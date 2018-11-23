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- Чемпионат мира по хоккею 2018
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Зрители: 14766
0:1
82' ГолЭнгин Ахмет
86' Желтая карточкаРегезель Янни
87' Желтая карточкаБруннер Седрик
90' Желтая карточкаХаджири Энис
|
82'
0:1
86'
87'
90'
Состав команд
13
Бёрнер
Юлиан
6
Шюц
Том
32
Keanu
Staude
Арминия 3-4-1-2
- Основной состав
- 1 Stefan Ortega Вратарь
- 3 Берендт Бриан Защитник
- 13 Бёрнер Юлиан Защитник
- 23 Клаусс Джонатан Защитник
- 27 Бруннер Седрик Полузащитник
- 19 Manuel Prietl Полузащитник
- 6 Шюц Том Полузащитник
- 8 Хартерц Флориан Полузащитник
- 32 Keanu Staude Полузащитник
- 7 Вайраух Патрик Нападающий
- 9 Клос Фабиан Нападающий
- Запасные игроки
- 25 Philipp Klewin Вратарь
- 4 Лукоки Андерсон Защитник
- 11 Зальгер Штефан Защитник
- 16 Бренди Сёрен Полузащитник
- 5 Кристиансен Макс Полузащитник
- 21 Фогльзаммер Андреас Нападающий
- 17 Prince Osei Owusu Нападающий
- Главный тренер: Сайбен Джефф
Дуйсбург 4-2-3-1
- Основной состав
- 27 Мезенхёлер Даниэль Вратарь
- 7 Andreas Wiegel Защитник
- 4 Бомхауэр Дастин Защитник
- 6 Наубер Геррит Защитник
- 17 Вольце Кевин Защитник
- 10 Шнелльхардт Фабиан Полузащитник
- 16 Лукас Фрёде Полузащитник
- 9 Энгин Ахмет Полузащитник
- 24 Тащи Борис Полузащитник
- 33 Штоппелькамп Мориц Полузащитник
- 11 Ильюченко Станислав Нападающий
- Запасные игроки
- 14 Альбутат Тим Полузащитник
- 3 Хаджири Энис Полузащитник
- 23 Регезель Янни Нападающий
- 19 Сукута-Пасу Ричард Нападающий
- 15 Ферхук Йон Нападающий
- 13 Lukas Daschner
- 22 Jonas Brendieck
- Главный тренер: Ilia Gruev
Предыдущие игры
Арминия (последние 20 матчей: +4 =5 -11)
- 11.11.2018 Ингольштадт 1:1 Арминия Б2
- 04.11.2018 Арминия 1:2 Санкт-Паули Б2
- 31.10.2018 Арминия 0:3 Дуйсбург К
- 27.10.2018 Эрцгебирге Ауэ 1:0 Арминия Б2
- 23.10.2018 Вердер 2:1 Арминия ТМК
- 20.10.2018 Арминия 2:3 Гройтер Фюрт Б2
- 05.10.2018 Бохум 1:0 Арминия Б2
- 28.09.2018 Арминия 1:3 Кёльн Б2
- 25.09.2018 Дармштадт 1:2 Арминия Б2
- 22.09.2018 Арминия 1:1 Унион Берлин Б2
- 17.09.2018 Магдебург 0:0 Арминия Б2
- 01.09.2018 Арминия 5:3 Ян Б2
- 27.08.2018 Гамбург 3:0 Арминия Б2
- 19.08.2018 Лок Штендаль 0:5 Арминия К
- 11.08.2018 Арминия 2:1 Динамо Дрезден Б2
- 05.08.2018 Хайденхайм 1:1 Арминия Б2
- 27.07.2018 Арминия 0:1 Вердер ТМК
- 15.07.2018 Динамо Москва 4:1 Арминия ТМК
- 13.05.2018 Арминия 0:0 Зандхаузен Б2
- 06.05.2018 Санкт-Паули 1:0 Арминия Б2
Дуйсбург (последние 20 матчей: +5 =5 -10)
- 09.11.2018 Зандхаузен 0:0 Дуйсбург Б2
- 03.11.2018 Дуйсбург 2:0 Падерборн Б2
- 31.10.2018 Арминия 0:3 Дуйсбург К
- 28.10.2018 Ингольштадт 1:1 Дуйсбург Б2
- 22.10.2018 Дуйсбург 0:1 Санкт-Паули Б2
- 08.10.2018 Кёльн 1:2 Дуйсбург Б2
- 29.09.2018 Дуйсбург 1:3 Ян Б2
- 26.09.2018 Магдебург 3:3 Дуйсбург Б2
- 23.09.2018 Дуйсбург 1:2 Эрцгебирге Ауэ Б2
- 14.09.2018 Унион Берлин 2:2 Дуйсбург Б2
- 01.09.2018 Дуйсбург 0:1 Гройтер Фюрт Б2
