Стадион: Nord Energi Arena
0:1
Второй тайм: 61'
16' Желтая карточкаХалсти Маркус
23' Желтая карточкаJeppe Svenningsen
0:1
54' ГолПарунашвили Лаша
Второй тайм
60'
60'
Jeppe Hoejbjerg навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
60'
Матч возобновлен
60'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
60'
Безумный фол. Jeppe Svenningsen грубо играет против соперника. Пострадал Лауридсен Йеспер
59'
Morten Brander Knudsen из команды Вендсиссель делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
59'
Судья сигнализирует, что Jacob Lungi Soerensen из команды Эсбьерг поставил подножку. Пострадал Фишер Сандер
58'
58'
57'
Торстейнссон Йон из команды Вендсиссель играет слишком грубо. Jacob Lungi Soerensen оказался на газоне.
57'
56'
Тактическая замена. Гурийе Нинос уходит с поля и его заменяет Lucas Jensen
54'
Adrian Petre сделал результативную передачу.
54'
Г О О О О Л - Парунашвили Лаша изменил счет на табло!
54'
Adrian Petre из команды Эсбьерг делает пас партнеру.
54'
Плохо сыграл Фишер Сандер - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
53'
52'
52'
51'
51'
Кауко Йони из команды Эсбьерг отправил кросс в штрафную...
50'
50'
49'
49'
Вендсиссель начинает контратаку
49'
49'
Лауридсен Йеспер из команды Эсбьерг подал угловой слева.
48'
Andreas Kaltoft предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
48'
Кристенсен Матиас навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
48'
Emmanuel Ogude наказан за толчок Остин Родольф
47'
47'
Jeppe Hoejbjerg выносит мяч и сбавляет давление на ворота
46'
Emmanuel Ogude из команды Вендсиссель сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
46'
Торстейнссон Йон из команды Вендсиссель отправил кросс в штрафную...
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
46'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
45'
Контроль мяча: [team1]: 45%, [team2]: 55%.
45'
45'
45'
45'
Бринч Йеппе из команды Эсбьерг отправил кросс в штрафную...
45'
Эсбьерг вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
45'
44'
После штрафного удара,который нанес Тигадауини Аднане мяч отбивается вратарем и возвращается в игру
44'
Вольгемут Миккель задерживает мяч рукой
43'
Morten Brander Knudsen выносит мяч и сбавляет давление на ворота
43'
43'
Лауридсен Йеспер из команды Эсбьерг делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
43'
Хорошие навыки показал Тигадауини Аднане из команды Эсбьерг, красиво сыграв в пас с одноклубником.
43'
Jeppe Svenningsen выносит мяч и сбавляет давление на ворота
43'
Остин Родольф из команды Эсбьерг отправил кросс в штрафную...
42'
42'
41'
41'
Brandao из команды Вендсиссель делает навес в штрафную, но голкипер удачно сыграл на выходе.
41'
Гурийе Нинос из команды Вендсиссель делает пас партнеру.
40'
40'
40'
40'
Игрок из команды Эсбьерг вбрасывает мяч с левой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
39'
39'
Бринч Йеппе из команды Эсбьерг отправил кросс в штрафную...
39'
39'
39'
Остин Родольф из команды Эсбьерг сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
38'
Игрок из команды Эсбьерг вбрасывает мяч с левой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
38'
38'
38'
37'
37'
36'
36'
Jeppe Hoejbjerg взял и забрал мяч на выходе
36'
Остин Родольф выносит мяч и сбавляет давление на ворота
36'
Александр Юль Андерсен из команды Вендсиссель отправил кросс в штрафную...
35'
Остин Родольф выносит мяч и сбавляет давление на ворота
35'
Brandao из команды Вендсиссель отправил кросс в штрафную...
34'
34'
Удар от ворот произведет Вендсиссель
34'
34'
33'
Emmanuel Ogude из команды Вендсиссель в офсайде
33'
Jeppe Svenningsen из команды Вендсиссель сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
33'
33'
32'
31'
Эсбьерг вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
31'
Опасность предотвращена - Остин Родольф из команды Эсбьерг вступил в отбор удачно
31'
Гурийе Нинос из команды Вендсиссель идет с мячом вперед на обострение...
30'
Jacob Lungi Soerensen из команды Эсбьерг делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
30'
29'
29'
Jeppe Hoejbjerg взял и забрал мяч на выходе
29'
28'
Лауридсен Йеспер предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
28'
Александр Юль Андерсен из команды Вендсиссель делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
28'
Отличные скиллы показывает Александр Юль Андерсен, обводя своих соперников
28'
Кауко Йони выносит мяч и сбавляет давление на ворота
28'
Brandao из команды Вендсиссель отправил кросс в штрафную...
