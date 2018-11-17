  1. Главная
  2. Футбол
  3. Текстовые трансляции
  4. Россия
  5. Премьер-лига
Стадион:
Зенит
 
Позже
Ростов
Сделайте свой прогноз
Сделайте прогноз...

...или угадайте счет

:
Прогнозы на матч Зенит - Ростов
Зенит
72.2% (57)
Ничья:
17.7% (14)
Ростов
10.1% (8)

Вы не участвовали в прогнозе

Зенит:
38% (30)
Зенит:
21.5% (17)
Ничья:
16.5% (13)
Зенит:
8.9% (7)
Ростов:
5.1% (4)
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
Загрузка...







Топ лиги
Новости футбола


Аутентификация
— Или Забыли пароль? Регистрация