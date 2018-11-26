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Стадион: Ceres Park
0:1
4' ГолХанссон Халлюр
11' Желтая карточкаKasper Junker
12' Желтая карточкаДелач Матей
|
4'
0:1
11'
12'
Состав команд
29
Блуме
Брор
17
Гира
Адама
11
Сана
Тобиас
14
Jens
Stage
11
Peter
Nymann
Орхус 4-4-2
- Основной состав
- 31 Kasper T. Kristensen Вратарь
- 2 Миканович Дино Защитник
- 23 Канструп Пьер Защитник
- 18 Йулсгор Йеспер Защитник
- 16 Нильсен Каспер Защитник
- 10 Спельманн Мартин Полузащитник
- 29 Блуме Брор Полузащитник
- 17 Гира Адама Полузащитник
- 7 Анкерсен Якоб Полузащитник
- 11 Сана Тобиас Нападающий
- 14 Jens Stage Нападающий
- Запасные игроки
- 8 Амини Мустафа Полузащитник
- 24 Туту Юссеф Полузащитник
- 19 Mustapha Bundu Нападающий
- 9 Ryan Mmaee Нападающий
- 44 Magnus Kaastrup
- 33 Daniel Thoegersen
- 50 Daniel Gadegaard Andersen
- Главный тренер: Нильсен Давид
- Травмы и дисквалификации
- Бакман Никлас Травмирован
- Andre Riel Травмирован
- Nimo Gribenco Травмирован
- Мисак Роман Травмирован
- Уалли Оскар Дисквалифицирован
Хорсенс 4-4-2
- Основной состав
- 1 Делач Матей Вратарь
- 12 Rune Frantsen Защитник
- 7 Matti Lund Nielsen II Защитник
- 20 Квист Миккель Защитник
- 5 Ламб Микаэл Защитник
- 11 Peter Nymann Полузащитник
- 8 Bjarke Jacobsen Полузащитник
- 17 Ханссон Халлюр Полузащитник
- 21 Борринг Йонас Полузащитник
- 9 Oliver Drost Нападающий
- 22 Kasper Junker Нападающий
- Запасные игроки
- 30 Kevin Ray Mendoza Hansen Вратарь
- 13 Томас Кортегаард Защитник
- 4 Soeren Reese Защитник
- 6 Нильсен Сиверт Полузащитник
- 10 Lasse Kryger Нападающий
- 2 Sammy Skytte Нападающий
- 19 Tobias Arndal
- Главный тренер: Бо Энриксен
- Травмы и дисквалификации
- Наттестад Рагнар Дисквалифицирован
Предыдущие игры
Орхус (последние 20 матчей: +5 =10 -5)
- 09.11.2018 Брондбю 2:0 Орхус СД
- 04.11.2018 Орхус 0:2 Раннерс СД
- 31.10.2018 Нествед 2:1 Орхус К
- 28.10.2018 Копенгаген 4:2 Орхус СД
- 21.10.2018 Орхус 2:2 Ольборг СД
- 06.10.2018 Оденсе 2:2 Орхус СД
- 30.09.2018 Эсбьерг 0:0 Орхус СД
- 26.09.2018 Орхус Фремад 1:5 Орхус К
- 23.09.2018 Орхус 3:2 Брондбю СД
- 16.09.2018 Хорсенс 3:2 Орхус СД
- 05.09.2018 Сюдвест 0:2 Орхус К
- 02.09.2018 Орхус 1:1 Вендсиссель СД
- 24.08.2018 Хобро 0:2 Орхус СД
- 19.08.2018 Орхус 1:1 Копенгаген СД
- 12.08.2018 Раннерс 0:0 Орхус СД
- 03.08.2018 Орхус 1:0 Сённерйюск СД
- 30.07.2018 Вайле 1:1 Орхус СД
- 22.07.2018 Орхус 1:1 Нордшелланн СД
- 14.07.2018 Митьюлланд 0:0 Орхус СД
