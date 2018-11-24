  1. Главная
  2. Футбол
  3. Текстовые трансляции
  4. Голландия
  5. Эредивизие
Стадион: Зрители: 7545
Фортуна Ситтард
3:0
Второй тайм: 89'
Хераклес
0'
1:0
17' Пенальти
Димерс Марк
2:0
31' Гол
Штоккерс Финн
3:0
63' Гол
Эль-Мессауди Ахмед
89'
Второй тайм
88'
Удар от ворот произведет Фортуна Ситтард
88'
Далмау Адриан не смог попасть в створ ударом издали
88'
Ниняй Бранислав выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
88'
Меркель Александр из команды Хераклес подал угловой слева.
87'
Ниняй Бранислав предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
87'
Петерсон Кристофер из команды Хераклес делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
86'
Даммерс Вессель выносит мяч и сбавляет давление на ворота
86'
Брейкерс Тим из команды Хераклес отправил кросс в штрафную...
86'
Тактическая замена. Семеду Лисандру уходит с поля и его заменяет Видигал Андре
85'
Контроль мяча: [team1]: 47%, [team2]: 53%.
Травма, повреждение
85'
Семеду Лисандру возвращается на поле.
85'
Ниняй Бранислав выносит мяч и сбавляет давление на ворота
85'
Циборра Леннарт из команды Хераклес отправил кросс в штрафную...
85'
Матч возобновлен
Травма, повреждение
84'
Ох, нехорошо это выглядит. Семеду Лисандру получил травму и медбригада забирает его с поля.
Травма, повреждение
84'
Семеду Лисандру на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
84'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
Офсайд
84'
Штоккерс Финн из команды Фортуна Ситтард в офсайде
84'
Лампру Лазарос из команды Фортуна Ситтард делает пас партнеру.
84'
Фортуна Ситтард начинает контратаку
83'
Петерсон Кристофер нанес удар, но тот был заблокирован.
83'
Хераклес вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
82'
Бласвих Янис не дал случится голу! Семеду Лисандру должен был забивать, но Бласвих Янис сделал отличный сейв
82'
Семеду Лисандру из команды Фортуна Ситтард идет с мячом вперед на обострение...
82'
Фортуна Ситтард начинает контратаку
82'
Удар от ворот произведет Фортуна Ситтард
81'
Далмау Адриан из команды Хераклес отдал передачу, которая была заблокирована.
81'
Удар от ворот произведет Хераклес
80'
Контроль мяча: [team1]: 48%, [team2]: 52%.
80'
Даммерс Вессель выносит мяч и сбавляет давление на ворота
80'
Петерсон Кристофер из команды Хераклес отправил кросс в штрафную...
79'
Фортуна Ситтард вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
79'
Тактическая замена. Пинту Мика уходит с поля и его заменяет Оспитальери Марко
79'
Фортуна Ситтард начинает контратаку
79'
Далмау Адриан нанес удар, но тот был заблокирован.
78'
Вермейж Винсент из команды Хераклес делает навес прямо в штрафную.
Угловой
78'
Меркель Александр из команды Хераклес подал угловой слева.
77'
Должен был быть гол! Далмау Адриан имел отличный шанс, но Кошелев Алексей не дал голу состоятся!
77'
Петерсон Кристофер из команды Хераклес отправил кросс в штрафную...
Фол, нарушение
76'
Назначен штрафной. Пострадал Семеду Лисандру, его свалил Петерсон Кристофер.
75'
Фортуна Ситтард вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
75'
Контроль мяча: [team1]: 49%, [team2]: 51%.
75'
Семеду Лисандру имел все шансы забить, но Бласвих Янис сделал отличный сейв!
74'
Семеду Лисандру из команды Фортуна Ситтард идет с мячом вперед на обострение...
73'
Семеду Лисандру нанес удар, но промахнулся очень сильно.
73'
Лампру Лазарос из команды Фортуна Ситтард делает пас партнеру.
73'
Фортуна Ситтард начинает контратаку
73'
Тактическая замена. Эль-Мессауди Ахмед уходит с поля и его заменяет Сметс Йоррит
Фол, нарушение
72'
Ниняй Бранислав наказан за толчок Далмау Адриан
72'
Кошелев Алексей взял и забрал мяч на выходе
71'
Дрост Йеспер из команды Хераклес отправил кросс в штрафную...
