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Стадион:
Эммен
0:0
Второй тайм: 46'
Эксельсиор
0' 46'
Второй тайм
Второй тайм начался
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
47'
Матей Юрген выносит мяч и сбавляет давление на ворота
47'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
47'
Контроль мяча: [team1]: 47%, [team2]: 53%.
47'
Нимейер Рёвен из команды Эммен делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
Угловой
46'
Янсен Анко из команды Эммен подал угловой слева.
46'
Янсен Анко из команды Эммен навешивает в штрафную с рикошетом.
46'
Фортеш Джеффри выносит мяч и сбавляет давление на ворота
46'
Бейл Гленн из команды Эммен отправил кросс в штрафную...
46'
Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [1] минут(а)
45'
Схерпен Кьелл выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
45'
Колвейк Райан из команды Эксельсиор подал угловой справа.
45'
Контроль мяча: [team1]: 45%, [team2]: 55%.
45'
Андерсон Микаэль из команды Эксельсиор делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
44'
Удар от ворот произведет Эксельсиор
44'
Кавлан Канер не смог попасть в створ ударом издали
43'
Эммен вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
43'
Эммен начинает контратаку
Угловой
43'
Брюинс Луиджи из команды Эксельсиор подал угловой слева.
42'
Бюрнет Лоренцо из команды Эксельсиор навешивает в штрафную с рикошетом.
42'
Эммен вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
41'
Удар от ворот произведет Эммен
41'
Эммен контролирует мяч.
40'
Эммен вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
40'
Контроль мяча: [team1]: 43%, [team2]: 57%.
40'
Удар от ворот произведет Эксельсиор
40'
ШАНС! Янсен Анко нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
40'
Отличные скиллы показывает Янсен Анко, обводя своих соперников
40'
Янсен Анко из команды Эммен идет с мячом вперед на обострение...
Фол, нарушение
39'
Чакон Майкл задерживает мяч рукой
39'
Маттис Эрве выносит мяч и сбавляет давление на ворота
39'
Клок Герсом из команды Эммен отправил кросс в штрафную...
39'
Эммен вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
38'
Эммен вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
38'
Маттис Эрве выносит мяч и сбавляет давление на ворота
38'
Баккер Ник из команды Эммен нанес удар головой, но мяч был заблокирован.
Угловой
38'
Клок Герсом из команды Эммен подал угловой справа.
38'
Брюинс Луиджи предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
37'
Янсен Анко из команды Эммен отправил кросс в штрафную...
37'
Удар от ворот произведет Эксельсиор
37'
Клок Герсом из команды Эммен сделал отличный пас в штрафную, но его одноклубники не смогли воспользоваться всем свободным пространством в ней
37'
Кавлан Канер из команды Эммен отправил кросс в штрафную...
Офсайд
36'
Ариас Яфар из команды Эммен в офсайде
35'
Удар от ворот произведет Эксельсиор
Фол, нарушение
35'
Ариас Яфар из команды Эммен опасно и грубо сыграл. Колвейк Райан пострадал.
35'
Контроль мяча: [team1]: 40%, [team2]: 60%.
34'
Удар от ворот произведет Эммен
34'
ШАНС! Мессауд Али нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
34'
Фортеш Джеффри из команды Эксельсиор сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
33'
Клок Герсом выносит мяч и сбавляет давление на ворота
33'
Бюрнет Лоренцо из команды Эксельсиор отправил кросс в штрафную...
33'
Веендорп Кезиа выносит мяч и сбавляет давление на ворота
33'
Андерсон Микаэль из команды Эксельсиор отправил кросс в штрафную...
Фол, нарушение
33'
Ариас Яфар из команды Эммен толкнул локтем оппонента. Это Матей Юрген заработал фол
32'
Эксельсиор контролирует мяч.
31'
Веендорп Кезиа выносит мяч и сбавляет давление на ворота
31'
Андерсон Микаэль из команды Эксельсиор отправил кросс в штрафную...
31'
Эммен вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
30'
Контроль мяча: [team1]: 43%, [team2]: 57%.
Фол, нарушение
30'
Клок Герсом из команды Эммен опасно и грубо сыграл. Бюрнет Лоренцо пострадал.
29'
Эммен контролирует мяч.
28'
Удар от ворот произведет Эммен
28'
Баккер Ник выносит мяч и сбавляет давление на ворота
28'
Схаутен Йерди из команды Эксельсиор отправил кросс в штрафную...
