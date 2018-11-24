Стадион: ДС Арена
39' Желтая карточкаКаллесеэ Миккель
40' Желтая карточкаПоульсен Николай II
40' Желтая карточкаRasmus Minor Petersen
62' Желтая карточкаБагер Йонас
67' Желтая карточкаYaw-Ihle Amankwah
0:0
68' Не забитый пенальтиЛобжанидзе Саба
0:1
73' ГолЭгхо Марвин
Второй тайм
90'
90'
89'
89'
ШАНС! Бабаян Эдгар нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
88'
88'
Яв-Ихле Аманква делает длинную передачу вперед
87'
87'
Как он промахнулся? Рёмер Андре имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!
87'
Боман Микаэль из команды Раннерс делает навес прямо в штрафную.
86'
Матч возобновлен
86'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
86'
86'
Бабаян Эдгар из команды Хобро отправил кросс в штрафную...
85'
85'
Тактическая замена. Кристофферсен Юлиан уходит с поля и его заменяет Sebastian Groenning
85'
Тактическая замена. Лобжанидзе Саба уходит с поля и его заменяет Mads Aaquist
84'
Отличный пас сделал Лобжанидзе Саба из команды Раннерс. Он отправил мяч за спину защиты, но ничего толкового не вышло.
84'
Рёмер Андре из команды Раннерс делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
84'
Контроль мяча: [team1]: 54%, [team2]: 46%.
83'
83'
83'
Марксен Эрик из команды Раннерс сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
83'
83'
82'
Киркеволд Пол из команды Хобро отправил кросс в штрафную...
82'
82'
Тактическая замена. Педерсен Миккель уходит с поля и его заменяет Бабаян Эдгар
81'
81'
81'
Шанс! Боман Микаэль из команды Раннерс пробил головой, но мимо
81'
Лобжанидзе Саба из команды Раннерс отправил кросс в штрафную...
81'
Frans Dhia Putros выносит мяч и сбавляет давление на ворота
81'
80'
80'
80'
79'
79'
79'
Марксен Эрик выносит мяч и сбавляет давление на ворота
78'
Игрок из команды Хобро вбрасывает мяч с левой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
78'
78'
Яв-Ихле Аманква из команды Хобро делает передачу одноклубнику.
78'
78'
Frans Dhia Putros из команды Хобро делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
78'
78'
78'
Судья сигнализирует, что Kasper Enghardt из команды Раннерс поставил подножку. Пострадал Кристофферсен Юлиан
77'
77'
76'
76'
Vito Hammershoej-Mistrati из команды Хобро делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
75'
75'
Судья сигнализирует, что Поульсен Николай II из команды Раннерс поставил подножку. Пострадал Кристофферсен Юлиан
75'
73'
Г О О О О О Л - Эгхо Марвин ударом с лёта отправляет мяч в сетку ворот
73'
73'
73'
Kasper Enghardt из команды Раннерс отправил кросс в штрафную...
72'
72'
72'
71'
70'
Судья сигнализирует, что Яв-Ихле Аманква из команды Хобро поставил подножку. Пострадал Боман Микаэль
70'
69'
Багер Йонас бьет головой по воротам, но вратарь делает сейв
69'
69'
Йеспер Раск предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
68'
68'
СПАСЕНО - Лобжанидзе Саба пробил пенальти, но Йеспер Раск отбивает!
67'
Яв-Ихле Аманква получил желтую карточку от судьи
67'
ПЕНАЛЬТИ - Яв-Ихле Аманква из команды Хобро привез своей команде пенальти, сделав подножку. Пострадал Боман Микаэль.
67'
67'
Марксен Эрик из команды Раннерс делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
66'
66'
Frans Dhia Putros не смог попасть в створ ударом издали
65'
65'
65'
Судья сигнализирует, что Поульсен Николай II из команды Раннерс поставил подножку. Пострадал Vito Hammershoej-Mistrati
64'
64'
63'
Яв-Ихле Аманква бьет головой по воротам, но вратарь делает сейв
63'
63'
Багер Йонас предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
63'
63'
62'
62'
Багер Йонас получил желтую карточку от судьи
62'
Судья сигнализирует, что Багер Йонас из команды Раннерс поставил подножку. Пострадал Киркеволд Пол
62'
Контроль мяча: [team1]: 57%, [team2]: 43%.
