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- Чемпионат мира по хоккею 2018
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0:1
Перерыв
0:1
40' ГолВерман Хенк
43' Желтая карточкаЦайрайс Филипп
|
40'
0:1
43'
Состав команд
29
Файн
Адриан
Ян 4-2-2-2
- Основной состав
- 1 Пентке Филипп Вратарь
- 6 Саллер Бенедикт Защитник
- 4 Соренсен Асгер Защитник
- 14 Коррейя Марсель Защитник
- 3 Alexander Nandzik Защитник
- 29 Файн Адриан Полузащитник
- 8 Andreas Geipl Полузащитник
- 9 Jan George Полузащитник
- 23 Адамян Саргис Полузащитник
- 25 Hamadi Al Ghaddioui Нападающий
- 15 Marco Gruettner Нападающий
- Запасные игроки
- 33 Вайс Андре Вратарь
- 16 Markus Palionis Защитник
- 7 Albion Vrenezi Полузащитник
- 18 Лаис Марк Полузащитник
- 20 Maximilian Thalhammer Полузащитник
- 22 Штольце Себастьян Полузащитник
- 21 Jonas Nietfeld Нападающий
Санкт-Паули 4-4-1-1
- Основной состав
- 30 Химмельман Робин Вратарь
- 8 Дуджак Джереми Защитник
- 4 Цайрайс Филипп Защитник
- 6 Авевор Кристофер Защитник
- 15 Бубалья Даниэль Защитник
- 14 Дели Матс Мёллер Полузащитник
- 5 Marvin Knoll Полузащитник
- 10 Бухтманн Кристофер Полузащитник
- 20 Richard Neudecker Полузащитник
- 11 Аллаги Сами Полузащитник
- 25 Верман Хенк Нападающий
- Запасные игроки
- 33 Svend Brodersen Вратарь
- 19 Цандер Лука-Милан Защитник
- 12 Мияичи Рио Полузащитник
- 7 Нериг Бернд Полузащитник
- 18 Диамантакос Димитрис Нападающий
- 38 Florian Carstens
- 31 Ersin Zehir
- Главный тренер: Линен Эвальд
Предыдущие игры
Ян (последние 20 матчей: +7 =7 -6)
- 11.11.2018 Магдебург 2:3 Ян Б2
- 04.11.2018 Ян 1:1 Унион Берлин Б2
- 29.10.2018 Бохум 3:3 Ян Б2
- 21.10.2018 Ян 1:1 Дармштадт Б2
- 06.10.2018 Гройтер Фюрт 1:1 Ян Б2
- 29.09.2018 Дуйсбург 1:3 Ян Б2
- 26.09.2018 Ян 2:1 Хайденхайм Б2
- 23.09.2018 Гамбург 0:5 Ян Б2
- 14.09.2018 Ян 0:2 Динамо Дрезден Б2
- 01.09.2018 Арминия 5:3 Ян Б2
- 26.08.2018 Ян 0:0 Хольштайн Киль Б2
- 19.08.2018 Хеми 2:1 Ян К
- 10.08.2018 Падерборн 2:0 Ян Б2
- 04.08.2018 Ян 2:1 Ингольштадт Б2
- 13.05.2018 Бохум 1:1 Ян Б2
- 06.05.2018 Ян 0:3 Дармштадт Б2
- 29.04.2018 Дуйсбург 4:1 Ян Б2
- 21.04.2018 Ян 3:1 Санкт-Паули Б2
- 13.04.2018 Гройтер Фюрт 1:2 Ян Б2
- 08.04.2018 Кайзерслаутерн 1:1 Ян Б2
Санкт-Паули (последние 20 матчей: +10 =2 -8)
- 10.11.2018 Санкт-Паули 1:1 Хайденхайм Б2
- 04.11.2018 Арминия 1:2 Санкт-Паули Б2
