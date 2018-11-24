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  4. Дания
  5. Суперлига Дании
Стадион:
Хобро
0:1
Второй тайм: 89'
Раннерс
0'
39' Желтая карточка
Каллесеэ Миккель
40' Желтая карточка
Поульсен Николай II
40' Желтая карточка
Rasmus Minor Petersen
62' Желтая карточка
Багер Йонас
67' Желтая карточка
Yaw-Ihle Amankwah
0:0
68' Не забитый пенальти
Лобжанидзе Саба
0:1
73' Гол
Эгхо Марвин
89'
Второй тайм
90'
Хобро вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
90'
Хобро вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
89'
Удар от ворот произведет Раннерс
89'
ШАНС! Бабаян Эдгар нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
88'
Багер Йонас выносит мяч и сбавляет давление на ворота
88'
Яв-Ихле Аманква делает длинную передачу вперед
87'
Удар от ворот произведет Хобро
87'
Как он промахнулся? Рёмер Андре имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!
87'
Боман Микаэль из команды Раннерс делает навес прямо в штрафную.
86'
Матч возобновлен
86'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
86'
Карлгрен Патрик взял и забрал мяч на выходе
86'
Бабаян Эдгар из команды Хобро отправил кросс в штрафную...
85'
Удар от ворот произведет Хобро
85'
Тактическая замена. Кристофферсен Юлиан уходит с поля и его заменяет Sebastian Groenning
85'
Тактическая замена. Лобжанидзе Саба уходит с поля и его заменяет Mads Aaquist
84'
Отличный пас сделал Лобжанидзе Саба из команды Раннерс. Он отправил мяч за спину защиты, но ничего толкового не вышло.
84'
Рёмер Андре из команды Раннерс делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
84'
Контроль мяча: [team1]: 54%, [team2]: 46%.
83'
Расмус Педерсен выносит мяч и сбавляет давление на ворота
83'
Марксен Эрик из команды Раннерс отправил кросс в штрафную...
83'
Марксен Эрик из команды Раннерс сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
83'
Хобро вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
83'
Багер Йонас выносит мяч и сбавляет давление на ворота
82'
Киркеволд Пол из команды Хобро отправил кросс в штрафную...
82'
Раннерс вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
82'
Тактическая замена. Педерсен Миккель уходит с поля и его заменяет Бабаян Эдгар
81'
Раннерс вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
81'
Удар от ворот произведет Хобро
81'
Шанс! Боман Микаэль из команды Раннерс пробил головой, но мимо
81'
Лобжанидзе Саба из команды Раннерс отправил кросс в штрафную...
81'
Frans Dhia Putros выносит мяч и сбавляет давление на ворота
81'
Томсен Джонни из команды Раннерс отправил кросс в штрафную...
80'
Яв-Ихле Аманква выносит мяч и сбавляет давление на ворота
80'
Раннерс вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
80'
Раннерс вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
79'
Kasper Enghardt выносит мяч и сбавляет давление на ворота
79'
Frans Dhia Putros из команды Хобро отправил кросс в штрафную...
79'
Марксен Эрик выносит мяч и сбавляет давление на ворота
78'
Игрок из команды Хобро вбрасывает мяч с левой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
78'
Багер Йонас выносит мяч и сбавляет давление на ворота
78'
Яв-Ихле Аманква из команды Хобро делает передачу одноклубнику.
78'
Хобро вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
78'
Frans Dhia Putros из команды Хобро делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
78'
Багер Йонас выносит мяч и сбавляет давление на ворота
78'
Frans Dhia Putros навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
78'
Судья сигнализирует, что Kasper Enghardt из команды Раннерс поставил подножку. Пострадал Кристофферсен Юлиан
77'
Хобро вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
77'
Раннерс вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
76'
Раннерс вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
76'
Vito Hammershoej-Mistrati из команды Хобро делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
75'
Хобро вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
Фол, нарушение
75'
Судья сигнализирует, что Поульсен Николай II из команды Раннерс поставил подножку. Пострадал Кристофферсен Юлиан
75'
Раннерс вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
Описание гола
73'
Г О О О О О Л - Эгхо Марвин ударом с лёта отправляет мяч в сетку ворот
73'
Рёмер Андре из команды Раннерс отправил кросс в штрафную...
