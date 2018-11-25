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  4. Дания
  5. Суперлига Дании
Стадион: Зрители: 18553
Копенгаген
2:1
Конец матча
Митьюлланд
0'
1:0
34' Пенальти
Сков Роберт
41' Желтая карточка
Анкерсен Петер
74' Желтая карточка
Хенде Марк-Даль
1:1
78' Гол в свои ворота
Грегуш Ян
80' Желтая карточка
Бенгтссон Пьер
2:1
82' Гол
Грегуш Ян
90' Желтая карточка
Поульсен Якоб
90'+8
Второй тайм
Свисток
98'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
98'
Анкерсен Петер из команды Копенгаген отправил кросс в штрафную...
97'
Митьюлланд вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
Травма, повреждение
96'
Н'Дойе Даме возвращается на поле.
96'
Удар от ворот произведет Копенгаген
96'
Матч возобновлен
Травма, повреждение
96'
Ох, нехорошо это выглядит. Н'Дойе Даме получил травму и медбригада забирает его с поля.
Травма, повреждение
94'
Н'Дойе Даме на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
93'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
Фол, нарушение
93'
Сков Роберт наказан за толчок Шольц Александр
Офсайд
92'
Сотириу Пиерос из команды Копенгаген в офсайде
Офсайд
92'
Онуачу Пол из команды Митьюлланд в офсайде
92'
Шольц Александр из команды Митьюлланд отправил кросс в штрафную...
Фол, нарушение
91'
Грегуш Ян наказан за толчок Онуачу Пол
91'
Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)
91'
Митьюлланд вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
90'
Контроль мяча: [team1]: 50%, [team2]: 50%.
Желтая карточка
90'
Судья подбегает и показывает Поульсен Якоб из команды Митьюлланд отложенную желтую карточку за фол.
90'
ШАНС! Mayron George нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
90'
Викхейм Густав из команды Митьюлланд сделал отличную передачу одноклубнику - это шанс...
89'
Сотириу Пиерос из команды Копенгаген делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
89'
Копенгаген начинает контратаку
89'
Копенгаген вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
89'
Тактическая замена. Святченко Эрик уходит с поля и его заменяет Mayron George
Фол, нарушение
88'
Вавро Денис из команды Копенгаген играет слишком грубо. Онуачу Пол оказался на газоне.
87'
Копенгаген вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
87'
Святченко Эрик выносит мяч и сбавляет давление на ворота
87'
Бьеллан Андреас навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
86'
Сегодняшная посещаемость составляет 18553 болельщиков
Фол, нарушение
86'
Святченко Эрик наказан за толчок Н'Дойе Даме
86'
Копенгаген вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
86'
Хансен Йеспер не дал случится голу! Сков Роберт должен был забивать, но Хансен Йеспер сделал отличный сейв
85'
Сотириу Пиерос из команды Копенгаген сделал отличную скидку головой партнеру по команде.
85'
Бенгтссон Пьер из команды Копенгаген отправил кросс в штрафную...
85'
Зека Родригес нанес удар, но тот был заблокирован.
85'
Сотириу Пиерос из команды Копенгаген сделал отличную передачу в штрафную, прямо партнеру по команде.
Офсайд
84'
Викхейм Густав из команды Митьюлланд в офсайде
Фол, нарушение
84'
Судья сигнализирует, что Сков Роберт из команды Копенгаген поставил подножку. Пострадал Шольц Александр
83'
Тактическая замена. Фальк Расмус уходит с поля и его заменяет Квист Вильям
Описание гола
82'
ГОООООЛ - Грегуш Ян из команды Копенгаген забивает из-за штрафной площади
82'
Сков Роберт нанес удар, но тот был заблокирован.
81'
Frank Onyeka из команды Митьюлланд делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
Желтая карточка
80'
Бенгтссон Пьер получил желтую карточку от судьи
Фол, нарушение
80'
Бенгтссон Пьер из команды Копенгаген играет слишком грубо. Онуачу Пол оказался на газоне.
80'
Тактическая замена. Винд Жонас уходит с поля и его заменяет Сотириу Пиерос
Фол, нарушение
79'
Викхейм Густав из команды Митьюлланд играет слишком грубо. Сков Роберт оказался на газоне.
79'
Хенде Марк-Даль из команды Митьюлланд делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
78'
Поульсен Якоб сделал результативную передачу.
Описание гола
78'
Г О О О О Л - Грегуш Ян уже закрыл голову руками от печали. Он забил в свои ворота!
78'
Поульсен Якоб навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
77'
Анкерсен Петер из команды Копенгаген играет слишком грубо. Онуачу Пол оказался на газоне.
