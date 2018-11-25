Стадион: Галгенваард Зрители: 18802
3:0
Второй тайм: 53'
1:0
14' ГолВан де Стрек Сандер
2:0
17' ГолЯнссен Виллем
23' Желтая карточкаНьивпорт Ларс
3:0
24' ГолКерк Гирано
Второй тайм
54'
53'
52'
52'
Олийве Франк не смог попасть в створ ударом издали
52'
Ван дер Марел Марк выносит мяч и сбавляет давление на ворота
52'
Серраренс Фабиан из команды Де Графсхап отправил кросс в штрафную...
52'
Сегодняшная посещаемость составляет 18802 болельщиков
51'
Керк Гирано из команды Утрехт направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче
50'
Контроль мяча: [team1]: 60%, [team2]: 40%.
50'
Серраренс Фабиан из команды Де Графсхап в офсайде
50'
Судья сигнализирует, что Керк Гирано из команды Утрехт поставил подножку. Пострадал Ньивпорт Ларс
50'
Эль-Джебли Юссеф из команды Де Графсхап делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
49'
49'
Керк Гирано нанес удар, но промахнулся очень сильно.
49'
48'
Судья сигнализирует, что Керк Гирано из команды Утрехт поставил подножку. Пострадал Тютюарима Йорди
48'
47'
47'
Судья сигнализирует, что Ньивпорт Ларс из команды Де Графсхап поставил подножку. Пострадал Керк Гирано
46'
Тактическая замена. Нарсинх Фюрдьел уходит с поля и его заменяет Ван Мигем Дарил
46'
Тактическая замена. Robert Klaasen уходит с поля и его заменяет Олийве Франк
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
47'
Контроль мяча: [team1]: 57%, [team2]: 43%.
47'
Шанс! Керк Гирано из команды Утрехт пробил головой, но мимо
47'
47'
Команда Утрехт играла лучше в этом тайме.
47'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
46'
Ван де Паверт Тед из команды Де Графсхап опасно и грубо сыграл. Таннан Уссама пострадал.
46'
Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [1] минут(а)
45'
Матч возобновлен
45'
Контроль мяча: [team1]: 57%, [team2]: 43%.
45'
Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.
45'
Ньивпорт Свен из команды Де Графсхап играет слишком грубо. Янссен Виллем оказался на газоне.
45'
Robert Klaasen навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
44'
Янссен Виллем из команды Утрехт играет слишком грубо. Серраренс Фабиан оказался на газоне.
44'
Де Графсхап вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
44'
Юрьюс Хидде взял и забрал мяч на выходе
44'
Ван дер Марел Марк из команды Утрехт отправил кросс в штрафную...
43'
Таннан Уссама из команды Утрехт в офсайде
43'
Ван де Стрек Сандер выносит мяч и сбавляет давление на ворота
43'
Robert Klaasen навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
42'
Судья сигнализирует, что Густафссон Симон из команды Утрехт поставил подножку. Пострадал Нарсинх Фюрдьел
41'
41'
40'
40'
Контроль мяча: [team1]: 57%, [team2]: 43%.
39'
39'
Как он промахнулся? Ван де Стрек Сандер имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!
39'
Клейбер Шон из команды Утрехт делает навес прямо в штрафную.
39'
Ван дер Марел Марк выносит мяч и сбавляет давление на ворота
38'
Эль-Джебли Юссеф из команды Де Графсхап отправил кросс в штрафную...
38'
Ван дер Марел Марк из команды Утрехт играет слишком грубо. Серраренс Фабиан оказался на газоне.
38'
37'
Ван де Паверт Тед выносит мяч и сбавляет давление на ворота
37'
Клейбер Шон из команды Утрехт отправил кросс в штрафную...
37'
Утрехт вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
37'
37'
37'
Ньивпорт Ларс выносит мяч и сбавляет давление на ворота
37'
Таннан Уссама из команды Утрехт подал угловой справа.
36'
Тютюарима Йорди предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
35'
35'
Контроль мяча: [team1]: 62%, [team2]: 38%.
35'
Эль-Джебли Юссеф возвращается на поле.
35'
34'
Матч возобновлен
34'
Ох, нехорошо это выглядит. Эль-Джебли Юссеф получил травму и медбригада забирает его с поля.
34'
Эль-Джебли Юссеф на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
34'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
34'
Таннан Уссама нанес удар, но промахнулся очень сильно.
33'
33'
Густафссон Симон из команды Утрехт навешивает, но мяч уходит за линию ворот.