73'
Расмус Педерсен выносит мяч и сбавляет давление на ворота
73'
Kasper Enghardt из команды Раннерс отправил кросс в штрафную...
72'
Хобро вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
72'
Яв-Ихле Аманква выносит мяч и сбавляет давление на ворота
72'
Поульсен Николай II из команды Раннерс отправил кросс в штрафную...
71'
Хобро вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
Фол, нарушение
70'
Судья сигнализирует, что Яв-Ихле Аманква из команды Хобро поставил подножку. Пострадал Боман Микаэль
70'
Хобро вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
69'
Багер Йонас бьет головой по воротам, но вратарь делает сейв
Угловой
69'
Лобжанидзе Саба из команды Раннерс подал угловой справа.
69'
Йеспер Раск предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
68'
Рёмер Андре из команды Раннерс отправил кросс в штрафную...
Описание гола
68'
СПАСЕНО - Лобжанидзе Саба пробил пенальти, но Йеспер Раск отбивает!
Желтая карточка
67'
Яв-Ихле Аманква получил желтую карточку от судьи
Фол, нарушение
67'
ПЕНАЛЬТИ - Яв-Ихле Аманква из команды Хобро привез своей команде пенальти, сделав подножку. Пострадал Боман Микаэль.
67'
Раннерс вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
67'
Марксен Эрик из команды Раннерс делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
66'
Удар от ворот произведет Раннерс
66'
Frans Dhia Putros не смог попасть в створ ударом издали
65'
Kasper Enghardt выносит мяч и сбавляет давление на ворота
65'
Frans Dhia Putros навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
65'
Судья сигнализирует, что Поульсен Николай II из команды Раннерс поставил подножку. Пострадал Vito Hammershoej-Mistrati
64'
Хобро вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
64'
Удар от ворот произведет Хобро
63'
Яв-Ихле Аманква бьет головой по воротам, но вратарь делает сейв
Угловой
63'
Vito Hammershoej-Mistrati из команды Хобро подал угловой справа.
63'
Багер Йонас предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
63'
Frans Dhia Putros из команды Хобро отправил кросс в штрафную...
63'
Kasper Enghardt выносит мяч и сбавляет давление на ворота
62'
Frans Dhia Putros навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Желтая карточка
62'
Багер Йонас получил желтую карточку от судьи
Фол, нарушение
62'
Судья сигнализирует, что Багер Йонас из команды Раннерс поставил подножку. Пострадал Киркеволд Пол
62'
Контроль мяча: [team1]: 57%, [team2]: 43%.
62'
Хобро вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
61'
Расмус Педерсен выносит мяч и сбавляет давление на ворота
61'
Конбой Кевин из команды Раннерс делает передачу одноклубнику.
61'
Игрок из команды Раннерс вбрасывает мяч с левой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
61'
Томсен Джонни нанес удар, но тот был заблокирован.
Угловой
61'
Лобжанидзе Саба из команды Раннерс подал угловой справа.
60'
Марксен Эрик нанес удар, но вратарь перевел мяч на угловой
60'
Раннерс вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
60'
Тактическая замена. Мартин Миккельсен уходит с поля и его заменяет Киркеволд Пол
60'
Расмус Педерсен выносит мяч и сбавляет давление на ворота
60'
Эгхо Марвин из команды Раннерс делает передачу одноклубнику.
59'
Удар от ворот произведет Хобро
59'
Шанс! Боман Микаэль из команды Раннерс пробил головой, но мимо
59'
Поульсен Николай II из команды Раннерс отправил кросс в штрафную...