- 28.10.2018 Санкт-Паули 0:1 Хольштайн Киль Б2
- 22.10.2018 Дуйсбург 0:1 Санкт-Паули Б2
- 07.10.2018 Санкт-Паули 3:1 Зандхаузен Б2
- 30.09.2018 Гамбург 0:0 Санкт-Паули Б2
- 26.09.2018 Санкт-Паули 2:1 Падерборн Б2
- 21.09.2018 Ингольштадт 0:1 Санкт-Паули Б2
- 16.09.2018 Эрцгебирге Ауэ 3:1 Санкт-Паули Б2
- 02.09.2018 Санкт-Паули 3:5 Кёльн Б2
- 26.08.2018 Унион Берлин 4:1 Санкт-Паули Б2
- 17.08.2018 Веен Висбаден 3:2 Санкт-Паули К
- 10.08.2018 Санкт-Паули 2:0 Дармштадт Б2
- 05.08.2018 Магдебург 1:2 Санкт-Паули Б2
- 28.07.2018 Санкт-Паули 2:0 Сток Сити ТМК
- 08.07.2018 Брондбю 3:0 Санкт-Паули ТМК
- 13.05.2018 Дуйсбург 2:0 Санкт-Паули Б2
- 06.05.2018 Санкт-Паули 1:0 Арминия Б2
- 28.04.2018 Санкт-Паули 3:0 Гройтер Фюрт Б2
- 21.04.2018 Ян 3:1 Санкт-Паули Б2
Последние игры между собой
Ян: победы: 2, ничьи: 1, поражения: 1
Санкт-Паули: победы: 1, ничьи: 1, поражения: 2
- 21.04.2018 Ян 3:1 Санкт-Паули Бундеслига 2
- 19.11.2017 Санкт-Паули 2:2 Ян Бундеслига 2
- 08.03.2013 Санкт-Паули 3:2 Ян Бундеслига 2
- 28.09.2012 Ян 3:0 Санкт-Паули Бундеслига 2
Ян
Санкт-Паули
-
0 Удары по воротам 0
-
0 Удары в створ 0
-
0 Угловые 0
-
0 Офсайды 0
-
0 Нарушения правил 0
-
0 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
0 Владение мячом, % 0
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Гамбург
|13
|8
|3
|2
|17 - 12
|27
|2.
|Кёльн
|14
|8
|3
|3
|35 - 18
|27
|3.
|Санкт-Паули
|1:0
|14
|8
|2
|4
|20 - 18
|26
|4.
|Унион Берлин
|13
|5
|8
|0
|19 - 8
|23
|5.
|Бохум
|14
|6
|5
|3
|24 - 16
|23
|6.
|Гройтер Фюрт
|14
|6
|5
|3
|21 - 20
|23
|7.
|Динамо Дрезден
|2:0
|14
|6
|3
|5
|19 - 20
|21
|8.
|Падерборн
|2:0
|14
|5
|6
|3
|28 - 24
|21
|9.
|Хольштайн Киль
|14
|5
|6
|3
|24 - 22
|21
|10.
|Хайденхайм
|0:2
|14
|5
|5
|4
|20 - 16
|20
|11.
|Ян
|0:1
|14
|5
|5
|4
|24 - 21
|20
|12.
|Дармштадт
|14
|5
|2
|7
|17 - 21
|17
|13.
|Эрцгебирге Ауэ
|14
|4
|2
|8
|14 - 20
|14
|14.
|Арминия
|14
|3
|4
|7
|16 - 22
|13
|15.
|Дуйсбург
|14
|3
|4
|7
|13 - 20
|13
|16.
|Зандхаузен
|14
|2
|4
|8
|14 - 22
|10
|17.
|Магдебург
|14
|1
|6
|7
|18 - 27
|9
|18.
|Ингольштадт
|0:2
|14
|1
|5
|8
|13 - 29
|8
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
43'
Цайрайс Филипп получил желтую карточку от судьи
40'
Г О О О О Л - Верман Хенк бьет в цель!
-
Судья начинает матч
Первый тайм
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