62'
61'
61'
Конбой Кевин из команды Раннерс делает передачу одноклубнику.
61'
Игрок из команды Раннерс вбрасывает мяч с левой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
61'
Томсен Джонни нанес удар, но тот был заблокирован.
61'
60'
Марксен Эрик нанес удар, но вратарь перевел мяч на угловой
60'
60'
Тактическая замена. Мартин Миккельсен уходит с поля и его заменяет Киркеволд Пол
60'
60'
Эгхо Марвин из команды Раннерс делает передачу одноклубнику.
59'
59'
Шанс! Боман Микаэль из команды Раннерс пробил головой, но мимо
59'
59'
59'
59'
Kasper Enghardt из команды Раннерс сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
58'
Лобжанидзе Саба из команды Раннерс делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
58'
57'
Судья сигнализирует, что Боман Микаэль из команды Раннерс поставил подножку. Пострадал Frans Dhia Putros
57'
57'
56'
56'
56'
Рёмер Андре из команды Раннерс делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
55'
55'
55'
54'
54'
Кристофферсен Юлиан из команды Хобро делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
53'
53'
53'
Шанс! Расмус Педерсен из команды Хобро пробил головой, но мимо
53'
52'
Kasper Enghardt из команды Раннерс играет слишком грубо. Кристофферсен Юлиан оказался на газоне.
52'
51'
51'
Марксен Эрик не смог попасть в створ ударом издали
50'
Судья сигнализирует, что Эгхо Марвин из команды Раннерс поставил подножку. Пострадал Расмус Педерсен
50'
49'
49'
49'
Йеспер Боге из команды Хобро отправил кросс в штрафную...
48'
Лобжанидзе Саба выносит мяч и сбавляет давление на ворота
48'
48'
47'
46'
Тактическая замена. Бенджамин Стокке уходит с поля и его заменяет Боман Микаэль
46'
Каллесеэ Миккель получил травму и заменен. Конбой Кевин выходит на поле.
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
47'
47'
Поульсен Николай II из команды Раннерс делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
47'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
47'
Контроль мяча: [team1]: 61%, [team2]: 39%.
47'
47'
46'
Багер Йонас из команды Раннерс делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
46'
46'
46'
Расмус Педерсен предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
46'
45'
Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [2] минут(а)
45'
Бенджамин Стокке из команды Раннерс делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
45'
44'
44'
Поульсен Николай II из команды Раннерс сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
44'
44'
ШАНС! Рёмер Андре нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
44'
43'
43'
Судья сигнализирует, что Дамборг Йонас из команды Хобро поставил подножку. Пострадал Каллесеэ Миккель
43'
42'
Лобжанидзе Саба из команды Раннерс отправил кросс в штрафную...
42'
42'
Лобжанидзе Саба из команды Раннерс подал угловой слева.
42'
Йеспер Боге предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
42'
41'
Эгхо Марвин из команды Раннерс делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
41'
Раннерс начинает контратаку
41'
41'
Йеспер Боге навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
40'
Рефери не любит споров - именно за это Расмус Педерсен сейчас получил желтую
40'
Рефери не любит споров - именно за это Поульсен Николай II сейчас получил желтую
39'
Каллесеэ Миккель получил желтую карточку от судьи
39'
Судья сигнализирует, что Каллесеэ Миккель из команды Раннерс поставил подножку. Пострадал Emmanuel Sabbi
39'
Дамборг Йонас выносит мяч и сбавляет давление на ворота
38'
38'
Судья сигнализирует, что Йеспер Боге из команды Хобро поставил подножку. Пострадал Каллесеэ Миккель
37'
Поульсен Николай II из команды Раннерс делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
37'
37'
36'
36'
35'
35'
Дамборг Йонас из команды Хобро сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
35'
34'
34'
Матч возобновлен
33'
Карлгрен Патрик возвращается на поле.
33'
Карлгрен Патрик на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
33'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
33'
Карлгрен Патрик выносит мяч и сбавляет давление на ворота
33'
Расмус Педерсен из команды Хобро отправил кросс в штрафную...
