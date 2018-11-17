Текстовая онлайн трансляция матча Спартак Москва - Крылья Советов

- Текстовые трансляции
- Чемпионат мира по хоккею 2018
- Матчи
- Команды
- Игроки
- Новости хоккея
- Турнирные таблицы
- Конкурс прогнозов
Стадион: Открытие Арена
Позже
Предыдущие игры
Спартак Москва (последние 20 матчей: +7 =6 -7)
- 11.11.2018 Уфа 2:0 Спартак Москва ПЛ
- 08.11.2018 Спартак Москва 4:3 Глазго Рейнджерс ЛЕ
- 04.11.2018 Спартак Москва 1:2 Урал ПЛ
- 01.11.2018 Спартак Москва 1:0 Анжи К
- 29.10.2018 Рубин 1:1 Спартак Москва ПЛ
- 25.10.2018 Глазго Рейнджерс 0:0 Спартак Москва ЛЕ
- 21.10.2018 Спартак Москва 2:3 Арсенал Тула ПЛ
- 07.10.2018 Енисей 2:3 Спартак Москва ПЛ
- 04.10.2018 Спартак Москва 3:3 Вильярреал ЛЕ
- 30.09.2018 Спартак Москва 0:1 Ростов ПЛ
- 26.09.2018 Черноморец Нв 0:1 Спартак Москва К
- 23.09.2018 ЦСКА Москва 1:1 Спартак Москва ПЛ
- 20.09.2018 Рапид Вена 2:0 Спартак Москва ЛЕ
- 16.09.2018 Спартак Москва 1:2 Ахмат ПЛ
- 02.09.2018 Зенит 0:0 Спартак Москва ПЛ
- 25.08.2018 Спартак Москва 2:1 Динамо Москва ПЛ
- 18.08.2018 Краснодар 0:1 Спартак Москва ПЛ
- 14.08.2018 Спартак Москва 0:0 ПАОК ЛЧ
- 11.08.2018 Спартак Москва 1:0 Анжи ПЛ
- 08.08.2018 ПАОК 3:2 Спартак Москва ЛЧ
Крылья Советов (последние 20 матчей: +5 =3 -12)
- 10.11.2018 Крылья Советов 1:2 Ахмат ПЛ
- 05.11.2018 Уфа 1:2 Крылья Советов ПЛ
- 01.11.2018 Крылья Советов 1:2 Краснодар К
- 29.10.2018 Крылья Советов 0:1 Зенит ПЛ
- 20.10.2018 Урал 1:1 Крылья Советов ПЛ
- 06.10.2018 Крылья Советов 1:0 Динамо Москва ПЛ
- 01.10.2018 Рубин 2:1 Крылья Советов ПЛ
- 27.09.2018 Тамбов 1:2 Крылья Советов К
- 24.09.2018 Крылья Советов 0:3 Краснодар ПЛ
- 15.09.2018 Арсенал Тула 4:0 Крылья Советов ПЛ
- 01.09.2018 Крылья Советов 1:0 Анжи ПЛ
- 27.08.2018 Енисей 1:0 Крылья Советов ПЛ
- 19.08.2018 Крылья Советов 0:1 Локомотив Москва ПЛ
- 11.08.2018 Ростов 0:1 Крылья Советов ПЛ
- 05.08.2018 Крылья Советов 0:3 Оренбург ПЛ
- 31.07.2018 Крылья Советов 0:0 ЦСКА Москва ПЛ
- 19.07.2018 Эрцгебирге Ауэ 5:1 Крылья Советов ТМК
- 19.07.2018 Хайденхайм 0:0 Крылья Советов ТМК
- 10.07.2018 Крылья Советов 1:2 Спарта Прага ТМК
- 08.07.2018 Рапид Вена 1:0 Крылья Советов ТМК
Последние игры между собой
Спартак Москва: победы: 9, ничьи: 5, поражения: 3
Крылья Советов: победы: 3, ничьи: 5, поражения: 9
- 04.04.2018 Крылья Советов 1:3 Спартак Москва Кубок
