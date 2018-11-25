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Стадион:
Фейеноорд
1:0
Второй тайм: 53'
Гронинген
0'
1:0
7' Гол
Тоорнстра Йенс
18' Желтая карточка
Маласиа Тирелл
39' Желтая карточка
Хандверкер Тим
49' Желтая карточка
Рейс Людовит
53'
Второй тайм
53'
Фейеноорд контролирует мяч.
53'
Де Вильена Тонни имел все шансы забить, но Падт Серджио сделал отличный сейв!
53'
Отличные скиллы показывает Де Вильена Тонни, обводя своих соперников
52'
Фейеноорд имеет хороший шанс забить.
52'
Гронинген имеет хороший шанс забить.
52'
Мемишевич Самир из команды Гронинген делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
51'
Тоорнстра Йенс из команды Фейеноорд делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
51'
Фейеноорд контролирует мяч.
50'
Фейеноорд вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
50'
Контроль мяча: [team1]: 61%, [team2]: 39%.
Желтая карточка
49'
Рейс Людовит - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол
Фол, нарушение
49'
Судья свистит. Рейс Людовит атаковал сзади соперника. Это Ларссон Сэм заработал своей команде штрафной
49'
Фейеноорд начинает контратаку
49'
Доан Рицу из команды Гронинген делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
49'
Гронинген имеет хороший шанс забить.
48'
Фейеноорд вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
48'
Гронинген вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
48'
Хрустиц Айдин нанес удар, но тот был заблокирован.
48'
Махи Мимаун из команды Гронинген отправил кросс в штрафную...
47'
Гронинген вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
47'
Удар от ворот произведет Фейеноорд
47'
Махи Мимаун не смог попасть в створ ударом издали
47'
Гронинген имеет хороший шанс забить.
Фол, нарушение
46'
Йоргенсен Николай задерживает мяч рукой
46'
Фейеноорд вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
46'
Тактическая замена. Кассьерра Матео уходит с поля и его заменяет Хрустиц Айдин
Второй тайм начался
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
46'
Обе команды достойно сыграли в первом тайме
46'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
46'
Контроль мяча: [team1]: 63%, [team2]: 37%.
Фол, нарушение
46'
Судья сигнализирует, что Зеефейк Дейовайзио из команды Гронинген поставил подножку. Пострадал Ларссон Сэм
45'
Зеефейк Дейовайзио выносит мяч и сбавляет давление на ворота
45'
Падт Серджио не дал случится голу! Бергёйс Стивен должен был забивать, но Падт Серджио сделал отличный сейв
45'
Йоргенсен Николай из команды Фейеноорд делает пас партнеру.
45'
Контроль мяча: [team1]: 62%, [team2]: 38%.
44'
Удар от ворот произведет Фейеноорд
44'
Доан Рицу не смог попасть в створ ударом издали
44'
Гронинген вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
44'
Бейло Юстин не дал случится голу! Мемишевич Самир должен был забивать, но Бейло Юстин сделал отличный сейв
44'
Махи Мимаун из команды Гронинген делает пас партнеру.
44'
Доан Рицу из команды Гронинген делает пас партнеру.
43'
Махи Мимаун из команды Гронинген делает пас партнеру.
43'
Махи Мимаун из команды Гронинген идет с мячом вперед на обострение...
43'
Хандверкер Тим делает длинную передачу вперед
Фол, нарушение
43'
Судья сигнализирует, что Ван дер Хейден Ян-Ари из команды Фейеноорд поставил подножку. Пострадал Хабот Юлиан
42'
Ларссон Сэм из команды Фейеноорд делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
42'
Вормердам Дьянго выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
42'
Бергёйс Стивен из команды Фейеноорд подал угловой слева.
42'
Де Вильена Тонни мяч отрикошетил от ворот
41'
Ниукоп Барт из команды Фейеноорд отправил кросс в штрафную...
41'
Ниукоп Барт из команды Фейеноорд идет с мячом вперед на обострение...
40'
Фейеноорд вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
40'
Контроль мяча: [team1]: 61%, [team2]: 39%.