28'
28'
26'
Судья сигнализирует, что Лауридсен Йеспер из команды Эсбьерг поставил подножку. Пострадал Morten Brander Knudsen
26'
Кауко Йони из команды Эсбьерг сыграл в стеночку, но мяч перехватили. Jacob Lungi Soerensen мяча так и не получил
26'
25'
24'
Adrian Petre из команды Эсбьерг в офсайде
24'
ОТМЕНЕННЫЙ ГОЛ! Adrian Petre рано отмечает, но гол будет отменен!
23'
Лауридсен Йеспер навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
23'
Контроль мяча: [team1]: 51%, [team2]: 49%.
23'
Матч возобновлен
23'
Jeppe Svenningsen получил желтую карточку от судьи
23'
Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.
23'
Безумный фол. Jeppe Svenningsen грубо играет против соперника. Пострадал Лауридсен Йеспер
22'
21'
Кристенсен Матиас из команды Эсбьерг делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
21'
Опасность предотвращена - Andreas Kaltoft из команды Вендсиссель вступил в отбор удачно
21'
Отличные скиллы показывает Бринч Йеппе, обводя своих соперников
21'
Матч немного испортила грубая игра с обеих сторон
20'
20'
20'
19'
19'
Jeppe Svenningsen наказан за толчок Остин Родольф
18'
Александр Юль Андерсен из команды Вендсиссель нанес удар головой, но мяч был заблокирован.
18'
18'
Кауко Йони предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
18'
Вольгемут Миккель из команды Вендсиссель отправил кросс в штрафную...
18'
17'
17'
Эсбьерг контролирует мяч.
17'
16'
16'
Кристенсен Матиас навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
16'
Матч возобновлен
16'
Халсти Маркус получает желтую карточку за неспортивное поведение
16'
Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.
16'
Гурийе Нинос из команды Вендсиссель играет слишком грубо. Тигадауини Аднане оказался на газоне.
15'
Судья сигнализирует, что Торстейнссон Йон из команды Вендсиссель поставил подножку. Пострадал Бринч Йеппе
14'
14'
Emmanuel Ogude наказан за толчок Лауридсен Йеспер
14'
Гурийе Нинос из команды Вендсиссель подал угловой слева.
13'
Халсти Маркус предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
13'
13'
Матч возобновлен
13'
Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.
13'
Вратарь парирует удар, который нанес Гурийе Нинос, и мяч снова в игре
12'
После штрафного удара,который нанес Торстейнссон Йон мяч отбивается вратарем и возвращается в игру
11'
Судья сигнализирует, что Jacob Lungi Soerensen из команды Эсбьерг поставил подножку. Пострадал Гурийе Нинос
11'
10'
10'
Идеальный солнечный день для футбола
9'
9'
Судья сигнализирует, что Тигадауини Аднане из команды Эсбьерг поставил подножку. Пострадал Jeppe Svenningsen
8'
8'
Кристенсен Матиас из команды Эсбьерг отправил кросс в штрафную...
8'
Александр Юль Андерсен нанес удар головой, но Jeppe Hoejbjerg спокойно отбил мяч.
8'
Andreas Kaltoft из команды Вендсиссель отправил кросс в штрафную...
7'
Brandao нанес удар, но тот был заблокирован.
7'
Гурийе Нинос из команды Вендсиссель делает передачу одноклубнику.
7'
Торстейнссон Йон из команды Вендсиссель отправил кросс в штрафную...
7'
Jacob Lungi Soerensen выносит мяч и сбавляет давление на ворота
7'
7'
Халсти Маркус предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
6'
6'
6'
5'
Jeppe Hoejbjerg из команды Эсбьерг пробил со штрафного, но очень мимо цели.
5'
Emmanuel Ogude наказан за толчок Халсти Маркус
5'
5'
Jacob Lungi Soerensen из команды Эсбьерг отправил кросс в штрафную...
4'
4'
Кристенсен Матиас из команды Эсбьерг в офсайде
4'
Халсти Маркус из команды Эсбьерг делает передачу одноклубнику.
4'
4'
Лауридсен Йеспер из команды Эсбьерг подал угловой справа.
3'
Опасность предотвращена - Brandao из команды Вендсиссель вступил в отбор удачно
3'
Кристенсен Матиас из команды Эсбьерг сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
2'
Тигадауини Аднане из команды Эсбьерг в офсайде
2'
2'
Эсбьерг контролирует мяч.
1'
Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
1'
Сегодня прохладно для игры в футбол.
1'
Эсбьерг начинает с центра поля
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Nord Energi Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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