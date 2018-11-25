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Ян
0:1
Перерыв
Санкт-Паули
0'
0:1
40' Гол
Верман Хенк
43' Желтая карточка
Цайрайс Филипп
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Желтая карточка
43'
Цайрайс Филипп получил желтую карточку от судьи
Описание гола
40'
Г О О О О Л - Верман Хенк бьет в цель!
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
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