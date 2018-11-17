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Стадион:
Спартак Москва
 
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Крылья Советов
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Текстовая онлайн трансляция матча Спартак Москва - Крылья Советов

До начала игры, которая состоится 25.11.2018, осталось 2 дня 12 часов 33 минуты.
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Прогнозы на матч Спартак Москва - Крылья Советов
Спартак Москва
88.2% (75)
Ничья:
7.1% (6)
Крылья Советов
4.7% (4)

Вы не участвовали в прогнозе

Спартак Москва:
32.9% (28)
Спартак Москва:
30.6% (26)
Спартак Москва:
20% (17)
Ничья:
3.5% (3)
Спартак Москва:
2.4% (2)
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