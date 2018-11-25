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Стадион: Jubilee Stadium
0:0
Первый тайм: 20'
Состав команд
23
Грант
Риан
14
Броск
Алекс
14
Thomas
Deng
21
Валери
Карл
11
Тойвонен
Ола
Сидней
- Основной состав
- 1 Рэдмейн Эндрю Вратарь
- 23 Грант Риан Защитник
- 4 Уилкинсон Алекс Защитник
- 5 Ван дер Линден Йоп Защитник
- 7 Майкл Зулло Защитник
- 6 Брилланте Джошуа Полузащитник
- 13 О'Нейлл Брэндон Полузащитник
- 8 Ретре Пауло Полузащитник
- 14 Броск Алекс Полузащитник
- 10 Нинкович Милош Полузащитник
- 9 Ле Фондре Адам Нападающий
- Запасные игроки
- 20 Цисак Алекс Вратарь
- 2 Калвер Аарон Защитник
- 11 Да Силва Даниэль Полузащитник
- 21 Локолингой Чарльз Нападающий
- 24 Cameron Devlin
- Главный тренер: Арнольд Грэм
Мельбурн Виктори
- Основной состав
- 20 Лоуренс Том II Вратарь
- 2 Роу Сторм Защитник
- 14 Thomas Deng Защитник
- 5 Нидермайер Георг Защитник
- 3 Corey Brown Защитник
- 4 Хонда Кейсуке Полузащитник
- 21 Валери Карл Полузащитник
- 8 Антонис Терри Полузащитник
- 10 Троизи Джеймс Полузащитник
- 9 Барбарусес Костас Нападающий
- 11 Тойвонен Ола Нападающий
- Запасные игроки
- 1 Matt Acton Вратарь
- 22 Анселл Николас Защитник
- 15 Рауль Баэна Полузащитник
- 6 Броксхэм Ли Полузащитник
- 16 Хоуп Джош
- Главный тренер: Kevin Muscat
Предыдущие игры
Сидней (последние 20 матчей: +11 =4 -5)
- 10.11.2018 Ньюкасл Джетс 1:1 Сидней ЭЛ
- 02.11.2018 Мельбурн Сити 0:3 Сидней ЭЛ
- 30.10.2018 Аделаида Юнайтед 2:1 Сидней КФ
- 27.10.2018 Сидней 2:0 Вестерн Сидней Уондерерс ЭЛ
- 19.10.2018 Аделаида Юнайтед 1:1 Сидней ЭЛ
- 06.10.2018 Вестерн Сидней Уондерерс 0:3 Сидней КФ
- 19.09.2018 Эйвондэйл Хейтс 2:4 Сидней КФ
- 21.08.2018 Кейрнс 1:2 Сидней КФ
- 01.08.2018 Рокдейл Сити Санс 2:4 Сидней КФ
- 28.04.2018 Сидней 2:3 Мельбурн Виктори ЭЛ
- 17.04.2018 Сидней 0:0 Шанхай Шэньхуа ЛЧА
- 13.04.2018 Сидней 1:0 Мельбурн Виктори ЭЛ
- 08.04.2018 Сидней 3:0 Аделаида Юнайтед ЭЛ
- 03.04.2018 Сувон Блюуингз 1:4 Сидней ЛЧА
- 29.03.2018 Перт Глори 2:3 Сидней ЭЛ
- 24.03.2018 Сентрал Кост Маринерз 1:2 Сидней ЭЛ
- 17.03.2018 Сидней 1:2 Брисбен Роар ЭЛ
- 13.03.2018 Касима Антлерс 1:1 Сидней ЛЧА
- 07.03.2018 Сидней 0:2 Касима Антлерс ЛЧА
- 03.03.2018 Ньюкасл Джетс 2:1 Сидней ЭЛ
Мельбурн Виктори (последние 20 матчей: +13 =1 -6)
- 11.11.2018 Мельбурн Виктори 4:1 Сентрал Кост Маринерз ЭЛ
- 03.11.2018 Ньюкасл Джетс 0:1 Мельбурн Виктори ЭЛ
- 28.10.2018 Мельбурн Виктори 2:3 Перт Глори ЭЛ
- 20.10.2018 Мельбурн Виктори 1:2 Мельбурн Сити ЭЛ
- 21.08.2018 АПИА Лейхардт Тайгерз 3:2 Мельбурн Виктори КФ
