28'
27'
27'
Судья сигнализирует, что Тальяфико Николас из команды Аякс поставил подножку. Пострадал Росхёвел Микхал
27'
Мазрауи Нуссер выносит мяч и сбавляет давление на ворота
27'
Росхёвел Микхал из команды НАК Бреда подал угловой справа.
26'
26'
Те Вреде Митчелл из команды НАК Бреда делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
25'
25'
25'
Контроль мяча: [team1]: 26%, [team2]: 74%.
25'
Де Йонг Френки делает длинную передачу вперед
25'
24'
24'
Нерес Давид из команды Аякс разыграл угловой с левого угла.
24'
Тадич Душан из команды Аякс делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
24'
Аякс вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
23'
Матч возобновлен
23'
Те Вреде Митчелл возвращается на поле.
23'
Ох, нехорошо это выглядит. Те Вреде Митчелл получил травму и медбригада забирает его с поля.
23'
Те Вреде Митчелл на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
23'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
23'
Тальяфико Николас из команды Аякс опасно и грубо сыграл. Те Вреде Митчелл пострадал.
22'
21'
Версейрен Арно из команды НАК Бреда играет слишком грубо. Шоне Лассе оказался на газоне.
21'
Аякс вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
21'
20'
Шоне Лассе из команды Аякс отправил кросс в штрафную...
20'
20'
Аякс начинает контратаку
20'
20'
Контроль мяча: [team1]: 25%, [team2]: 75%.
19'
19'
19'
Хорошую попытку сделал Дольберг Каспер. Удар в створ, но вратарь начеку
18'
18'
18'
17'
17'
17'
Росхёвел Микхал из команды НАК Бреда в офсайде
16'
Онана Андре выносит мяч и сбавляет давление на ворота
16'
16'
Де Йонг Френки из команды Аякс играет слишком грубо. Те Вреде Митчелл оказался на газоне.
16'
15'
Контроль мяча: [team1]: 31%, [team2]: 69%.
15'
Гости сейчас реально начинают давить соперника
14'
Мазрауи Нуссер из команды Аякс сделал отличную передачу одноклубнику - это шанс...
14'
13'
Дольберг Каспер нанес удар головой, но Ван Лир Бенжамин спокойно отбил мяч.
13'
Блинд Дэйли делает длинную передачу вперед
13'
13'
Аякс вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
12'
Тальяфико Николас из команды Аякс в офсайде
11'
НАК Бреда вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
10'
Контроль мяча: [team1]: 20%, [team2]: 80%.
10'
10'
НАК Бреда начинает контратаку
10'
9'
8'
8'
Отличный пас сделал Мазрауи Нуссер из команды Аякс. Он отправил мяч за спину защиты, но ничего толкового не вышло.
8'
8'
7'
7'
Нерес Давид из команды Аякс наносит удар головой очень сильно мимо ворот.
7'
7'
6'
6'
Опасность! Шоне Лассе из команды Аякс отлично забросил мяч за спину защитникам и находит этим пасом одноклубника...
5'
5'
Контроль мяча: [team1]: 22%, [team2]: 78%.
4'
3'
3'
Шанс! Дольберг Каспер из команды Аякс пробил головой, но мимо
3'
3'
2'
Блинд Дэйли из команды Аякс отправил кросс в штрафную...
2'
Ван де Бек Донни из команды Аякс делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
2'
2'
Де Йонг Френки из команды Аякс подал угловой справа.
2'
Кох Менно предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
2'
1'
1'
Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
1'
Добро пожаловать на сегодняшнюю игру
1'
Аякс начинает с центра поля
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Rat Verlegh Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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