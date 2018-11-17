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Стадион: Анжи-Арена
Предыдущие игры
Анжи (последние 20 матчей: +7 =3 -10)
- 09.11.2018 Арсенал Тула 2:0 Анжи ПЛ
- 05.11.2018 Анжи 2:1 Енисей ПЛ
- 01.11.2018 Спартак Москва 1:0 Анжи К
- 27.10.2018 Ростов 1:0 Анжи ПЛ
- 19.10.2018 Анжи 0:2 ЦСКА Москва ПЛ
- 07.10.2018 Ахмат 0:0 Анжи ПЛ
- 30.09.2018 Анжи 2:1 Зенит ПЛ
- 26.09.2018 Чайка Песчанокопское 1:2 Анжи К
- 22.09.2018 Динамо Москва 0:1 Анжи ПЛ
- 16.09.2018 Анжи 0:4 Краснодар ПЛ
- 01.09.2018 Крылья Советов 1:0 Анжи ПЛ
- 26.08.2018 Локомотив Москва 2:1 Анжи ПЛ
- 17.08.2018 Анжи 1:3 Оренбург ПЛ
- 11.08.2018 Спартак Москва 1:0 Анжи ПЛ
- 06.08.2018 Уфа 3:0 Анжи ПЛ
- 28.07.2018 Урал 0:1 Анжи ПЛ
- 22.07.2018 Арсенал Тула 0:0 Анжи ТМК
- 03.07.2018 Анжи 4:1 Спартак-Нальчик ТМК
- 29.06.2018 Анжи 2:2 Чайка Песчанокопское ТМК
- 20.05.2018 Анжи 4:3 Енисей ПМ
Рубин (последние 20 матчей: +8 =9 -3)
- 11.11.2018 Рубин 0:0 Локомотив Москва ПЛ
- 05.11.2018 Оренбург 1:0 Рубин ПЛ
- 29.10.2018 Рубин 1:1 Спартак Москва ПЛ
- 25.10.2018 Рубин 1:0 Динамо Москва К
- 20.10.2018 Уфа 0:0 Рубин ПЛ
- 06.10.2018 Рубин 1:0 Урал ПЛ
- 01.10.2018 Рубин 2:1 Крылья Советов ПЛ
- 26.09.2018 Химки 0:1 Рубин К
- 22.09.2018 Арсенал Тула 2:2 Рубин ПЛ
- 15.09.2018 Рубин 1:0 Енисей ПЛ
- 31.08.2018 Ростов 1:1 Рубин ПЛ
- 25.08.2018 Рубин 1:1 ЦСКА Москва ПЛ
- 18.08.2018 Ахмат 1:1 Рубин ПЛ
- 13.08.2018 Рубин 0:1 Зенит ПЛ
- 03.08.2018 Динамо Москва 1:1 Рубин ПЛ
- 29.07.2018 Рубин 2:1 Краснодар ПЛ
- 20.07.2018 Рединг 0:0 Рубин ТМК
- 17.07.2018 Рубин 1:0 Маккаби Петах-Тиква ТМК
- 14.07.2018 Рубин 0:1 Хайдук ТМК
- 10.07.2018 Рубин 1:0 Адмира ТМК
Последние игры между собой
Анжи: победы: 7, ничьи: 2, поражения: 7
Рубин: победы: 7, ничьи: 2, поражения: 7
- 02.03.2018 Анжи 1:1 Рубин Премьер-лига
- 19.08.2017 Рубин 6:0 Анжи Премьер-лига
- 06.03.2017 Анжи 0:1 Рубин Премьер-лига
- 19.08.2016 Рубин 1:2 Анжи Премьер-лига
- 11.05.2016 Рубин 1:2 Анжи Премьер-лига
- 01.11.2015 Анжи 1:2 Рубин Премьер-лига
- 09.03.2014 Анжи 1:0 Рубин Премьер-лига
- 06.10.2013 Рубин 5:1 Анжи Премьер-лига
- 04.05.2013 Анжи 2:1 Рубин Премьер-лига
- 28.10.2012 Рубин 2:1 Анжи Премьер-лига
- 06.05.2012 Анжи 3:1 Рубин Премьер-лига
- 01.04.2012 Рубин 1:0 Анжи Премьер-лига
- 30.07.2011 Рубин 0:3 Анжи Премьер-лига
- 03.04.2011 Анжи 1:0 Рубин Премьер-лига
- 19.09.2010 Анжи 0:1 Рубин Премьер-лига
- 25.04.2010 Рубин 0:0 Анжи Премьер-лига
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Зенит
|Заявка
|14
|10
|1
|3
|22 - 11
|31
|2.
|Краснодар
|Заявка
|14
|8
|2
|4
|25 - 12
|26
|3.
|Локомотив Москва
|Заявка
|14
|7
|4
|3
|19 - 12
|25
|4.
|ЦСКА Москва
|Заявка
|14
|6
|5
|3
|19 - 7
|23
|5.
|Ростов
|Заявка
|14
|6
|5
|3
|14 - 8
|23
|6.
|Рубин
|Заявка
|14
|4
|8
|2
|13 - 11
|20
|7.
|Оренбург
|Заявка
|14
|5
|4
|5
|15 - 13
|19
|8.
|Спартак Москва
|Заявка
|14
|5
|4
|5
|14 - 15
|19
|9.
|Ахмат
|Заявка
|14
|5
|4
|5
|12 - 14
|19
|10.
|Урал
|Заявка
|14
|5
|4
|5
|16 - 21
|19
|11.
|Арсенал Тула
|Заявка
|14
|4
|5
|5
|19 - 18
|17
|12.
|Динамо Москва
|Заявка
|14
|3
|7
|4
|10 - 10
|16
|13.
|Крылья Советов
|Заявка
|14
|4
|2
|8
|8 - 19
|14
|14.
|Уфа
|Заявка
|14
|3
|5
|6
|11 - 16
|14
|15.
|Анжи
|Заявка
|14
|4
|1
|9
|8 - 21
|13
|16.
|Енисей
|Заявка
|14
|1
|3
|10
|7 - 24
|6
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Текстовая онлайн трансляция матча Анжи - РубинДо начала игры, которая состоится 24.11.2018, осталось 2 дня 14 часов 22 минуты.
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Прогнозы на матч Анжи - Рубин
Анжи
14.7% (11)
Ничья:
34.7% (26)
Рубин
50.7% (38)
Вы не участвовали в прогнозе
1:1 Ничья:
30.7% (23)
0:1 Рубин:
26.7% (20)
1:2 Рубин:
16% (12)
0:2 Рубин:
6.7% (5)
1:0 Анжи:
5.3% (4)
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