77'
Святченко Эрик делает длинную передачу вперед
76'
Митьюлланд вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
76'
Копенгаген вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
75'
Копенгаген вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
75'
Копенгаген вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
74'
Копенгаген контролирует мяч.
Желтая карточка
74'
Хенде Марк-Даль получил желтую карточку от судьи
Фол, нарушение
74'
Судья сигнализирует, что Хенде Марк-Даль из команды Митьюлланд поставил подножку. Пострадал Грегуш Ян
73'
Митьюлланд контролирует мяч.
73'
Удар от ворот произведет Копенгаген
73'
Хенде Марк-Даль из команды Митьюлланд навешивает, но мяч уходит за линию ворот.
72'
Митьюлланд имеет хороший шанс забить.
72'
Копенгаген вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
71'
Хорошую попытку сделал Frank Onyeka. Удар в створ, но вратарь начеку
71'
Frank Onyeka из команды Митьюлланд играет в стеночку с партнером по команде. Хассан Рилван это был.
70'
Митьюлланд начинает контратаку
70'
Митьюлланд контролирует мяч.
Фол, нарушение
69'
Судья сигнализирует, что Винд Жонас из команды Копенгаген поставил подножку. Пострадал Святченко Эрик
69'
Митьюлланд вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
69'
Матч возобновлен
68'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
68'
Удар от ворот произведет Копенгаген
Угловой
68'
Поульсен Якоб из команды Митьюлланд подал угловой справа.
67'
Йоронен Йессе предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
Угловой
67'
Поульсен Якоб из команды Митьюлланд подал угловой слева.
66'
Тактическая замена. Evander Ferreira уходит с поля и его заменяет Frank Onyeka
66'
Тактическая замена. Мабиль Авер уходит с поля и его заменяет Хассан Рилван
66'
Контроль мяча: [team1]: 53%, [team2]: 47%.
66'
Мабиль Авер из команды Митьюлланд делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
66'
Хенде Марк-Даль из команды Митьюлланд сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
66'
Андерссон Йоэль из команды Митьюлланд отправил кросс в штрафную...
65'
Бьеллан Андреас выносит мяч и сбавляет давление на ворота
65'
Викхейм Густав из команды Митьюлланд отправил кросс в штрафную...
65'
Митьюлланд начинает контратаку
65'
Святченко Эрик выносит мяч и сбавляет давление на ворота
65'
Бенгтссон Пьер из команды Копенгаген отправил кросс в штрафную...
64'
Тактическая замена. Томсен Николай уходит с поля и его заменяет Грегуш Ян
Фол, нарушение
64'
Хансен Киан из команды Митьюлланд играет слишком грубо. Винд Жонас оказался на газоне.
64'
Сков Роберт из команды Копенгаген хорошо прочитал игру и перехватил мяч у соперника.
63'
Андерссон Йоэль из команды Митьюлланд отправил кросс в штрафную...
63'
Копенгаген имеет хороший шанс забить.
62'
Копенгаген контролирует мяч.
Офсайд
61'
Онуачу Пол из команды Митьюлланд в офсайде
61'
Поульсен Якоб навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
61'
Судья сигнализирует, что Фальк Расмус из команды Копенгаген поставил подножку. Пострадал Святченко Эрик
60'
Митьюлланд контролирует мяч.
59'
Йоронен Йессе взял и забрал мяч на выходе
59'
Хансен Киан из команды Митьюлланд отправил кросс в штрафную...
59'
Святченко Эрик из команды Митьюлланд сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
59'
Поульсен Якоб навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
59'
Фальк Расмус из команды Копенгаген играет слишком грубо. Онуачу Пол оказался на газоне.
Фол, нарушение
58'
Онуачу Пол наказан за толчок Анкерсен Петер
58'
Удар от ворот произведет Митьюлланд
58'
Шанс! Томсен Николай из команды Копенгаген пробил головой, но мимо
58'
Сков Роберт навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
57'
Судья сигнализирует, что Evander Ferreira из команды Митьюлланд поставил подножку. Пострадал Н'Дойе Даме
Офсайд
56'
Мабиль Авер из команды Митьюлланд в офсайде
Фол, нарушение
56'
Evander Ferreira из команды Митьюлланд играет слишком грубо. Анкерсен Петер оказался на газоне.
Офсайд
55'
Святченко Эрик из команды Митьюлланд в офсайде
54'
Андерссон Йоэль из команды Митьюлланд отправил кросс в штрафную...
54'
Митьюлланд вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
54'
Вавро Денис выносит мяч и сбавляет давление на ворота
54'
Мабиль Авер из команды Митьюлланд отправил кросс в штрафную...
54'
Вавро Денис выносит мяч и сбавляет давление на ворота
54'
Мабиль Авер из команды Митьюлланд отправил кросс в штрафную...
