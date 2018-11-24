Стадион: Fortuna Sittard Stadion Зрители: 7545
3:0
Второй тайм: 89'
1:0
17' ПенальтиДимерс Марк
2:0
31' ГолШтоккерс Финн
3:0
63' ГолЭль-Мессауди Ахмед
Второй тайм
88'
88'
Далмау Адриан не смог попасть в створ ударом издали
88'
88'
Меркель Александр из команды Хераклес подал угловой слева.
87'
Ниняй Бранислав предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
87'
Петерсон Кристофер из команды Хераклес делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
87'
Вермейж Винсент наказан за толчок Оспитальери Марко
86'
86'
Брейкерс Тим из команды Хераклес отправил кросс в штрафную...
86'
Тактическая замена. Семеду Лисандру уходит с поля и его заменяет Видигал Андре
85'
Контроль мяча: [team1]: 47%, [team2]: 53%.
85'
Семеду Лисандру возвращается на поле.
85'
85'
85'
Матч возобновлен
84'
Ох, нехорошо это выглядит. Семеду Лисандру получил травму и медбригада забирает его с поля.
84'
Семеду Лисандру на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
84'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
84'
Штоккерс Финн из команды Фортуна Ситтард в офсайде
84'
Лампру Лазарос из команды Фортуна Ситтард делает пас партнеру.
84'
83'
Петерсон Кристофер нанес удар, но тот был заблокирован.
83'
82'
Бласвих Янис не дал случится голу! Семеду Лисандру должен был забивать, но Бласвих Янис сделал отличный сейв
82'
Семеду Лисандру из команды Фортуна Ситтард идет с мячом вперед на обострение...
82'
82'
81'
Далмау Адриан из команды Хераклес отдал передачу, которая была заблокирована.
81'
80'
Контроль мяча: [team1]: 48%, [team2]: 52%.
80'
80'
Петерсон Кристофер из команды Хераклес отправил кросс в штрафную...
79'
Фортуна Ситтард вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
79'
Тактическая замена. Пинту Мика уходит с поля и его заменяет Оспитальери Марко
79'
79'
Далмау Адриан нанес удар, но тот был заблокирован.
78'
Вермейж Винсент из команды Хераклес делает навес прямо в штрафную.
78'
Меркель Александр из команды Хераклес подал угловой слева.
77'
Должен был быть гол! Далмау Адриан имел отличный шанс, но Кошелев Алексей не дал голу состоятся!
77'
Петерсон Кристофер из команды Хераклес отправил кросс в штрафную...
76'
Назначен штрафной. Пострадал Семеду Лисандру, его свалил Петерсон Кристофер.
75'
75'
Контроль мяча: [team1]: 49%, [team2]: 51%.
75'
Семеду Лисандру имел все шансы забить, но Бласвих Янис сделал отличный сейв!
74'
Семеду Лисандру из команды Фортуна Ситтард идет с мячом вперед на обострение...
73'
Семеду Лисандру нанес удар, но промахнулся очень сильно.
73'
Лампру Лазарос из команды Фортуна Ситтард делает пас партнеру.
73'
73'
Тактическая замена. Эль-Мессауди Ахмед уходит с поля и его заменяет Сметс Йоррит
72'
Ниняй Бранислав наказан за толчок Далмау Адриан
72'
Кошелев Алексей взял и забрал мяч на выходе
71'
Дрост Йеспер из команды Хераклес отправил кросс в штрафную...
71'
70'
Сегодняшная посещаемость составляет 7545 болельщиков
70'
70'
Контроль мяча: [team1]: 48%, [team2]: 52%.
69'
69'
Дрост Йеспер из команды Хераклес в офсайде
68'
Вермейж Винсент из команды Хераклес сделал скидку головой партнеру по команде, но голкипер сыграл.
68'
68'
68'
Дрост Йеспер навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
67'
Судья сигнализирует, что Пинту Мика из команды Фортуна Ситтард поставил подножку. Пострадал Дрост Йеспер
67'
67'
66'
66'
Осман Мо навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
66'
Судья сигнализирует, что Лампру Лазарос из команды Фортуна Ситтард поставил подножку. Пострадал Брейкерс Тим
65'
Контроль мяча: [team1]: 49%, [team2]: 51%.
64'
Тактическая замена. Дуарте Лерин уходит с поля и его заменяет Вермейж Винсент
63'
Лампру Лазарос сделал результативную передачу.
63'
Г О О О О Л - Эль-Мессауди Ахмед изменил счет на табло!