- 30.06.2018 Юргорден 2:2 Орхус ТМК
Хорсенс (последние 20 матчей: +6 =6 -8)
- 10.11.2018 Хорсенс 1:1 Сённерйюск СД
- 05.11.2018 Вайле 3:1 Хорсенс СД
- 31.10.2018 Ольборг 1:0 Хорсенс К
- 27.10.2018 Хорсенс 3:3 Нордшелланн СД
- 21.10.2018 Вендсиссель 0:1 Хорсенс СД
- 07.10.2018 Хорсенс 1:2 Эсбьерг СД
- 03.10.2018 Мидделфарт 0:3 Хорсенс К
- 30.09.2018 Брондбю 1:2 Хорсенс СД
- 24.09.2018 Оденсе 4:0 Хорсенс СД
- 16.09.2018 Хорсенс 3:2 Орхус СД
- 31.08.2018 Хорсенс 0:0 Вайле СД
- 26.08.2018 Нордшелланн 0:1 Хорсенс СД
- 20.08.2018 Хорсенс 0:0 Ольборг СД
- 12.08.2018 Митьюлланд 3:0 Хорсенс СД
- 05.08.2018 Хорсенс 2:2 Хобро СД
- 27.07.2018 Сённерйюск 2:0 Хорсенс СД
- 22.07.2018 Хорсенс 1:1 Раннерс СД
- 16.07.2018 Копенгаген 1:2 Хорсенс СД
- 08.07.2018 Эсбьерг 2:0 Хорсенс ТМК
- 03.07.2018 Хорсенс 1:4 Вендсиссель ТМК
Последние игры между собой
Орхус: победы: 6, ничьи: 6, поражения: 8
Хорсенс: победы: 8, ничьи: 6, поражения: 6
- 16.09.2018 Хорсенс 3:2 Орхус Суперлига Дании
- 27.02.2018 Хорсенс 1:1 Орхус Суперлига Дании
- 14.07.2017 Орхус 1:2 Хорсенс Суперлига Дании
- 15.03.2017 Хорсенс 1:3 Орхус Кубок
- 25.11.2016 Хорсенс 1:5 Орхус Суперлига Дании
- 14.10.2016 Орхус 1:1 Хорсенс Суперлига Дании
- 12.04.2015 Хорсенс 1:1 Орхус Первый дивизион
- 12.04.2015 Хорсенс 1:1 Орхус Первый дивизион
- 23.10.2014 Орхус 1:2 Хорсенс Первый дивизион
- 28.09.2014 Хорсенс 1:2 Орхус Первый дивизион
- 20.04.2013 Орхус 0:0 Хорсенс Суперлига Дании
- 09.11.2012 Хорсенс 2:0 Орхус Суперлига Дании
- 27.08.2012 Хорсенс 1:4 Орхус Суперлига Дании
- 20.05.2012 Хорсенс 3:1 Орхус Суперлига Дании
- 29.08.2011 Хорсенс 0:3 Орхус САС Лигаен
- 29.06.2011 Орхус 1:2 Хорсенс Товарищеские матчи. Сборные
- 02.02.2011 Хорсенс 1:0 Орхус Товарищеские матчи. Сборные
- 01.07.2009 Орхус 0:0 Хорсенс Товарищеские матчи. Сборные
- 09.04.2009 Орхус 1:0 Хорсенс САС Лигаен
- 21.02.2009 Хорсенс 1:0 Орхус Товарищеские матчи. Сборные
Орхус
Хорсенс
-
0 Голы 1
-
2 Удары по воротам 1
-
1 Удары в створ 0
-
0 Угловые 0
-
0 Офсайды 1
-
3 Нарушения правил 2
-
0 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
0 Владение мячом, % 0
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Копенгаген
|17
|12
|2
|3
|37 - 17
|38
|2.
|Митьюлланд
|17
|10
|5
|2
|42 - 17
|35
|3.
|Эсбьерг
|17
|7
|5
|5
|22 - 19
|26
|4.
|Брондбю
|17
|7
|3
|7
|27 - 24
|24
|5.
|Оденсе
|17
|6
|6
|5
|23 - 18
|24
|6.
|Хорсенс
|1:0
|17
|6
|6
|5
|19 - 25
|24
|7.
|Ольборг
|17
|5
|7
|5
|19 - 19
|22
|8.
|Раннерс
|17
|5
|7
|5
|19 - 24
|22
|9.
|Сённерйюск
|17
|5
|6
|6
|22 - 22
|21
|10.
