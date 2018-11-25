Стадион: Сидбанк Парк Зрители: 6235
0:1
Второй тайм: 64'
0:1
7' ГолМукхтар Хани
37' Желтая карточкаКристенсен Лассе
Второй тайм
64'
Брённбю вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
63'
Уре Микаэль из команды Брённбю играет слишком грубо. Зимлинг Ники оказался на газоне.
63'
Вильчек Камиль нанес удар, но тот был заблокирован.
63'
Брённбю начинает контратаку
62'
62'
62'
Ларссон Юхан из команды Брённбю навешивает, но мяч уходит за боковую линию.
61'
Брённбю вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
61'
Поульсен Симон из команды Сённерйюск отправил кросс в штрафную...
60'
60'
60'
Контроль мяча: [team1]: 52%, [team2]: 48%.
59'
59'
58'
Брённбю вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
58'
Мукхтар Хани из команды Брённбю делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
57'
Уре Микаэль из команды Брённбю в офсайде
57'
Удар от ворот произведет Брённбю
56'
Лидер Март из команды Сённерйюск плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
56'
56'
Кайзер Доминик выносит мяч и сбавляет давление на ворота
56'
55'
Судья сигнализирует, что Радошевич Йосип из команды Брённбю поставил подножку. Пострадал Зимлинг Ники
55'
Брённбю начинает контратаку
55'
Якобсен Кристиан II нанес удар, но тот был заблокирован.
55'
Люикс Кес нанес удар, но тот был заблокирован.
54'
Удар от ворот произведет Брённбю
54'
Тактическая замена. Эрцег Анте уходит с поля и его заменяет Уре Микаэль
54'
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53'
Швебе Марвин не дал случится голу! Йонссон Эггерт должен был забивать, но Швебе Марвин сделал отличный сейв
53'
Лидер Март из команды Сённерйюск сделал отличную передачу одноклубнику - это шанс...
53'
Якобсен Кристиан II из команды Сённерйюск сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
53'
Брённбю контролирует мяч.
52'
52'
Брённбю вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
51'
51'
51'
50'
50'
Удар от ворот произведет Брённбю
50'
Педерсен Марк из команды Сённерйюск не смог нормально приложиться к мячу - мимо ворот
49'
Игрок из команды Сённерйюск вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
49'
Alexander Bah нанес удар, но тот был заблокирован.
49'
Лидер Март из команды Сённерйюск сделал отличную передачу в штрафную, прямо партнеру по команде.
49'
49'
Alexander Bah из команды Сённерйюск отправил кросс в штрафную...
48'
Брённбю контролирует мяч.
47'
Рёкер Бенедикт выносит мяч и сбавляет давление на ворота
47'
47'
Араюури Паулус из команды Брённбю играет слишком грубо. Ромер Марсель оказался на газоне.
46'
Брённбю контролирует мяч.
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
46'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
46'
Контроль мяча: [team1]: 53%, [team2]: 47%.
45'
Вильчек Камиль выносит мяч и сбавляет давление на ворота
45'
45'
Рёкер Бенедикт предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
44'
Alexander Bah нанес удар, но тот был заблокирован.
44'
Удар от ворот произведет Брённбю
43'
Шанс! Педерсен Марк из команды Сённерйюск пробил головой, но мимо
43'
43'
Араюури Паулус наказан за толчок Ромер Марсель
42'
Эрцег Анте выносит мяч и сбавляет давление на ворота
42'
Игрок из команды Сённерйюск вбрасывает мяч с левой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
41'
Поульсен Симон из команды Сённерйюск делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
41'
Брённбю вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
40'
Вильчек Камиль нанес удар головой, но Милиц Себастьян спокойно отбил мяч.
40'
40'
Alexander Bah наказан за толчок Кайзер Доминик
40'
39'
Шанс! Ларссон Юхан из команды Брённбю пробил головой, но мимо
39'
Мукхтар Хани из команды Брённбю подал угловой справа.
38'
Зимлинг Ники предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
38'
Мукхтар Хани из команды Брённбю сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
38'
Кайзер Доминик выносит мяч и сбавляет давление на ворота
38'
37'
Кристенсен Лассе получил желтую карточку от судьи
37'
Кристенсен Лассе из команды Брённбю играет слишком грубо. Alexander Bah оказался на газоне.
37'
Вильчек Камиль из команды Брённбю направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче
36'
Брённбю вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
36'
Поульсен Симон выносит мяч и сбавляет давление на ворота
36'
Брённбю вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
35'
Судья сигнализирует, что Радошевич Йосип из команды Брённбю поставил подножку. Пострадал Ромер Марсель
35'
Брённбю вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
35'
Кристенсен Лассе из команды Брённбю делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
35'
Мукхтар Хани из команды Брённбю делает пас партнеру.
34'
Брённбю вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
34'
34'
Швебе Марвин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
34'
Ромер Марсель из команды Сённерйюск подал угловой слева.
33'
Лидер Март нанес удар, но тот был заблокирован.
33'
Эрцег Анте из команды Брённбю в офсайде
32'
32'
32'
Якобсен Кристиан II нанес удар головой, но Швебе Марвин перевел мяч на угловой!
32'
Ромер Марсель из команды Сённерйюск отправил кросс в штрафную...
32'
Кристенсен Лассе выносит мяч и сбавляет давление на ворота
31'
Игрок из команды Сённерйюск вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
31'
Швебе Марвин не дал случится голу! Лидер Март должен был забивать, но Швебе Марвин сделал отличный сейв
31'
ШАНС! Лидер Март вышел один-на-один с голкипером...
30'
Педерсен Марк из команды Сённерйюск опасно и грубо сыграл. Швебе Марвин пострадал.