62'
62'
Семеду Лисандру из команды Фортуна Ситтард в офсайде
61'
61'
61'
Димерс Марк из команды Фортуна Ситтард подал угловой слева.
61'
Должен был быть гол! Лампру Лазарос имел отличный шанс, но Бласвих Янис не дал голу состоятся!
60'
Контроль мяча: [team1]: 50%, [team2]: 50%.
60'
Семеду Лисандру из команды Фортуна Ситтард отправил кросс в штрафную...
60'
59'
59'
ШАНС! Петерсон Кристофер нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
59'
Петерсон Кристофер из команды Хераклес идет с мячом вперед на обострение...
58'
58'
Эссерс Клинт наказан за толчок Петерсон Кристофер
58'
57'
Эль-Мессауди Ахмед не смог попасть в створ ударом издали
57'
56'
Судья сигнализирует, что Циборра Леннарт из команды Хераклес поставил подножку. Пострадал Семеду Лисандру
55'
Контроль мяча: [team1]: 50%, [team2]: 50%.
54'
Циборра Леннарт из команды Хераклес навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
54'
53'
53'
Дуарте Лерин нанес удар, но тот был заблокирован.
52'
52'
ШАНС! Петерсон Кристофер нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
52'
Идет дождь, трудные условия для игроков.
52'
Судья сигнализирует, что Меркель Александр из команды Хераклес поставил подножку. Пострадал Димерс Марк
51'
51'
Димерс Марк пробует нанести удар издали, но Бласвих Янис держит все под контролем
50'
50'
Контроль мяча: [team1]: 52%, [team2]: 48%.
50'
48'
Ниняй Бранислав из команды Фортуна Ситтард хорошо прочитал игру и перехватил мяч у соперника.
48'
47'
47'
47'
Димерс Марк навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
47'
Судья сигнализирует, что Меркель Александр из команды Хераклес поставил подножку. Пострадал Димерс Марк
46'
Тактическая замена. Кювас Брандлей уходит с поля и его заменяет Дрост Йеспер
46'
Тактическая замена. Сама Стивен уходит с поля и его заменяет Осман Мо
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
46'
Команда Фортуна Ситтард играла лучше в этом тайме.
46'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
46'
Контроль мяча: [team1]: 52%, [team2]: 48%.
45'
45'
Пинту Мика из команды Фортуна Ситтард делает неудачный навес.
45'
Контроль мяча: [team1]: 51%, [team2]: 49%.
44'
44'
Петерсон Кристофер из команды Хераклес делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
44'
Петерсон Кристофер из команды Хераклес делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
43'
Лампру Лазарос из команды Фортуна Ситтард опасно и грубо сыграл. Петерсон Кристофер пострадал.
42'
41'
Родригес Хосе не смог попасть в створ ударом издали
41'
Кошелев Алексей выносит мяч и сбавляет давление на ворота
41'
Кювас Брандлей из команды Хераклес подал угловой слева.
40'
Контроль мяча: [team1]: 50%, [team2]: 50%.
40'
Циборра Леннарт из команды Хераклес делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
40'
Судья сигнализирует, что Ниняй Бранислав из команды Фортуна Ситтард поставил подножку. Пострадал Далмау Адриан
40'
Эль-Мессауди Ахмед нанес удар, но тот был заблокирован.
40'
40'
Лампру Лазарос из команды Фортуна Ситтард отправил кросс в штрафную...
39'
39'
Меркель Александр выносит мяч и сбавляет давление на ворота
38'
Отличные скиллы показывает Семеду Лисандру, обводя своих соперников
38'
Матч возобновлен
38'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
38'
Штоккерс Финн из команды Фортуна Ситтард в офсайде
37'
Семеду Лисандру из команды Фортуна Ситтард отправил кросс в штрафную...
37'
35'
Контроль мяча: [team1]: 47%, [team2]: 53%.
35'
34'
Дуарте Лерин не смог попасть в створ ударом издали
34'
Ван ден Бёйс Дарио из команды Хераклес хорошо прочитал игру и перехватил мяч у соперника.
34'
Димерс Марк из команды Фортуна Ситтард делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
34'
Дуарте Лерин пробует нанести удар издали, но Кошелев Алексей держит все под контролем
33'
Фортуна Ситтард нагоняет давление и выглядит будто они могут забить в любой момент
31'
Родригес Хосе сделал результативную передачу.
31'
Г О О О О Л - Штоккерс Финн изменил счет на табло!
