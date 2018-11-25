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Стадион: Зрители: 18802
Утрехт
3:0
Второй тайм: 53'
Де Графсхап
0'
1:0
14' Гол
Ван де Стрек Сандер
2:0
17' Гол
Янссен Виллем
23' Желтая карточка
Ньивпорт Ларс
3:0
24' Гол
Керк Гирано
53'
Второй тайм
54'
Утрехт вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
53'
Де Графсхап вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
52'
Удар от ворот произведет Утрехт
52'
Олийве Франк не смог попасть в створ ударом издали
52'
Ван дер Марел Марк выносит мяч и сбавляет давление на ворота
52'
Серраренс Фабиан из команды Де Графсхап отправил кросс в штрафную...
52'
Сегодняшная посещаемость составляет 18802 болельщиков
51'
Керк Гирано из команды Утрехт направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче
50'
Контроль мяча: [team1]: 60%, [team2]: 40%.
Офсайд
50'
Серраренс Фабиан из команды Де Графсхап в офсайде
Фол, нарушение
50'
Судья сигнализирует, что Керк Гирано из команды Утрехт поставил подножку. Пострадал Ньивпорт Ларс
50'
Эль-Джебли Юссеф из команды Де Графсхап делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
49'
Удар от ворот произведет Де Графсхап
49'
Керк Гирано нанес удар, но промахнулся очень сильно.
49'
Эмануэльсон Урби из команды Утрехт отправил кросс в штрафную...
Фол, нарушение
48'
Судья сигнализирует, что Керк Гирано из команды Утрехт поставил подножку. Пострадал Тютюарима Йорди
48'
Утрехт вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
47'
Утрехт вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
Фол, нарушение
47'
Судья сигнализирует, что Ньивпорт Ларс из команды Де Графсхап поставил подножку. Пострадал Керк Гирано
46'
Тактическая замена. Нарсинх Фюрдьел уходит с поля и его заменяет Ван Мигем Дарил
46'
Тактическая замена. Robert Klaasen уходит с поля и его заменяет Олийве Франк
Второй тайм начался
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
47'
Контроль мяча: [team1]: 57%, [team2]: 43%.
47'
Шанс! Керк Гирано из команды Утрехт пробил головой, но мимо
47'
Таннан Уссама навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
47'
Команда Утрехт играла лучше в этом тайме.
47'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Фол, нарушение
46'
Ван де Паверт Тед из команды Де Графсхап опасно и грубо сыграл. Таннан Уссама пострадал.
46'
Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [1] минут(а)
45'
Матч возобновлен
45'
Контроль мяча: [team1]: 57%, [team2]: 43%.
45'
Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.
Фол, нарушение
45'
Ньивпорт Свен из команды Де Графсхап играет слишком грубо. Янссен Виллем оказался на газоне.
45'
Robert Klaasen навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
44'
Янссен Виллем из команды Утрехт играет слишком грубо. Серраренс Фабиан оказался на газоне.
44'
Де Графсхап вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
44'
Юрьюс Хидде взял и забрал мяч на выходе
44'
Ван дер Марел Марк из команды Утрехт отправил кросс в штрафную...
Офсайд
43'
Таннан Уссама из команды Утрехт в офсайде
43'
Ван де Стрек Сандер выносит мяч и сбавляет давление на ворота
43'
Robert Klaasen навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
42'
Судья сигнализирует, что Густафссон Симон из команды Утрехт поставил подножку. Пострадал Нарсинх Фюрдьел
41'
Утрехт контролирует мяч.
41'
Де Графсхап вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
40'
Удар от ворот произведет Утрехт
40'
Контроль мяча: [team1]: 57%, [team2]: 43%.
39'
Удар от ворот произведет Де Графсхап
39'
Как он промахнулся? Ван де Стрек Сандер имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!
39'
Клейбер Шон из команды Утрехт делает навес прямо в штрафную.
39'
Ван дер Марел Марк выносит мяч и сбавляет давление на ворота
38'
Эль-Джебли Юссеф из команды Де Графсхап отправил кросс в штрафную...
Фол, нарушение
38'
Ван дер Марел Марк из команды Утрехт играет слишком грубо. Серраренс Фабиан оказался на газоне.
38'
Де Графсхап вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
37'
Ван де Паверт Тед выносит мяч и сбавляет давление на ворота
37'
Клейбер Шон из команды Утрехт отправил кросс в штрафную...
37'
Утрехт вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
37'
Ньивпорт Свен выносит мяч и сбавляет давление на ворота
37'
Эмануэльсон Урби из команды Утрехт отправил кросс в штрафную...
37'
Ньивпорт Ларс выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
37'
Таннан Уссама из команды Утрехт подал угловой справа.
36'
Тютюарима Йорди предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
35'
Утрехт вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
35'
Контроль мяча: [team1]: 62%, [team2]: 38%.
Травма, повреждение
35'
Эль-Джебли Юссеф возвращается на поле.
35'
Удар от ворот произведет Де Графсхап
34'
Матч возобновлен
Травма, повреждение
34'
Ох, нехорошо это выглядит. Эль-Джебли Юссеф получил травму и медбригада забирает его с поля.
Травма, повреждение
34'
Эль-Джебли Юссеф на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
34'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
34'
Таннан Уссама нанес удар, но промахнулся очень сильно.
33'
Удар от ворот произведет Де Графсхап
33'
Густафссон Симон из команды Утрехт навешивает, но мяч уходит за линию ворот.
Угловой
32'
Керк Гирано из команды Утрехт разыграл угловой с левого угла.
