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Стадион:
Анжи
 
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Рубин
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:
Прогнозы на матч Анжи - Рубин
Анжи
14.7% (11)
Ничья:
34.7% (26)
Рубин
50.7% (38)

Вы не участвовали в прогнозе

Ничья:
30.7% (23)
Рубин:
26.7% (20)
Рубин:
16% (12)
Рубин:
6.7% (5)
Анжи:
5.3% (4)
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