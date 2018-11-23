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  4. Дания
  5. Суперлига Дании
Стадион: Зрители: 3736
Вайле
1:1
Конец матча
Ольборг
0'
50' Желтая карточка
Rasmus Wuertz I
54' Желтая карточка
Хальберг Мелькер
61' Желтая карточка
Иллой-Айет Владис-Эммерсон
0:1
62' Гол
Ван Веерт Том
63' Желтая карточка
Скооп Якоб
69' Желтая карточка
Давидсен Вильормур
1:1
82' Гол
Arbnor Mucolli
89' Желтая карточка
Adam Jakobsen
90' Желтая карточка
Окоре Жорес
90'+6
Второй тайм
Свисток
96'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
95'
Удар от ворот произведет Вайле
95'
Rasmus Thellufsen из команды Ольборг наносит удар головой очень сильно мимо ворот.
95'
Андерсен Лукас из команды Ольборг отправил кросс в штрафную...
Травма, повреждение
94'
Юрченко Владлен возвращается на поле.
94'
Вайле вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
94'
Матч возобновлен
Травма, повреждение
94'
Ох, нехорошо это выглядит. Юрченко Владлен получил травму и медбригада забирает его с поля.
Травма, повреждение
94'
Юрченко Владлен на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
94'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
93'
Альманн Якоб из команды Ольборг делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
93'
Rasmus Thellufsen из команды Ольборг делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
93'
Tobias Moelgaard выносит мяч и сбавляет давление на ворота
92'
Kristoffer Pallesen из команды Ольборг отправил кросс в штрафную...
92'
Педерсен Каспер выносит мяч и сбавляет давление на ворота
92'
Давидсен Вильормур навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
91'
Судья свистит. Окоре Жорес атаковал сзади соперника. Это Юрченко Владлен заработал своей команде штрафной
91'
Ольборг вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
91'
Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [5] минут(а)
91'
Тактическая замена. Adam Jakobsen уходит с поля и его заменяет Zhenao Wang
Желтая карточка
91'
Окоре Жорес получил желтую карточку от судьи
90'
Контроль мяча: [team1]: 53%, [team2]: 47%.
90'
Удар от ворот произведет Вайле
90'
Kristoffer Pallesen не смог попасть в створ ударом издали
90'
Иллой-Айет Владис-Эммерсон выносит мяч и сбавляет давление на ворота
90'
Rasmus Thellufsen из команды Ольборг отправил кросс в штрафную...
Травма, повреждение
89'
Хальберг Мелькер возвращается на поле.
Желтая карточка
89'
Adam Jakobsen получил желтую карточку от судьи
Фол, нарушение
89'
Adam Jakobsen наказан за толчок Kristoffer Pallesen
88'
Arbnor Mucolli из команды Вайле хорошо прочитал игру и перехватил мяч у соперника.
88'
Kristoffer Pallesen из команды Ольборг отправил кросс в штрафную...
88'
Матч возобновлен
Травма, повреждение
88'
Ох, нехорошо это выглядит. Хальберг Мелькер получил травму и медбригада забирает его с поля.
87'
Тактическая замена. Куск Каспер уходит с поля и его заменяет Rasmus Thellufsen
Травма, повреждение
87'
Хальберг Мелькер на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
87'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
86'
Удар от ворот произведет Ольборг
86'
Матч возобновлен
86'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
86'
ШАНС! Рамадани Юльбер нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
86'
Wessam Abou Ali выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
86'
Arbnor Mucolli из команды Вайле подал угловой справа.
85'
Allan Sousa нанес удар головой, но Ринне Якоб перевел мяч на угловой!
85'
Arbnor Mucolli из команды Вайле отправил кросс в штрафную...
85'
Контроль мяча: [team1]: 53%, [team2]: 47%.
85'
Ольборг вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
84'
Ольборг вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
82'
Allan Sousa сделал результативную передачу.
Описание гола
82'
Г О О О О Л - Arbnor Mucolli из команды Вайле переиграл вратаря дальним ударом!
