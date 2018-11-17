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Стадион: Ахмат-Арена
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Ахмат (последние 20 матчей: +8 =4 -8)
- 10.11.2018 Крылья Советов 1:2 Ахмат ПЛ
- 04.11.2018 Зенит 1:0 Ахмат ПЛ
- 31.10.2018 Ахмат 0:2 Арсенал Тула К
- 28.10.2018 Ахмат 0:0 Динамо Москва ПЛ
- 21.10.2018 Краснодар 0:1 Ахмат ПЛ
- 07.10.2018 Ахмат 0:0 Анжи ПЛ
- 29.09.2018 Локомотив Москва 2:0 Ахмат ПЛ
- 26.09.2018 СКА-Хабаровск 3:3 Ахмат К
- 22.09.2018 Ахмат 1:1 Оренбург ПЛ
- 16.09.2018 Спартак Москва 1:2 Ахмат ПЛ
- 02.09.2018 Ахмат 2:1 Уфа ПЛ
- 25.08.2018 Урал 2:1 Ахмат ПЛ
- 18.08.2018 Ахмат 1:1 Рубин ПЛ
- 12.08.2018 Арсенал Тула 3:1 Ахмат ПЛ
- 05.08.2018 Ахмат 1:0 Енисей ПЛ
- 28.07.2018 Ростов 1:0 Ахмат ПЛ
- 20.07.2018 Ахмат 1:0 Истанбул Башакшехир ТМК
- 19.07.2018 Ахмат 1:2 Лехвия ТМК
- 12.07.2018 Ахмат 1:0 Бирмингем ТМК
- 06.07.2018 Ахмат 0:4 Виктория Пльзень ТМК
ЦСКА Москва (последние 20 матчей: +7 =6 -7)
- 11.11.2018 ЦСКА Москва 2:0 Зенит ПЛ
- 07.11.2018 ЦСКА Москва 1:2 Рома ЛЧ
- 03.11.2018 Динамо Москва 0:0 ЦСКА Москва ПЛ
- 28.10.2018 ЦСКА Москва 1:2 Краснодар ПЛ
- 23.10.2018 Рома 3:0 ЦСКА Москва ЛЧ
- 19.10.2018 Анжи 0:2 ЦСКА Москва ПЛ
- 10.10.2018 Тюмень 1:1 ЦСКА Москва К
- 07.10.2018 ЦСКА Москва 0:1 Локомотив Москва ПЛ
- 02.10.2018 ЦСКА Москва 1:0 Реал Мадрид ЛЧ
- 28.09.2018 Оренбург 0:1 ЦСКА Москва ПЛ
- 23.09.2018 ЦСКА Москва 1:1 Спартак Москва ПЛ
- 19.09.2018 Виктория Пльзень 2:2 ЦСКА Москва ЛЧ
- 15.09.2018 Уфа 0:3 ЦСКА Москва ПЛ
- 09.09.2018 ЦСКА Москва 1:2 Арсенал Тула ТМК
- 01.09.2018 ЦСКА Москва 4:0 Урал ПЛ
- 25.08.2018 Рубин 1:1 ЦСКА Москва ПЛ
- 18.08.2018 ЦСКА Москва 3:0 Арсенал Тула ПЛ
- 11.08.2018 Енисей 1:1 ЦСКА Москва ПЛ
- 05.08.2018 ЦСКА Москва 0:1 Ростов ПЛ
- 31.07.2018 Крылья Советов 0:0 ЦСКА Москва ПЛ
Последние игры между собой
Ахмат: победы: 2, ничьи: 3, поражения: 15
ЦСКА Москва: победы: 15, ничьи: 3, поражения: 2
- 11.03.2018 Ахмат 0:3 ЦСКА Москва Премьер-лига
- 27.08.2017 ЦСКА Москва 0:1 Ахмат Премьер-лига
- 19.03.2017 Ахмат 0:1 ЦСКА Москва Премьер-лига
- 10.09.2016 ЦСКА Москва 3:0 Ахмат Премьер-лига
- 07.05.2016 ЦСКА Москва 1:0 Ахмат Премьер-лига
- 25.10.2015 Ахмат 0:0 ЦСКА Москва Премьер-лига
- 07.03.2015 Ахмат 1:2 ЦСКА Москва Премьер-лига
- 13.08.2014 ЦСКА Москва 1:0 Ахмат Премьер-лига
- 27.03.2014 ЦСКА Москва 1:0 Ахмат Кубок
- 10.11.2013 ЦСКА Москва 4:1 Ахмат Премьер-лига
- 28.09.2013 Ахмат 2:0 ЦСКА Москва Премьер-лига
- 04.05.2013 ЦСКА Москва 1:0 Ахмат Премьер-лига
- 28.10.2012 Ахмат 1:2 ЦСКА Москва Премьер-лига
- 15.10.2011 ЦСКА Москва 2:2 Ахмат Премьер-лига
- 10.06.2011 Ахмат 2:4 ЦСКА Москва Премьер-лига
- 17.10.2010 Ахмат 0:3 ЦСКА Москва Премьер-лига
- 10.05.2010 ЦСКА Москва 4:1 Ахмат Премьер-лига
- 30.10.2009 ЦСКА Москва 1:0 Ахмат Премьер-лига
- 11.07.2009 Ахмат 1:1 ЦСКА Москва Премьер-лига
- 17.08.2008 ЦСКА Москва 2:0 Ахмат Премьер-лига
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Зенит
|Заявка
|14
|10
|1
|3
|22 - 11
|31
|2.
|Краснодар
|Заявка
|14
|8
|2
|4
|25 - 12
|26
|3.
|Локомотив Москва
|Заявка
|14
|7
|4
|3
|19 - 12
|25
|4.
|ЦСКА Москва
|Заявка
|14
|6
|5
|3
|19 - 7
|23
|5.
|Ростов
|Заявка
|14
|6
|5
|3
|14 - 8
|23
|6.
|Рубин
|Заявка
|14
|4
|8
|2
|13 - 11
|20
|7.
|Оренбург
|Заявка
|14
|5
|4
|5
|15 - 13
|19
|8.
|Спартак Москва
|Заявка
|14
|5
|4
|5
|14 - 15
|19
|9.
|Ахмат
|Заявка
|14
|5
|4
|5
|12 - 14
|19
|10.
|Урал
|Заявка
|14
|5
|4
|5
|16 - 21
|19
|11.
|Арсенал Тула
|Заявка
|14
|4
|5
|5
|19 - 18
|17
|12.
|Динамо Москва
|Заявка
|14
|3
|7
|4
|10 - 10
|16
|13.
|Крылья Советов
|Заявка
|14
|4
|2
|8
|8 - 19
|14
|14.
|Уфа
|Заявка
|14
|3
|5
|6
|11 - 16
|14
|15.
|Анжи
|Заявка
|14
|4
|1
|9
|8 - 21
|13
|16.
|Енисей
|Заявка
|14
|1
|3
|10
|7 - 24
|6
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Текстовая онлайн трансляция матча Ахмат - ЦСКА МоскваДо начала игры, которая состоится 23.11.2018, осталось 2 дня 16 часов 44 минуты.
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Прогнозы на матч Ахмат - ЦСКА Москва
Ахмат
2.2% (2)
Ничья:
31.5% (29)
ЦСКА Москва
66.3% (61)
Вы не участвовали в прогнозе
1:2 ЦСКА Москва:
30.4% (28)
1:1 Ничья:
29.3% (27)
0:1 ЦСКА Москва:
18.5% (17)
0:2 ЦСКА Москва:
15.2% (14)
0:0 Ничья:
2.2% (2)
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