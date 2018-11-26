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Гамбург
0:1
Второй тайм: 56'
Унион Берлин
0'
0:1
12' Гол
Меес Джошуа
56'
Второй тайм
Второй тайм начался
46'
Второй тайм начался
46'
Унион Берлин делает замену. Меес Джошуа уходит с поля, а Хедлунд Симон выходит на его замену.
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Описание гола
12'
Г О О О О Л - Меес Джошуа бьет в цель!
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
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