- Текстовые трансляции
- Чемпионат мира по хоккею 2018
- Матчи
- Команды
- Игроки
- Новости хоккея
- Турнирные таблицы
- Конкурс прогнозов
Стадион: NIB Stadium/Perth Oval
2:2
Второй тайм: 65'
11' Желтая карточкаМеллинг Джейкоб
1:0
12' ГолОикономидис Кристофер
14' Желтая карточкаКио Эндрю
1:1
36' Гол в свои воротаМрчела Томислав
2:1
61' ГолЛоури Шейн
2:2
64' ГолО'Нил Эйден
|
11'
12'
1:0
14'
36'
1:1
61'
2:1
64'
2:2
Состав команд
33
Liam
Reddy
88
Килкенни
Нил
15
Kye
Rowles
20
Сиссе
Калифа
13
О'Нил
Эйден
11
Connor
Pain
Перт Глори
- Основной состав
- 33 Liam Reddy Вратарь
- 16 Мрчела Томислав Защитник
- 4 Лоури Шейн Защитник
- 2 Alexander Grant Защитник
- 5 Франьич Иван Полузащитник
- 15 Brandon Wilson Полузащитник
- 88 Килкенни Нил Полузащитник
- 3 Дэвидсон Джейсон Полузащитник
- 19 Оикономидис Кристофер Нападающий
- 9 Кио Эндрю Нападающий
- 7 Joel Chianese Нападающий
- Запасные игроки
- 1 Tando Velaphi Вратарь
- 6 Дино Джулбич Защитник
- 22 Fabio Ferreira Нападающий
- 17 Кастро Диего Нападающий
- 20 Jake Brimmer
- Главный тренер: Kenny Lowe
Сентрал Кост Маринерз
- Основной состав
- 1 Ben Kennedy I Вратарь
- 15 Kye Rowles Защитник
- 20 Сиссе Калифа Защитник
- 5 Antony Golec Защитник
- 18 Matthew Millar Полузащитник
- 22 Меллинг Джейкоб Полузащитник
- 13 О'Нил Эйден Полузащитник
- 3 Клисби Джек Полузащитник
- 7 Хул Эндрю Нападающий
- 44 Маккормак Росс Нападающий
- 11 Connor Pain Нападающий
- Запасные игроки
- 4 Jake McGing Полузащитник
- 8 Макглинчи Майкл Полузащитник
- 19 Саймон Мэтт Нападающий
- 25 Jordan Murray
- 12 Adam Pearce
- Главный тренер: Paul Okon
Предыдущие игры
Перт Глори (последние 20 матчей: +8 =2 -10)
- 11.11.2018 Аделаида Юнайтед 0:2 Перт Глори ЭЛ
- 03.11.2018 Перт Глори 2:1 Брисбен Роар ЭЛ
- 28.10.2018 Мельбурн Виктори 2:3 Перт Глори ЭЛ
- 21.10.2018 Перт Глори 1:1 Вестерн Сидней Уондерерс ЭЛ
- 07.08.2018 Перт Глори 0:1 Мельбурн Виктори КФ
- 23.07.2018 Перт Глори 0:1 Челси ТМК
- 14.04.2018 Перт Глори 2:3 Брисбен Роар ЭЛ
- 06.04.2018 Ньюкасл Джетс 0:2 Перт Глори ЭЛ
- 29.03.2018 Перт Глори 2:3 Сидней ЭЛ
- 25.03.2018 Перт Глори 1:0 Мельбурн Виктори ЭЛ
- 10.03.2018 Перт Глори 3:1 Сентрал Кост Маринерз ЭЛ
- 04.03.2018 Вестерн Сидней Уондерерс 1:1 Перт Глори ЭЛ
- 24.02.2018 Перт Глори 2:1 Мельбурн Сити ЭЛ
- 17.02.2018 Веллингтон Феникс 2:1 Перт Глори ЭЛ
- 03.02.2018 Аделаида Юнайтед 2:1 Перт Глори ЭЛ
- 28.01.2018 Перт Глори 3:1 Вестерн Сидней Уондерерс ЭЛ
- 18.01.2018 Брисбен Роар 3:2 Перт Глори ЭЛ
- 13.01.2018 Мельбурн Виктори 3:2 Перт Глори ЭЛ
- 09.01.2018 Перт Глори 0:2 Мельбурн Сити ЭЛ
- 05.01.2018 Перт Глори 0:3 Аделаида Юнайтед ЭЛ
Сентрал Кост Маринерз (последние 20 матчей: +1 =7 -12)
- 11.11.2018 Мельбурн Виктори 4:1 Сентрал Кост Маринерз ЭЛ
- 04.11.2018 Сентрал Кост Маринерз 0:3 Аделаида Юнайтед ЭЛ
- 27.10.2018 Сентрал Кост Маринерз 1:1 Мельбурн Сити ЭЛ
- 21.10.2018 Брисбен Роар 1:1 Сентрал Кост Маринерз ЭЛ
- 01.08.2018 Аделаида Юнайтед 3:0 Сентрал Кост Маринерз КФ
- 14.04.2018 Сентрал Кост Маринерз 2:8 Ньюкасл Джетс ЭЛ
- 07.04.2018 Мельбурн Сити 1:0 Сентрал Кост Маринерз ЭЛ
- 31.03.2018 Брисбен Роар 1:0 Сентрал Кост Маринерз ЭЛ
- 24.03.2018 Сентрал Кост Маринерз 1:2 Сидней ЭЛ
- 18.03.2018 Мельбурн Виктори 5:2 Сентрал Кост Маринерз ЭЛ
