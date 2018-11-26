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0:1
Второй тайм: 56'
0:1
12' ГолМеес Джошуа
|
12'
0:1
Состав команд
24
Сакаи
Готоку
14
Хант
Аарон
20
Хи-Чан
Хван
Гамбург 4-1-2-3
- Основной состав
- 1 Поллерсбек Юлиан Вратарь
- 24 Сакаи Готоку Защитник
- 2 Лакруа Лео Защитник
- 4 Ван Дронгелен Рик Защитник
- 6 Дуглас Сантос Защитник
- 25 Мангаля Орель Полузащитник
- 14 Хант Аарон Полузащитник
- 8 Холтби Льюис Полузащитник
- 7 Нарей Халед Нападающий
- 20 Хи-Чан Хван Нападающий
- 18 Джатта Бейкери Нападающий
- Запасные игроки
- 12 Микель Том Вратарь
- 5 Бейтс Дэвид Защитник
- 13 Мориц Кристоф Полузащитник
- 16 Яньичич Василие Полузащитник
- 15 Арп Янн-Фите Нападающий
- 11 Ито Тацуя Нападающий
- 27 Вагноман Жоша
- Главный тренер: Вольф Ханнес
Унион Берлин 4-4-1-1
- Основной состав
- 1 Гикевич Рафал Вратарь
- 28 Триммель Кристофер Защитник
- 5 Фридрих Марвин Защитник
- 19 Хюбнер Флориан Защитник
- 14 Райхель Кен Защитник
- 7 Хартель Марсель Полузащитник
- 21 Прёмель Гриша Полузащитник
- 24 Шмидебах Мануэль Полузащитник
- 8 Меес Джошуа Полузащитник
- 20 Абдуллахи Сулейман Полузащитник
- 9 Полтер Себастьян Нападающий
- Запасные игроки
- 12 Буск Якоб Вратарь
- 6 Рюэрсон Юлиан Защитник
- 29 Паренсен Михаэль Защитник
- 11 Гогия Акакий Полузащитник
- 23 Кроос Феликс Полузащитник
- 17 Хедлунд Симон Полузащитник
- 10 Андерссон Себастьян Нападающий
- Главный тренер: Фишер Урс
Предыдущие игры
Гамбург (последние 20 матчей: +14 =3 -3)
- 10.11.2018 Эрцгебирге Ауэ 1:3 Гамбург Б2
- 05.11.2018 Гамбург 1:0 Кёльн Б2
- 30.10.2018 Веен Висбаден 0:3 Гамбург К
- 26.10.2018 Магдебург 0:1 Гамбург Б2
- 21.10.2018 Гамбург 0:0 Бохум Б2
- 05.10.2018 Дармштадт 1:2 Гамбург Б2
- 30.09.2018 Гамбург 0:0 Санкт-Паули Б2
- 27.09.2018 Гройтер Фюрт 0:0 Гамбург Б2
- 23.09.2018 Гамбург 0:5 Ян Б2
- 18.09.2018 Динамо Дрезден 0:1 Гамбург Б2
- 15.09.2018 Гамбург 3:2 Хайденхайм Б2
- 27.08.2018 Гамбург 3:0 Арминия Б2
- 18.08.2018 Эрндтебрюк 3:5 Гамбург К
- 15.08.2018 Гамбург 1:4 Бавария ТМК
- 12.08.2018 Зандхаузен 0:3 Гамбург Б2
- 03.08.2018 Гамбург 0:3 Хольштайн Киль Б2
- 28.07.2018 Гамбург 3:1 Монако ТМК
- 21.07.2018 Гамбург 2:1 Сток Сити ТМК
- 14.07.2018 Рапид Вена 1:2 Гамбург ТМК
- 11.07.2018 ЦСКА Москва 0:1 Гамбург ТМК
Унион Берлин (последние 20 матчей: +8 =10 -2)
- 11.11.2018 Унион Берлин 4:0 Гройтер Фюрт Б2
- 04.11.2018 Ян 1:1 Унион Берлин Б2
- 31.10.2018 Боруссия Д 3:2 Унион Берлин К
- 28.10.2018 Унион Берлин 0:0 Динамо Дрезден Б2
- 21.10.2018 Падерборн 0:0 Унион Берлин Б2
- 07.10.2018 Унион Берлин 1:1 Хайденхайм Б2
- 01.10.2018 Ингольштадт 1:2 Унион Берлин Б2
- 25.09.2018 Унион Берлин 2:0 Хольштайн Киль Б2
- 22.09.2018 Арминия 1:1 Унион Берлин Б2
- 14.09.2018 Унион Берлин 2:2 Дуйсбург Б2
- 05.09.2018 Унион Берлин 3:3 Грасcхоппер ТМК
- 02.09.2018 Зандхаузен 0:0 Унион Берлин Б2
- 26.08.2018 Унион Берлин 4:1 Санкт-Паули Б2
- 19.08.2018 Карл Цейсс 2:4 Унион Берлин К
- 13.08.2018 Кёльн 1:1 Унион Берлин Б2
- 05.08.2018 Унион Берлин 1:0 Эрцгебирге Ауэ Б2
- 28.07.2018 КПР 3:0 Унион Берлин ТМК
- 21.07.2018 Унион Берлин 1:1 Бордо ТМК
- 17.07.2018 Унион Берлин 2:1 Норвич ТМК
- 13.05.2018 Динамо Дрезден 0:1 Унион Берлин Б2
Гамбург
Унион Берлин
-
0 Удары по воротам 0
-
0 Удары в створ 0
-
0 Угловые 0
-
0 Офсайды 0
-
0 Нарушения правил 0
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 1
-
0 Владение мячом, % 0
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Кёльн
|14
|8
|3
|3
|35 - 18
|27
|2.
|Гамбург
|0:1
|14
|8
|3
|3
|17 - 13
|27
|3.
|Унион Берлин
|1:0
|14
|6
|8
|0
|20 - 8
|26
|4.
|Санкт-Паули
|14
|7
|3
|4
|20 - 19
|24
|5.
|Бохум
|14
|6
|5
|3
|24 - 16
|23
|6.
|Гройтер Фюрт
|14
|6
|5
|3
|21 - 20
|23
|7.
|Динамо Дрезден
|14
|6
|3
|5
|19 - 20
|21
|8.
|Падерборн
|14
|5
|6
|3
|31 - 25
|21
|9.
|Ян
|14
|5
|6
|3
|25 - 21
|21
|10.
|Хольштайн Киль
|14
|5
|6
|3
|24 - 22
|21
|11.
|Хайденхайм
|14
|5
|5
|4
|21 - 19
|20
|12.
|Дармштадт
|14
|5
|2
|7
|17 - 21
|17
|13.
|Эрцгебирге Ауэ
|14
|4
|2
|8
|14 - 20
|14
|14.
|Арминия
|14
|3
|4
|7
|16 - 22
|13
|15.
|Дуйсбург
|14
|3
|4
|7
|13 - 20
|13
|16.
|Зандхаузен
|14
|2
|4
|8
|14 - 22
|10
|17.
|Магдебург
|14
|1
|6
|7
|18 - 27
|9
|18.
|Ингольштадт
|14
|1
|5
|8
|13 - 29
|8
Второй тайм
46'
Второй тайм начался
46'
Унион Берлин делает замену. Меес Джошуа уходит с поля, а Хедлунд Симон выходит на его замену.
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
12'
Г О О О О Л - Меес Джошуа бьет в цель!
-
Судья начинает матч
Первый тайм
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