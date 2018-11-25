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Стадион:
Виллем II
0:3
Второй тайм: 53'
Витесс
0'
0:1
13' Гол
Беро Матуш
0:2
35' Гол
Дарфалу Усама
0:3
44' Гол
Линссен Брайан
53'
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Второй тайм
51'
Удар от ворот произведет Витесс
51'
Анита Вурнон не смог попасть в створ ударом издали
50'
Контроль мяча: [team1]: 53%, [team2]: 47%.
50'
Духи Данило выносит мяч и сбавляет давление на ворота
50'
Афдияй Донис из команды Виллем II отправил кросс в штрафную...
Фол, нарушение
49'
Судья сигнализирует, что Бюттнер Александер из команды Витесс поставил подножку. Пострадал Озбилиз Араз
Фол, нарушение
48'
Судья сигнализирует, что Афдияй Донис из команды Виллем II поставил подножку. Пострадал Сереро Тюлани
48'
Льюис Фернандо выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
47'
Эдегор Мартин из команды Витесс подал угловой слева.
47'
Майсснер Томас предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
47'
Беро Матуш из команды Витесс отправил кросс в штрафную...
46'
Тактическая замена. Данкерлёй Дамил уходит с поля и его заменяет Озбилиз Араз
Второй тайм начался
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
46'
Команда Витесс играла лучше в этом тайме.
46'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
45'
Контроль мяча: [team1]: 53%, [team2]: 47%.
45'
Витесс нагоняет давление и выглядит будто они могут забить в любой момент
44'
Эдегор Мартин сделал результативную передачу.
Описание гола
44'
ГОООООЛ - Линссен Брайан Витесс забивает ударом головой
44'
Эдегор Мартин навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
44'
Судья сигнализирует, что Паласиос Диего из команды Виллем II поставил подножку. Пострадал Дарфалу Усама
43'
Эдуарду Карвалью взял и забрал мяч на выходе
43'
Данкерлёй Дамил из команды Виллем II отправил кросс в штрафную...
42'
Хееркенс Фреек выносит мяч и сбавляет давление на ворота
42'
Караваев Вячеслав из команды Витесс отправил кросс в штрафную...
40'
Витесс вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
40'
Контроль мяча: [team1]: 54%, [team2]: 46%.
40'
Духи Данило выносит мяч и сбавляет давление на ворота
39'
Афдияй Донис навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
39'
Судья сигнализирует, что Бюттнер Александер из команды Витесс поставил подножку. Пострадал Данкерлёй Дамил
37'
Хорошую попытку сделал Афдияй Донис. Удар в створ, но вратарь начеку
37'
Паласиос Диего из команды Виллем II отправил кросс в штрафную...
36'
Удар от ворот произведет Витесс
35'
Контроль мяча: [team1]: 54%, [team2]: 46%.
35'
сделал результативную передачу.
Описание гола
35'
ГОЛ! Легко закончил атаку Дарфалу Усама из команды Витесс, забив в пустые ворота!
35'
Беро Матуш нанес удар, но тот был заблокирован.
35'
Беро Матуш из команды Витесс играет в стеночку с партнером по команде. Эдегор Мартин это был.
34'
Эдуарду Карвалью взял и забрал мяч на выходе
34'
Афдияй Донис из команды Виллем II делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
33'
Витесс вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
32'
Витесс контролирует мяч.
31'
Витесс контролирует мяч.
31'
Духи Данило выносит мяч и сбавляет давление на ворота
30'
Афдияй Донис из команды Виллем II отправил кросс в штрафную...
30'
Контроль мяча: [team1]: 57%, [team2]: 43%.
30'
Теландер Расмус выносит мяч и сбавляет давление на ворота
30'
Льюис Фернандо из команды Виллем II отправил кросс в штрафную...
