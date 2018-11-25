Стадион: Де Кёйп
1:0
7' ГолТоорнстра Йенс
18' Желтая карточкаМаласиа Тирелл
39' Желтая карточкаХандверкер Тим
49' Желтая карточкаРейс Людовит
Второй тайм
53'
53'
Де Вильена Тонни имел все шансы забить, но Падт Серджио сделал отличный сейв!
53'
Отличные скиллы показывает Де Вильена Тонни, обводя своих соперников
52'
52'
52'
Мемишевич Самир из команды Гронинген делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
51'
Тоорнстра Йенс из команды Фейеноорд делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
51'
50'
50'
Контроль мяча: [team1]: 61%, [team2]: 39%.
49'
Рейс Людовит - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол
49'
Судья свистит. Рейс Людовит атаковал сзади соперника. Это Ларссон Сэм заработал своей команде штрафной
49'
Фейеноорд начинает контратаку
49'
49'
48'
48'
48'
Хрустиц Айдин нанес удар, но тот был заблокирован.
48'
Махи Мимаун из команды Гронинген отправил кросс в штрафную...
47'
47'
47'
Махи Мимаун не смог попасть в створ ударом издали
47'
46'
Йоргенсен Николай задерживает мяч рукой
46'
46'
Тактическая замена. Кассьерра Матео уходит с поля и его заменяет Хрустиц Айдин
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
46'
Обе команды достойно сыграли в первом тайме
46'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
46'
Контроль мяча: [team1]: 63%, [team2]: 37%.
46'
Судья сигнализирует, что Зеефейк Дейовайзио из команды Гронинген поставил подножку. Пострадал Ларссон Сэм
45'
Зеефейк Дейовайзио выносит мяч и сбавляет давление на ворота
45'
Падт Серджио не дал случится голу! Бергёйс Стивен должен был забивать, но Падт Серджио сделал отличный сейв
45'
Йоргенсен Николай из команды Фейеноорд делает пас партнеру.
45'
Контроль мяча: [team1]: 62%, [team2]: 38%.
44'
44'
44'
Гронинген вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
44'
Бейло Юстин не дал случится голу! Мемишевич Самир должен был забивать, но Бейло Юстин сделал отличный сейв
44'
Махи Мимаун из команды Гронинген делает пас партнеру.
43'
Махи Мимаун из команды Гронинген делает пас партнеру.
43'
Махи Мимаун из команды Гронинген идет с мячом вперед на обострение...
43'
Хандверкер Тим делает длинную передачу вперед
43'
Судья сигнализирует, что Ван дер Хейден Ян-Ари из команды Фейеноорд поставил подножку. Пострадал Хабот Юлиан
42'
Ларссон Сэм из команды Фейеноорд делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
42'
Вормердам Дьянго выносит мяч и сбавляет давление на ворота
42'
42'
Де Вильена Тонни мяч отрикошетил от ворот
41'
41'
Ниукоп Барт из команды Фейеноорд идет с мячом вперед на обострение...
40'
40'
Контроль мяча: [team1]: 61%, [team2]: 39%.
39'
Хандверкер Тим совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение
39'
Безумный фол. Хандверкер Тим грубо играет против соперника. Пострадал Тоорнстра Йенс
39'
39'
39'
Опасность предотвращена - Ниукоп Барт из команды Фейеноорд вступил в отбор удачно
39'
Вормердам Дьянго из команды Гронинген идет с мячом вперед на обострение...
39'
38'
38'
Йоргенсен Николай выносит мяч и сбавляет давление на ворота
38'
Махи Мимаун навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
38'
Судья сигнализирует, что Де Вильена Тонни из команды Фейеноорд поставил подножку. Пострадал Махи Мимаун
36'
36'
Класи Йорди из команды Фейеноорд сделал отличную передачу одноклубнику - это шанс...
36'
Фейеноорд начинает контратаку
36'
Мемишевич Самир из команды Гронинген делает передачу одноклубнику.
35'
Игрок из команды Гронинген вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
35'
Класи Йорди выносит мяч и сбавляет давление на ворота
35'
Вормердам Дьянго из команды Гронинген подал угловой справа.
35'
Контроль мяча: [team1]: 63%, [team2]: 37%.
35'
Ван дер Хейден Ян-Ари предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
34'
Хандверкер Тим из команды Гронинген отправил кросс в штрафную...
33'
33'
32'
32'
Маласиа Тирелл из команды Фейеноорд в офсайде
32'
Доан Рицу из команды Гронинген вроде бы совершил фол. Но судья говорит, что Ларссон Сэм не пострадал и надо продолжать игру!