- 24.08.2018 Дармштадт 3:0 Дуйсбург Б2
- 18.08.2018 Дассендорф 0:1 Дуйсбург К
- 11.08.2018 Дуйсбург 0:2 Бохум Б2
- 06.08.2018 Динамо Дрезден 1:0 Дуйсбург Б2
- 28.07.2018 Дуйсбург 1:1 Атлетик Б ТМК
- 28.07.2018 Дуйсбург 0:0 Фиорентина ТМК
- 15.07.2018 Вердер 1:0 Дуйсбург ТМК
- 03.07.2018 Дуйсбург 1:2 Ройал Антверпен ТМК
- 13.05.2018 Дуйсбург 2:0 Санкт-Паули Б2
Последние игры между собой
Арминия: победы: 4, ничьи: 3, поражения: 5
Дуйсбург: победы: 5, ничьи: 3, поражения: 4
- 31.10.2018 Арминия 0:3 Дуйсбург Кубок
- 10.02.2018 Дуйсбург 2:2 Арминия Бундеслига 2
- 09.09.2017 Арминия 0:4 Дуйсбург Бундеслига 2
- 08.02.2016 Арминия 2:1 Дуйсбург Бундеслига 2
- 16.08.2015 Дуйсбург 2:2 Арминия Бундеслига 2
- 15.02.2015 Арминия 4:2 Дуйсбург Бундеслига 3
- 27.08.2014 Дуйсбург 1:1 Арминия Бундеслига 3
- 06.03.2011 Дуйсбург 1:2 Арминия Бундеслига 2
- 18.10.2010 Арминия 1:3 Дуйсбург Бундеслига 2
- 19.02.2010 Арминия 1:2 Дуйсбург Бундеслига 2
- 18.09.2009 Дуйсбург 0:3 Арминия Бундеслига 2
- 23.02.2008 Арминия 0:2 Дуйсбург Бундеслига
Арминия
Дуйсбург
-
0 Удары по воротам 0
-
0 Удары в створ 0
-
0 Угловые 0
-
0 Офсайды 0
-
0 Нарушения правил 0
-
1 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
3 Замены 3
-
0 Владение мячом, % 0
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Гамбург
|13
|8
|3
|2
|17 - 12
|27
|2.
|Кёльн
|13
|7
|3
|3
|32 - 18
|24
|3.
|Санкт-Паули
|13
|7
|2
|4
|19 - 18
|23
|4.
|Унион Берлин
|13
|5
|8
|0
|19 - 8
|23
|5.
|Гройтер Фюрт
|14
|6
|5
|3
|21 - 20
|23
|6.
|Бохум
|13
|5
|5
|3
|22 - 15
|20
|7.
|Хайденхайм
|13
|5
|5
|3
|20 - 14
|20
|8.
|Ян
|13
|5
|5
|3
|24 - 20
|20
|9.
|Динамо Дрезден
|13
|5
|3
|5
|17 - 20
|18
|10.
|Падерборн
|13
|4
|6
|3
|26 - 24
|18
|11.
|Хольштайн Киль
|13
|4
|6
|3
|22 - 21
|18
|12.
|Дармштадт
|13
|5
|2
|6
|17 - 18
|17
|13.
|Эрцгебирге Ауэ
|13
|4
|2
|7
|13 - 18
|14
|14.
|Арминия
|14
|3
|4
|7
|16 - 22
|13
|15.
|Дуйсбург
|14
|3
|4
|7
|13 - 20
|13
|16.
|Зандхаузен
|13
|2
|4
|7
|13 - 20
|10
|17.
|Магдебург
|14
|1
|6
|7
|18 - 27
|9
|18.
|Ингольштадт
|13
|1
|5
|7
|13 - 27
|8
Второй тайм
90'
Хаджири Энис получил желтую карточку от судьи
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
90'
Дуйсбург делает замену. Шнелльхардт Фабиан уходит с поля, а Хаджири Энис выходит на его замену.
87'
Бруннер Седрик получил желтую карточку от судьи
86'
Регезель Янни получил желтую карточку от судьи
85'
Дуйсбург делает замену. Штоппелькамп Мориц уходит с поля, а Регезель Янни выходит на его замену.
85'
Арминия делает замену. Вайраух Патрик уходит с поля, а Prince Osei Owusu выходит на его замену.
82'
Г О О О О Л - Энгин Ахмет бьет в цель!
76'
Арминия делает замену. Клаусс Джонатан уходит с поля, а Зальгер Штефан выходит на его замену.
73'
Арминия делает замену. Клос Фабиан уходит с поля, а Фогльзаммер Андреас выходит на его замену.
65'
Дуйсбург делает замену. Ильюченко Станислав уходит с поля, а Ферхук Йон выходит на его замену.
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
-
Судья начинает матч
Первый тайм
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