59'
Раннерс вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
59'
Расмус Педерсен выносит мяч и сбавляет давление на ворота
59'
Kasper Enghardt из команды Раннерс сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
58'
Лобжанидзе Саба из команды Раннерс делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
58'
Раннерс вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
Фол, нарушение
57'
Судья сигнализирует, что Боман Микаэль из команды Раннерс поставил подножку. Пострадал Frans Dhia Putros
57'
Рёмер Андре из команды Раннерс отправил кросс в штрафную...
57'
Йеспер Раск выносит мяч и сбавляет давление на ворота
56'
Томсен Джонни из команды Раннерс отправил кросс в штрафную...
56'
Раннерс вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
56'
Рёмер Андре из команды Раннерс делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
55'
Яв-Ихле Аманква выносит мяч и сбавляет давление на ворота
55'
Томсен Джонни из команды Раннерс отправил кросс в штрафную...
55'
Раннерс вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
54'
Удар от ворот произведет Раннерс
54'
Кристофферсен Юлиан из команды Хобро делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
53'
Хобро вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
53'
Удар от ворот произведет Раннерс
53'
Шанс! Расмус Педерсен из команды Хобро пробил головой, но мимо
53'
Frans Dhia Putros навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
52'
Kasper Enghardt из команды Раннерс играет слишком грубо. Кристофферсен Юлиан оказался на газоне.
52'
Раннерс вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
51'
Удар от ворот произведет Хобро
51'
Марксен Эрик не смог попасть в створ ударом издали
Фол, нарушение
50'
Судья сигнализирует, что Эгхо Марвин из команды Раннерс поставил подножку. Пострадал Расмус Педерсен
50'
Хобро вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
49'
Хобро вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
Офсайд
49'
Кристофферсен Юлиан из команды Хобро в офсайде
49'
Йеспер Боге из команды Хобро отправил кросс в штрафную...
48'
Лобжанидзе Саба выносит мяч и сбавляет давление на ворота
48'
Хобро вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
48'
Хобро вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
Офсайд
47'
Кристофферсен Юлиан из команды Хобро в офсайде
46'
Тактическая замена. Бенджамин Стокке уходит с поля и его заменяет Боман Микаэль
46'
Каллесеэ Миккель получил травму и заменен. Конбой Кевин выходит на поле.
Второй тайм начался
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
47'
Йеспер Раск взял и забрал мяч на выходе
47'
Поульсен Николай II из команды Раннерс делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
47'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
47'
Контроль мяча: [team1]: 61%, [team2]: 39%.
47'
Раннерс вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
47'
Хобро вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
46'
Багер Йонас из команды Раннерс делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
46'
Расмус Педерсен выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
46'
Лобжанидзе Саба из команды Раннерс подал угловой справа.
46'
Расмус Педерсен предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
46'
Томсен Джонни из команды Раннерс отправил кросс в штрафную...
45'
Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [2] минут(а)
45'
Бенджамин Стокке из команды Раннерс делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
45'
Удар от ворот произведет Хобро
44'
Расмус Педерсен выносит мяч и сбавляет давление на ворота
44'
Поульсен Николай II из команды Раннерс сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
44'
Удар от ворот произведет Хобро
44'
ШАНС! Рёмер Андре нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
44'
Йеспер Раск выносит мяч и сбавляет давление на ворота
43'
Лобжанидзе Саба навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
43'
Судья сигнализирует, что Дамборг Йонас из команды Хобро поставил подножку. Пострадал Каллесеэ Миккель
43'
Яв-Ихле Аманква выносит мяч и сбавляет давление на ворота
42'
Лобжанидзе Саба из команды Раннерс отправил кросс в штрафную...
42'
Йеспер Раск выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
42'
Лобжанидзе Саба из команды Раннерс подал угловой слева.