82'
Игрок команды Вайле делает подачу своему товарищу по команде.
82'
Ольборг контролирует мяч.
81'
Удар от ворот произведет Ольборг
81'
Тактическая замена. Ван Веерт Том уходит с поля и его заменяет Wessam Abou Ali
80'
Давидсен Вильормур из команды Вайле навешивает, но мяч уходит за линию ворот.
80'
Контроль мяча: [team1]: 53%, [team2]: 47%.
80'
Вайле вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
79'
Ольборг вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
Травма, повреждение
78'
Oliver Abildgaard возвращается на поле.
78'
Ринне Якоб взял и забрал мяч на выходе
78'
Давидсен Вильормур из команды Вайле отправил кросс в штрафную...
78'
Удар от ворот произведет Ольборг
77'
Матч возобновится спорным мячом
Травма, повреждение
77'
Ох, нехорошо это выглядит. Oliver Abildgaard получил травму и медбригада забирает его с поля.
Травма, повреждение
76'
Oliver Abildgaard на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
76'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
75'
Удар от ворот произведет Ольборг
75'
Капитан команды вынужден передать свою повязку, так как покидает поле.
75'
Тактическая замена. Расмус Вюрц уходит с поля и его заменяет Рисгор Каспер
75'
Контроль мяча: [team1]: 52%, [team2]: 48%.
75'
Шанс! Allan Sousa из команды Вайле пробил головой, но мимо
74'
Давидсен Вильормур из команды Вайле отправил кросс в штрафную...
Фол, нарушение
74'
Ван Веерт Том из команды Ольборг опасно и грубо сыграл. Греве Мадс пострадал.
Травма, повреждение
74'
Окс Филипп возвращается на поле.
Травма, повреждение
73'
Ох, нехорошо это выглядит. Окс Филипп получил травму и медбригада забирает его с поля.
Травма, повреждение
73'
Окс Филипп на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
73'
Капитан команды вынужден передать свою повязку, так как покидает поле.
73'
Тактическая замена. Скооп Якоб уходит с поля и его заменяет Arbnor Mucolli
Фол, нарушение
72'
Судья свистит. Tobias Moelgaard атаковал сзади соперника. Это Окс Филипп заработал своей команде штрафной
72'
Ольборг имеет хороший шанс забить.
71'
Удар от ворот произведет Вайле
Угловой
71'
Андерсен Лукас из команды Ольборг подал угловой слева.
70'
Контроль мяча: [team1]: 53%, [team2]: 47%.
70'
Тактическая замена. Мемия Керим уходит с поля и его заменяет Юрченко Владлен
Желтая карточка
69'
Давидсен Вильормур получил желтую карточку от судьи
Фол, нарушение
69'
Давидсен Вильормур из команды Вайле опасно и грубо сыграл. Куск Каспер пострадал.
69'
Вайле контролирует мяч.
68'
Ольборг вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
Офсайд
68'
Окс Филипп из команды Ольборг в офсайде
68'
Ольборг вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
67'
Окс Филипп из команды Ольборг делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
67'
Куск Каспер из команды Ольборг идет с мячом вперед на обострение...
67'
Ольборг вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
66'
Вайле вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
66'
Греве Мадс выносит мяч и сбавляет давление на ворота
66'
Андерсен Лукас из команды Ольборг отправил кросс в штрафную...
66'
Ольборг вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
65'
Контроль мяча: [team1]: 53%, [team2]: 47%.
64'
Вайле контролирует мяч.
Офсайд
64'
Ван Веерт Том из команды Ольборг в офсайде
64'
Куск Каспер нанес удар издали, а Байза Павол отбил его обратно в игру!
Желтая карточка
63'
Скооп Якоб получил желтую карточку от судьи
63'
Ольборг начинает контратаку
Описание гола
62'
Г О О О О Л - Ван Веерт Том забивает!
