Стадион: Вейле Зрители: 3736
50' Желтая карточкаRasmus Wuertz I
54' Желтая карточкаХальберг Мелькер
61' Желтая карточкаИллой-Айет Владис-Эммерсон
0:1
62' ГолВан Веерт Том
63' Желтая карточкаСкооп Якоб
69' Желтая карточкаДавидсен Вильормур
1:1
82' ГолArbnor Mucolli
89' Желтая карточкаAdam Jakobsen
90' Желтая карточкаОкоре Жорес
Второй тайм
96'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
95'
95'
Rasmus Thellufsen из команды Ольборг наносит удар головой очень сильно мимо ворот.
95'
94'
Юрченко Владлен возвращается на поле.
94'
94'
Матч возобновлен
94'
Ох, нехорошо это выглядит. Юрченко Владлен получил травму и медбригада забирает его с поля.
94'
Юрченко Владлен на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
94'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
93'
Альманн Якоб из команды Ольборг делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
93'
Rasmus Thellufsen из команды Ольборг делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
93'
Tobias Moelgaard выносит мяч и сбавляет давление на ворота
92'
Kristoffer Pallesen из команды Ольборг отправил кросс в штрафную...
92'
Педерсен Каспер выносит мяч и сбавляет давление на ворота
92'
Давидсен Вильормур навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
91'
Судья свистит. Окоре Жорес атаковал сзади соперника. Это Юрченко Владлен заработал своей команде штрафной
91'
Ольборг вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
91'
Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [5] минут(а)
91'
Тактическая замена. Adam Jakobsen уходит с поля и его заменяет Zhenao Wang
91'
Окоре Жорес получил желтую карточку от судьи
90'
Контроль мяча: [team1]: 53%, [team2]: 47%.
90'
90'
Kristoffer Pallesen не смог попасть в створ ударом издали
90'
Иллой-Айет Владис-Эммерсон выносит мяч и сбавляет давление на ворота
90'
Rasmus Thellufsen из команды Ольборг отправил кросс в штрафную...
89'
Хальберг Мелькер возвращается на поле.
89'
Adam Jakobsen получил желтую карточку от судьи
89'
Adam Jakobsen наказан за толчок Kristoffer Pallesen
88'
Arbnor Mucolli из команды Вайле хорошо прочитал игру и перехватил мяч у соперника.
88'
Kristoffer Pallesen из команды Ольборг отправил кросс в штрафную...
88'
Матч возобновлен
88'
Ох, нехорошо это выглядит. Хальберг Мелькер получил травму и медбригада забирает его с поля.
87'
Тактическая замена. Куск Каспер уходит с поля и его заменяет Rasmus Thellufsen
87'
Хальберг Мелькер на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
87'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
86'
86'
Матч возобновлен
86'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
86'
ШАНС! Рамадани Юльбер нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
86'
Wessam Abou Ali выносит мяч и сбавляет давление на ворота
86'
Arbnor Mucolli из команды Вайле подал угловой справа.
85'
Allan Sousa нанес удар головой, но Ринне Якоб перевел мяч на угловой!
85'
Arbnor Mucolli из команды Вайле отправил кросс в штрафную...
85'
Контроль мяча: [team1]: 53%, [team2]: 47%.
85'
84'
82'
Allan Sousa сделал результативную передачу.
82'
Г О О О О Л - Arbnor Mucolli из команды Вайле переиграл вратаря дальним ударом!
82'
Игрок команды Вайле делает подачу своему товарищу по команде.
82'
81'
81'
Тактическая замена. Ван Веерт Том уходит с поля и его заменяет Wessam Abou Ali
80'
Давидсен Вильормур из команды Вайле навешивает, но мяч уходит за линию ворот.
80'
Контроль мяча: [team1]: 53%, [team2]: 47%.
80'
Вайле вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
79'
78'
Oliver Abildgaard возвращается на поле.
78'
Ринне Якоб взял и забрал мяч на выходе
78'
Давидсен Вильормур из команды Вайле отправил кросс в штрафную...
78'
77'
Матч возобновится спорным мячом
77'
Ох, нехорошо это выглядит. Oliver Abildgaard получил травму и медбригада забирает его с поля.
76'
Oliver Abildgaard на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
76'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
75'
75'
Капитан команды вынужден передать свою повязку, так как покидает поле.
75'
Тактическая замена. Расмус Вюрц уходит с поля и его заменяет Рисгор Каспер
75'
Контроль мяча: [team1]: 52%, [team2]: 48%.
75'
Шанс! Allan Sousa из команды Вайле пробил головой, но мимо
74'
Давидсен Вильормур из команды Вайле отправил кросс в штрафную...
74'
Ван Веерт Том из команды Ольборг опасно и грубо сыграл. Греве Мадс пострадал.
74'
Окс Филипп возвращается на поле.
73'
Ох, нехорошо это выглядит. Окс Филипп получил травму и медбригада забирает его с поля.
73'
Окс Филипп на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
73'
Капитан команды вынужден передать свою повязку, так как покидает поле.
