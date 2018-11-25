Стадион: Телья Паркен Зрители: 18553
2:1
Конец матча
1:0
34' ПенальтиСков Роберт
41' Желтая карточкаАнкерсен Петер
74' Желтая карточкаХенде Марк-Даль
1:1
78' Гол в свои воротаГрегуш Ян
80' Желтая карточкаБенгтссон Пьер
2:1
82' ГолГрегуш Ян
90' Желтая карточкаПоульсен Якоб
Второй тайм
98'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
98'
97'
96'
Н'Дойе Даме возвращается на поле.
96'
96'
Матч возобновлен
96'
Ох, нехорошо это выглядит. Н'Дойе Даме получил травму и медбригада забирает его с поля.
94'
Н'Дойе Даме на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
93'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
93'
Сков Роберт наказан за толчок Шольц Александр
92'
Сотириу Пиерос из команды Копенгаген в офсайде
92'
Онуачу Пол из команды Митьюлланд в офсайде
92'
Шольц Александр из команды Митьюлланд отправил кросс в штрафную...
91'
Грегуш Ян наказан за толчок Онуачу Пол
91'
Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)
91'
90'
Контроль мяча: [team1]: 50%, [team2]: 50%.
90'
Судья подбегает и показывает Поульсен Якоб из команды Митьюлланд отложенную желтую карточку за фол.
90'
ШАНС! Mayron George нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
90'
Викхейм Густав из команды Митьюлланд сделал отличную передачу одноклубнику - это шанс...
89'
Сотириу Пиерос из команды Копенгаген делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
89'
89'
89'
Тактическая замена. Святченко Эрик уходит с поля и его заменяет Mayron George
88'
Вавро Денис из команды Копенгаген играет слишком грубо. Онуачу Пол оказался на газоне.
87'
87'
87'
Бьеллан Андреас навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
86'
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86'
Святченко Эрик наказан за толчок Н'Дойе Даме
86'
86'
Хансен Йеспер не дал случится голу! Сков Роберт должен был забивать, но Хансен Йеспер сделал отличный сейв
85'
Сотириу Пиерос из команды Копенгаген сделал отличную скидку головой партнеру по команде.
85'
Бенгтссон Пьер из команды Копенгаген отправил кросс в штрафную...
85'
Зека Родригес нанес удар, но тот был заблокирован.
85'
Сотириу Пиерос из команды Копенгаген сделал отличную передачу в штрафную, прямо партнеру по команде.
84'
Викхейм Густав из команды Митьюлланд в офсайде
84'
Судья сигнализирует, что Сков Роберт из команды Копенгаген поставил подножку. Пострадал Шольц Александр
83'
Тактическая замена. Фальк Расмус уходит с поля и его заменяет Квист Вильям
82'
ГОООООЛ - Грегуш Ян из команды Копенгаген забивает из-за штрафной площади
82'
Сков Роберт нанес удар, но тот был заблокирован.
81'
Frank Onyeka из команды Митьюлланд делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
80'
Бенгтссон Пьер получил желтую карточку от судьи
80'
Бенгтссон Пьер из команды Копенгаген играет слишком грубо. Онуачу Пол оказался на газоне.
80'
Тактическая замена. Винд Жонас уходит с поля и его заменяет Сотириу Пиерос
79'
Викхейм Густав из команды Митьюлланд играет слишком грубо. Сков Роберт оказался на газоне.
79'
Хенде Марк-Даль из команды Митьюлланд делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
78'
Поульсен Якоб сделал результативную передачу.
78'
Г О О О О Л - Грегуш Ян уже закрыл голову руками от печали. Он забил в свои ворота!
78'
77'
Анкерсен Петер из команды Копенгаген играет слишком грубо. Онуачу Пол оказался на газоне.
77'
Святченко Эрик делает длинную передачу вперед
76'
76'
75'
75'
74'
74'
Хенде Марк-Даль получил желтую карточку от судьи
74'
Судья сигнализирует, что Хенде Марк-Даль из команды Митьюлланд поставил подножку. Пострадал Грегуш Ян
73'
73'
73'
Хенде Марк-Даль из команды Митьюлланд навешивает, но мяч уходит за линию ворот.
72'
Митьюлланд имеет хороший шанс забить.
72'
71'
Хорошую попытку сделал Frank Onyeka. Удар в створ, но вратарь начеку
71'
Frank Onyeka из команды Митьюлланд играет в стеночку с партнером по команде. Хассан Рилван это был.
