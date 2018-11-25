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Стадион:
Вендсиссель
0:1
Второй тайм: 61'
Эсбьерг
0'
16' Желтая карточка
Халсти Маркус
23' Желтая карточка
Jeppe Svenningsen
0:1
54' Гол
Парунашвили Лаша
61'
Второй тайм
60'
Фишер Сандер выносит мяч и сбавляет давление на ворота
60'
Jeppe Hoejbjerg навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
60'
Матч возобновлен
60'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
Фол, нарушение
60'
Безумный фол. Jeppe Svenningsen грубо играет против соперника. Пострадал Лауридсен Йеспер
59'
Morten Brander Knudsen из команды Вендсиссель делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
Фол, нарушение
59'
Судья сигнализирует, что Jacob Lungi Soerensen из команды Эсбьерг поставил подножку. Пострадал Фишер Сандер
58'
Александр Юль Андерсен выносит мяч и сбавляет давление на ворота
58'
Лауридсен Йеспер делает длинную передачу вперед
Фол, нарушение
57'
Торстейнссон Йон из команды Вендсиссель играет слишком грубо. Jacob Lungi Soerensen оказался на газоне.
57'
Вендсиссель вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
56'
Тактическая замена. Гурийе Нинос уходит с поля и его заменяет Lucas Jensen
54'
Adrian Petre сделал результативную передачу.
Описание гола
54'
Г О О О О Л - Парунашвили Лаша изменил счет на табло!
54'
Adrian Petre из команды Эсбьерг делает пас партнеру.
54'
Плохо сыграл Фишер Сандер - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
53'
Эсбьерг вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
52'
Вендсиссель вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
52'
Вендсиссель вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
51'
Александр Юль Андерсен выносит мяч и сбавляет давление на ворота
51'
Кауко Йони из команды Эсбьерг отправил кросс в штрафную...
50'
Эсбьерг вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
50'
Эсбьерг вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
49'
Эсбьерг вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
49'
Вендсиссель начинает контратаку
49'
Фишер Сандер выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
49'
Лауридсен Йеспер из команды Эсбьерг подал угловой слева.
48'
Andreas Kaltoft предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
48'
Кристенсен Матиас навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
48'
Emmanuel Ogude наказан за толчок Остин Родольф
47'
Вендсиссель вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
47'
Jeppe Hoejbjerg выносит мяч и сбавляет давление на ворота
46'
Emmanuel Ogude из команды Вендсиссель сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
46'
Торстейнссон Йон из команды Вендсиссель отправил кросс в штрафную...
Второй тайм начался
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
46'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
45'
Контроль мяча: [team1]: 45%, [team2]: 55%.
45'
Вендсиссель вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
45'
Вендсиссель вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
45'
Фишер Сандер выносит мяч и сбавляет давление на ворота
45'
Бринч Йеппе из команды Эсбьерг отправил кросс в штрафную...
45'
Эсбьерг вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
45'
Andreas Kaltoft выносит мяч и сбавляет давление на ворота
44'
После штрафного удара,который нанес Тигадауини Аднане мяч отбивается вратарем и возвращается в игру
Фол, нарушение
44'
Вольгемут Миккель задерживает мяч рукой
43'
Morten Brander Knudsen выносит мяч и сбавляет давление на ворота
43'
Лауридсен Йеспер из команды Эсбьерг отправил кросс в штрафную...
43'
Лауридсен Йеспер из команды Эсбьерг делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
43'
Хорошие навыки показал Тигадауини Аднане из команды Эсбьерг, красиво сыграв в пас с одноклубником.
43'
Jeppe Svenningsen выносит мяч и сбавляет давление на ворота
43'
Остин Родольф из команды Эсбьерг отправил кросс в штрафную...
42'
Вендсиссель вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
42'
Вендсиссель вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
41'
Вендсиссель вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
41'
Brandao из команды Вендсиссель делает навес в штрафную, но голкипер удачно сыграл на выходе.
41'
Гурийе Нинос из команды Вендсиссель делает пас партнеру.
40'
Nicolai Floe взял и забрал мяч на выходе
40'
Лауридсен Йеспер из команды Эсбьерг отправил кросс в штрафную...
