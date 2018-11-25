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Стадион: Right To Dream Park
1:0
Первый тайм: 16'
1:0
3' ГолAndreas Skov Olsen
|
3'
1:0
Состав команд
24
Лунд
Марко
14
Томасен
Йенс
Нордшелланн 4-3-3
- Основной состав
- 18 Ларсен Николай Вратарь
- 22 Jacob Steen Christensen Защитник
- 4 Нельссон Виктор Защитник
- 16 Хансен Беньямин Защитник
- 2 Бартолец Карло Защитник
- 7 Рюгаард-Йенсен Миккел Полузащитник
- 8 Magnus Kofod Andersen Полузащитник
- 27 Дамгаард Миккел Полузащитник
- 21 Andreas Skov Olsen Нападающий
- 11 Godsway Donyoh Нападающий
- 24 Амон Джонатан Нападающий
- Запасные игроки
- 14 Расмуссен Матиас Полузащитник
- 29 Joachim Rothmann
- 39 Mohammed Kudus
- 37 Ibrahim Sadiq
- 33 Marcus Gudmann
- 20 Lukas Talbro
- 28 Peter Vindahl Jensen
- Главный тренер: Хьюлманд Каспер
- Травмы и дисквалификации
- Ulrik Yttergaard Jenssen Дисквалифицирован
- Andreas Skovgaard Дисквалифицирован
Оденсе 3-5-2
- Основной состав
- 13 Грютебуст Стен Вратарь
- 24 Лунд Марко Защитник
- 6 Тверсков Йеппе Защитник
- 3 Alexander Ludwig II Защитник
- 19 Деслер Миккел Полузащитник
- 14 Томасен Йенс Полузащитник
- 8 Джанус Драчманн Полузащитник
- 11 Нильсен Каспер Полузащитник
- 23 Клеве Троэльс Полузащитник
- 9 Кадри Башким Нападающий
- 15 Хелениус Никлас Нападающий
- Запасные игроки
- 27 Oliver Christensen Вратарь
- 25 Йоргенсен Матиас Защитник
- 7 Вацек Камил Полузащитник
- 4 Лаурсен Райан Полузащитник
- 28 Anders Jacobsen II Нападающий
- 26 Yao Dieudonne Нападающий
- 16 Julius Eskesen
- Главный тренер: Jakob Michelsen
Предыдущие игры
Нордшелланн (последние 20 матчей: +7 =5 -8)
- 11.11.2018 Раннерс 1:1 Нордшелланн СД
- 04.11.2018 Нордшелланн 1:1 Ольборг СД
- 27.10.2018 Хорсенс 3:3 Нордшелланн СД
- 20.10.2018 Нордшелланн 1:4 Митьюлланд СД
- 07.10.2018 Хобро 3:2 Нордшелланн СД
- 01.10.2018 Нордшелланн 4:1 Сённерйюск СД
- 26.09.2018 Кёге 0:4 Нордшелланн К
- 23.09.2018 Копенгаген 2:1 Нордшелланн СД
- 15.09.2018 Нордшелланн 4:1 Раннерс СД
- 02.09.2018 Оденсе 0:0 Нордшелланн СД
- 26.08.2018 Нордшелланн 0:1 Хорсенс СД
- 19.08.2018 Нордшелланн 2:0 Вайле СД
- 16.08.2018 Партизан 3:2 Нордшелланн ЛЕ
- 12.08.2018 Ольборг 1:0 Нордшелланн СД
- 09.08.2018 Нордшелланн 1:2 Партизан ЛЕ
- 05.08.2018 Брондбю 2:0 Нордшелланн СД
- 02.08.2018 АИК 0:1 Нордшелланн ЛЕ
- 29.07.2018 Нордшелланн 3:0 Вендсиссель СД