62'
Андерсен Лукас пробил со штрафного прямо в стенку
61'
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Желтая карточка
61'
Иллой-Айет Владис-Эммерсон получил желтую карточку от судьи
Фол, нарушение
61'
Иллой-Айет Владис-Эммерсон из команды Вайле играет слишком грубо. Альманн Якоб оказался на газоне.
Фол, нарушение
61'
Allan Sousa наказан за толчок Педерсен Каспер
60'
Контроль мяча: [team1]: 54%, [team2]: 46%.
60'
Куск Каспер из команды Ольборг направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче
60'
Ольборг начинает контратаку
59'
Вайле вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
Фол, нарушение
58'
Судья сигнализирует, что Allan Sousa из команды Вайле поставил подножку. Пострадал Альманн Якоб
58'
Вайле вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
58'
Окоре Жорес выносит мяч и сбавляет давление на ворота
58'
Allan Sousa из команды Вайле отправил кросс в штрафную...
Офсайд
57'
Ван Веерт Том из команды Ольборг в офсайде
57'
Ван Веерт Том из команды Ольборг сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
Угловой
57'
Андерсен Лукас из команды Ольборг подал угловой слева.
56'
Андерсен Лукас мяч отрикошетил от ворот
56'
Куск Каспер из команды Ольборг делает пас партнеру.
55'
Контроль мяча: [team1]: 53%, [team2]: 47%.
55'
Вайле контролирует мяч.
Желтая карточка
54'
Хальберг Мелькер получил желтую карточку от судьи
Фол, нарушение
54'
Судья сигнализирует, что Хальберг Мелькер из команды Вайле поставил подножку. Пострадал Куск Каспер
53'
Иллой-Айет Владис-Эммерсон выносит мяч и сбавляет давление на ворота
53'
Куск Каспер из команды Ольборг отправил кросс в штрафную...
53'
Удар от ворот произведет Ольборг
52'
ШАНС! Хальберг Мелькер нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
52'
Скооп Якоб из команды Вайле делает пас партнеру.
52'
Вайле контролирует мяч.
51'
Окоре Жорес выносит мяч и сбавляет давление на ворота
50'
Контроль мяча: [team1]: 52%, [team2]: 48%.
50'
Матч возобновлен
Желтая карточка
50'
Расмус Вюрц получил желтую карточку от судьи
50'
Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.
Фол, нарушение
49'
Судья сигнализирует, что Расмус Вюрц из команды Ольборг поставил подножку. Пострадал Allan Sousa
49'
Вайле контролирует мяч.
48'
Ольборг вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
Фол, нарушение
47'
Судья свистит. Allan Sousa атаковал сзади соперника. Это Расмус Вюрц заработал своей команде штрафной
Угловой
47'
Хальберг Мелькер из команды Вайле подал угловой слева.
46'
Ольборг вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
46'
Ольборг вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
Второй тайм начался
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
46'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
46'
Ольборг вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
45'
Контроль мяча: [team1]: 53%, [team2]: 47%.
45'
Вайле вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
45'
Скооп Якоб нанес удар, мяч был парирован, но Ринне Якоб не удержал его в руках.
45'
Хальберг Мелькер из команды Вайле делает пас партнеру.
44'
Окоре Жорес выносит мяч и сбавляет давление на ворота
44'
Tobias Moelgaard из команды Вайле отправил кросс в штрафную...
44'
Окоре Жорес выносит мяч и сбавляет давление на ворота
44'
Хальберг Мелькер навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
44'
Судья сигнализирует, что Oliver Abildgaard из команды Ольборг поставил подножку. Пострадал Allan Sousa
43'
Вайле контролирует мяч.
Фол, нарушение
43'
Хальберг Мелькер наказан за толчок Kristoffer Pallesen
42'
Скооп Якоб из команды Вайле делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
Фол, нарушение
42'
Судья свистит. Альманн Якоб атаковал сзади соперника. Это Allan Sousa заработал своей команде штрафной
42'
Ольборг контролирует мяч.
41'
Удар от ворот произведет Вайле
41'
Андерсен Лукас из команды Ольборг навешивает, но мяч уходит за линию ворот.