40'
Фишер Сандер выносит мяч и сбавляет давление на ворота
40'
Игрок из команды Эсбьерг вбрасывает мяч с левой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
39'
Фишер Сандер выносит мяч и сбавляет давление на ворота
39'
Бринч Йеппе из команды Эсбьерг отправил кросс в штрафную...
39'
Andreas Kaltoft выносит мяч и сбавляет давление на ворота
39'
Лауридсен Йеспер из команды Эсбьерг отправил кросс в штрафную...
39'
Остин Родольф из команды Эсбьерг сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
38'
Игрок из команды Эсбьерг вбрасывает мяч с левой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
38'
Эсбьерг вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
38'
Фишер Сандер выносит мяч и сбавляет давление на ворота
38'
Лауридсен Йеспер из команды Эсбьерг отправил кросс в штрафную...
37'
Эсбьерг вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
37'
Вендсиссель вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
36'
Эсбьерг вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
36'
Jeppe Hoejbjerg взял и забрал мяч на выходе
36'
Остин Родольф выносит мяч и сбавляет давление на ворота
36'
Александр Юль Андерсен из команды Вендсиссель отправил кросс в штрафную...
35'
Остин Родольф выносит мяч и сбавляет давление на ворота
35'
Brandao из команды Вендсиссель отправил кросс в штрафную...
34'
Вендсиссель вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
34'
Удар от ворот произведет Вендсиссель
34'
Александр Юль Андерсен выносит мяч и сбавляет давление на ворота
34'
Лауридсен Йеспер делает длинную передачу вперед
Офсайд
33'
Emmanuel Ogude из команды Вендсиссель в офсайде
33'
Jeppe Svenningsen из команды Вендсиссель сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
33'
Эсбьерг вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
33'
Вендсиссель вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
32'
Вендсиссель вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
31'
Эсбьерг вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
31'
Опасность предотвращена - Остин Родольф из команды Эсбьерг вступил в отбор удачно
31'
Гурийе Нинос из команды Вендсиссель идет с мячом вперед на обострение...
30'
Jacob Lungi Soerensen из команды Эсбьерг делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
30'
Вендсиссель вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
29'
Эсбьерг вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
29'
Jeppe Hoejbjerg взял и забрал мяч на выходе
Угловой
29'
Торстейнссон Йон из команды Вендсиссель подал угловой справа.
28'
Лауридсен Йеспер предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
28'
Александр Юль Андерсен из команды Вендсиссель делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
28'
Отличные скиллы показывает Александр Юль Андерсен, обводя своих соперников
28'
Кауко Йони выносит мяч и сбавляет давление на ворота
28'
Brandao из команды Вендсиссель отправил кросс в штрафную...
28'
Nicolai Floe взял и забрал мяч на выходе
28'
Лауридсен Йеспер из команды Эсбьерг отправил кросс в штрафную...
Фол, нарушение
26'
Судья сигнализирует, что Лауридсен Йеспер из команды Эсбьерг поставил подножку. Пострадал Morten Brander Knudsen
26'
Кауко Йони из команды Эсбьерг сыграл в стеночку, но мяч перехватили. Jacob Lungi Soerensen мяча так и не получил
26'
Вендсиссель вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
25'
Эсбьерг вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
Офсайд
24'
Adrian Petre из команды Эсбьерг в офсайде
Описание гола
24'
ОТМЕНЕННЫЙ ГОЛ! Adrian Petre рано отмечает, но гол будет отменен!
23'
Лауридсен Йеспер навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
23'
Контроль мяча: [team1]: 51%, [team2]: 49%.
23'
Матч возобновлен
Желтая карточка
23'
Jeppe Svenningsen получил желтую карточку от судьи
23'
Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.
Фол, нарушение
23'
Безумный фол. Jeppe Svenningsen грубо играет против соперника. Пострадал Лауридсен Йеспер
22'
Вендсиссель вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
21'
Кристенсен Матиас из команды Эсбьерг делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
21'
Опасность предотвращена - Andreas Kaltoft из команды Вендсиссель вступил в отбор удачно
21'
Отличные скиллы показывает Бринч Йеппе, обводя своих соперников
21'
Матч немного испортила грубая игра с обеих сторон
20'
Эсбьерг вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
20'
Вендсиссель вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
20'
Эсбьерг вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
19'
Вендсиссель вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
Фол, нарушение
19'
Jeppe Svenningsen наказан за толчок Остин Родольф
18'
Александр Юль Андерсен из команды Вендсиссель нанес удар головой, но мяч был заблокирован.
