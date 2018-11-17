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Стадион: Санкт-Петербург
Предыдущие игры
Зенит (последние 20 матчей: +12 =3 -5)
- 18.11.2018 Зенит 2:1 Шальке 04 ТМК
- 11.11.2018 ЦСКА Москва 2:0 Зенит ПЛ
- 08.11.2018 Бордо 1:1 Зенит ЛЕ
- 04.11.2018 Зенит 1:0 Ахмат ПЛ
- 01.11.2018 Ростов 3:1 Зенит К
- 29.10.2018 Крылья Советов 0:1 Зенит ПЛ
- 25.10.2018 Зенит 2:1 Бордо ЛЕ
- 21.10.2018 Динамо Москва 1:0 Зенит ПЛ
- 07.10.2018 Зенит 2:1 Краснодар ПЛ
- 04.10.2018 Зенит 1:0 Славия Прага ЛЕ
- 30.09.2018 Анжи 2:1 Зенит ПЛ
- 26.09.2018 Волгарь 0:4 Зенит К
- 23.09.2018 Зенит 5:3 Локомотив Москва ПЛ
- 20.09.2018 Копенгаген 1:1 Зенит ЛЕ
- 16.09.2018 Оренбург 1:2 Зенит ПЛ
- 09.09.2018 Зенит 1:0 Кайрат ТМК
- 02.09.2018 Зенит 0:0 Спартак Москва ПЛ
- 30.08.2018 Мольде 2:1 Зенит ЛЕ
- 26.08.2018 Уфа 0:2 Зенит ПЛ
- 23.08.2018 Зенит 3:1 Мольде ЛЕ
Ростов (последние 20 матчей: +9 =6 -5)
- 10.11.2018 Ростов 0:0 Динамо Москва ПЛ
- 04.11.2018 Краснодар 2:2 Ростов ПЛ
- 01.11.2018 Ростов 3:1 Зенит К
- 27.10.2018 Ростов 1:0 Анжи ПЛ
- 19.10.2018 Локомотив Москва 2:1 Ростов ПЛ
- 06.10.2018 Ростов 0:1 Оренбург ПЛ
- 30.09.2018 Спартак Москва 0:1 Ростов ПЛ
- 26.09.2018 Сызрань-2003 0:4 Ростов К
- 22.09.2018 Ростов 0:0 Уфа ПЛ
- 17.09.2018 Урал 1:1 Ростов ПЛ
- 31.08.2018 Ростов 1:1 Рубин ПЛ
- 24.08.2018 Арсенал Тула 0:1 Ростов ПЛ
- 19.08.2018 Ростов 4:0 Енисей ПЛ
- 11.08.2018 Ростов 0:1 Крылья Советов ПЛ
- 05.08.2018 ЦСКА Москва 0:1 Ростов ПЛ
- 28.07.2018 Ростов 1:0 Ахмат ПЛ
- 19.07.2018 Хайдук 4:0 Ростов ТМК
- 14.07.2018 Славия Прага 2:1 Ростов ТМК
- 05.07.2018 Ростов 1:1 Тренчин ТМК
- 29.06.2018 Ростов 2:0 Партизан ТМК
Последние игры между собой
Зенит: победы: 11, ничьи: 4, поражения: 4
Ростов: победы: 4, ничьи: 4, поражения: 11
- 01.11.2018 Ростов 3:1 Зенит Кубок
- 11.03.2018 Ростов 0:0 Зенит Премьер-лига
- 27.08.2017 Зенит 0:0 Ростов Премьер-лига
- 03.12.2016 Ростов 0:0 Зенит Премьер-лига
- 12.08.2016 Зенит 3:2 Ростов Премьер-лига
- 24.04.2016 Ростов 3:0 Зенит Премьер-лига
- 03.10.2015 Зенит 3:0 Ростов Премьер-лига
- 10.05.2015 Зенит 3:0 Ростов Премьер-лига
- 20.09.2014 Ростов 0:5 Зенит Премьер-лига
- 22.11.2013 Зенит 0:2 Ростов Премьер-лига
- 22.09.2013 Ростов 0:4 Зенит Премьер-лига
- 12.05.2013 Ростов 1:1 Зенит Премьер-лига
- 02.11.2012 Зенит 2:1 Ростов Премьер-лига
- 23.10.2011 Ростов 1:3 Зенит Премьер-лига
- 14.06.2011 Зенит 4:0 Ростов Премьер-лига
- 14.11.2010 Зенит 5:0 Ростов Премьер-лига
- 24.07.2010 Ростов 1:3 Зенит Премьер-лига
- 13.09.2009 Зенит 2:0 Ростов Премьер-лига
- 03.05.2009 Ростов 2:1 Зенит Премьер-лига
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Зенит
|Заявка
|14
|10
|1
|3
|22 - 11
|31
|2.
|Краснодар
|Заявка
|14
|8
|2
|4
|25 - 12
|26
|3.
|Локомотив Москва
|Заявка
|14
|7
|4
|3
|19 - 12
|25
|4.
|ЦСКА Москва
|Заявка
|14
|6
|5
|3
|19 - 7
|23
|5.
|Ростов
|Заявка
|14
|6
|5
|3
|14 - 8
|23
|6.
|Рубин
|Заявка
|14
|4
|8
|2
|13 - 11
|20
|7.
|Оренбург
|Заявка
|14
|5
|4
|5
|15 - 13
|19
|8.
|Спартак Москва
|Заявка
|14
|5
|4
|5
|14 - 15
|19
|9.
|Ахмат
|Заявка
|14
|5
|4
|5
|12 - 14
|19
|10.
|Урал
|Заявка
|14
|5
|4
|5
|16 - 21
|19
|11.
|Арсенал Тула
|Заявка
|14
|4
|5
|5
|19 - 18
|17
|12.
|Динамо Москва
|Заявка
|14
|3
|7
|4
|10 - 10
|16
|13.
|Крылья Советов
|Заявка
|14
|4
|2
|8
|8 - 19
|14
|14.
|Уфа
|Заявка
|14
|3
|5
|6
|11 - 16
|14
|15.
|Анжи
|Заявка
|14
|4
|1
|9
|8 - 21
|13
|16.
|Енисей
|Заявка
|14
|1
|3
|10
|7 - 24
|6
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Текстовая онлайн трансляция матча Зенит - РостовДо начала игры, которая состоится 25.11.2018, осталось 2 дня 17 часов 33 минуты.
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Прогнозы на матч Зенит - Ростов
Зенит
72.2% (57)
Ничья:
17.7% (14)
Ростов
10.1% (8)
Вы не участвовали в прогнозе
2:1 Зенит:
38% (30)
1:0 Зенит:
21.5% (17)
1:1 Ничья:
16.5% (13)
2:0 Зенит:
8.9% (7)
1:2 Ростов:
5.1% (4)
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