30'
Игрок из команды Сённерйюск вбрасывает мяч с левой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
30'
Люикс Кес нанес удар, мяч был парирован, но Швебе Марвин не удержал его в руках.
29'
29'
Вильчек Камиль предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
29'
29'
Лидер Март нанес удар издали, а Швебе Марвин отбил его обратно в игру!
28'
Сённерйюск начинает контратаку
28'
Брённбю вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
28'
Хорошую попытку сделал Лидер Март. Удар в створ, но вратарь начеку
27'
Удар от ворот произведет Брённбю
27'
Поульсен Симон из команды Сённерйюск делает неудачный навес.
26'
26'
25'
Вильчек Камиль из команды Брённбю в офсайде
25'
Кайзер Доминик из команды Брённбю направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче
24'
Контроль мяча: [team1]: 43%, [team2]: 57%.
24'
Лидер Март наказан за толчок Рёкер Бенедикт
24'
Брённбю вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
24'
Брённбю вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
23'
Брённбю вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
23'
23'
Кайзер Доминик не смог попасть в створ ударом издали
22'
Зимлинг Ники из команды Сённерйюск вроде бы совершил фол. Но судья говорит, что Мукхтар Хани не пострадал и надо продолжать игру!
22'
22'
Милиц Себастьян взял и забрал мяч на выходе
22'
Кристенсен Лассе из команды Брённбю делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
22'
Брённбю вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
21'
21'
Эрцег Анте из команды Брённбю сделал скидку головой партнеру по команде, но тот не смог ничего сделать.
21'
21'
Педерсен Марк выносит мяч и сбавляет давление на ворота
21'
Мукхтар Хани из команды Брённбю подал угловой справа.
20'
Кристенсен Лассе нанес удар, но тот был заблокирован.
20'
Эрцег Анте из команды Брённбю отправил кросс в штрафную...
19'
Судья сигнализирует, что Ромер Марсель из команды Сённерйюск поставил подножку. Пострадал Мукхтар Хани
19'
Кайзер Доминик из команды Брённбю хорошо прочитал игру и перехватил мяч у соперника.
19'
Поульсен Симон навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
19'
Судья сигнализирует, что Радошевич Йосип из команды Брённбю поставил подножку. Пострадал Ромер Марсель
18'
Сённерйюск контролирует мяч.
18'
Брённбю вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
17'
Брённбю вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
17'
Вильчек Камиль из команды Брённбю делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
17'
17'
16'
Удар от ворот произведет Брённбю
16'
Зимлинг Ники не смог попасть в створ ударом издали
16'
После штрафного удара,который нанес Люикс Кес мяч отбивается вратарем и возвращается в игру
15'
Судья сигнализирует, что Юнг Антони из команды Брённбю поставил подножку. Пострадал Ромер Марсель
15'
Якобсен Кристиан II из команды Сённерйюск делает пас партнеру.
14'
Милиц Себастьян взял и забрал мяч на выходе
14'
Кайзер Доминик из команды Брённбю отправил кросс в штрафную...
14'
Контроль мяча: [team1]: 42%, [team2]: 58%.
14'
Брённбю вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
14'
13'
Сённерйюск вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
13'
Люикс Кес выносит мяч и сбавляет давление на ворота
13'
13'
Брённбю вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
13'
Кристенсен Лассе из команды Брённбю делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
13'
Брённбю вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
12'
Брённбю контролирует мяч.
12'
Юнг Антони выносит мяч и сбавляет давление на ворота
12'
12'
Араюури Паулус выносит мяч и сбавляет давление на ворота
11'
Араюури Паулус выносит мяч и сбавляет давление на ворота
11'
Якобсен Кристиан II из команды Сённерйюск отправил кросс в штрафную...
11'
11'
Сённерйюск контролирует мяч.
10'
Alexander Bah выносит мяч и сбавляет давление на ворота
10'
10'
Брённбю контролирует мяч.
9'
Юнг Антони выносит мяч и сбавляет давление на ворота
9'
Зимлинг Ники из команды Сённерйюск отправил кросс в штрафную...
9'
8'
Эрцег Анте из команды Брённбю в офсайде
7'
Ларссон Юхан сделал результативную передачу.
7'
Г О О О О Л - Мукхтар Хани изменил счет на табло!
7'
Ларссон Юхан из команды Брённбю сделал отличную передачу в штрафную, прямо партнеру по команде.
7'
Кристенсен Лассе из команды Брённбю делает пас партнеру.
6'
Брённбю контролирует мяч.
5'
Брённбю вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
5'
Брённбю вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
5'
Брённбю контролирует мяч.
4'
Судья сигнализирует, что Зимлинг Ники из команды Сённерйюск поставил подножку. Пострадал Кайзер Доминик
4'
Удар от ворот произведет Брённбю
3'
3'
Лидер Март из команды Сённерйюск делает пас партнеру.
3'
Лидер Март из команды Сённерйюск в офсайде
2'
Вильчек Камиль из команды Брённбю делает передачу одноклубнику.
2'
Якобсен Кристиан II из команды Сённерйюск пасует в штрафную, но Швебе Марвин выходит и ловит мяч.
2'
Опасность! Ромер Марсель из команды Сённерйюск отлично забросил мяч за спину защитникам и находит этим пасом одноклубника...
1'
Брённбю вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
1'
Сённерйюск вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
1'
Вильчек Камиль из команды Брённбю сделал скидку головой партнеру по команде, но голкипер сыграл.
1'
Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
1'
Сегодня прохладно для игры в футбол.
1'
Брённбю начинает с центра поля
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Sydbank Park. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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