73'
Тактическая замена. Скооп Якоб уходит с поля и его заменяет Arbnor Mucolli
72'
Судья свистит. Tobias Moelgaard атаковал сзади соперника. Это Окс Филипп заработал своей команде штрафной
72'
Ольборг имеет хороший шанс забить.
71'
71'
Андерсен Лукас из команды Ольборг подал угловой слева.
70'
Контроль мяча: [team1]: 53%, [team2]: 47%.
70'
Тактическая замена. Мемия Керим уходит с поля и его заменяет Юрченко Владлен
69'
Давидсен Вильормур получил желтую карточку от судьи
69'
Давидсен Вильормур из команды Вайле опасно и грубо сыграл. Куск Каспер пострадал.
69'
68'
68'
Окс Филипп из команды Ольборг в офсайде
68'
67'
Окс Филипп из команды Ольборг делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
67'
Куск Каспер из команды Ольборг идет с мячом вперед на обострение...
67'
66'
66'
Греве Мадс выносит мяч и сбавляет давление на ворота
66'
66'
65'
Контроль мяча: [team1]: 53%, [team2]: 47%.
64'
64'
64'
Куск Каспер нанес удар издали, а Байза Павол отбил его обратно в игру!
63'
Скооп Якоб получил желтую карточку от судьи
63'
Ольборг начинает контратаку
62'
Г О О О О Л - Ван Веерт Том забивает!
62'
Андерсен Лукас пробил со штрафного прямо в стенку
61'
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61'
Иллой-Айет Владис-Эммерсон получил желтую карточку от судьи
61'
Иллой-Айет Владис-Эммерсон из команды Вайле играет слишком грубо. Альманн Якоб оказался на газоне.
61'
Allan Sousa наказан за толчок Педерсен Каспер
60'
Контроль мяча: [team1]: 54%, [team2]: 46%.
60'
Куск Каспер из команды Ольборг направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче
60'
Ольборг начинает контратаку
59'
58'
Судья сигнализирует, что Allan Sousa из команды Вайле поставил подножку. Пострадал Альманн Якоб
58'
58'
58'
Allan Sousa из команды Вайле отправил кросс в штрафную...
57'
57'
Ван Веерт Том из команды Ольборг сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
57'
Андерсен Лукас из команды Ольборг подал угловой слева.
56'
Андерсен Лукас мяч отрикошетил от ворот
56'
Куск Каспер из команды Ольборг делает пас партнеру.
55'
Контроль мяча: [team1]: 53%, [team2]: 47%.
55'
54'
Хальберг Мелькер получил желтую карточку от судьи
54'
Судья сигнализирует, что Хальберг Мелькер из команды Вайле поставил подножку. Пострадал Куск Каспер
53'
Иллой-Айет Владис-Эммерсон выносит мяч и сбавляет давление на ворота
53'
Куск Каспер из команды Ольборг отправил кросс в штрафную...
53'
52'
ШАНС! Хальберг Мелькер нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
52'
Скооп Якоб из команды Вайле делает пас партнеру.
52'
51'
50'
Контроль мяча: [team1]: 52%, [team2]: 48%.
50'
Матч возобновлен
50'
Расмус Вюрц получил желтую карточку от судьи
50'
Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.
49'
Судья сигнализирует, что Расмус Вюрц из команды Ольборг поставил подножку. Пострадал Allan Sousa
49'
48'
47'
Судья свистит. Allan Sousa атаковал сзади соперника. Это Расмус Вюрц заработал своей команде штрафной
47'
Хальберг Мелькер из команды Вайле подал угловой слева.
46'
46'
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
46'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
46'
45'
Контроль мяча: [team1]: 53%, [team2]: 47%.
45'
45'
Скооп Якоб нанес удар, мяч был парирован, но Ринне Якоб не удержал его в руках.
45'
Хальберг Мелькер из команды Вайле делает пас партнеру.
44'
44'
44'
44'
Хальберг Мелькер навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
44'
Судья сигнализирует, что Oliver Abildgaard из команды Ольборг поставил подножку. Пострадал Allan Sousa
43'
43'
Хальберг Мелькер наказан за толчок Kristoffer Pallesen
42'
Скооп Якоб из команды Вайле делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
42'
Судья свистит. Альманн Якоб атаковал сзади соперника. Это Allan Sousa заработал своей команде штрафной
42'
41'
41'
Андерсен Лукас из команды Ольборг навешивает, но мяч уходит за линию ворот.
40'
Ринне Якоб взял и забрал мяч на выходе
40'
40'
Контроль мяча: [team1]: 50%, [team2]: 50%.
40'
40'
Oliver Abildgaard из команды Ольборг навешивает, но мяч уходит за линию ворот.
39'
39'
Хальберг Мелькер из команды Вайле отправил кросс в штрафную...
39'
39'
39'
39'
38'
37'
Tobias Moelgaard наказан за толчок Kristoffer Pallesen
37'
Греве Мадс наказан за толчок Ван Веерт Том
36'
Судья сигнализирует, что Расмус Вюрц из команды Ольборг поставил подножку. Пострадал Рамадани Юльбер
35'
Adam Jakobsen из команды Вайле играет слишком грубо. Окоре Жорес оказался на газоне.