29'
Фор Наварон пробует нанести удар издали, но Велленройтер Тимон держит все под контролем
28'
Караваев Вячеслав из команды Витесс направляет мяч в штрафную площадку, но Велленройтер Тимон выбегает и ловит мяч
26'
Витесс контролирует мяч.
26'
Теландер Расмус выносит мяч и сбавляет давление на ворота
25'
Анита Вурнон из команды Виллем II отправил кросс в штрафную...
25'
Контроль мяча: [team1]: 56%, [team2]: 44%.
25'
Духи Данило выносит мяч и сбавляет давление на ворота
25'
Паласиос Диего из команды Виллем II отправил кросс в штрафную...
Фол, нарушение
25'
Дарфалу Усама из команды Витесс опасно и грубо сыграл. Велленройтер Тимон пострадал.
24'
Теландер Расмус выносит мяч и сбавляет давление на ворота
24'
Паласиос Диего из команды Виллем II отправил кросс в штрафную...
24'
Кроули Дэниэл из команды Виллем II делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
24'
Паласиос Диего из команды Виллем II отправил кросс в штрафную...
23'
Эдуарду Карвалью взял и забрал мяч на выходе
23'
Льюис Фернандо из команды Виллем II отправил кросс в штрафную...
Фол, нарушение
22'
Дарфалу Усама наказан за толчок Майсснер Томас
21'
Удар от ворот произведет Виллем II
21'
Виллем II вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
21'
Витесс контролирует мяч.
20'
Контроль мяча: [team1]: 51%, [team2]: 49%.
19'
Духи Данило выносит мяч и сбавляет давление на ворота
19'
Афдияй Донис из команды Виллем II отправил кросс в штрафную...
18'
Фор Наварон из команды Витесс сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
18'
Беро Матуш навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
18'
Льонч Поль из команды Виллем II опасно и грубо сыграл. Беро Матуш пострадал.
17'
Виллем II вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
17'
Витесс вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
15'
Контроль мяча: [team1]: 56%, [team2]: 44%.
15'
Отличный командный гол!
13'
Дарфалу Усама сделал результативную передачу.
Описание гола
13'
Г О О О О Л - Беро Матуш изменил счет на табло!
13'
Дарфалу Усама из команды Витесс увидел, что есть свободная зона и сделал пас...
13'
Витесс начинает контратаку
13'
Эдуарду Карвалью взял и забрал мяч на выходе
13'
Данкерлёй Дамил из команды Виллем II идет с мячом вперед на обострение...
12'
Виллем II контролирует мяч.
12'
Удар от ворот произведет Витесс
11'
Виллем II контролирует мяч.
10'
Контроль мяча: [team1]: 57%, [team2]: 43%.
10'
Виллем II вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
9'
Виллем II контролирует мяч.
8'
Виллем II вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
8'
Удар от ворот произведет Витесс
8'
Афдияй Донис из команды Виллем II пробил со штрафного, но очень мимо цели.
Фол, нарушение
7'
Судья сигнализирует, что Сереро Тюлани из команды Витесс поставил подножку. Пострадал Кроули Дэниэл
7'
Виллем II вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
Фол, нарушение
6'
Судья сигнализирует, что Афдияй Донис из команды Виллем II поставил подножку. Пострадал Сереро Тюлани
5'
Удар от ворот произведет Витесс
5'
Контроль мяча: [team1]: 47%, [team2]: 53%.
4'
Виллем II вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
4'
Теландер Расмус выносит мяч и сбавляет давление на ворота
4'
Данкерлёй Дамил из команды Виллем II отправил кросс в штрафную...
Фол, нарушение
3'
Судья сигнализирует, что Афдияй Донис из команды Виллем II поставил подножку. Пострадал Линссен Брайан
Фол, нарушение
2'
Судья сигнализирует, что Линссен Брайан из команды Витесс поставил подножку. Пострадал Данкерлёй Дамил
1'
Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
1'
Сегодня прохладно для игры в футбол.
1'
Витесс начинает с центра поля
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Koning Willem II Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Новости матча
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