|Нордшелланн
|17
|4
|6
|7
|25 - 25
|18
|11.
|Орхус
|0:1
|17
|3
|9
|5
|18 - 22
|18
|12.
|Вендсиссель
|17
|4
|4
|9
|17 - 27
|16
|13.
|Вайле
|17
|3
|7
|7
|15 - 27
|16
|14.
|Хобро
|17
|4
|3
|10
|16 - 35
|15
Первый тайм
19'
Ламб Микаэл из команды Хорсенс сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
18'
Борринг Йонас из команды Хорсенс в офсайде
18'
Делач Матей из команды Хорсенс сделал отличный сейв!
18'
Анкерсен Якоб имел все шансы забить, но Делач Матей сделал отличный сейв!
18'
Jens Stage из команды Орхус сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
18'
Орхус вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
17'
Rune Frantsen выносит мяч и сбавляет давление на ворота
17'
Нильсен Каспер из команды Орхус отправил кросс в штрафную...
16'
Судья сигнализирует, что Петер Нюманн из команды Хорсенс поставил подножку. Пострадал Сана Тобиас
16'
Хорсенс вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
16'
Jens Stage выносит мяч и сбавляет давление на ворота
16'
Ламб Микаэл навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
15'
Судья сигнализирует, что Гира Адама из команды Орхус поставил подножку. Пострадал Kasper Junker
15'
Делач Матей выносит мяч и сбавляет давление на ворота
14'
Удар от ворот произведет Орхус
14'
Опасность предотвращена - Миканович Дино из команды Орхус вступил в отбор удачно
14'
Kasper Junker из команды Хорсенс сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
13'
Удар от ворот произведет Хорсенс
12'
Рефери не любит споров - именно за это Делач Матей сейчас получил желтую
12'
ШТАНГА! Так было близко к голу - Спельманн Мартин нанес удар в каркас ворот!
12'
Голкипер мог бы сыграть и получше
12'
Игрок из команды Орхус вбрасывает мяч с левой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
12'
После штрафного удара,который нанес Сана Тобиас мяч отбивается вратарем и возвращается в игру
11'
Матч возобновлен
11'
Судья подбегает и показывает Kasper Junker из команды Хорсенс отложенную желтую карточку за фол.
11'
Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.
11'
Судья сигнализирует, что Матиас Нильсен из команды Хорсенс поставил подножку. Пострадал Анкерсен Якоб
11'
Отличные скиллы показывает Анкерсен Якоб, обводя своих соперников
10'
Орхус контролирует мяч.
10'
Борринг Йонас из команды Хорсенс делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
10'
Спельманн Мартин из команды Орхус делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
9'
Гира Адама из команды Орхус делает пас партнеру.
9'
Орхус начинает контратаку
9'
Kasper Junker из команды Хорсенс сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
8'
Хорсенс вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
8'
Bjarke Jacobsen выносит мяч и сбавляет давление на ворота
8'
Миканович Дино из команды Орхус отправил кросс в штрафную...
8'
Орхус вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
7'
Судья сигнализирует, что Гира Адама из команды Орхус поставил подножку. Пострадал Матиас Нильсен
7'
Орхус вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
6'
Хорсенс вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
6'
Орхус вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
4'
Kasper Junker сделал результативную передачу.
4'
Г О О О О Л - Ханссон Халлюр изменил счет на табло!
4'
Kasper Junker из команды Хорсенс делает пас партнеру.
4'
Борринг Йонас из команды Хорсенс забрасывает мяч в штрафную.
4'
Хорсенс начинает контратаку
4'
Йулсгор Йеспер из команды Орхус делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
4'
Орхус контролирует мяч.
3'
Орхус вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
3'
Орхус вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
3'
Канструп Пьер выносит мяч и сбавляет давление на ворота
3'
Квист Миккель делает длинную передачу вперед
2'
Jens Stage делает подножку сопернику.
2'
Kasper T. Kristensen выносит мяч и сбавляет давление на ворота
1'
Петер Нюманн из команды Хорсенс в офсайде
1'
Хорсенс контролирует мяч.
1'
Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
1'
Сегодня очень холодно для футбола.
1'
Хорсенс начинает с центра поля
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Ceres Park. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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