32'
32'
32'
32'
32'
Багер Йонас предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
32'
Педерсен Миккель из команды Хобро сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
31'
31'
30'
Кристофферсен Юлиан наказан за толчок Марксен Эрик
29'
29'
29'
Йеспер Боге навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
28'
Судья сигнализирует, что Марксен Эрик из команды Раннерс поставил подножку. Пострадал Мартин Миккельсен
28'
28'
27'
Хорошую попытку сделал Педерсен Миккель. Удар в створ, но вратарь начеку
27'
Emmanuel Sabbi из команды Хобро отправил кросс в штрафную...
27'
Йеспер Боге из команды Хобро сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
26'
26'
Кристофферсен Юлиан из команды Хобро сделал отличную скидку головой партнеру по команде.
26'
Vito Hammershoej-Mistrati из команды Хобро отправил кросс в штрафную...
25'
25'
Кристофферсен Юлиан из команды Хобро делает передачу одноклубнику.
24'
Яв-Ихле Аманква из команды Хобро делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
23'
Педерсен Миккель из команды Хобро в офсайде
23'
22'
Опасность! Каллесеэ Миккель из команды Раннерс отлично забросил мяч за спину защитникам и находит этим пасом одноклубника...
22'
22'
Расмус Педерсен делает длинную передачу вперед
22'
Контроль мяча: [team1]: 59%, [team2]: 41%.
21'
Опасность предотвращена - Дамборг Йонас из команды Хобро вступил в отбор удачно
21'
Раннерс начинает контратаку
21'
21'
Марксен Эрик выносит мяч и сбавляет давление на ворота
21'
20'
20'
20'
Каллесеэ Миккель из команды Раннерс делает передачу одноклубнику.
20'
19'
19'
19'
19'
18'
Игрок из команды Раннерс вбрасывает мяч с левой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
18'
18'
Марксен Эрик из команды Раннерс сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
17'
Расмус Педерсен делает длинную передачу вперед
16'
16'
16'
Расмус Педерсен из команды Хобро играет слишком грубо. Лобжанидзе Саба оказался на газоне.
16'
Поульсен Николай II из команды Раннерс делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
15'
15'
Шанс! Рёмер Андре из команды Раннерс пробил головой, но мимо
15'
Марксен Эрик из команды Раннерс сделал отличную скидку головой партнеру по команде.
15'
14'
Контроль мяча: [team1]: 68%, [team2]: 32%.
14'
13'
13'
Хобро начинает контратаку
13'
Бенджамин Стокке из команды Раннерс сделал отличную скидку головой партнеру по команде.
13'
12'
12'
12'
Vito Hammershoej-Mistrati из команды Хобро сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
11'
11'
Emmanuel Sabbi из команды Хобро отправил кросс в штрафную...
11'
10'
9'
9'
9'
Шанс! Кристофферсен Юлиан из команды Хобро пробил головой, но мимо
8'
8'
8'
8'
Kasper Enghardt предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
8'
Мартин Миккельсен из команды Хобро делает передачу одноклубнику.
8'
7'
Судья сигнализирует, что Рёмер Андре из команды Раннерс поставил подножку. Пострадал Педерсен Миккель
7'
6'
Эгхо Марвин из команды Раннерс делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
6'
Рёмер Андре из команды Раннерс сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
6'
6'
Шанс! Кристофферсен Юлиан из команды Хобро пробил головой, но мимо
6'
5'
Дамборг Йонас из команды Хобро подал угловой слева.
5'
Карлгрен Патрик предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
5'
5'
5'
Йеспер Боге из команды Хобро делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
4'
Педерсен Миккель делает длинную передачу вперед
3'
Судья сигнализирует, что Поульсен Николай II из команды Раннерс поставил подножку. Пострадал Дамборг Йонас
3'
Дамборг Йонас из команды Хобро делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
1'
1'
1'
Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
1'
Сегодня прохладно для игры в футбол.
1'
Хобро начинает с центра поля
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на DS Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Загрузка...
Топ лиги
Новости футбола
Только зарегистрированные пользователи могут добавлять комментарии.
Вход | Регистрация
Обновить