Желтая карточка
39'
Хандверкер Тим совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение
Фол, нарушение
39'
Безумный фол. Хандверкер Тим грубо играет против соперника. Пострадал Тоорнстра Йенс
39'
Гронинген вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
39'
Гронинген вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
39'
Опасность предотвращена - Ниукоп Барт из команды Фейеноорд вступил в отбор удачно
39'
Вормердам Дьянго из команды Гронинген идет с мячом вперед на обострение...
39'
Удар от ворот произведет Фейеноорд
38'
Доан Рицу не смог попасть в створ ударом издали
38'
Йоргенсен Николай выносит мяч и сбавляет давление на ворота
38'
Махи Мимаун навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
38'
Судья сигнализирует, что Де Вильена Тонни из команды Фейеноорд поставил подножку. Пострадал Махи Мимаун
36'
Фейеноорд контролирует мяч.
36'
Класи Йорди из команды Фейеноорд сделал отличную передачу одноклубнику - это шанс...
36'
Фейеноорд начинает контратаку
36'
Мемишевич Самир из команды Гронинген делает передачу одноклубнику.
35'
Игрок из команды Гронинген вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
35'
Класи Йорди выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
35'
Вормердам Дьянго из команды Гронинген подал угловой справа.
35'
Контроль мяча: [team1]: 63%, [team2]: 37%.
35'
Ван дер Хейден Ян-Ари предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
34'
Хандверкер Тим из команды Гронинген отправил кросс в штрафную...
33'
Фейеноорд контролирует мяч.
33'
Фейеноорд вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
32'
Гронинген вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
Офсайд
32'
Маласиа Тирелл из команды Фейеноорд в офсайде
Фол, нарушение
32'
Доан Рицу из команды Гронинген вроде бы совершил фол. Но судья говорит, что Ларссон Сэм не пострадал и надо продолжать игру!
31'
Махи Мимаун пробует нанести удар издали, но Бейло Юстин держит все под контролем
31'
Гронинген имеет хороший шанс забить.
31'
Ларссон Сэм из команды Фейеноорд сделал отличную передачу одноклубнику - это шанс...
31'
Фейеноорд имеет хороший шанс забить.
30'
Гронинген контролирует мяч.
30'
Контроль мяча: [team1]: 65%, [team2]: 35%.
Офсайд
30'
Ларссон Сэм из команды Фейеноорд в офсайде
29'
Фейеноорд контролирует мяч.
29'
Гронинген имеет хороший шанс забить.
28'
Фейеноорд вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
28'
Удар от ворот произведет Фейеноорд
27'
Вормердам Дьянго из команды Гронинген пробил со штрафного, но очень мимо цели.
Фол, нарушение
27'
Ван дер Хейден Ян-Ари наказан за толчок Махи Мимаун
26'
Махи Мимаун из команды Гронинген отдал передачу, которая была заблокирована.
26'
Гронинген имеет хороший шанс забить.
26'
Рейс Людовит из команды Гронинген направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче
25'
Доан Рицу из команды Гронинген нанес удар, мяч после которого попал в штангу, после того, как вратарь отбил мяч.
25'
Отличные скиллы показывает Доан Рицу, обводя своих соперников
25'
Махи Мимаун из команды Гронинген сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
24'
Удар от ворот произведет Фейеноорд
24'
Рейс Людовит не смог попасть в створ ударом издали
24'
Вормердам Дьянго из команды Гронинген делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
24'
Махи Мимаун из команды Гронинген сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
23'
Падт Серджио взял и забрал мяч на выходе
23'
Ларссон Сэм делает длинную передачу вперед
23'
Фейеноорд контролирует мяч.
21'
Йоргенсен Николай из команды Фейеноорд пасует в штрафную, но Падт Серджио выходит и ловит мяч.
21'
Маласиа Тирелл из команды Фейеноорд отправил кросс в штрафную...
21'
Фейеноорд вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
20'
Контроль мяча: [team1]: 68%, [team2]: 32%.