42'
Йеспер Боге предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
Офсайд
42'
Кристофферсен Юлиан из команды Хобро в офсайде
41'
Эгхо Марвин из команды Раннерс делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
41'
Раннерс начинает контратаку
41'
Kasper Enghardt выносит мяч и сбавляет давление на ворота
41'
Йеспер Боге навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Желтая карточка
40'
Рефери не любит споров - именно за это Расмус Педерсен сейчас получил желтую
Желтая карточка
40'
Рефери не любит споров - именно за это Поульсен Николай II сейчас получил желтую
Желтая карточка
39'
Каллесеэ Миккель получил желтую карточку от судьи
Фол, нарушение
39'
Судья сигнализирует, что Каллесеэ Миккель из команды Раннерс поставил подножку. Пострадал Emmanuel Sabbi
39'
Дамборг Йонас выносит мяч и сбавляет давление на ворота
38'
Лобжанидзе Саба навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
38'
Судья сигнализирует, что Йеспер Боге из команды Хобро поставил подножку. Пострадал Каллесеэ Миккель
37'
Поульсен Николай II из команды Раннерс делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
37'
Раннерс вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
37'
Багер Йонас выносит мяч и сбавляет давление на ворота
36'
Педерсен Миккель из команды Хобро отправил кросс в штрафную...
36'
Раннерс вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
35'
Удар от ворот произведет Раннерс
35'
Дамборг Йонас из команды Хобро сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
35'
Хобро вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
34'
Хобро вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
34'
Матч возобновлен
Травма, повреждение
33'
Карлгрен Патрик возвращается на поле.
Травма, повреждение
33'
Карлгрен Патрик на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
33'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
33'
Карлгрен Патрик выносит мяч и сбавляет давление на ворота
33'
Расмус Педерсен из команды Хобро отправил кросс в штрафную...
32'
Хобро вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
32'
Хобро вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
32'
Kasper Enghardt выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
32'
Vito Hammershoej-Mistrati из команды Хобро подал угловой справа.
32'
Багер Йонас предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
32'
Педерсен Миккель из команды Хобро сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
31'
Яв-Ихле Аманква выносит мяч и сбавляет давление на ворота
31'
Рёмер Андре из команды Раннерс отправил кросс в штрафную...
Фол, нарушение
30'
Кристофферсен Юлиан наказан за толчок Марксен Эрик
29'
Хобро вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
29'
Багер Йонас выносит мяч и сбавляет давление на ворота
29'
Йеспер Боге навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
28'
Судья сигнализирует, что Марксен Эрик из команды Раннерс поставил подножку. Пострадал Мартин Миккельсен
28'
Йеспер Раск взял и забрал мяч на выходе
28'
Марксен Эрик из команды Раннерс отправил кросс в штрафную...
27'
Хорошую попытку сделал Педерсен Миккель. Удар в створ, но вратарь начеку
27'
Emmanuel Sabbi из команды Хобро отправил кросс в штрафную...
27'
Йеспер Боге из команды Хобро сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
26'
Багер Йонас выносит мяч и сбавляет давление на ворота
26'
Кристофферсен Юлиан из команды Хобро сделал отличную скидку головой партнеру по команде.
26'
Vito Hammershoej-Mistrati из команды Хобро отправил кросс в штрафную...
25'
Карлгрен Патрик взял и забрал мяч на выходе
25'
Кристофферсен Юлиан из команды Хобро делает передачу одноклубнику.
24'
Яв-Ихле Аманква из команды Хобро делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
Офсайд
23'
Педерсен Миккель из команды Хобро в офсайде
23'
Хобро вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
22'
Опасность! Каллесеэ Миккель из команды Раннерс отлично забросил мяч за спину защитникам и находит этим пасом одноклубника...
22'
Карлгрен Патрик взял и забрал мяч на выходе
22'
Расмус Педерсен делает длинную передачу вперед
22'
Контроль мяча: [team1]: 59%, [team2]: 41%.
21'
Опасность предотвращена - Дамборг Йонас из команды Хобро вступил в отбор удачно
21'
Раннерс начинает контратаку
21'
Хобро вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
21'
Марксен Эрик выносит мяч и сбавляет давление на ворота
21'
Frans Dhia Putros из команды Хобро отправил кросс в штрафную...
