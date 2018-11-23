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Арминия
0:1
Конец матча
Дуйсбург
0'
0:1
82' Гол
Энгин Ахмет
86' Желтая карточка
Регезель Янни
87' Желтая карточка
Бруннер Седрик
90' Желтая карточка
Хаджири Энис
90'+6
Второй тайм
Желтая карточка
90'
Хаджири Энис получил желтую карточку от судьи
Свисток
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
90'
Дуйсбург делает замену. Шнелльхардт Фабиан уходит с поля, а Хаджири Энис выходит на его замену.
Желтая карточка
87'
Бруннер Седрик получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
86'
Регезель Янни получил желтую карточку от судьи
85'
Дуйсбург делает замену. Штоппелькамп Мориц уходит с поля, а Регезель Янни выходит на его замену.
85'
Арминия делает замену. Вайраух Патрик уходит с поля, а Prince Osei Owusu выходит на его замену.
Описание гола
82'
Г О О О О Л - Энгин Ахмет бьет в цель!
76'
Арминия делает замену. Клаусс Джонатан уходит с поля, а Зальгер Штефан выходит на его замену.
73'
Арминия делает замену. Клос Фабиан уходит с поля, а Фогльзаммер Андреас выходит на его замену.
65'
Дуйсбург делает замену. Ильюченко Станислав уходит с поля, а Ферхук Йон выходит на его замену.
Второй тайм начался
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
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