71'
Удар от ворот произведет Фортуна Ситтард
70'
Сегодняшная посещаемость составляет 7545 болельщиков
70'
Хераклес вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
70'
Контроль мяча: [team1]: 48%, [team2]: 52%.
69'
Хераклес вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
Офсайд
69'
Дрост Йеспер из команды Хераклес в офсайде
68'
Вермейж Винсент из команды Хераклес сделал скидку головой партнеру по команде, но голкипер сыграл.
68'
Циборра Леннарт из команды Хераклес отправил кросс в штрафную...
68'
Ниняй Бранислав выносит мяч и сбавляет давление на ворота
68'
Дрост Йеспер навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
67'
Судья сигнализирует, что Пинту Мика из команды Фортуна Ситтард поставил подножку. Пострадал Дрост Йеспер
67'
Хераклес вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
67'
Хераклес вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
66'
Даммерс Вессель выносит мяч и сбавляет давление на ворота
66'
Осман Мо навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
66'
Судья сигнализирует, что Лампру Лазарос из команды Фортуна Ситтард поставил подножку. Пострадал Брейкерс Тим
65'
Контроль мяча: [team1]: 49%, [team2]: 51%.
64'
Тактическая замена. Дуарте Лерин уходит с поля и его заменяет Вермейж Винсент
63'
Лампру Лазарос сделал результативную передачу.
Описание гола
63'
Г О О О О Л - Эль-Мессауди Ахмед изменил счет на табло!
62'
Фортуна Ситтард начинает контратаку
Офсайд
62'
Семеду Лисандру из команды Фортуна Ситтард в офсайде
61'
Ниняй Бранислав выносит мяч и сбавляет давление на ворота
61'
Осман Мо из команды Хераклес делает пас партнеру.
61'
Бласвих Янис выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
61'
Димерс Марк из команды Фортуна Ситтард подал угловой слева.
61'
Должен был быть гол! Лампру Лазарос имел отличный шанс, но Бласвих Янис не дал голу состоятся!
60'
Контроль мяча: [team1]: 50%, [team2]: 50%.
60'
Семеду Лисандру из команды Фортуна Ситтард отправил кросс в штрафную...
60'
Хераклес вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
59'
Удар от ворот произведет Фортуна Ситтард
59'
ШАНС! Петерсон Кристофер нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
59'
Петерсон Кристофер из команды Хераклес идет с мячом вперед на обострение...
58'
Фортуна Ситтард вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
Фол, нарушение
58'
Эссерс Клинт наказан за толчок Петерсон Кристофер
58'
Удар от ворот произведет Хераклес
57'
Эль-Мессауди Ахмед не смог попасть в створ ударом издали
57'
Хераклес вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
Фол, нарушение
56'
Судья сигнализирует, что Циборра Леннарт из команды Хераклес поставил подножку. Пострадал Семеду Лисандру
55'
Контроль мяча: [team1]: 50%, [team2]: 50%.
54'
Циборра Леннарт из команды Хераклес навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
54'
Хераклес вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
53'
Хераклес вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
53'
Дуарте Лерин нанес удар, но тот был заблокирован.
52'
Удар от ворот произведет Фортуна Ситтард
52'
ШАНС! Петерсон Кристофер нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
52'
Идет дождь, трудные условия для игроков.
Фол, нарушение
52'
Судья сигнализирует, что Меркель Александр из команды Хераклес поставил подножку. Пострадал Димерс Марк
51'
Фортуна Ситтард вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
51'
Димерс Марк пробует нанести удар издали, но Бласвих Янис держит все под контролем
50'
Удар от ворот произведет Хераклес
50'
Контроль мяча: [team1]: 52%, [team2]: 48%.
50'
Фортуна Ситтард вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
48'
Ниняй Бранислав из команды Фортуна Ситтард хорошо прочитал игру и перехватил мяч у соперника.
48'
Циборра Леннарт из команды Хераклес отправил кросс в штрафную...