- 26.07.2018 Нордшелланн 1:0 АИК ЛЕ
- 22.07.2018 Орхус 1:1 Нордшелланн СД
Оденсе (последние 20 матчей: +9 =6 -5)
- 11.11.2018 Оденсе 2:1 Эсбьерг СД
- 06.11.2018 Хобро 2:4 Оденсе К
- 02.11.2018 Оденсе 1:0 Хобро СД
- 26.10.2018 Сённерйюск 0:0 Оденсе СД
- 22.10.2018 Брондбю 1:1 Оденсе СД
- 06.10.2018 Оденсе 2:2 Орхус СД
- 03.10.2018 Тистед 0:2 Оденсе К
- 30.09.2018 Ольборг 0:1 Оденсе СД
- 24.09.2018 Оденсе 4:0 Хорсенс СД
- 14.09.2018 Эсбьерг 2:0 Оденсе СД
- 06.09.2018 АБ 0:4 Оденсе К
- 02.09.2018 Оденсе 0:0 Нордшелланн СД
- 26.08.2018 Вайле 0:2 Оденсе СД
- 19.08.2018 Оденсе 1:1 Митьюлланд СД
- 11.08.2018 Хобро 3:2 Оденсе СД
- 05.08.2018 Оденсе 0:1 Копенгаген СД
- 29.07.2018 Раннерс 1:0 Оденсе СД
- 22.07.2018 Оденсе 2:2 Сённерйюск СД
- 15.07.2018 Вендсиссель 3:2 Оденсе СД
- 09.07.2018 Оденсе 3:0 Видовре ТМК
Последние игры между собой
Нордшелланн: победы: 7, ничьи: 3, поражения: 10
Оденсе: победы: 10, ничьи: 3, поражения: 7
- 02.09.2018 Оденсе 0:0 Нордшелланн Суперлига Дании
- 16.02.2018 Нордшелланн 2:1 Оденсе Суперлига Дании
- 17.07.2017 Оденсе 1:2 Нордшелланн Суперлига Дании
- 04.12.2016 Нордшелланн 0:1 Оденсе Суперлига Дании
- 14.08.2016 Оденсе 3:1 Нордшелланн Суперлига Дании
- 12.05.2016 Нордшелланн 0:1 Оденсе Суперлига Дании
- 13.03.2016 Оденсе 3:1 Нордшелланн Суперлига Дании
- 02.10.2015 Нордшелланн 1:5 Оденсе Суперлига Дании
- 12.04.2015 Нордшелланн 1:2 Оденсе Суперлига Дании
- 23.11.2014 Оденсе 1:0 Нордшелланн Суперлига Дании
- 29.09.2014 Нордшелланн 2:1 Оденсе Суперлига Дании
- 17.04.2014 Оденсе 0:1 Нордшелланн Суперлига Дании
- 06.12.2013 Нордшелланн 2:0 Оденсе Суперлига Дании
- 25.08.2013 Оденсе 1:0 Нордшелланн Суперлига Дании
- 10.05.2013 Нордшелланн 4:1 Оденсе Суперлига Дании
- 05.10.2012 Оденсе 3:0 Нордшелланн Суперлига Дании
- 29.07.2012 Нордшелланн 1:1 Оденсе Суперлига Дании
- 14.05.2012 Нордшелланн 0:0 Оденсе Суперлига Дании
- 16.07.2011 Оденсе 2:0 Нордшелланн САС Лигаен
- 21.04.2011 Оденсе 1:2 Нордшелланн САС Лигаен
Нордшелланн
Оденсе
-
1 Голы 0
-
4 Удары по воротам 2
-
0 Удары в створ 0
-
0 Угловые 1
-
0 Офсайды 1
-
2 Нарушения правил 0
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
0 Владение мячом, % 0
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Копенгаген
|16
|11
|2
|3
|35 - 16
|35
|2.
|Митьюлланд
|16
|10
|5
|1
|41 - 15
|35
|3.
|Эсбьерг
|17
|7
|5
|5
|22 - 19
|26
|4.
|Ольборг
|17
|5
|7
|5
|19 - 19
|22
|5.
|Раннерс
|17
|5
|7
|5
|19 - 24
|22
|6.