32'
Керк Гирано из команды Утрехт разыграл угловой с левого угла.
32'
Таннан Уссама пробил со штрафного прямо в стенку
32'
Судья сигнализирует, что Эль-Джебли Юссеф из команды Де Графсхап поставил подножку. Пострадал Керк Гирано
31'
30'
30'
Летсерт Тимо выносит мяч и сбавляет давление на ворота
30'
Robert Klaasen из команды Де Графсхап отправил кросс в штрафную...
30'
Контроль мяча: [team1]: 62%, [team2]: 38%.
30'
Овюсу Лерой из команды Де Графсхап делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
29'
29'
29'
Шанс! Клейбер Шон из команды Утрехт пробил головой, но мимо
29'
Ван дер Марел Марк из команды Утрехт отправил кросс в штрафную...
28'
Судья сигнализирует, что Баккер Эрик из команды Де Графсхап поставил подножку. Пострадал Ван Оверем Йорис
28'
Ван де Стрек Сандер нанес удар, но тот был заблокирован.
27'
26'
25'
Контроль мяча: [team1]: 61%, [team2]: 39%.
25'
Отличный гол забил Керк Гирано
24'
Таннан Уссама сделал результативную передачу.
24'
ГОООООООЛ! Потрясающий удар пяткой нанес игрок команды Утрехт.
24'
23'
Ньивпорт Ларс совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение
23'
Ньивпорт Ларс из команды Де Графсхап опасно и грубо сыграл. Клейбер Шон пострадал.
23'
22'
Эмануэльсон Урби из команды Утрехт нанес удар, который прошелся чуть мимо штанги. Опасно!
22'
Плохо сыграл Ньивпорт Свен - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
22'
Клейбер Шон делает длинную передачу вперед
22'
21'
21'
Клейбер Шон решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно
20'
Судья сигнализирует, что Ван де Паверт Тед из команды Де Графсхап поставил подножку. Пострадал Ван де Стрек Сандер
20'
Контроль мяча: [team1]: 61%, [team2]: 39%.
19'
Утрехт нагоняет давление и выглядит будто они могут забить в любой момент
19'
18'
17'
Таннан Уссама сделал результативную передачу.
17'
ГОООООЛ - Янссен Виллем Утрехт забивает ударом головой
17'
17'
Ван де Паверт Тед из команды Де Графсхап опасно и грубо сыграл. Керк Гирано пострадал.
16'
Де Графсхап имеет хороший шанс забить.
15'
Контроль мяча: [team1]: 55%, [team2]: 45%.
14'
Клейбер Шон сделал результативную передачу.
14'
Г О О О О Л - Ван де Стрек Сандер изменил счет на табло!
14'
Клейбер Шон разрезает оборону соперника отличным пасом
14'
14'
14'
Утрехт вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
14'
Юрьюс Хидде ошибается в защите.
14'
13'
13'
13'
13'
Таннан Уссама из команды Утрехт навешивает, но мяч уходит за боковую линию.
13'
12'
Таннан Уссама из команды Утрехт подал угловой слева.
12'
Овюсу Лерой предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
12'
Керк Гирано из команды Утрехт отдал передачу, которая была заблокирована.
12'
Серраренс Фабиан наказан за толчок Ван дер Марел Марк
11'
10'
10'
10'
Контроль мяча: [team1]: 52%, [team2]: 48%.
10'
9'
Де Графсхап контролирует мяч.
9'
Судья сигнализирует, что Баккер Эрик из команды Де Графсхап поставил подножку. Пострадал Густафссон Симон
8'
Таннан Уссама из команды Утрехт играет слишком грубо. Ньивпорт Ларс оказался на газоне.
7'
Таннан Уссама не смог попасть в створ ударом издали
6'
Клейбер Шон из команды Утрехт делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
6'
Ван Оверем Йорис из команды Утрехт сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
6'
5'
Контроль мяча: [team1]: 44%, [team2]: 56%.
5'
Как он промахнулся? Янссен Виллем имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!
5'
Таннан Уссама из команды Утрехт подал угловой справа.
5'
Керк Гирано из команды Утрехт делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
4'
4'
Ньивпорт Ларс выносит мяч и сбавляет давление на ворота
4'
3'
Де Графсхап контролирует мяч.
3'
1'
Утрехт вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
1'
Де Графсхап вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
1'
Сегодня прохладно для игры в футбол.
1'
Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
1'
Де Графсхап начинает с центра поля
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadion Galgenwaard. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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