53'
Удар от ворот произведет Митьюлланд
53'
Копенгаген вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
52'
Копенгаген вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
52'
Винд Жонас не смог попасть в створ ударом издали
51'
Анкерсен Петер из команды Копенгаген делает пас партнеру.
51'
Копенгаген имеет хороший шанс забить.
51'
Сков Роберт выносит мяч и сбавляет давление на ворота
50'
Мабиль Авер из команды Митьюлланд отправил кросс в штрафную...
50'
Митьюлланд имеет хороший шанс забить.
49'
Митьюлланд вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
Фол, нарушение
48'
Н'Дойе Даме из команды Копенгаген играет слишком грубо. Шольц Александр оказался на газоне.
48'
Хорошую попытку сделал Викхейм Густав. Удар в створ, но вратарь начеку
48'
Отличные скиллы показывает Викхейм Густав, обводя своих соперников
Фол, нарушение
47'
Н'Дойе Даме наказан за толчок Хансен Киан
47'
Бенгтссон Пьер выносит мяч и сбавляет давление на ворота
47'
Андерссон Йоэль из команды Митьюлланд отправил кросс в штрафную...
Фол, нарушение
47'
Фальк Расмус наказан за толчок Викхейм Густав
46'
Удар от ворот произведет Митьюлланд
46'
Анкерсен Петер из команды Копенгаген делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
Второй тайм начался
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
47'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Фол, нарушение
47'
Анкерсен Петер из команды Копенгаген играет слишком грубо. Шольц Александр оказался на газоне.
47'
Анкерсен Петер из команды Копенгаген делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
46'
Винд Жонас из команды Копенгаген делает пас партнеру.
46'
Копенгаген начинает контратаку
46'
Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [1] минут(а)
45'
Контроль мяча: [team1]: 53%, [team2]: 47%.
45'
Анкерсен Петер выносит мяч и сбавляет давление на ворота
45'
Онуачу Пол из команды Митьюлланд делает пас партнеру.
Фол, нарушение
44'
Мабиль Авер наказан за толчок Зека Родригес
44'
Митьюлланд вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
43'
Удар от ворот произведет Митьюлланд
Фол, нарушение
43'
Н'Дойе Даме из команды Копенгаген играет слишком грубо. Святченко Эрик оказался на газоне.
43'
Йоронен Йессе взял и забрал мяч на выходе
42'
Evander Ferreira из команды Митьюлланд отправил кросс в штрафную...
42'
Винд Жонас выносит мяч и сбавляет давление на ворота
42'
Поульсен Якоб навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Желтая карточка
41'
Анкерсен Петер получил желтую карточку от судьи
Фол, нарушение
41'
Судья сигнализирует, что Анкерсен Петер из команды Копенгаген поставил подножку. Пострадал Викхейм Густав
41'
Митьюлланд вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
41'
Удар от ворот произведет Митьюлланд
40'
Сков Роберт из команды Копенгаген навешивает, но мяч уходит за линию ворот.
40'
Митьюлланд вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
39'
Митьюлланд контролирует мяч.
39'
Винд Жонас выносит мяч и сбавляет давление на ворота
39'
Игрок из команды Митьюлланд вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
Травма, повреждение
38'
Поульсен Якоб возвращается на поле.
Фол, нарушение
38'
Сков Роберт наказан за толчок Evander Ferreira
38'
Митьюлланд вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
38'
Матч возобновлен
Травма, повреждение
38'
Ох, нехорошо это выглядит. Поульсен Якоб получил травму и медбригада забирает его с поля.
Травма, повреждение
38'
Поульсен Якоб на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
37'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
Фол, нарушение
36'
Онуачу Пол из команды Митьюлланд играет слишком грубо. Фальк Расмус оказался на газоне.
36'
Удар от ворот произведет Митьюлланд
36'
Какой промах! Н'Дойе Даме имел отличную возможность забить, но пробил головой мимо ворот!
35'
Анкерсен Петер из команды Копенгаген отправил кросс в штрафную...
35'
Митьюлланд контролирует мяч.
Описание гола
34'
Г О О О О Л - Сков Роберт из команды Копенгаген забивает с точки!
Фол, нарушение
34'
ПЕНАЛЬТИ! - Святченко Эрик атаковал сзади соперника. Это Сков Роберт заработал своей команде одиннадцатиметровый!
33'
Винд Жонас из команды Копенгаген сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
33'
Копенгаген вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
33'
Бенгтссон Пьер из команды Копенгаген делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
33'
Копенгаген начинает контратаку
Фол, нарушение
32'
Святченко Эрик из команды Митьюлланд опасно и грубо сыграл. Н'Дойе Даме пострадал.
