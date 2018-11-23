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Зрители: 9390
Гройтер Фюрт
3:2
Конец матча
Магдебург
0'
1:0
30' Гол
Daniel Keita-Ruel
1:1
40' Гол
Бек Кристиан
45' Желтая карточка
Эрнст Себастьян
1:2
49' Гол
Лохкемпер Феликс
72' Желтая карточка
Maximilian Bauer
86' Желтая карточка
Резе Фабиан
2:2
88' Гол
Паркер Шон
90' Желтая карточка
Tobias Mohr
3:2
90' Гол
Richard Magyar
90'+5
Второй тайм
Описание гола
90'
Г О О О О Л - Рихард Мадьяр бьет в цель!
90'
Магдебург делает замену. Тюрпиц Филип уходит с поля, а Хандке Кристофер выходит на его замену.
Свисток
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
Желтая карточка
90'
Tobias Mohr получил желтую карточку от судьи
Описание гола
88'
Г О О О О Л - Паркер Шон бьет в цель!
Желтая карточка
86'
Резе Фабиан получил желтую карточку от судьи
82'
Магдебург делает замену. Лохкемпер Феликс уходит с поля, а Бериша Мергим выходит на его замену.
77'
Гройтер Фюрт делает замену. Еккель Пауль уходит с поля, а Рихард Мадьяр выходит на его замену.
Желтая карточка
72'
Maximilian Bauer получил желтую карточку от судьи
68'
Магдебург делает замену. Нимайер Михел уходит с поля, а Marcel Costly выходит на его замену.
56'
Гройтер Фюрт делает замену. Грин Джулиан уходит с поля, а Паркер Шон выходит на его замену.
56'
Гройтер Фюрт делает замену. Гугганиг Лукас уходит с поля, а Резе Фабиан выходит на его замену.
Описание гола
49'
Г О О О О Л - Лохкемпер Феликс бьет в цель!
Второй тайм начался
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Желтая карточка
45'
Эрнст Себастьян получил желтую карточку от судьи
Описание гола
40'
Г О О О О Л - Бек Кристиан бьет в цель!
Описание гола
30'
Г О О О О Л - Daniel Keita-Ruel бьет в цель!
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
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