- 07.08.2018 Перт Глори 0:1 Мельбурн Виктори КФ
- 05.05.2018 Ньюкасл Джетс 0:1 Мельбурн Виктори ЭЛ
- 28.04.2018 Сидней 2:3 Мельбурн Виктори ЭЛ
- 22.04.2018 Мельбурн Виктори 2:1 Аделаида Юнайтед ЭЛ
- 18.04.2018 Мельбурн Виктори 2:1 Шанхай СИПГ ЛЧА
- 13.04.2018 Сидней 1:0 Мельбурн Виктори ЭЛ
- 08.04.2018 Мельбурн Виктори 2:1 Веллингтон Феникс ЭЛ
- 04.04.2018 Ульсан 6:2 Мельбурн Виктори ЛЧА
- 31.03.2018 Мельбурн Виктори 3:1 Вестерн Сидней Уондерерс ЭЛ
- 25.03.2018 Перт Глори 1:0 Мельбурн Виктори ЭЛ
- 18.03.2018 Мельбурн Виктори 5:2 Сентрал Кост Маринерз ЭЛ
- 13.03.2018 Мельбурн Виктори 1:0 Кавасаки Фронтале ЛЧА
- 07.03.2018 Кавасаки Фронтале 2:2 Мельбурн Виктори ЛЧА
- 02.03.2018 Мельбурн Сити 1:2 Мельбурн Виктори ЭЛ
- 24.02.2018 Мельбурн Виктори 3:0 Аделаида Юнайтед ЭЛ
Последние игры между собой
Сидней: победы: 9, ничьи: 6, поражения: 5
Мельбурн Виктори: победы: 5, ничьи: 6, поражения: 9
- 28.04.2018 Сидней 2:3 Мельбурн Виктори Эй-Лига
- 13.04.2018 Сидней 1:0 Мельбурн Виктори Эй-Лига
- 26.01.2018 Мельбурн Виктори 1:3 Сидней Эй-Лига
- 07.10.2017 Мельбурн Виктори 0:1 Сидней Эй-Лига
- 07.05.2017 Сидней 1:1 Мельбурн Виктори Эй-Лига
- 03.03.2017 Сидней 1:0 Мельбурн Виктори Эй-Лига
- 26.01.2017 Мельбурн Виктори 1:2 Сидней Эй-Лига
- 05.11.2016 Сидней 2:1 Мельбурн Виктори Эй-Лига
- 27.02.2016 Мельбурн Виктори 1:1 Сидней Эй-Лига
- 26.01.2016 Мельбурн Виктори 1:0 Сидней Эй-Лига
- 14.11.2015 Сидней 2:4 Мельбурн Виктори Эй-Лига
- 17.05.2015 Мельбурн Виктори 3:0 Сидней Эй-Лига
- 14.02.2015 Сидней 3:3 Мельбурн Виктори Эй-Лига
- 13.12.2014 Мельбурн Виктори 3:3 Сидней Эй-Лига
- 15.11.2014 Сидней 0:0 Мельбурн Виктори Эй-Лига
- 18.04.2014 Мельбурн Виктори 2:1 Сидней Эй-Лига
- 29.03.2014 Мельбурн Виктори 1:1 Сидней Эй-Лига
- 26.01.2014 Мельбурн Виктори 0:5 Сидней Эй-Лига
- 09.11.2013 Сидней 3:2 Мельбурн Виктори Эй-Лига
- 16.03.2013 Сидней 1:1 Мельбурн Виктори Эй-Лига
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Перт Глори
|4
|3
|1
|0
|8 - 4
|10
|2.
|Сидней
|0:0
|5
|2
|3
|0
|7 - 2
|9
|3.
|Аделаида Юнайтед
|5
|2
|2
|1
|8 - 5
|8
|4.
|Мельбурн Виктори
|0:0
|5
|2
|1
|2
|8 - 6
|7
|5.
|Мельбурн Сити
|5
|2
|1
|2
|5 - 7
|7
|6.
|Брисбен Роар
|5
|1
|3
|1
|6 - 5
|6
|7.
|Ньюкасл Джетс
|5
|1
|2
|2
|5 - 5
|5
|8.
|Вестерн Сидней Уондерерс
|5
|1
|2
|2
|6 - 7
|5
|9.
|Веллингтон Феникс
|5
|1
|1
|3
|3 - 9
|4
|10.
|Сентрал Кост Маринерз
|4
|0
|2
|2
|3 - 9
|2
Первый тайм
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Jubilee Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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