40'
Ринне Якоб взял и забрал мяч на выходе
40'
Tobias Moelgaard из команды Вайле отправил кросс в штрафную...
40'
Контроль мяча: [team1]: 50%, [team2]: 50%.
40'
Удар от ворот произведет Вайле
40'
Oliver Abildgaard из команды Ольборг навешивает, но мяч уходит за линию ворот.
39'
Окоре Жорес выносит мяч и сбавляет давление на ворота
39'
Хальберг Мелькер из команды Вайле отправил кросс в штрафную...
39'
Вайле вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
39'
Окоре Жорес выносит мяч и сбавляет давление на ворота
39'
Tobias Moelgaard из команды Вайле отправил кросс в штрафную...
39'
Вайле контролирует мяч.
38'
Ольборг вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
Фол, нарушение
37'
Tobias Moelgaard наказан за толчок Kristoffer Pallesen
Фол, нарушение
37'
Греве Мадс наказан за толчок Ван Веерт Том
Фол, нарушение
36'
Судья сигнализирует, что Расмус Вюрц из команды Ольборг поставил подножку. Пострадал Рамадани Юльбер
Фол, нарушение
35'
Adam Jakobsen из команды Вайле играет слишком грубо. Окоре Жорес оказался на газоне.
35'
Контроль мяча: [team1]: 50%, [team2]: 50%.
35'
Kristoffer Pallesen выносит мяч и сбавляет давление на ворота
35'
ШТАНГА! Так было близко к голу - Allan Sousa нанес удар в каркас ворот!
34'
Ринне Якоб не дал случится голу! Allan Sousa должен был забивать, но Ринне Якоб сделал отличный сейв
34'
Скооп Якоб из команды Вайле сделал отличную передачу в штрафную, прямо партнеру по команде.
34'
Вайле начинает контратаку
34'
Удар от ворот произведет Вайле
34'
Андерсен Лукас из команды Ольборг делает пас партнеру.
33'
Вайле вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
32'
Ольборг вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
32'
Удар от ворот произведет Вайле
32'
Шанс! Куск Каспер из команды Ольборг пробил головой, но мимо
32'
Окс Филипп из команды Ольборг отправил кросс в штрафную...
32'
Ольборг вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
31'
Вайле контролирует мяч.
30'
Контроль мяча: [team1]: 51%, [team2]: 49%.
30'
Вайле контролирует мяч.
30'
Вайле вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
30'
Ольборг контролирует мяч.
29'
Вайле вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
29'
Удар от ворот произведет Ольборг
Фол, нарушение
28'
Судья сигнализирует, что Oliver Abildgaard из команды Ольборг поставил подножку. Пострадал Allan Sousa
Офсайд
28'
Андерсен Лукас из команды Ольборг в офсайде
28'
Ольборг вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
27'
Вайле вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
27'
Альманн Якоб из команды Ольборг хорошо прочитал игру и перехватил мяч у соперника.
27'
Скооп Якоб из команды Вайле отправил кросс в штрафную...
26'
Куск Каспер из команды Ольборг направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче
Офсайд
25'
Ван Веерт Том из команды Ольборг в офсайде
25'
Контроль мяча: [team1]: 46%, [team2]: 54%.
25'
Греве Мадс выносит мяч и сбавляет давление на ворота
25'
Альманн Якоб из команды Ольборг отправил кросс в штрафную...
25'
Андерсен Лукас из команды Ольборг отправил кросс в штрафную...
24'
Allan Sousa нанес удар, но тот был заблокирован.
24'
Отличные скиллы показывает Allan Sousa, обводя своих соперников
24'
Вайле начинает контратаку
24'
Альманн Якоб из команды Ольборг делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
24'
Ринне Якоб из команды Ольборг хорошо прочитал игру и перехватил мяч у соперника.
23'
Иллой-Айет Владис-Эммерсон делает длинную передачу вперед
Фол, нарушение
23'
Альманн Якоб из команды Ольборг играет слишком грубо. Allan Sousa оказался на газоне.