70'
70'
69'
Судья сигнализирует, что Винд Жонас из команды Копенгаген поставил подножку. Пострадал Святченко Эрик
69'
69'
Матч возобновлен
68'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
68'
68'
Поульсен Якоб из команды Митьюлланд подал угловой справа.
67'
Йоронен Йессе предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
67'
Поульсен Якоб из команды Митьюлланд подал угловой слева.
66'
Тактическая замена. Evander Ferreira уходит с поля и его заменяет Frank Onyeka
66'
Тактическая замена. Мабиль Авер уходит с поля и его заменяет Хассан Рилван
66'
Контроль мяча: [team1]: 53%, [team2]: 47%.
66'
Мабиль Авер из команды Митьюлланд делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
66'
Хенде Марк-Даль из команды Митьюлланд сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
66'
65'
Бьеллан Андреас выносит мяч и сбавляет давление на ворота
65'
Викхейм Густав из команды Митьюлланд отправил кросс в штрафную...
65'
65'
65'
Бенгтссон Пьер из команды Копенгаген отправил кросс в штрафную...
64'
Тактическая замена. Томсен Николай уходит с поля и его заменяет Грегуш Ян
64'
Хансен Киан из команды Митьюлланд играет слишком грубо. Винд Жонас оказался на газоне.
64'
Сков Роберт из команды Копенгаген хорошо прочитал игру и перехватил мяч у соперника.
63'
63'
62'
61'
Онуачу Пол из команды Митьюлланд в офсайде
61'
61'
Судья сигнализирует, что Фальк Расмус из команды Копенгаген поставил подножку. Пострадал Святченко Эрик
60'
59'
59'
Хансен Киан из команды Митьюлланд отправил кросс в штрафную...
59'
Святченко Эрик из команды Митьюлланд сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
59'
59'
Фальк Расмус из команды Копенгаген играет слишком грубо. Онуачу Пол оказался на газоне.
58'
Онуачу Пол наказан за толчок Анкерсен Петер
58'
58'
Шанс! Томсен Николай из команды Копенгаген пробил головой, но мимо
58'
Сков Роберт навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
57'
Судья сигнализирует, что Evander Ferreira из команды Митьюлланд поставил подножку. Пострадал Н'Дойе Даме
56'
56'
Evander Ferreira из команды Митьюлланд играет слишком грубо. Анкерсен Петер оказался на газоне.
55'
Святченко Эрик из команды Митьюлланд в офсайде
54'
54'
Митьюлланд вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
54'
Вавро Денис выносит мяч и сбавляет давление на ворота
54'
54'
Вавро Денис выносит мяч и сбавляет давление на ворота
54'
53'
53'
52'
52'
Винд Жонас не смог попасть в створ ударом издали
51'
Анкерсен Петер из команды Копенгаген делает пас партнеру.
51'
51'
Сков Роберт выносит мяч и сбавляет давление на ворота
50'
50'
Митьюлланд имеет хороший шанс забить.
49'
48'
Н'Дойе Даме из команды Копенгаген играет слишком грубо. Шольц Александр оказался на газоне.
48'
Хорошую попытку сделал Викхейм Густав. Удар в створ, но вратарь начеку
48'
Отличные скиллы показывает Викхейм Густав, обводя своих соперников
47'
Н'Дойе Даме наказан за толчок Хансен Киан
47'
Бенгтссон Пьер выносит мяч и сбавляет давление на ворота
47'
47'
Фальк Расмус наказан за толчок Викхейм Густав
46'
46'
Анкерсен Петер из команды Копенгаген делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
47'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
47'
Анкерсен Петер из команды Копенгаген играет слишком грубо. Шольц Александр оказался на газоне.
47'
Анкерсен Петер из команды Копенгаген делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
46'
Винд Жонас из команды Копенгаген делает пас партнеру.
46'
46'
Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [1] минут(а)
45'
Контроль мяча: [team1]: 53%, [team2]: 47%.
45'
Анкерсен Петер выносит мяч и сбавляет давление на ворота
45'
Онуачу Пол из команды Митьюлланд делает пас партнеру.
44'
Мабиль Авер наказан за толчок Зека Родригес
44'
43'
43'
Н'Дойе Даме из команды Копенгаген играет слишком грубо. Святченко Эрик оказался на газоне.
43'
42'
Evander Ferreira из команды Митьюлланд отправил кросс в штрафную...