47'
Хераклес вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
47'
Бласвих Янис выносит мяч и сбавляет давление на ворота
47'
Димерс Марк навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
47'
Судья сигнализирует, что Меркель Александр из команды Хераклес поставил подножку. Пострадал Димерс Марк
46'
Тактическая замена. Кювас Брандлей уходит с поля и его заменяет Дрост Йеспер
46'
Тактическая замена. Сама Стивен уходит с поля и его заменяет Осман Мо
Второй тайм начался
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
46'
Команда Фортуна Ситтард играла лучше в этом тайме.
46'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
46'
Контроль мяча: [team1]: 52%, [team2]: 48%.
45'
Хераклес вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
45'
Пинту Мика из команды Фортуна Ситтард делает неудачный навес.
45'
Контроль мяча: [team1]: 51%, [team2]: 49%.
44'
Фортуна Ситтард вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
44'
Петерсон Кристофер из команды Хераклес делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
44'
Петерсон Кристофер из команды Хераклес делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
Фол, нарушение
43'
Лампру Лазарос из команды Фортуна Ситтард опасно и грубо сыграл. Петерсон Кристофер пострадал.
42'
Удар от ворот произведет Хераклес
41'
Родригес Хосе не смог попасть в створ ударом издали
41'
Кошелев Алексей выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
41'
Кювас Брандлей из команды Хераклес подал угловой слева.
40'
Контроль мяча: [team1]: 50%, [team2]: 50%.
40'
Циборра Леннарт из команды Хераклес делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
Фол, нарушение
40'
Судья сигнализирует, что Ниняй Бранислав из команды Фортуна Ситтард поставил подножку. Пострадал Далмау Адриан
40'
Эль-Мессауди Ахмед нанес удар, но тот был заблокирован.
40'
Бласвих Янис выносит мяч и сбавляет давление на ворота
40'
Лампру Лазарос из команды Фортуна Ситтард отправил кросс в штрафную...
39'
Фортуна Ситтард вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
39'
Меркель Александр выносит мяч и сбавляет давление на ворота
38'
Отличные скиллы показывает Семеду Лисандру, обводя своих соперников
38'
Матч возобновлен
38'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
Офсайд
38'
Штоккерс Финн из команды Фортуна Ситтард в офсайде
37'
Семеду Лисандру из команды Фортуна Ситтард отправил кросс в штрафную...
37'
Фортуна Ситтард вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
35'
Контроль мяча: [team1]: 47%, [team2]: 53%.
35'
Удар от ворот произведет Фортуна Ситтард
34'
Дуарте Лерин не смог попасть в створ ударом издали
34'
Ван ден Бёйс Дарио из команды Хераклес хорошо прочитал игру и перехватил мяч у соперника.
34'
Димерс Марк из команды Фортуна Ситтард делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
34'
Дуарте Лерин пробует нанести удар издали, но Кошелев Алексей держит все под контролем
33'
Фортуна Ситтард нагоняет давление и выглядит будто они могут забить в любой момент
31'
Родригес Хосе сделал результативную передачу.
Описание гола
31'
Г О О О О Л - Штоккерс Финн изменил счет на табло!
31'
Родригес Хосе из команды Фортуна Ситтард делает передачу одноклубнику.
Угловой
31'
Димерс Марк из команды Фортуна Ситтард подал угловой справа.
31'
Ван ден Бёйс Дарио предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
31'
Лампру Лазарос из команды Фортуна Ситтард отправил кросс в штрафную...
31'
Фортуна Ситтард вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
30'
Хераклес вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
30'
Контроль мяча: [team1]: 47%, [team2]: 53%.
30'
Хераклес вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
29'
Хераклес вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
29'
Удар от ворот произведет Фортуна Ситтард
29'
Кювас Брандлей не смог попасть в створ ударом издали
29'
Хераклес начинает контратаку
29'
Опасность предотвращена - Циборра Леннарт из команды Хераклес вступил в отбор удачно
28'
Семеду Лисандру из команды Фортуна Ситтард играет в стеночку с партнером по команде. Эль-Мессауди Ахмед это был.
