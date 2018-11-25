Стадион: Конинг Виллем II
0:1
13' ГолБеро Матуш
0:2
35' ГолДарфалу Усама
0:3
44' ГолЛинссен Брайан
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Второй тайм
51'
51'
Анита Вурнон не смог попасть в створ ударом издали
50'
Контроль мяча: [team1]: 53%, [team2]: 47%.
50'
50'
49'
Судья сигнализирует, что Бюттнер Александер из команды Витесс поставил подножку. Пострадал Озбилиз Араз
48'
Судья сигнализирует, что Афдияй Донис из команды Виллем II поставил подножку. Пострадал Сереро Тюлани
48'
Льюис Фернандо выносит мяч и сбавляет давление на ворота
47'
Эдегор Мартин из команды Витесс подал угловой слева.
47'
Майсснер Томас предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
47'
Беро Матуш из команды Витесс отправил кросс в штрафную...
46'
Тактическая замена. Данкерлёй Дамил уходит с поля и его заменяет Озбилиз Араз
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
46'
Команда Витесс играла лучше в этом тайме.
46'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
45'
Контроль мяча: [team1]: 53%, [team2]: 47%.
45'
Витесс нагоняет давление и выглядит будто они могут забить в любой момент
44'
Эдегор Мартин сделал результативную передачу.
44'
ГОООООЛ - Линссен Брайан Витесс забивает ударом головой
44'
Эдегор Мартин навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
44'
Судья сигнализирует, что Паласиос Диего из команды Виллем II поставил подножку. Пострадал Дарфалу Усама
43'
43'
Данкерлёй Дамил из команды Виллем II отправил кросс в штрафную...
42'
Хееркенс Фреек выносит мяч и сбавляет давление на ворота
42'
Караваев Вячеслав из команды Витесс отправил кросс в штрафную...
40'
Витесс вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
40'
Контроль мяча: [team1]: 54%, [team2]: 46%.
40'
39'
Афдияй Донис навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
39'
Судья сигнализирует, что Бюттнер Александер из команды Витесс поставил подножку. Пострадал Данкерлёй Дамил
37'
Хорошую попытку сделал Афдияй Донис. Удар в створ, но вратарь начеку
37'
36'
35'
Контроль мяча: [team1]: 54%, [team2]: 46%.
35'
сделал результативную передачу.
35'
ГОЛ! Легко закончил атаку Дарфалу Усама из команды Витесс, забив в пустые ворота!
35'
Беро Матуш нанес удар, но тот был заблокирован.
35'
Беро Матуш из команды Витесс играет в стеночку с партнером по команде. Эдегор Мартин это был.
34'
34'
Афдияй Донис из команды Виллем II делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
33'
Витесс вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
32'
31'
31'
30'
30'
Контроль мяча: [team1]: 57%, [team2]: 43%.
30'
30'
Льюис Фернандо из команды Виллем II отправил кросс в штрафную...
29'
Фор Наварон пробует нанести удар издали, но Велленройтер Тимон держит все под контролем
28'
Караваев Вячеслав из команды Витесс направляет мяч в штрафную площадку, но Велленройтер Тимон выбегает и ловит мяч
26'
26'
25'
Анита Вурнон из команды Виллем II отправил кросс в штрафную...
25'
Контроль мяча: [team1]: 56%, [team2]: 44%.
25'
25'
25'
Дарфалу Усама из команды Витесс опасно и грубо сыграл. Велленройтер Тимон пострадал.
24'
24'
24'
Кроули Дэниэл из команды Виллем II делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
24'
23'
23'
Льюис Фернандо из команды Виллем II отправил кросс в штрафную...
22'
Дарфалу Усама наказан за толчок Майсснер Томас
21'
Удар от ворот произведет Виллем II
21'
Виллем II вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
21'
20'
Контроль мяча: [team1]: 51%, [team2]: 49%.
19'
19'
18'
Фор Наварон из команды Витесс сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
18'
Беро Матуш навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
18'
Льонч Поль из команды Виллем II опасно и грубо сыграл. Беро Матуш пострадал.
17'
Виллем II вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
17'
Витесс вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
15'
Контроль мяча: [team1]: 56%, [team2]: 44%.
15'
Отличный командный гол!
13'
Дарфалу Усама сделал результативную передачу.
13'
Г О О О О Л - Беро Матуш изменил счет на табло!
13'
Дарфалу Усама из команды Витесс увидел, что есть свободная зона и сделал пас...
13'
Витесс начинает контратаку
13'
13'
Данкерлёй Дамил из команды Виллем II идет с мячом вперед на обострение...
12'
12'
11'
10'
Контроль мяча: [team1]: 57%, [team2]: 43%.
10'
Виллем II вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
9'
8'
Виллем II вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
8'
8'
Афдияй Донис из команды Виллем II пробил со штрафного, но очень мимо цели.
7'
Судья сигнализирует, что Сереро Тюлани из команды Витесс поставил подножку. Пострадал Кроули Дэниэл
7'
Виллем II вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
6'
Судья сигнализирует, что Афдияй Донис из команды Виллем II поставил подножку. Пострадал Сереро Тюлани
5'
5'
Контроль мяча: [team1]: 47%, [team2]: 53%.
4'
Виллем II вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
4'
4'
Данкерлёй Дамил из команды Виллем II отправил кросс в штрафную...
3'
Судья сигнализирует, что Афдияй Донис из команды Виллем II поставил подножку. Пострадал Линссен Брайан
2'
Судья сигнализирует, что Линссен Брайан из команды Витесс поставил подножку. Пострадал Данкерлёй Дамил
1'
Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
1'
Сегодня прохладно для игры в футбол.
1'
Витесс начинает с центра поля
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Koning Willem II Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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