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  5. Суперлига Дании
Стадион:
Орхус
0:1
Первый тайм: 19'
Хорсенс
0'
0:1
4' Гол
Ханссон Халлюр
11' Желтая карточка
Kasper Junker
12' Желтая карточка
Делач Матей
19'
Первый тайм
19'
Ламб Микаэл из команды Хорсенс сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
Офсайд
18'
Борринг Йонас из команды Хорсенс в офсайде
18'
Делач Матей из команды Хорсенс сделал отличный сейв!
18'
Анкерсен Якоб имел все шансы забить, но Делач Матей сделал отличный сейв!
18'
Jens Stage из команды Орхус сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
18'
Орхус вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
17'
Rune Frantsen выносит мяч и сбавляет давление на ворота
17'
Нильсен Каспер из команды Орхус отправил кросс в штрафную...
Фол, нарушение
16'
Судья сигнализирует, что Петер Нюманн из команды Хорсенс поставил подножку. Пострадал Сана Тобиас
16'
Хорсенс вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
16'
Jens Stage выносит мяч и сбавляет давление на ворота
16'
Ламб Микаэл навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
15'
Судья сигнализирует, что Гира Адама из команды Орхус поставил подножку. Пострадал Kasper Junker
15'
Делач Матей выносит мяч и сбавляет давление на ворота
14'
Удар от ворот произведет Орхус
14'
Опасность предотвращена - Миканович Дино из команды Орхус вступил в отбор удачно
14'
Kasper Junker из команды Хорсенс сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
13'
Удар от ворот произведет Хорсенс
Желтая карточка
12'
Рефери не любит споров - именно за это Делач Матей сейчас получил желтую
12'
ШТАНГА! Так было близко к голу - Спельманн Мартин нанес удар в каркас ворот!
12'
Голкипер мог бы сыграть и получше
12'
Игрок из команды Орхус вбрасывает мяч с левой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
12'
После штрафного удара,который нанес Сана Тобиас мяч отбивается вратарем и возвращается в игру
11'
Матч возобновлен
Желтая карточка
11'
Судья подбегает и показывает Kasper Junker из команды Хорсенс отложенную желтую карточку за фол.
11'
Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.
Фол, нарушение
11'
Судья сигнализирует, что Матиас Нильсен из команды Хорсенс поставил подножку. Пострадал Анкерсен Якоб
11'
Отличные скиллы показывает Анкерсен Якоб, обводя своих соперников
10'
Орхус контролирует мяч.
10'
Борринг Йонас из команды Хорсенс делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
10'
Спельманн Мартин из команды Орхус делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
9'
Гира Адама из команды Орхус делает пас партнеру.
9'
Орхус начинает контратаку
9'
Kasper Junker из команды Хорсенс сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
8'
Хорсенс вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
8'
Bjarke Jacobsen выносит мяч и сбавляет давление на ворота
8'
Миканович Дино из команды Орхус отправил кросс в штрафную...
8'
Орхус вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
Фол, нарушение
7'
Судья сигнализирует, что Гира Адама из команды Орхус поставил подножку. Пострадал Матиас Нильсен
7'
Орхус вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
6'
Хорсенс вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
6'
Орхус вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
4'
Kasper Junker сделал результативную передачу.
Описание гола
4'
Г О О О О Л - Ханссон Халлюр изменил счет на табло!
4'
Kasper Junker из команды Хорсенс делает пас партнеру.
4'
Борринг Йонас из команды Хорсенс забрасывает мяч в штрафную.
4'
Хорсенс начинает контратаку
4'
Йулсгор Йеспер из команды Орхус делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
4'
Орхус контролирует мяч.
3'
Орхус вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
3'
Орхус вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
3'
Канструп Пьер выносит мяч и сбавляет давление на ворота
3'
Квист Миккель делает длинную передачу вперед
Фол, нарушение
2'
Jens Stage делает подножку сопернику.
2'
Kasper T. Kristensen выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Офсайд
1'
Петер Нюманн из команды Хорсенс в офсайде
1'
Хорсенс контролирует мяч.
1'
Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
1'
Сегодня очень холодно для футбола.
1'
Хорсенс начинает с центра поля
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
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Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Ceres Park. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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