32'
Игрок из команды Митьюлланд вбрасывает мяч с левой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
31'
Митьюлланд вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
Фол, нарушение
31'
Онуачу Пол наказан за толчок Анкерсен Петер
30'
Фальк Расмус нанес удар, но вратарь был начеку даже после рикошета
30'
Копенгаген начинает контратаку
30'
Святченко Эрик выносит мяч и сбавляет давление на ворота
30'
Бенгтссон Пьер навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
29'
Святченко Эрик наказан за толчок Н'Дойе Даме
29'
Удар от ворот произведет Копенгаген
28'
Митьюлланд контролирует мяч.
27'
Копенгаген вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
27'
Копенгаген вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
25'
Удар от ворот произведет Митьюлланд
25'
Отличный пас сделал Сков Роберт из команды Копенгаген. Он отправил мяч за спину защиты, но ничего толкового не вышло.
24'
Копенгаген вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
24'
Митьюлланд контролирует мяч.
24'
Контроль мяча: [team1]: 59%, [team2]: 41%.
23'
Сков Роберт из команды Копенгаген делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
23'
Копенгаген имеет хороший шанс забить.
22'
Хансен Йеспер из команды Митьюлланд хорошо прочитал игру и перехватил мяч у соперника.
22'
Вавро Денис делает длинную передачу вперед
21'
Копенгаген контролирует мяч.
21'
Копенгаген вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
Офсайд
20'
Мабиль Авер из команды Митьюлланд в офсайде
19'
Йоронен Йессе взял и забрал мяч на выходе
19'
Хенде Марк-Даль из команды Митьюлланд отправил кросс в штрафную...
19'
Удар от ворот произведет Копенгаген
19'
Отличный пас сделал Мабиль Авер из команды Митьюлланд. Он отправил мяч за спину защиты, но ничего толкового не вышло.
19'
Викхейм Густав из команды Митьюлланд идет с мячом вперед на обострение...
18'
Митьюлланд начинает контратаку
18'
Онуачу Пол выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
18'
Бенгтссон Пьер из команды Копенгаген подал угловой справа.
18'
Анкерсен Петер нанес удар, но тот был заблокирован.
17'
Копенгаген вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
15'
Копенгаген контролирует мяч.
15'
Удар от ворот произведет Копенгаген
15'
Андерссон Йоэль из команды Митьюлланд делает неудачный навес.
14'
Копенгаген вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
14'
Копенгаген вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
13'
Митьюлланд вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
13'
Копенгаген контролирует мяч.
13'
Копенгаген вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
12'
Копенгаген вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
Угловой
12'
Поульсен Якоб навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
11'
Вавро Денис предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
11'
Викхейм Густав из команды Митьюлланд делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
11'
Викхейм Густав из команды Митьюлланд идет с мячом вперед на обострение...
11'
Митьюлланд контролирует мяч.
10'
Копенгаген контролирует мяч.
10'
Хансен Киан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
9'
Бенгтссон Пьер из команды Копенгаген подал угловой справа.
9'
Святченко Эрик предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
9'
Святченко Эрик выносит мяч и сбавляет давление на ворота
9'
Вавро Денис делает длинную передачу вперед
8'
Копенгаген вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
8'
Копенгаген контролирует мяч.
Офсайд
7'
Мабиль Авер из команды Митьюлланд в офсайде
7'
Онуачу Пол из команды Митьюлланд идет с мячом вперед на обострение...
7'
Митьюлланд вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
6'
Н'Дойе Даме нанес удар головой, но Хансен Йеспер спокойно отбил мяч.
5'
Анкерсен Петер из команды Копенгаген отправил кросс в штрафную...
5'
Копенгаген вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
5'
Копенгаген вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
4'
Копенгаген контролирует мяч.
4'
Удар от ворот произведет Копенгаген
4'
Хансен Киан делает длинную передачу вперед
4'
Митьюлланд вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
4'
Йоронен Йессе выносит мяч и сбавляет давление на ворота
3'
Удар от ворот произведет Копенгаген
3'
Винд Жонас выносит мяч и сбавляет давление на ворота
3'
Игрок из команды Митьюлланд вбрасывает мяч с левой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
2'
Бьеллан Андреас выносит мяч и сбавляет давление на ворота
2'
Игрок из команды Митьюлланд вбрасывает мяч с левой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
2'
Матч возобновлен
2'
Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.
2'
Н'Дойе Даме выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
1'
Поульсен Якоб из команды Митьюлланд подал угловой справа.
1'
Андерссон Йоэль из команды Митьюлланд делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
1'
Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
1'
Сегодня прохладно для игры в футбол.
1'
Митьюлланд начинает с центра поля
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Telia Parken. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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