|Брондбю
|16
|6
|3
|7
|25 - 24
|21
|7.
|Сённерйюск
|16
|5
|6
|5
|22 - 20
|21
|8.
|Хорсенс
|16
|5
|6
|5
|18 - 25
|21
|9.
|Нордшелланн
|1:0
|17
|5
|6
|6
|25 - 22
|21
|10.
|Оденсе
|0:1
|17
|5
|6
|6
|20 - 18
|21
|11.
|Орхус
|16
|3
|9
|4
|18 - 21
|18
|12.
|Вендсиссель
|17
|4
|4
|9
|17 - 27
|16
|13.
|Вайле
|17
|3
|7
|7
|15 - 27
|16
|14.
|Хобро
|17
|4
|3
|10
|16 - 35
|15
Первый тайм
17'
Удар от ворот произведет Оденсе
17'
Godsway Donyoh не смог попасть в створ ударом издали
17'
Magnus Kofod Andersen нанес удар, но тот был заблокирован.
16'
16'
Оденсе вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
15'
Ларсен Николай взял и забрал мяч на выходе
15'
Деслер Миккел из команды Оденсе отправил кросс в штрафную...
14'
Нельссон Виктор выносит мяч и сбавляет давление на ворота
14'
Кадри Башким из команды Оденсе отправил кросс в штрафную...
14'
Andreas Skov Olsen бьет головой по воротам, но вратарь делает сейв
14'
Бартолец Карло из команды Норшеланн отправил кросс в штрафную...
14'
Амон Джонатан из команды Норшеланн делает пас партнеру.
13'
Оденсе вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
12'
Andreas Skov Olsen из команды Норшеланн делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
12'
Хорошую попытку сделал Godsway Donyoh. Удар в створ, но вратарь начеку
11'
Норшеланн вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
11'
Тверсков Йеппе выносит мяч и сбавляет давление на ворота
11'
Амон Джонатан из команды Норшеланн делает навес прямо в штрафную.
11'
Дамгаард Миккел из команды Норшеланн сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
11'
Удар от ворот произведет Норшеланн
10'
Кадри Башким из команды Оденсе подал угловой справа.
10'
Амон Джонатан из команды Норшеланн делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
10'
Magnus Kofod Andersen из команды Норшеланн отправил кросс в штрафную...
9'
Нельссон Виктор выносит мяч и сбавляет давление на ворота
9'
Джанус Драчманн делает длинную передачу вперед
9'
Деслер Миккел из команды Оденсе в офсайде
9'
8'
Оденсе вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
8'
Хорошую попытку сделал Кадри Башким. Удар в створ, но вратарь начеку
7'
Клеве Троэльс из команды Оденсе отправил кросс в штрафную...
7'
Оденсе вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
7'
Судья сигнализирует, что Бартолец Карло из команды Норшеланн поставил подножку. Пострадал Деслер Миккел
6'
Вратарь парирует удар, который нанес Кадри Башким, и мяч снова в игре
6'
Игрок команды Норшеланн фолит. Пострадал Джанус Драчманн. Назначается штрафной удар.
6'
Норшеланн вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
5'
Оденсе вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
5'
Грютебуст Стен взял и забрал мяч на выходе
4'
Бартолец Карло пробивает по воротам...
3'
Дамгаард Миккел сделал результативную передачу.
3'
Г О О О О Л - Andreas Skov Olsen из команды Норшеланн забил гол! Легко это для такого игрока, как Andreas Skov Olsen
3'
Дамгаард Миккел из команды Норшеланн делает навес прямо в штрафную.
3'
Амон Джонатан из команды Норшеланн сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
2'
2'
Оденсе вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
2'
Норшеланн вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
2'
Александр Людвиг выносит мяч и сбавляет давление на ворота
1'
Jacob Steen Christensen делает длинную передачу вперед
1'
Над стадионом сейчас сгущаются тучи.
1'
Сегодня футболисты играют на искусственном поле.
1'
Норшеланн начинает с центра поля
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Right To Dream Park. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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