23'
Удар от ворот произведет Вайле
23'
ШАНС! Ван Веерт Том нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
22'
Опасность! Куск Каспер из команды Ольборг отлично забросил мяч за спину защитникам и находит этим пасом одноклубника...
22'
Удар от ворот произведет Ольборг
22'
Рамадани Юльбер не смог попасть в створ ударом издали
Фол, нарушение
21'
Судья свистит. Kristoffer Pallesen атаковал сзади соперника. Это Tobias Moelgaard заработал своей команде штрафной
20'
Контроль мяча: [team1]: 48%, [team2]: 52%.
20'
Вайле вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
19'
Вайле контролирует мяч.
19'
Вайле контролирует мяч.
Фол, нарушение
18'
Рамадани Юльбер из команды Вайле играет слишком грубо. Oliver Abildgaard оказался на газоне.
17'
Байза Павол из команды Вайле хорошо прочитал игру и перехватил мяч у соперника.
17'
Расмус Вюрц делает длинную передачу вперед
17'
Ольборг контролирует мяч.
17'
Вайле вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
16'
Ольборг контролирует мяч.
15'
Ольборг вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
15'
Удар от ворот произведет Ольборг
15'
Контроль мяча: [team1]: 42%, [team2]: 58%.
15'
Вайле вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
15'
Ринне Якоб выносит мяч и сбавляет давление на ворота
14'
Вайле вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
14'
Окс Филипп нанес удар, но тот был заблокирован.
14'
Андерсен Лукас из команды Ольборг сделал отличную передачу одноклубнику - это шанс...
14'
Байза Павол не дал случится голу! Андерсен Лукас должен был забивать, но Байза Павол сделал отличный сейв
14'
ШАНС! Андерсен Лукас вышел один-на-один с голкипером...
13'
Ольборг вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
13'
Ольборг контролирует мяч.
12'
Вайле вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
12'
Вайле контролирует мяч.
12'
Вайле вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
11'
Ольборг вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
11'
Adam Jakobsen выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
11'
Куск Каспер из команды Ольборг подал угловой справа.
10'
Куск Каспер из команды Ольборг делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
10'
Kristoffer Pallesen из команды Ольборг сделал отличную передачу одноклубнику - это шанс...
10'
Контроль мяча: [team1]: 46%, [team2]: 54%.
10'
Хальберг Мелькер пробует нанести удар издали, но Ринне Якоб держит все под контролем
9'
Опасность предотвращена - Альманн Якоб из команды Ольборг вступил в отбор удачно
9'
Вайле начинает контратаку
8'
Удар от ворот произведет Вайле
8'
Oliver Abildgaard из команды Ольборг плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
8'
Байза Павол из команды Вайле хорошо прочитал игру и перехватил мяч у соперника.
8'
Расмус Вюрц делает длинную передачу вперед
7'
Вайле контролирует мяч.
6'
Удар от ворот произведет Ольборг
6'
Allan Sousa из команды Вайле отправил кросс в штрафную...
6'
Рамадани Юльбер из команды Вайле сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
Угловой
6'
Хальберг Мелькер из команды Вайле подал угловой справа.
6'
Альманн Якоб предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
5'
Контроль мяча: [team1]: 41%, [team2]: 59%.
5'
Tobias Moelgaard из команды Вайле отправил кросс в штрафную...
5'
Ольборг контролирует мяч.
Фол, нарушение
4'
Tobias Moelgaard задерживает мяч рукой
4'
Скооп Якоб из команды Вайле делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
3'
Вайле вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
3'
Ольборг вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
2'
Вайле вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
2'
Удар от ворот произведет Вайле
1'
ШАНС! Куск Каспер нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
1'
Андерсен Лукас из команды Ольборг делает пас партнеру.
1'
Ольборг контролирует мяч.
1'
Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
1'
Сегодня прохладно для игры в футбол.
1'
Ольборг начинает с центра поля
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Vejle Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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