- 10.03.2018 Перт Глори 3:1 Сентрал Кост Маринерз ЭЛ
- 23.02.2018 Сентрал Кост Маринерз 1:0 Веллингтон Феникс ЭЛ
- 17.02.2018 Аделаида Юнайтед 2:2 Сентрал Кост Маринерз ЭЛ
- 04.02.2018 Сентрал Кост Маринерз 1:2 Вестерн Сидней Уондерерс ЭЛ
- 27.01.2018 Сентрал Кост Маринерз 1:2 Брисбен Роар ЭЛ
- 20.01.2018 Сидней 1:1 Сентрал Кост Маринерз ЭЛ
- 14.01.2018 Сентрал Кост Маринерз 2:2 Мельбурн Сити ЭЛ
- 09.01.2018 Ньюкасл Джетс 2:0 Сентрал Кост Маринерз ЭЛ
- 06.01.2018 Мельбурн Виктори 1:1 Сентрал Кост Маринерз ЭЛ
- 31.12.2017 Сентрал Кост Маринерз 0:0 Веллингтон Феникс ЭЛ
Последние игры между собой
Перт Глори: победы: 8, ничьи: 2, поражения: 10
Сентрал Кост Маринерз: победы: 10, ничьи: 2, поражения: 8
- 10.03.2018 Перт Глори 3:1 Сентрал Кост Маринерз Эй-Лига
- 03.12.2017 Сентрал Кост Маринерз 1:0 Перт Глори Эй-Лига
- 22.10.2017 Перт Глори 2:1 Сентрал Кост Маринерз Эй-Лига
- 28.01.2017 Сентрал Кост Маринерз 2:0 Перт Глори Эй-Лига
- 24.11.2016 Сентрал Кост Маринерз 2:0 Перт Глори Эй-Лига
- 08.10.2016 Перт Глори 3:3 Сентрал Кост Маринерз Эй-Лига
- 12.03.2016 Перт Глори 4:0 Сентрал Кост Маринерз Эй-Лига
- 12.12.2015 Перт Глори 2:1 Сентрал Кост Маринерз Эй-Лига
- 10.10.2015 Сентрал Кост Маринерз 3:2 Перт Глори Эй-Лига
- 22.03.2015 Сентрал Кост Маринерз 1:1 Перт Глори Эй-Лига
- 20.12.2014 Перт Глори 4:1 Сентрал Кост Маринерз Эй-Лига
- 09.11.2014 Сентрал Кост Маринерз 0:1 Перт Глори Эй-Лига
- 05.04.2014 Перт Глори 3:1 Сентрал Кост Маринерз Эй-Лига
- 31.12.2013 Сентрал Кост Маринерз 2:1 Перт Глори Эй-Лига
- 23.11.2013 Перт Глори 1:2 Сентрал Кост Маринерз Эй-Лига
- 16.02.2013 Перт Глори 2:1 Сентрал Кост Маринерз Эй-Лига
- 31.12.2012 Сентрал Кост Маринерз 1:0 Перт Глори Эй-Лига
- 14.10.2012 Сентрал Кост Маринерз 1:0 Перт Глори Эй-Лига
- 23.12.2011 Перт Глори 1:3 Сентрал Кост Маринерз Хёндай А-Лига
- 29.10.2011 Сентрал Кост Маринерз 2:1 Перт Глори Хёндай А-Лига
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Перт Глори
|2:1
|5
|4
|1
|0
|10 - 5
|13
|2.
|Мельбурн Виктори
|5
|3
|0
|2
|10 - 7
|9
|3.
|Сидней
|5
|2
|2
|1
|8 - 4
|8
|4.
|Аделаида Юнайтед
|5
|2
|2
|1
|8 - 5
|8
|5.
|Мельбурн Сити
|5
|2
|1
|2
|5 - 7
|7
|6.
|Брисбен Роар
|5
|1
|3
|1
|6 - 5
|6
|7.
|Ньюкасл Джетс
|5
|1
|2
|2
|5 - 5
|5
|8.
|Вестерн Сидней Уондерерс
|5
|1
|2
|2
|6 - 7
|5
|9.
|Веллингтон Феникс
|5
|1
|1
|3
|3 - 9
|4
|10.
|Сентрал Кост Маринерз
|1:2
|5
|0
|2
|3
|4 - 11
|2
Второй тайм
64'
Г О О О О Л - [player1] бьет в цель!
62'
Сентрал Кост Маринерз делает замену. Хул Эндрю уходит с поля, а Макглинчи Майкл выходит на его замену.
61'
Г О О О О Л - Лоури Шейн бьет в цель!
46'
Перт Глори делает замену. Alexander Grant уходит с поля, а Дино Джулбич выходит на его замену.
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
36'
Г О О О О Л - Мрчела Томислав уже закрыл голову руками от печали. Он забил в свои ворота!
14'
Кио Эндрю получил желтую карточку от судьи
12'
Г О О О О Л - Оикономидис Кристофер бьет в цель!
11'
Меллинг Джейкоб получил желтую карточку от судьи
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на NIB Stadium/Perth Oval. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Загрузка...
Топ лиги
Новости футбола
Только зарегистрированные пользователи могут добавлять комментарии.
Вход | Регистрация
Обновить