27'
Эксельсиор вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
27'
Эммен контролирует мяч.
26'
Эммен вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
26'
Бюрнет Лоренцо из команды Эксельсиор отдал передачу, которая была заблокирована.
Фол, нарушение
26'
Нимейер Рёвен из команды Эммен опасно и грубо сыграл. Схаутен Йерди пострадал.
Фол, нарушение
25'
Нимейер Рёвен задерживает мяч рукой
25'
Контроль мяча: [team1]: 43%, [team2]: 57%.
25'
Удар от ворот произведет Эксельсиор
25'
Бейл Гленн не смог попасть в створ ударом издали
24'
Колвейк Райан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
24'
Бейл Гленн из команды Эммен отправил кросс в штрафную...
23'
Эммен вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
23'
Эммен вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
23'
Схерпен Кьелл взял и забрал мяч на выходе
23'
Андерсон Микаэль из команды Эксельсиор отправил кросс в штрафную...
22'
Эксельсиор вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
22'
Клок Герсом выносит мяч и сбавляет давление на ворота
22'
Омарссон Элиас из команды Эксельсиор плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
22'
Матей Юрген делает длинную передачу вперед
Фол, нарушение
21'
Судья сигнализирует, что Андерсон Микаэль из команды Эксельсиор поставил подножку. Пострадал Веендорп Кезиа
21'
Эксельсиор вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
Офсайд
20'
Янсен Анко из команды Эммен в офсайде
20'
Контроль мяча: [team1]: 40%, [team2]: 60%.
20'
Эксельсиор вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
Фол, нарушение
18'
Судья сигнализирует, что Бюрнет Лоренцо из команды Эксельсиор поставил подножку. Пострадал Нимейер Рёвен
18'
Клок Герсом выносит мяч и сбавляет давление на ворота
18'
Колвейк Райан навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
17'
Судья сигнализирует, что Бейл Гленн из команды Эммен поставил подножку. Пострадал Брюинс Луиджи
17'
Эксельсиор вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
16'
Брюинс Луиджи из команды Эксельсиор делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
Фол, нарушение
16'
Ариас Яфар из команды Эммен опасно и грубо сыграл. Брюинс Луиджи пострадал.
Травма, повреждение
16'
Брюинс Луиджи возвращается на поле.
15'
Мессауд Али нанес удар, но тот был заблокирован.
15'
Контроль мяча: [team1]: 35%, [team2]: 65%.
15'
Матч возобновлен
Травма, повреждение
15'
Ох, нехорошо это выглядит. Брюинс Луиджи получил травму и медбригада забирает его с поля.
Травма, повреждение
14'
Брюинс Луиджи на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
14'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
Фол, нарушение
14'
Чакон Майкл из команды Эммен толкнул локтем оппонента. Это Брюинс Луиджи заработал фол
12'
Эксельсиор контролирует мяч.
12'
Эксельсиор вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
11'
После дальнего удара, который нанес Схаутен Йерди мяч отбит вратарем
11'
Мессауд Али из команды Эксельсиор делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
11'
Эксельсиор вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
10'
Удар от ворот произведет Эммен
10'
Фортеш Джеффри из команды Эксельсиор делает неудачный навес.
10'
Контроль мяча: [team1]: 47%, [team2]: 53%.
9'
Эксельсиор контролирует мяч.
9'
Эксельсиор вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
9'
Эммен контролирует мяч.
7'
Баккер Ник выносит мяч и сбавляет давление на ворота
7'
Игрок из команды Эксельсиор вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
7'
Янсен Анко выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
7'
Колвейк Райан из команды Эксельсиор подал угловой справа.
6'
Баккер Ник предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
6'
Фортеш Джеффри из команды Эксельсиор отправил кросс в штрафную...
6'
Эксельсиор контролирует мяч.
5'
После дальнего удара, который нанес Бейл Гленн мяч отбит вратарем
5'
Контроль мяча: [team1]: 65%, [team2]: 35%.
4'
Эммен вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
3'
Матей Юрген выносит мяч и сбавляет давление на ворота
3'
Клок Герсом из команды Эммен отправил кросс в штрафную...
3'
Эммен вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
2'
Эксельсиор контролирует мяч.
2'
Эммен вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
1'
Удар от ворот произведет Эммен
1'
Эксельсиор вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
1'
Сегодня футболисты играют на искусственном поле.
1'
Сегодня прохладно для игры в футбол.
1'
Эксельсиор начинает с центра поля
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на De Oude Meerdijk. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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