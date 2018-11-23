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- Чемпионат мира по хоккею 2018
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Зрители: 9390
3:2
Конец матча
1:0
30' ГолDaniel Keita-Ruel
1:1
40' ГолБек Кристиан
45' Желтая карточкаЭрнст Себастьян
1:2
49' ГолЛохкемпер Феликс
72' Желтая карточкаMaximilian Bauer
86' Желтая карточкаРезе Фабиан
2:2
88' ГолПаркер Шон
90' Желтая карточкаTobias Mohr
3:2
90' ГолRichard Magyar
|
30'
1:0
40'
1:1
45'
49'
1:2
72'
86'
88'
2:2
90'
90'
3:2
Состав команд
30
Бурхерт
Саша
22
Малоча
Марио
23
Еккель
Пауль
20
Атанга
Давид
29
Tobias
Mohr
37
Грин
Джулиан
17
Вайль
Рихард
11
Бек
Кристиан
Гройтер Фюрт 4-4-1-1
- Основной состав
- 30 Бурхерт Саша Вратарь
- 13 Калиджиури Марко Защитник
- 22 Малоча Марио Защитник
- 38 Maximilian Bauer Защитник
- 23 Еккель Пауль Защитник
- 20 Атанга Давид Полузащитник
- 4 Гугганиг Лукас Полузащитник
- 15 Эрнст Себастьян Полузащитник
- 29 Tobias Mohr Полузащитник
- 37 Грин Джулиан Полузащитник
- 10 Daniel Keita-Ruel Нападающий
- Запасные игроки
- 1 Функ Мариус Вратарь
- 5 Richard Magyar Защитник
- 19 Хильберт Роберто Защитник
- 17 Резе Фабиан Полузащитник
- 9 Паркер Шон Полузащитник
- 11 David Raum Полузащитник
- 8 Elias Abouchabaka
- Главный тренер: Janos Radoki
Магдебург 3-4-3
- Основной состав
- 30 Брунст Александер Вратарь
- 5 Tobias Mueller Защитник
- 13 Эрдман Деннис Защитник
- 14 Шефер Штеффен Защитник
- 19 Нимайер Михел Полузащитник
- 6 Ротер Бьёрн Полузащитник
- 17 Вайль Рихард Полузащитник
- 8 Тюрпиц Филип Полузащитник
- 7 Лохкемпер Феликс Нападающий
- 11 Бек Кристиан Нападающий
- 26 Marius Buelter Нападающий
- Запасные игроки
- 1 Фейзич Ясмин Вратарь
- 3 Хандке Кристофер Защитник
- 10 Хамманн Нико Защитник
- 37 Бериша Мергим Полузащитник
- 22 Manfred Osei Kwadwo Полузащитник
- 16 Бутцен Нильс Полузащитник
- 9 Marcel Costly Полузащитник
Предыдущие игры
Гройтер Фюрт (последние 20 матчей: +5 =8 -7)
- 11.11.2018 Унион Берлин 4:0 Гройтер Фюрт Б2
- 02.11.2018 Гройтер Фюрт 2:2 Бохум Б2
- 26.10.2018 Дармштадт 2:0 Гройтер Фюрт Б2
- 20.10.2018 Арминия 2:3 Гройтер Фюрт Б2
- 06.10.2018 Гройтер Фюрт 1:1 Ян Б2
- 30.09.2018 Динамо Дрезден 0:1 Гройтер Фюрт Б2
- 27.09.2018 Гройтер Фюрт 0:0 Гамбург Б2
- 23.09.2018 Хайденхайм 2:0 Гройтер Фюрт Б2
- 15.09.2018 Гройтер Фюрт 4:1 Хольштайн Киль Б2
- 07.09.2018 Гройтер Фюрт 1:3 Штуттгарт ТМК
- 01.09.2018 Дуйсбург 0:1 Гройтер Фюрт Б2
- 25.08.2018 Гройтер Фюрт 2:2 Падерборн Б2
- 20.08.2018 Гройтер Фюрт 1:2 Боруссия Д К
- 10.08.2018 Ингольштадт 1:1 Гройтер Фюрт Б2
- 04.08.2018 Гройтер Фюрт 3:1 Зандхаузен Б2
- 13.05.2018 Хайденхайм 1:1 Гройтер Фюрт Б2
- 06.05.2018 Гройтер Фюрт 2:2 Дуйсбург Б2
- 28.04.2018 Санкт-Паули 3:0 Гройтер Фюрт Б2
- 20.04.2018 Гройтер Фюрт 1:1 Бохум Б2
- 13.04.2018 Гройтер Фюрт 1:2 Ян Б2
Магдебург (последние 20 матчей: +6 =7 -7)
- 11.11.2018 Магдебург 2:3 Ян Б2
- 03.11.2018 Дармштадт 3:1 Магдебург Б2