31'
Родригес Хосе из команды Фортуна Ситтард делает передачу одноклубнику.
31'
Димерс Марк из команды Фортуна Ситтард подал угловой справа.
31'
Ван ден Бёйс Дарио предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
31'
Лампру Лазарос из команды Фортуна Ситтард отправил кросс в штрафную...
31'
30'
30'
Контроль мяча: [team1]: 47%, [team2]: 53%.
30'
29'
29'
29'
Кювас Брандлей не смог попасть в створ ударом издали
29'
Хераклес начинает контратаку
29'
Опасность предотвращена - Циборра Леннарт из команды Хераклес вступил в отбор удачно
28'
Семеду Лисандру из команды Фортуна Ситтард играет в стеночку с партнером по команде. Эль-Мессауди Ахмед это был.
28'
27'
27'
26'
Судья сигнализирует, что Штоккерс Финн из команды Фортуна Ситтард поставил подножку. Пострадал Сама Стивен
25'
Контроль мяча: [team1]: 47%, [team2]: 53%.
25'
Судья сигнализирует, что Кювас Брандлей из команды Хераклес поставил подножку. Пострадал Пинту Мика
25'
Кювас Брандлей нанес удар, но тот был заблокирован.
24'
24'
24'
Брейкерс Тим из команды Хераклес отправил кросс в штрафную...
23'
Димерс Марк наказан за толчок Ван ден Бёйс Дарио
23'
22'
Бласвих Янис взял и забрал мяч на выходе
22'
Димерс Марк навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
22'
Сама Стивен из команды Хераклес играет слишком грубо. Димерс Марк оказался на газоне.
21'
Кошелев Алексей из команды Фортуна Ситтард сделал отличный сейв!
20'
Контроль мяча: [team1]: 48%, [team2]: 52%.
20'
Кошелев Алексей не дал случится голу! Петерсон Кристофер должен был забивать, но Кошелев Алексей сделал отличный сейв
20'
Отличные скиллы показывает Петерсон Кристофер, обводя своих соперников
20'
Кювас Брандлей из команды Хераклес отправил кросс в штрафную...
19'
19'
Хераклес вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
17'
Г О О О О Л - Димерс Марк из команды Фортуна Ситтард забивает с точки!
17'
ПЕНАЛЬТИ! - Бласвих Янис совершил грубый фол. Ниняй Бранислав заработал пенальти!
16'
Ван ден Бёйс Дарио выносит мяч и сбавляет давление на ворота
16'
Родригес Хосе из команды Фортуна Ситтард подал угловой слева.
16'
Россман Максимилиан предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
15'
Контроль мяча: [team1]: 53%, [team2]: 47%.
15'
Кошелев Алексей взял и забрал мяч на выходе
15'
Дуарте Лерин из команды Хераклес подал угловой справа.
15'
Брейкерс Тим из команды Хераклес делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
14'
14'
Родригес Хосе из команды Фортуна Ситтард навешивает, но мяч уходит за линию ворот.
13'
13'
Лампру Лазарос пробует нанести удар издали, но Бласвих Янис держит все под контролем
12'
12'
12'
Фортуна Ситтард вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
11'
Фортуна Ситтард контролирует мяч.
10'
Контроль мяча: [team1]: 48%, [team2]: 52%.
10'
9'
Как он промахнулся? Петерсон Кристофер имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!
9'
Отличные скиллы показывает Петерсон Кристофер, обводя своих соперников
9'
Кошелев Алексей выносит мяч и сбавляет давление на ворота
9'
Петерсон Кристофер делает скидку назад вдоль ворот
8'
Судья сигнализирует, что Родригес Хосе из команды Фортуна Ситтард поставил подножку. Пострадал Дуарте Лерин
8'
8'
7'
6'
Судья сигнализирует, что Родригес Хосе из команды Фортуна Ситтард поставил подножку. Пострадал Далмау Адриан
6'
5'
5'
Контроль мяча: [team1]: 56%, [team2]: 44%.
3'
Родригес Хосе из команды Фортуна Ситтард направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче
3'
Эссерс Клинт из команды Фортуна Ситтард делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
2'
Фортуна Ситтард контролирует мяч.
1'
Добро пожаловать на сегодняшнюю игру
1'
Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
1'
Хераклес начинает с центра поля
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Fortuna Sittard Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Загрузка...
Топ лиги
Новости футбола
Только зарегистрированные пользователи могут добавлять комментарии.
Вход | Регистрация
Обновить