- 01.12.2016 Крылья Советов 4:0 Спартак Москва Премьер-лига
- 08.08.2016 Спартак Москва 1:0 Крылья Советов Премьер-лига
- 04.12.2015 Спартак Москва 1:0 Крылья Советов Премьер-лига
- 09.08.2015 Крылья Советов 0:2 Спартак Москва Премьер-лига
- 11.04.2014 Спартак Москва 1:0 Крылья Советов Премьер-лига
- 16.07.2013 Крылья Советов 1:2 Спартак Москва Премьер-лига
- 10.05.2013 Спартак Москва 1:1 Крылья Советов Премьер-лига
- 03.11.2012 Крылья Советов 0:5 Спартак Москва Премьер-лига
- 18.09.2011 Спартак Москва 3:0 Крылья Советов Премьер-лига
- 15.05.2011 Крылья Советов 0:1 Спартак Москва Премьер-лига
- 14.11.2010 Спартак Москва 0:0 Крылья Советов Премьер-лига
- 25.07.2010 Крылья Советов 0:0 Спартак Москва Премьер-лига
- 07.11.2009 Крылья Советов 2:1 Спартак Москва Премьер-лига
- 19.07.2009 Спартак Москва 1:1 Крылья Советов Премьер-лига
- 05.10.2008 Спартак Москва 0:1 Крылья Советов Премьер-лига
- 11.05.2008 Крылья Советов 1:1 Спартак Москва Премьер-лига
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Зенит
|Заявка
|14
|10
|1
|3
|22 - 11
|31
|2.
|Краснодар
|Заявка
|14
|8
|2
|4
|25 - 12
|26
|3.
|Локомотив Москва
|Заявка
|14
|7
|4
|3
|19 - 12
|25
|4.
|ЦСКА Москва
|Заявка
|14
|6
|5
|3
|19 - 7
|23
|5.
|Ростов
|Заявка
|14
|6
|5
|3
|14 - 8
|23
|6.
|Рубин
|Заявка
|14
|4
|8
|2
|13 - 11
|20
|7.
|Оренбург
|Заявка
|14
|5
|4
|5
|15 - 13
|19
|8.
|Спартак Москва
|Заявка
|14
|5
|4
|5
|14 - 15
|19
|9.
|Ахмат
|Заявка
|14
|5
|4
|5
|12 - 14
|19
|10.
|Урал
|Заявка
|14
|5
|4
|5
|16 - 21
|19
|11.
|Арсенал Тула
|Заявка
|14
|4
|5
|5
|19 - 18
|17
|12.
|Динамо Москва
|Заявка
|14
|3
|7
|4
|10 - 10
|16
|13.
|Крылья Советов
|Заявка
|14
|4
|2
|8
|8 - 19
|14
|14.
|Уфа
|Заявка
|14
|3
|5
|6
|11 - 16
|14
|15.
|Анжи
|Заявка
|14
|4
|1
|9
|8 - 21
|13
|16.
|Енисей
|Заявка
|14
|1
|3
|10
|7 - 24
|6
-
Текстовая онлайн трансляция матча Спартак Москва - Крылья СоветовДо начала игры, которая состоится 25.11.2018, осталось 2 дня 12 часов 33 минуты.
Новости матча
Сделайте свой прогноз
Прогнозы на матч Спартак Москва - Крылья Советов
Спартак Москва
88.2% (75)
Ничья:
7.1% (6)
Крылья Советов
4.7% (4)
Вы не участвовали в прогнозе
2:1 Спартак Москва:
32.9% (28)
2:0 Спартак Москва:
30.6% (26)
1:0 Спартак Москва:
20% (17)
1:1 Ничья:
3.5% (3)
3:1 Спартак Москва:
2.4% (2)
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
Загрузка...
Топ лиги
Новости футбола
Только зарегистрированные пользователи могут добавлять комментарии.
Вход | Регистрация