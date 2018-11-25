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Стадион:
Перт Глори
2:2
Второй тайм: 65'
Сентрал Кост Маринерз
0'
11' Желтая карточка
Меллинг Джейкоб
1:0
12' Гол
Оикономидис Кристофер
14' Желтая карточка
Кио Эндрю
1:1
36' Гол в свои ворота
Мрчела Томислав
2:1
61' Гол
Лоури Шейн
2:2
64' Гол
О'Нил Эйден
65'
Второй тайм
Описание гола
64'
Г О О О О Л - [player1] бьет в цель!
62'
Сентрал Кост Маринерз делает замену. Хул Эндрю уходит с поля, а Макглинчи Майкл выходит на его замену.
Описание гола
61'
Г О О О О Л - Лоури Шейн бьет в цель!
46'
Перт Глори делает замену. Alexander Grant уходит с поля, а Дино Джулбич выходит на его замену.
Второй тайм начался
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Описание гола
36'
Г О О О О Л - Мрчела Томислав уже закрыл голову руками от печали. Он забил в свои ворота!
Желтая карточка
14'
Кио Эндрю получил желтую карточку от судьи
Описание гола
12'
Г О О О О Л - Оикономидис Кристофер бьет в цель!
Желтая карточка
11'
Меллинг Джейкоб получил желтую карточку от судьи
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на NIB Stadium/Perth Oval. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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