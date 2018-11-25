Стадион: De Oude Meerdijk
0:0
Второй тайм: 46'
Второй тайм
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
47'
Матей Юрген выносит мяч и сбавляет давление на ворота
47'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
47'
Контроль мяча: [team1]: 47%, [team2]: 53%.
47'
Нимейер Рёвен из команды Эммен делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
46'
Янсен Анко из команды Эммен подал угловой слева.
46'
Янсен Анко из команды Эммен навешивает в штрафную с рикошетом.
46'
Фортеш Джеффри выносит мяч и сбавляет давление на ворота
46'
Бейл Гленн из команды Эммен отправил кросс в штрафную...
46'
Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [1] минут(а)
45'
Схерпен Кьелл выносит мяч и сбавляет давление на ворота
45'
Колвейк Райан из команды Эксельсиор подал угловой справа.
45'
Контроль мяча: [team1]: 45%, [team2]: 55%.
45'
Андерсон Микаэль из команды Эксельсиор делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
44'
44'
Кавлан Канер не смог попасть в створ ударом издали
43'
Эммен вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
43'
Эммен начинает контратаку
43'
Брюинс Луиджи из команды Эксельсиор подал угловой слева.
42'
Бюрнет Лоренцо из команды Эксельсиор навешивает в штрафную с рикошетом.
42'
41'
41'
40'
40'
Контроль мяча: [team1]: 43%, [team2]: 57%.
40'
40'
ШАНС! Янсен Анко нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
40'
Отличные скиллы показывает Янсен Анко, обводя своих соперников
40'
Янсен Анко из команды Эммен идет с мячом вперед на обострение...
39'
Чакон Майкл задерживает мяч рукой
39'
Маттис Эрве выносит мяч и сбавляет давление на ворота
39'
Клок Герсом из команды Эммен отправил кросс в штрафную...
39'
38'
38'
Маттис Эрве выносит мяч и сбавляет давление на ворота
38'
Баккер Ник из команды Эммен нанес удар головой, но мяч был заблокирован.
38'
Клок Герсом из команды Эммен подал угловой справа.
38'
Брюинс Луиджи предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
37'
Янсен Анко из команды Эммен отправил кросс в штрафную...
37'
37'
Клок Герсом из команды Эммен сделал отличный пас в штрафную, но его одноклубники не смогли воспользоваться всем свободным пространством в ней
37'
Кавлан Канер из команды Эммен отправил кросс в штрафную...
36'
Ариас Яфар из команды Эммен в офсайде
35'
35'
Ариас Яфар из команды Эммен опасно и грубо сыграл. Колвейк Райан пострадал.
35'
Контроль мяча: [team1]: 40%, [team2]: 60%.
34'
34'
ШАНС! Мессауд Али нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
34'
Фортеш Джеффри из команды Эксельсиор сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
33'
33'
Бюрнет Лоренцо из команды Эксельсиор отправил кросс в штрафную...
33'
Веендорп Кезиа выносит мяч и сбавляет давление на ворота
33'
33'
Ариас Яфар из команды Эммен толкнул локтем оппонента. Это Матей Юрген заработал фол
32'
31'
Веендорп Кезиа выносит мяч и сбавляет давление на ворота
31'
31'
30'
Контроль мяча: [team1]: 43%, [team2]: 57%.
30'
Клок Герсом из команды Эммен опасно и грубо сыграл. Бюрнет Лоренцо пострадал.
29'
28'
28'
Баккер Ник выносит мяч и сбавляет давление на ворота
28'
Схаутен Йерди из команды Эксельсиор отправил кросс в штрафную...
27'
Эксельсиор вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
27'
26'
Эммен вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
26'
Бюрнет Лоренцо из команды Эксельсиор отдал передачу, которая была заблокирована.
26'
Нимейер Рёвен из команды Эммен опасно и грубо сыграл. Схаутен Йерди пострадал.
25'
Нимейер Рёвен задерживает мяч рукой
25'
Контроль мяча: [team1]: 43%, [team2]: 57%.
25'
25'
Бейл Гленн не смог попасть в створ ударом издали
24'
Колвейк Райан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
24'
Бейл Гленн из команды Эммен отправил кросс в штрафную...
23'
23'
23'
Схерпен Кьелл взял и забрал мяч на выходе
23'
22'
22'
22'
Омарссон Элиас из команды Эксельсиор плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
22'
Матей Юрген делает длинную передачу вперед
21'
Судья сигнализирует, что Андерсон Микаэль из команды Эксельсиор поставил подножку. Пострадал Веендорп Кезиа
21'
20'
Янсен Анко из команды Эммен в офсайде
20'
Контроль мяча: [team1]: 40%, [team2]: 60%.
20'
18'
Судья сигнализирует, что Бюрнет Лоренцо из команды Эксельсиор поставил подножку. Пострадал Нимейер Рёвен
18'
18'
Колвейк Райан навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
17'
Судья сигнализирует, что Бейл Гленн из команды Эммен поставил подножку. Пострадал Брюинс Луиджи
17'
16'
Брюинс Луиджи из команды Эксельсиор делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
16'
Ариас Яфар из команды Эммен опасно и грубо сыграл. Брюинс Луиджи пострадал.
16'
Брюинс Луиджи возвращается на поле.
15'
Мессауд Али нанес удар, но тот был заблокирован.
15'
Контроль мяча: [team1]: 35%, [team2]: 65%.
15'
Матч возобновлен
15'
Ох, нехорошо это выглядит. Брюинс Луиджи получил травму и медбригада забирает его с поля.
14'
Брюинс Луиджи на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
14'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
14'
Чакон Майкл из команды Эммен толкнул локтем оппонента. Это Брюинс Луиджи заработал фол
12'
12'
11'
После дальнего удара, который нанес Схаутен Йерди мяч отбит вратарем
11'
Мессауд Али из команды Эксельсиор делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
11'
Эксельсиор вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
10'
10'
Фортеш Джеффри из команды Эксельсиор делает неудачный навес.
10'
Контроль мяча: [team1]: 47%, [team2]: 53%.
9'
9'
Эксельсиор вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
9'
7'
Баккер Ник выносит мяч и сбавляет давление на ворота
7'
Игрок из команды Эксельсиор вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
7'
Янсен Анко выносит мяч и сбавляет давление на ворота
7'
Колвейк Райан из команды Эксельсиор подал угловой справа.
6'
Баккер Ник предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
6'
Фортеш Джеффри из команды Эксельсиор отправил кросс в штрафную...
6'
5'
После дальнего удара, который нанес Бейл Гленн мяч отбит вратарем
5'
Контроль мяча: [team1]: 65%, [team2]: 35%.
4'
Эммен вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
3'
Матей Юрген выносит мяч и сбавляет давление на ворота
3'
Клок Герсом из команды Эммен отправил кросс в штрафную...
3'
2'
2'
1'
1'
1'
Сегодня футболисты играют на искусственном поле.
1'
Сегодня прохладно для игры в футбол.
1'
Эксельсиор начинает с центра поля
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на De Oude Meerdijk. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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