20'
Хобро вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
20'
Йеспер Раск взял и забрал мяч на выходе
20'
Каллесеэ Миккель из команды Раннерс делает передачу одноклубнику.
20'
Поульсен Николай II из команды Раннерс отправил кросс в штрафную...
19'
Раннерс вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
19'
Яв-Ихле Аманква выносит мяч и сбавляет давление на ворота
19'
Томсен Джонни из команды Раннерс отправил кросс в штрафную...
19'
Расмус Педерсен выносит мяч и сбавляет давление на ворота
18'
Игрок из команды Раннерс вбрасывает мяч с левой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
18'
Хобро вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
18'
Марксен Эрик из команды Раннерс сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
17'
Расмус Педерсен делает длинную передачу вперед
16'
Йеспер Раск взял и забрал мяч на выходе
16'
Лобжанидзе Саба навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
16'
Расмус Педерсен из команды Хобро играет слишком грубо. Лобжанидзе Саба оказался на газоне.
16'
Поульсен Николай II из команды Раннерс делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
15'
Удар от ворот произведет Хобро
15'
Шанс! Рёмер Андре из команды Раннерс пробил головой, но мимо
15'
Марксен Эрик из команды Раннерс сделал отличную скидку головой партнеру по команде.
Угловой
15'
Лобжанидзе Саба из команды Раннерс подал угловой справа.
14'
Контроль мяча: [team1]: 68%, [team2]: 32%.
14'
Kasper Enghardt выносит мяч и сбавляет давление на ворота
13'
Педерсен Миккель из команды Хобро отправил кросс в штрафную...
13'
Хобро начинает контратаку
13'
Бенджамин Стокке из команды Раннерс сделал отличную скидку головой партнеру по команде.
13'
Удар от ворот произведет Раннерс
12'
Мартин Миккельсен из команды Хобро отправил кросс в штрафную...
12'
Kasper Enghardt выносит мяч и сбавляет давление на ворота
12'
Vito Hammershoej-Mistrati из команды Хобро сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
11'
Багер Йонас выносит мяч и сбавляет давление на ворота
11'
Emmanuel Sabbi из команды Хобро отправил кросс в штрафную...
11'
Раннерс вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
10'
Хобро вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
9'
Раннерс вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
9'
Удар от ворот произведет Раннерс
9'
Шанс! Кристофферсен Юлиан из команды Хобро пробил головой, но мимо
8'
Мартин Миккельсен из команды Хобро отправил кросс в штрафную...
8'
Багер Йонас выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
8'
Vito Hammershoej-Mistrati из команды Хобро подал угловой справа.
8'
Kasper Enghardt предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
8'
Мартин Миккельсен из команды Хобро делает передачу одноклубнику.
8'
Frans Dhia Putros навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
7'
Судья сигнализирует, что Рёмер Андре из команды Раннерс поставил подножку. Пострадал Педерсен Миккель
7'
Удар от ворот произведет Хобро
6'
Эгхо Марвин из команды Раннерс делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
6'
Рёмер Андре из команды Раннерс сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
6'
Удар от ворот произведет Раннерс
6'
Шанс! Кристофферсен Юлиан из команды Хобро пробил головой, но мимо
6'
Мартин Миккельсен из команды Хобро отправил кросс в штрафную...
Угловой
5'
Дамборг Йонас из команды Хобро подал угловой слева.
5'
Карлгрен Патрик предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
5'
Педерсен Миккель из команды Хобро отправил кросс в штрафную...
5'
Хобро вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
5'
Йеспер Боге из команды Хобро делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
4'
Педерсен Миккель делает длинную передачу вперед
Фол, нарушение
3'
Судья сигнализирует, что Поульсен Николай II из команды Раннерс поставил подножку. Пострадал Дамборг Йонас
3'
Дамборг Йонас из команды Хобро делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
1'
Удар от ворот произведет Хобро
1'
Марксен Эрик из команды Раннерс отправил кросс в штрафную...
1'
Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
1'
Сегодня прохладно для игры в футбол.
1'
Хобро начинает с центра поля
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на DS Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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