- 26.10.2018 Магдебург 0:1 Гамбург Б2
- 20.10.2018 Хайденхайм 3:0 Магдебург Б2
- 11.10.2018 Вольфсбург 1:1 Магдебург ТМК
- 06.10.2018 Магдебург 2:2 Динамо Дрезден Б2
- 30.09.2018 Зандхаузен 0:1 Магдебург Б2
- 26.09.2018 Магдебург 3:3 Дуйсбург Б2
- 23.09.2018 Падерборн 4:4 Магдебург Б2
- 17.09.2018 Магдебург 0:0 Арминия Б2
- 03.09.2018 Хольштайн Киль 2:1 Магдебург Б2
- 25.08.2018 Магдебург 1:1 Ингольштадт Б2
- 17.08.2018 Магдебург 0:1 Дармштадт К
- 12.08.2018 Эрцгебирге Ауэ 0:0 Магдебург Б2
- 05.08.2018 Магдебург 1:2 Санкт-Паули Б2
- 21.07.2018 Магдебург 2:0 Дженоа ТМК
- 21.07.2018 Магдебург 0:0 Суонси ТМК
- 12.05.2018 Шпортфройнде Лотте 0:1 Магдебург Б3
- 05.05.2018 Магдебург 3:1 Кемницер Б3
- 28.04.2018 Галлешер 0:2 Магдебург Б3
Гройтер Фюрт
Магдебург
-
0 Удары по воротам 0
-
0 Удары в створ 0
-
0 Угловые 0
-
0 Офсайды 0
-
0 Нарушения правил 0
-
4 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
3 Замены 3
-
0 Владение мячом, % 0
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Гамбург
|13
|8
|3
|2
|17 - 12
|27
|2.
|Кёльн
|13
|7
|3
|3
|32 - 18
|24
|3.
|Санкт-Паули
|13
|7
|2
|4
|19 - 18
|23
|4.
|Унион Берлин
|13
|5
|8
|0
|19 - 8
|23
|5.
|Гройтер Фюрт
|14
|6
|5
|3
|21 - 20
|23
|6.
|Бохум
|13
|5
|5
|3
|22 - 15
|20
|7.
|Хайденхайм
|13
|5
|5
|3
|20 - 14
|20
|8.
|Ян
|13
|5
|5
|3
|24 - 20
|20
|9.
|Динамо Дрезден
|13
|5
|3
|5
|17 - 20
|18
|10.
|Падерборн
|13
|4
|6
|3
|26 - 24
|18
|11.
|Хольштайн Киль
|13
|4
|6
|3
|22 - 21
|18
|12.
|Дармштадт
|13
|5
|2
|6
|17 - 18
|17
|13.
|Эрцгебирге Ауэ
|13
|4
|2
|7
|13 - 18
|14
|14.
|Арминия
|14
|3
|4
|7
|16 - 22
|13
|15.
|Дуйсбург
|14
|3
|4
|7
|13 - 20
|13
|16.
|Зандхаузен
|13
|2
|4
|7
|13 - 20
|10
|17.
|Магдебург
|14
|1
|6
|7
|18 - 27
|9
|18.
|Ингольштадт
|13
|1
|5
|7
|13 - 27
|8
Второй тайм
90'
Г О О О О Л - Рихард Мадьяр бьет в цель!
90'
Магдебург делает замену. Тюрпиц Филип уходит с поля, а Хандке Кристофер выходит на его замену.
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
90'
Tobias Mohr получил желтую карточку от судьи
88'
Г О О О О Л - Паркер Шон бьет в цель!
86'
Резе Фабиан получил желтую карточку от судьи
82'
Магдебург делает замену. Лохкемпер Феликс уходит с поля, а Бериша Мергим выходит на его замену.
77'
Гройтер Фюрт делает замену. Еккель Пауль уходит с поля, а Рихард Мадьяр выходит на его замену.
72'
Maximilian Bauer получил желтую карточку от судьи
68'
Магдебург делает замену. Нимайер Михел уходит с поля, а Marcel Costly выходит на его замену.
56'
Гройтер Фюрт делает замену. Грин Джулиан уходит с поля, а Паркер Шон выходит на его замену.
56'
Гройтер Фюрт делает замену. Гугганиг Лукас уходит с поля, а Резе Фабиан выходит на его замену.
49'
Г О О О О Л - Лохкемпер Феликс бьет в цель!
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
45'
Эрнст Себастьян получил желтую карточку от судьи
40'
Г О О О О Л - Бек Кристиан бьет в цель!
30'
Г О О О О Л - Daniel Keita-Ruel бьет в цель!
-
Судья начинает матч
Первый тайм
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