Угловой
18'
Торстейнссон Йон из команды Вендсиссель подал угловой справа.
18'
Кауко Йони предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
18'
Вольгемут Миккель из команды Вендсиссель отправил кросс в штрафную...
18'
Вендсиссель вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
17'
Вендсиссель вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
17'
Эсбьерг контролирует мяч.
17'
Вендсиссель вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
16'
Александр Юль Андерсен выносит мяч и сбавляет давление на ворота
16'
Кристенсен Матиас навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
16'
Матч возобновлен
Желтая карточка
16'
Халсти Маркус получает желтую карточку за неспортивное поведение
16'
Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.
Фол, нарушение
16'
Гурийе Нинос из команды Вендсиссель играет слишком грубо. Тигадауини Аднане оказался на газоне.
Фол, нарушение
15'
Судья сигнализирует, что Торстейнссон Йон из команды Вендсиссель поставил подножку. Пострадал Бринч Йеппе
14'
Эсбьерг вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
Фол, нарушение
14'
Emmanuel Ogude наказан за толчок Лауридсен Йеспер
Угловой
14'
Гурийе Нинос из команды Вендсиссель подал угловой слева.
13'
Халсти Маркус предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
Угловой
13'
Торстейнссон Йон из команды Вендсиссель подал угловой справа.
13'
Матч возобновлен
13'
Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.
13'
Вратарь парирует удар, который нанес Гурийе Нинос, и мяч снова в игре
12'
После штрафного удара,который нанес Торстейнссон Йон мяч отбивается вратарем и возвращается в игру
Фол, нарушение
11'
Судья сигнализирует, что Jacob Lungi Soerensen из команды Эсбьерг поставил подножку. Пострадал Гурийе Нинос
11'
Вендсиссель вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
10'
Вендсиссель вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
10'
Идеальный солнечный день для футбола
9'
Вендсиссель вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
Фол, нарушение
9'
Судья сигнализирует, что Тигадауини Аднане из команды Эсбьерг поставил подножку. Пострадал Jeppe Svenningsen
8'
Nicolai Floe взял и забрал мяч на выходе
8'
Кристенсен Матиас из команды Эсбьерг отправил кросс в штрафную...
8'
Александр Юль Андерсен нанес удар головой, но Jeppe Hoejbjerg спокойно отбил мяч.
8'
Andreas Kaltoft из команды Вендсиссель отправил кросс в штрафную...
7'
Brandao нанес удар, но тот был заблокирован.
7'
Гурийе Нинос из команды Вендсиссель делает передачу одноклубнику.
7'
Торстейнссон Йон из команды Вендсиссель отправил кросс в штрафную...
7'
Jacob Lungi Soerensen выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
7'
Торстейнссон Йон из команды Вендсиссель подал угловой справа.
7'
Халсти Маркус предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
6'
Вендсиссель вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
6'
Эсбьерг вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
6'
Вендсиссель вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
5'
Jeppe Hoejbjerg из команды Эсбьерг пробил со штрафного, но очень мимо цели.
Фол, нарушение
5'
Emmanuel Ogude наказан за толчок Халсти Маркус
5'
Nicolai Floe взял и забрал мяч на выходе
5'
Jacob Lungi Soerensen из команды Эсбьерг отправил кросс в штрафную...
4'
Эсбьерг вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
Офсайд
4'
Кристенсен Матиас из команды Эсбьерг в офсайде
4'
Халсти Маркус из команды Эсбьерг делает передачу одноклубнику.
4'
Andreas Kaltoft выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
4'
Лауридсен Йеспер из команды Эсбьерг подал угловой справа.
3'
Опасность предотвращена - Brandao из команды Вендсиссель вступил в отбор удачно
3'
Кристенсен Матиас из команды Эсбьерг сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
Офсайд
2'
Тигадауини Аднане из команды Эсбьерг в офсайде
2'
Лауридсен Йеспер делает длинную передачу вперед
2'
Эсбьерг контролирует мяч.
1'
Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
1'
Сегодня прохладно для игры в футбол.
1'
Эсбьерг начинает с центра поля
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Nord Energi Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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