42'
42'
41'
Анкерсен Петер получил желтую карточку от судьи
41'
Судья сигнализирует, что Анкерсен Петер из команды Копенгаген поставил подножку. Пострадал Викхейм Густав
41'
41'
40'
Сков Роберт из команды Копенгаген навешивает, но мяч уходит за линию ворот.
40'
39'
39'
39'
Игрок из команды Митьюлланд вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
38'
Поульсен Якоб возвращается на поле.
38'
Сков Роберт наказан за толчок Evander Ferreira
38'
Митьюлланд вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
38'
Матч возобновлен
38'
Ох, нехорошо это выглядит. Поульсен Якоб получил травму и медбригада забирает его с поля.
38'
Поульсен Якоб на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
37'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
36'
Онуачу Пол из команды Митьюлланд играет слишком грубо. Фальк Расмус оказался на газоне.
36'
36'
Какой промах! Н'Дойе Даме имел отличную возможность забить, но пробил головой мимо ворот!
35'
35'
34'
Г О О О О Л - Сков Роберт из команды Копенгаген забивает с точки!
34'
ПЕНАЛЬТИ! - Святченко Эрик атаковал сзади соперника. Это Сков Роберт заработал своей команде одиннадцатиметровый!
33'
Винд Жонас из команды Копенгаген сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
33'
33'
Бенгтссон Пьер из команды Копенгаген делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
33'
32'
Святченко Эрик из команды Митьюлланд опасно и грубо сыграл. Н'Дойе Даме пострадал.
32'
31'
31'
Онуачу Пол наказан за толчок Анкерсен Петер
30'
Фальк Расмус нанес удар, но вратарь был начеку даже после рикошета
30'
30'
30'
Бенгтссон Пьер навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
29'
Святченко Эрик наказан за толчок Н'Дойе Даме
29'
28'
27'
27'
25'
25'
Отличный пас сделал Сков Роберт из команды Копенгаген. Он отправил мяч за спину защиты, но ничего толкового не вышло.
24'
24'
24'
Контроль мяча: [team1]: 59%, [team2]: 41%.
23'
Сков Роберт из команды Копенгаген делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
23'
22'
Хансен Йеспер из команды Митьюлланд хорошо прочитал игру и перехватил мяч у соперника.
22'
Вавро Денис делает длинную передачу вперед
21'
21'
20'
19'
19'
Хенде Марк-Даль из команды Митьюлланд отправил кросс в штрафную...
19'
19'
Отличный пас сделал Мабиль Авер из команды Митьюлланд. Он отправил мяч за спину защиты, но ничего толкового не вышло.
19'
Викхейм Густав из команды Митьюлланд идет с мячом вперед на обострение...
18'
18'
Онуачу Пол выносит мяч и сбавляет давление на ворота
18'
Бенгтссон Пьер из команды Копенгаген подал угловой справа.
18'
Анкерсен Петер нанес удар, но тот был заблокирован.
17'
15'
15'
15'
Андерссон Йоэль из команды Митьюлланд делает неудачный навес.
14'
14'
13'
Митьюлланд вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
13'
13'
12'
12'
Поульсен Якоб навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
11'
Вавро Денис предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
11'
Викхейм Густав из команды Митьюлланд делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
11'
Викхейм Густав из команды Митьюлланд идет с мячом вперед на обострение...
11'
10'
10'
Хансен Киан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
9'
Бенгтссон Пьер из команды Копенгаген подал угловой справа.
9'
Святченко Эрик предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
9'
9'
Вавро Денис делает длинную передачу вперед
8'
8'
7'
7'
Онуачу Пол из команды Митьюлланд идет с мячом вперед на обострение...
7'
6'
Н'Дойе Даме нанес удар головой, но Хансен Йеспер спокойно отбил мяч.
5'
5'
5'
4'
4'
4'
Хансен Киан делает длинную передачу вперед
4'
4'
Йоронен Йессе выносит мяч и сбавляет давление на ворота
3'
3'
3'
2'
Бьеллан Андреас выносит мяч и сбавляет давление на ворота
2'
2'
Матч возобновлен
2'
Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.
2'
Н'Дойе Даме выносит мяч и сбавляет давление на ворота
1'
Поульсен Якоб из команды Митьюлланд подал угловой справа.
1'
Андерссон Йоэль из команды Митьюлланд делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
1'
Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
1'
Сегодня прохладно для игры в футбол.
1'
Митьюлланд начинает с центра поля
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Telia Parken. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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