28'
Фортуна Ситтард вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
27'
Фортуна Ситтард вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
27'
Хераклес вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
Фол, нарушение
26'
Судья сигнализирует, что Штоккерс Финн из команды Фортуна Ситтард поставил подножку. Пострадал Сама Стивен
25'
Контроль мяча: [team1]: 47%, [team2]: 53%.
Фол, нарушение
25'
Судья сигнализирует, что Кювас Брандлей из команды Хераклес поставил подножку. Пострадал Пинту Мика
25'
Кювас Брандлей нанес удар, но тот был заблокирован.
24'
Хераклес вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
24'
Ниняй Бранислав выносит мяч и сбавляет давление на ворота
24'
Брейкерс Тим из команды Хераклес отправил кросс в штрафную...
Фол, нарушение
23'
Димерс Марк наказан за толчок Ван ден Бёйс Дарио
23'
Хераклес вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
22'
Бласвих Янис взял и забрал мяч на выходе
22'
Димерс Марк навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
22'
Сама Стивен из команды Хераклес играет слишком грубо. Димерс Марк оказался на газоне.
21'
Кошелев Алексей из команды Фортуна Ситтард сделал отличный сейв!
20'
Контроль мяча: [team1]: 48%, [team2]: 52%.
20'
Кошелев Алексей не дал случится голу! Петерсон Кристофер должен был забивать, но Кошелев Алексей сделал отличный сейв
20'
Отличные скиллы показывает Петерсон Кристофер, обводя своих соперников
20'
Кювас Брандлей из команды Хераклес отправил кросс в штрафную...
19'
Хераклес вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
19'
Хераклес вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
Описание гола
17'
Г О О О О Л - Димерс Марк из команды Фортуна Ситтард забивает с точки!
Фол, нарушение
17'
ПЕНАЛЬТИ! - Бласвих Янис совершил грубый фол. Ниняй Бранислав заработал пенальти!
16'
Ван ден Бёйс Дарио выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
16'
Родригес Хосе из команды Фортуна Ситтард подал угловой слева.
16'
Россман Максимилиан предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
15'
Контроль мяча: [team1]: 53%, [team2]: 47%.
15'
Кошелев Алексей взял и забрал мяч на выходе
Угловой
15'
Дуарте Лерин из команды Хераклес подал угловой справа.
15'
Брейкерс Тим из команды Хераклес делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
14'
Удар от ворот произведет Хераклес
14'
Родригес Хосе из команды Фортуна Ситтард навешивает, но мяч уходит за линию ворот.
13'
Хераклес вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
13'
Лампру Лазарос пробует нанести удар издали, но Бласвих Янис держит все под контролем
12'
Фортуна Ситтард вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
12'
Фортуна Ситтард вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
12'
Фортуна Ситтард вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
11'
Фортуна Ситтард контролирует мяч.
10'
Контроль мяча: [team1]: 48%, [team2]: 52%.
10'
Удар от ворот произведет Фортуна Ситтард
9'
Как он промахнулся? Петерсон Кристофер имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!
9'
Отличные скиллы показывает Петерсон Кристофер, обводя своих соперников
9'
Кошелев Алексей выносит мяч и сбавляет давление на ворота
9'
Петерсон Кристофер делает скидку назад вдоль ворот
Фол, нарушение
8'
Судья сигнализирует, что Родригес Хосе из команды Фортуна Ситтард поставил подножку. Пострадал Дуарте Лерин
8'
Хераклес вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
8'
Хераклес вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
7'
Хераклес вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
Фол, нарушение
6'
Судья сигнализирует, что Родригес Хосе из команды Фортуна Ситтард поставил подножку. Пострадал Далмау Адриан
6'
Удар от ворот произведет Хераклес
5'
Фортуна Ситтард вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
5'
Контроль мяча: [team1]: 56%, [team2]: 44%.
3'
Родригес Хосе из команды Фортуна Ситтард направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче
3'
Эссерс Клинт из команды Фортуна Ситтард делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
2'
Фортуна Ситтард контролирует мяч.
1'
Добро пожаловать на сегодняшнюю игру
1'
Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
1'
Хераклес начинает с центра поля
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Fortuna Sittard Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Загрузка...







Топ лиги
Новости футбола


Аутентификация
— Или Забыли пароль? Регистрация