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Стадион:
Нордшелланн
1:0
Первый тайм: 16'
Оденсе
0'
1:0
3' Гол
Andreas Skov Olsen
16'
Первый тайм
17'
Удар от ворот произведет Оденсе
17'
Godsway Donyoh не смог попасть в створ ударом издали
17'
Magnus Kofod Andersen нанес удар, но тот был заблокирован.
16'
Оденсе контролирует мяч.
16'
Оденсе вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
15'
Ларсен Николай взял и забрал мяч на выходе
15'
Деслер Миккел из команды Оденсе отправил кросс в штрафную...
14'
Нельссон Виктор выносит мяч и сбавляет давление на ворота
14'
Кадри Башким из команды Оденсе отправил кросс в штрафную...
14'
Andreas Skov Olsen бьет головой по воротам, но вратарь делает сейв
14'
Бартолец Карло из команды Норшеланн отправил кросс в штрафную...
14'
Амон Джонатан из команды Норшеланн делает пас партнеру.
13'
Оденсе вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
12'
Andreas Skov Olsen из команды Норшеланн делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
12'
Хорошую попытку сделал Godsway Donyoh. Удар в створ, но вратарь начеку
11'
Норшеланн вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
11'
Тверсков Йеппе выносит мяч и сбавляет давление на ворота
11'
Амон Джонатан из команды Норшеланн делает навес прямо в штрафную.
11'
Дамгаард Миккел из команды Норшеланн сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
11'
Удар от ворот произведет Норшеланн
Угловой
10'
Кадри Башким из команды Оденсе подал угловой справа.
10'
Амон Джонатан из команды Норшеланн делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
10'
Magnus Kofod Andersen из команды Норшеланн отправил кросс в штрафную...
9'
Нельссон Виктор выносит мяч и сбавляет давление на ворота
9'
Джанус Драчманн делает длинную передачу вперед
Офсайд
9'
Деслер Миккел из команды Оденсе в офсайде
9'
Оденсе контролирует мяч.
8'
Оденсе вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
8'
Хорошую попытку сделал Кадри Башким. Удар в створ, но вратарь начеку
7'
Клеве Троэльс из команды Оденсе отправил кросс в штрафную...
7'
Оденсе вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
Фол, нарушение
7'
Судья сигнализирует, что Бартолец Карло из команды Норшеланн поставил подножку. Пострадал Деслер Миккел
6'
Вратарь парирует удар, который нанес Кадри Башким, и мяч снова в игре
Фол, нарушение
6'
Игрок команды Норшеланн фолит. Пострадал Джанус Драчманн. Назначается штрафной удар.
6'
Норшеланн вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
5'
Оденсе вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
5'
Грютебуст Стен взял и забрал мяч на выходе
4'
Бартолец Карло пробивает по воротам...
3'
Дамгаард Миккел сделал результативную передачу.
Описание гола
3'
Г О О О О Л - Andreas Skov Olsen из команды Норшеланн забил гол! Легко это для такого игрока, как Andreas Skov Olsen
3'
Дамгаард Миккел из команды Норшеланн делает навес прямо в штрафную.
3'
Амон Джонатан из команды Норшеланн сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
2'
Оденсе контролирует мяч.
2'
Оденсе вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
2'
Норшеланн вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
2'
Александр Людвиг выносит мяч и сбавляет давление на ворота
1'
Jacob Steen Christensen делает длинную передачу вперед
1'
Над стадионом сейчас сгущаются тучи.
1'
Сегодня футболисты играют на искусственном поле.
1'
Норшеланн начинает с центра поля
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Right To Dream Park. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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