20'
Фейеноорд вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
Фол, нарушение
20'
Судья сигнализирует, что Хандверкер Тим из команды Гронинген поставил подножку. Пострадал Ниукоп Барт
20'
Удар от ворот произведет Фейеноорд
19'
Доан Рицу не смог попасть в створ ударом издали
19'
Ван дер Хейден Ян-Ари выносит мяч и сбавляет давление на ворота
19'
Мемишевич Самир навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Желтая карточка
18'
Маласиа Тирелл - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол
Фол, нарушение
18'
Судья свистит. Маласиа Тирелл атаковал сзади соперника. Это Доан Рицу заработал своей команде штрафной
18'
Доан Рицу из команды Гронинген идет с мячом вперед на обострение...
18'
Гронинген начинает контратаку
18'
Мемишевич Самир выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
18'
Бергёйс Стивен из команды Фейеноорд подал угловой слева.
17'
Зеефейк Дейовайзио предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
17'
Фейеноорд имеет хороший шанс забить.
17'
Ниукоп Барт из команды Фейеноорд отправил кросс в штрафную...
17'
Фейеноорд вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
17'
Зеефейк Дейовайзио выносит мяч и сбавляет давление на ворота
16'
Ниукоп Барт из команды Фейеноорд отправил кросс в штрафную...
16'
Класи Йорди выносит мяч и сбавляет давление на ворота
16'
Зеефейк Дейовайзио из команды Гронинген отправил кросс в штрафную...
15'
Падт Серджио взял и забрал мяч на выходе
Угловой
15'
Тоорнстра Йенс из команды Фейеноорд подал угловой слева.
15'
Те Вирик Мик предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
15'
Де Вильена Тонни из команды Фейеноорд идет с мячом вперед на обострение...
15'
Контроль мяча: [team1]: 69%, [team2]: 31%.
14'
Удар от ворот произведет Гронинген
13'
Ларссон Сэм из команды Фейеноорд не смог нормально приложиться к мячу - мимо ворот
Угловой
13'
Бергёйс Стивен из команды Фейеноорд подал угловой слева.
13'
Фейеноорд имеет хороший шанс забить.
12'
Фейеноорд вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
Фол, нарушение
12'
Судья сигнализирует, что Рейс Людовит из команды Гронинген поставил подножку. Пострадал Ларссон Сэм
11'
Фейеноорд вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
11'
Кассьерра Матео из команды Гронинген делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
11'
Гронинген вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
10'
Контроль мяча: [team1]: 68%, [team2]: 32%.
Офсайд
10'
Ниукоп Барт из команды Фейеноорд в офсайде
10'
Фейеноорд имеет хороший шанс забить.
10'
Маласиа Тирелл из команды Фейеноорд отправил кросс в штрафную...
Фол, нарушение
9'
Судья сигнализирует, что Тоорнстра Йенс из команды Фейеноорд поставил подножку. Пострадал Мемишевич Самир
Фол, нарушение
8'
Кассьерра Матео наказан за толчок Маласиа Тирелл
7'
Класи Йорди сделал результативную передачу.
Описание гола
7'
Г О О О О Л - Тоорнстра Йенс изменил счет на табло!
7'
ШАНС! Тоорнстра Йенс вышел один-на-один с голкипером...
7'
Класи Йорди делает длинную передачу вперед
5'
Гронинген вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
5'
Фейеноорд контролирует мяч.
5'
Контроль мяча: [team1]: 50%, [team2]: 50%.
Офсайд
5'
Зеефейк Дейовайзио наказан за толчок Ларссон Сэм
Фол, нарушение
4'
Судья свистит. Ниукоп Барт атаковал сзади соперника. Это Махи Мимаун заработал своей команде штрафной
Угловой
4'
Бергёйс Стивен из команды Фейеноорд подал угловой слева.
3'
Доан Рицу предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
3'
Фейеноорд вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
2'
Фейеноорд вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
2'
Падт Серджио взял и забрал мяч на выходе
2'
Опасность предотвращена - Хабот Юлиан из команды Гронинген вступил в отбор удачно
2'
Опасность! Де Вильена Тонни из команды Фейеноорд отлично забросил мяч за спину защитникам и находит этим пасом одноклубника...
1'
Поле сегодня находится в отличном состоянии, одно удовольствие играть
1'
Сегодня прохладно для игры в футбол.
1'
Гронинген начинает с центра поля
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на de Kuip. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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