31'
Махи Мимаун пробует нанести удар издали, но Бейло Юстин держит все под контролем
31'
31'
Ларссон Сэм из команды Фейеноорд сделал отличную передачу одноклубнику - это шанс...
31'
30'
Гронинген контролирует мяч.
30'
Контроль мяча: [team1]: 65%, [team2]: 35%.
30'
Ларссон Сэм из команды Фейеноорд в офсайде
29'
29'
28'
28'
27'
Вормердам Дьянго из команды Гронинген пробил со штрафного, но очень мимо цели.
27'
Ван дер Хейден Ян-Ари наказан за толчок Махи Мимаун
26'
Махи Мимаун из команды Гронинген отдал передачу, которая была заблокирована.
26'
26'
Рейс Людовит из команды Гронинген направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче
25'
25'
Отличные скиллы показывает Доан Рицу, обводя своих соперников
25'
Махи Мимаун из команды Гронинген сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
24'
24'
Рейс Людовит не смог попасть в створ ударом издали
24'
Вормердам Дьянго из команды Гронинген делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
24'
Махи Мимаун из команды Гронинген сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
23'
23'
Ларссон Сэм делает длинную передачу вперед
23'
21'
Йоргенсен Николай из команды Фейеноорд пасует в штрафную, но Падт Серджио выходит и ловит мяч.
21'
Маласиа Тирелл из команды Фейеноорд отправил кросс в штрафную...
21'
20'
Контроль мяча: [team1]: 68%, [team2]: 32%.
20'
20'
Судья сигнализирует, что Хандверкер Тим из команды Гронинген поставил подножку. Пострадал Ниукоп Барт
20'
19'
19'
Ван дер Хейден Ян-Ари выносит мяч и сбавляет давление на ворота
19'
Мемишевич Самир навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
18'
Маласиа Тирелл - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол
18'
Судья свистит. Маласиа Тирелл атаковал сзади соперника. Это Доан Рицу заработал своей команде штрафной
18'
Гронинген начинает контратаку
18'
Мемишевич Самир выносит мяч и сбавляет давление на ворота
18'
17'
Зеефейк Дейовайзио предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
17'
17'
17'
17'
Зеефейк Дейовайзио выносит мяч и сбавляет давление на ворота
16'
16'
Класи Йорди выносит мяч и сбавляет давление на ворота
16'
Зеефейк Дейовайзио из команды Гронинген отправил кросс в штрафную...
15'
15'
Тоорнстра Йенс из команды Фейеноорд подал угловой слева.
15'
Те Вирик Мик предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
15'
Де Вильена Тонни из команды Фейеноорд идет с мячом вперед на обострение...
15'
Контроль мяча: [team1]: 69%, [team2]: 31%.
14'
Удар от ворот произведет Гронинген
13'
Ларссон Сэм из команды Фейеноорд не смог нормально приложиться к мячу - мимо ворот
13'
13'
12'
12'
Судья сигнализирует, что Рейс Людовит из команды Гронинген поставил подножку. Пострадал Ларссон Сэм
11'
11'
Кассьерра Матео из команды Гронинген делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
11'
10'
Контроль мяча: [team1]: 68%, [team2]: 32%.
10'
Ниукоп Барт из команды Фейеноорд в офсайде
10'
10'
Маласиа Тирелл из команды Фейеноорд отправил кросс в штрафную...
9'
Судья сигнализирует, что Тоорнстра Йенс из команды Фейеноорд поставил подножку. Пострадал Мемишевич Самир
9'
Рейс Людовит наказан за толчок Ван дер Хейден Ян-Ари
8'
Кассьерра Матео наказан за толчок Маласиа Тирелл
7'
Класи Йорди сделал результативную передачу.
7'
Г О О О О Л - Тоорнстра Йенс изменил счет на табло!
7'
ШАНС! Тоорнстра Йенс вышел один-на-один с голкипером...
7'
Класи Йорди делает длинную передачу вперед
5'
5'
5'
Контроль мяча: [team1]: 50%, [team2]: 50%.
5'
Зеефейк Дейовайзио наказан за толчок Ларссон Сэм
4'
Судья свистит. Ниукоп Барт атаковал сзади соперника. Это Махи Мимаун заработал своей команде штрафной
4'
3'
Доан Рицу предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
3'
2'
2'
2'
Опасность предотвращена - Хабот Юлиан из команды Гронинген вступил в отбор удачно
2'
Опасность! Де Вильена Тонни из команды Фейеноорд отлично забросил мяч за спину защитникам и находит этим пасом одноклубника...
1'
Поле сегодня находится в отличном состоянии, одно удовольствие играть
1'
Сегодня прохладно для игры в футбол.
1'
Гронинген начинает с центра поля
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на de Kuip. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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