32'
Таннан Уссама пробил со штрафного прямо в стенку
Фол, нарушение
32'
Судья сигнализирует, что Эль-Джебли Юссеф из команды Де Графсхап поставил подножку. Пострадал Керк Гирано
31'
Утрехт контролирует мяч.
30'
Де Графсхап вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
30'
Летсерт Тимо выносит мяч и сбавляет давление на ворота
30'
Robert Klaasen из команды Де Графсхап отправил кросс в штрафную...
30'
Контроль мяча: [team1]: 62%, [team2]: 38%.
30'
Овюсу Лерой из команды Де Графсхап делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
29'
Де Графсхап вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
29'
Удар от ворот произведет Де Графсхап
29'
Шанс! Клейбер Шон из команды Утрехт пробил головой, но мимо
29'
Ван дер Марел Марк из команды Утрехт отправил кросс в штрафную...
Фол, нарушение
28'
Судья сигнализирует, что Баккер Эрик из команды Де Графсхап поставил подножку. Пострадал Ван Оверем Йорис
28'
Ван де Стрек Сандер нанес удар, но тот был заблокирован.
27'
Утрехт вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
26'
Утрехт контролирует мяч.
25'
Контроль мяча: [team1]: 61%, [team2]: 39%.
25'
Отличный гол забил Керк Гирано
24'
Таннан Уссама сделал результативную передачу.
Описание гола
24'
ГОООООООЛ! Потрясающий удар пяткой нанес игрок команды Утрехт.
24'
Таннан Уссама навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Желтая карточка
23'
Ньивпорт Ларс совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение
Фол, нарушение
23'
Ньивпорт Ларс из команды Де Графсхап опасно и грубо сыграл. Клейбер Шон пострадал.
23'
Удар от ворот произведет Де Графсхап
22'
Эмануэльсон Урби из команды Утрехт нанес удар, который прошелся чуть мимо штанги. Опасно!
22'
Плохо сыграл Ньивпорт Свен - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
22'
Клейбер Шон делает длинную передачу вперед
22'
Утрехт контролирует мяч.
21'
Удар от ворот произведет Де Графсхап
21'
Клейбер Шон решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно
Фол, нарушение
20'
Судья сигнализирует, что Ван де Паверт Тед из команды Де Графсхап поставил подножку. Пострадал Ван де Стрек Сандер
20'
Контроль мяча: [team1]: 61%, [team2]: 39%.
19'
Утрехт нагоняет давление и выглядит будто они могут забить в любой момент
19'
Удар от ворот произведет Де Графсхап
18'
Утрехт вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
17'
Таннан Уссама сделал результативную передачу.
Описание гола
17'
ГОООООЛ - Янссен Виллем Утрехт забивает ударом головой
17'
Таннан Уссама навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
17'
Ван де Паверт Тед из команды Де Графсхап опасно и грубо сыграл. Керк Гирано пострадал.
16'
Де Графсхап имеет хороший шанс забить.
15'
Контроль мяча: [team1]: 55%, [team2]: 45%.
14'
Клейбер Шон сделал результативную передачу.
Описание гола
14'
Г О О О О Л - Ван де Стрек Сандер изменил счет на табло!
14'
Клейбер Шон разрезает оборону соперника отличным пасом
14'
Ньивпорт Свен выносит мяч и сбавляет давление на ворота
14'
Эмануэльсон Урби из команды Утрехт отправил кросс в штрафную...
14'
Утрехт вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
14'
Юрьюс Хидде ошибается в защите.
14'
Удар от ворот произведет Де Графсхап
13'
Утрехт вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
13'
Утрехт вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
13'
Де Графсхап вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
13'
Таннан Уссама из команды Утрехт навешивает, но мяч уходит за боковую линию.
13'
Ньивпорт Свен выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
12'
Таннан Уссама из команды Утрехт подал угловой слева.
12'
Овюсу Лерой предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
12'
Керк Гирано из команды Утрехт отдал передачу, которая была заблокирована.
11'
Де Графсхап вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
10'
Удар от ворот произведет Утрехт
10'
Де Графсхап вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
10'
Контроль мяча: [team1]: 52%, [team2]: 48%.
10'
Де Графсхап вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
9'
Де Графсхап контролирует мяч.
Фол, нарушение
9'
Судья сигнализирует, что Баккер Эрик из команды Де Графсхап поставил подножку. Пострадал Густафссон Симон
Фол, нарушение
8'
Таннан Уссама из команды Утрехт играет слишком грубо. Ньивпорт Ларс оказался на газоне.
7'
Таннан Уссама не смог попасть в створ ударом издали
6'
Клейбер Шон из команды Утрехт делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
6'
Ван Оверем Йорис из команды Утрехт сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
6'
Удар от ворот произведет Де Графсхап
5'
Контроль мяча: [team1]: 44%, [team2]: 56%.
5'
Как он промахнулся? Янссен Виллем имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!
Угловой
5'
Таннан Уссама из команды Утрехт подал угловой справа.
5'
Керк Гирано из команды Утрехт делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
4'
Утрехт вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
4'
Ньивпорт Ларс выносит мяч и сбавляет давление на ворота
4'
Эмануэльсон Урби из команды Утрехт отправил кросс в штрафную...
3'
Де Графсхап контролирует мяч.
3'
Утрехт контролирует мяч.
1'
Утрехт вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
1'
Де Графсхап вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
1'
Сегодня прохладно для игры в футбол.
1'
Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
1'
Де Графсхап начинает с центра поля
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadion Galgenwaard. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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