35'
Контроль мяча: [team1]: 50%, [team2]: 50%.
35'
Kristoffer Pallesen выносит мяч и сбавляет давление на ворота
35'
ШТАНГА! Так было близко к голу - Allan Sousa нанес удар в каркас ворот!
34'
Ринне Якоб не дал случится голу! Allan Sousa должен был забивать, но Ринне Якоб сделал отличный сейв
34'
Скооп Якоб из команды Вайле сделал отличную передачу в штрафную, прямо партнеру по команде.
34'
34'
34'
Андерсен Лукас из команды Ольборг делает пас партнеру.
33'
32'
32'
32'
Шанс! Куск Каспер из команды Ольборг пробил головой, но мимо
32'
Окс Филипп из команды Ольборг отправил кросс в штрафную...
32'
31'
30'
Контроль мяча: [team1]: 51%, [team2]: 49%.
30'
30'
30'
29'
29'
28'
Судья сигнализирует, что Oliver Abildgaard из команды Ольборг поставил подножку. Пострадал Allan Sousa
28'
Андерсен Лукас из команды Ольборг в офсайде
28'
27'
27'
Альманн Якоб из команды Ольборг хорошо прочитал игру и перехватил мяч у соперника.
27'
Скооп Якоб из команды Вайле отправил кросс в штрафную...
26'
Куск Каспер из команды Ольборг направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче
25'
25'
Контроль мяча: [team1]: 46%, [team2]: 54%.
25'
Греве Мадс выносит мяч и сбавляет давление на ворота
25'
Альманн Якоб из команды Ольборг отправил кросс в штрафную...
25'
24'
Allan Sousa нанес удар, но тот был заблокирован.
24'
Отличные скиллы показывает Allan Sousa, обводя своих соперников
24'
24'
Альманн Якоб из команды Ольборг делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
24'
Ринне Якоб из команды Ольборг хорошо прочитал игру и перехватил мяч у соперника.
23'
Иллой-Айет Владис-Эммерсон делает длинную передачу вперед
23'
Альманн Якоб из команды Ольборг играет слишком грубо. Allan Sousa оказался на газоне.
23'
23'
ШАНС! Ван Веерт Том нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
22'
Опасность! Куск Каспер из команды Ольборг отлично забросил мяч за спину защитникам и находит этим пасом одноклубника...
22'
22'
Рамадани Юльбер не смог попасть в створ ударом издали
21'
Судья свистит. Kristoffer Pallesen атаковал сзади соперника. Это Tobias Moelgaard заработал своей команде штрафной
20'
Контроль мяча: [team1]: 48%, [team2]: 52%.
20'
19'
19'
18'
Рамадани Юльбер из команды Вайле играет слишком грубо. Oliver Abildgaard оказался на газоне.
17'
Байза Павол из команды Вайле хорошо прочитал игру и перехватил мяч у соперника.
17'
Расмус Вюрц делает длинную передачу вперед
17'
17'
16'
15'
15'
15'
Контроль мяча: [team1]: 42%, [team2]: 58%.
15'
15'
Ринне Якоб выносит мяч и сбавляет давление на ворота
14'
14'
Окс Филипп нанес удар, но тот был заблокирован.
14'
Андерсен Лукас из команды Ольборг сделал отличную передачу одноклубнику - это шанс...
14'
Байза Павол не дал случится голу! Андерсен Лукас должен был забивать, но Байза Павол сделал отличный сейв
14'
ШАНС! Андерсен Лукас вышел один-на-один с голкипером...
13'
13'
12'
12'
12'
Вайле вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
11'
Ольборг вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
11'
Adam Jakobsen выносит мяч и сбавляет давление на ворота
11'
Куск Каспер из команды Ольборг подал угловой справа.
10'
Куск Каспер из команды Ольборг делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
10'
Kristoffer Pallesen из команды Ольборг сделал отличную передачу одноклубнику - это шанс...
10'
Контроль мяча: [team1]: 46%, [team2]: 54%.
10'
Хальберг Мелькер пробует нанести удар издали, но Ринне Якоб держит все под контролем
9'
Опасность предотвращена - Альманн Якоб из команды Ольборг вступил в отбор удачно
9'
8'
8'
Oliver Abildgaard из команды Ольборг плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
8'
Байза Павол из команды Вайле хорошо прочитал игру и перехватил мяч у соперника.
8'
Расмус Вюрц делает длинную передачу вперед
7'
6'
6'
Allan Sousa из команды Вайле отправил кросс в штрафную...
6'
Рамадани Юльбер из команды Вайле сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
6'
Хальберг Мелькер из команды Вайле подал угловой справа.
6'
Альманн Якоб предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
5'
Контроль мяча: [team1]: 41%, [team2]: 59%.
5'
5'
4'
Tobias Moelgaard задерживает мяч рукой
4'
Скооп Якоб из команды Вайле делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
3'
3'
2'
2'
1'
ШАНС! Куск Каспер нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
1'
Андерсен Лукас из команды Ольборг делает пас партнеру.
1'
1'
Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
1'
Сегодня прохладно для игры в футбол.
1'
Ольборг начинает с центра поля
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Vejle Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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