  1. Главная
  2. Футбол
  3. Текстовые трансляции
  4. Голландия
  5. Эредивизие
Стадион:
ВВВ-Венло
1:2
Первый тайм: 36'
АЗ Алкмаар
0'
7' Желтая карточка
Промес Джерольд
0:1
7' Пенальти
Коопмейнерс Теун
0:2
16' Гол
Идрисси Уссама
30' Желтая карточка
Nils Roeseler
1:2
31' Гол
Млапа Пениэль
36'
Первый тайм
36'
Удар от ворот произведет ВВВ-Венло
35'
Сёнтьенс Матс не смог попасть в створ ударом издали
Угловой
35'
Махер Адам II из команды АЗ Алкмаар разыграл угловой с левого угла.
35'
Контроль мяча: [team1]: 38%, [team2]: 62%.
35'
Тил Гуус из команды АЗ Алкмаар делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
Фол, нарушение
34'
Промес Джерольд из команды ВВВ-Венло играет слишком грубо. Махер Адам II оказался на газоне.
34'
АЗ Алкмаар вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
34'
Удар от ворот произведет ВВВ-Венло
34'
ПЕРЕКЛАДИНА! Удар издали прямо в перекладину нанес Тил Гуус!
33'
Уннерсталл Ларс из команды ВВВ-Венло сделал отличный сейв!
33'
Идрисси Уссама нанес удар, мяч был парирован, но Уннерсталл Ларс не удержал его в руках.
33'
Отличные скиллы показывает Идрисси Уссама, обводя своих соперников
Офсайд
32'
Сёнтьенс Ральф из команды ВВВ-Венло в офсайде
31'
Сёнтьенс Ральф сделал результативную передачу.
Описание гола
31'
Г О О О О Л - Млапа Пениэль из команды ВВВ-Венло переиграл вратаря дальним ударом!
31'
ШАНС! Млапа Пениэль вышел один-на-один с голкипером...
31'
Млапа Пениэль из команды ВВВ-Венло идет с мячом вперед на обострение...
31'
Сёнтьенс Ральф из команды ВВВ-Венло сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
30'
Контроль мяча: [team1]: 40%, [team2]: 60%.
Желтая карточка
30'
Нильс Реселер совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение
Фол, нарушение
30'
Безумный фол. Нильс Реселер грубо играет против соперника. Пострадал Тил Гуус
29'
Удар от ворот произведет ВВВ-Венло
28'
Сёнтьенс Матс нанес удар, но промахнулся очень сильно.
28'
АЗ Алкмаар вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
28'
Промес Джерольд выносит мяч и сбавляет давление на ворота
28'
Идрисси Уссама из команды АЗ Алкмаар забрасывает мяч в штрафную.
28'
АЗ Алкмаар вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
27'
АЗ Алкмаар вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
26'
Удар от ворот произведет ВВВ-Венло
26'
Нильс Реселер выносит мяч и сбавляет давление на ворота
26'
Гудмундссон Альберт из команды АЗ Алкмаар отправил кросс в штрафную...
26'
Промес Джерольд выносит мяч и сбавляет давление на ворота
26'
Идрисси Уссама из команды АЗ Алкмаар отправил кросс в штрафную...
Угловой
26'
Махер Адам II из команды АЗ Алкмаар разыграл угловой с левого угла.
25'
Контроль мяча: [team1]: 42%, [team2]: 58%.
25'
Идрисси Уссама мяч отрикошетил от ворот
25'
Мидтше Фредрик из команды АЗ Алкмаар делает пас партнеру.
25'
Отличные скиллы показывает Мидтше Фредрик, обводя своих соперников
24'
АЗ Алкмаар контролирует мяч.
23'
Идрисси Уссама из команды АЗ Алкмаар направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче
23'
АЗ Алкмаар контролирует мяч.
Фол, нарушение
22'
Судья сигнализирует, что Боргманн Аксель из команды ВВВ-Венло поставил подножку. Пострадал Гудмундссон Альберт
Фол, нарушение
21'
Ван Ойен Петер наказан за толчок Махер Адам II
21'
Бизот Марко взял и забрал мяч на выходе
21'
Боргманн Аксель из команды ВВВ-Венло отправил кросс в штрафную...
20'
Контроль мяча: [team1]: 41%, [team2]: 59%.
20'
ВВВ-Венло вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
20'
Руттен Морено из команды ВВВ-Венло делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
Фол, нарушение
20'
Махер Адам II наказан за толчок Сёнтьенс Ральф
19'
АЗ Алкмаар вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
19'
Боргманн Аксель выносит мяч и сбавляет давление на ворота
19'
Идрисси Уссама из команды АЗ Алкмаар забрасывает мяч в штрафную.
Фол, нарушение
18'
Судья сигнализирует, что Гудмундссон Альберт из команды АЗ Алкмаар поставил подножку. Пострадал Боргманн Аксель
18'
Удар от ворот произведет ВВВ-Венло
18'
ШАНС! Гудмундссон Альберт нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
18'
Мидтше Фредрик из команды АЗ Алкмаар сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
Фол, нарушение
17'
Судья сигнализирует, что Идрисси Уссама из команды АЗ Алкмаар поставил подножку. Пострадал Руттен Морено
16'
Мидтше Фредрик сделал результативную передачу.
Описание гола
16'
Г О О О О Л - Идрисси Уссама изменил счет на табло!
15'
Отличные скиллы показывает Идрисси Уссама, обводя своих соперников
15'
Контроль мяча: [team1]: 42%, [team2]: 58%.
14'
Матч возобновлен
14'
Капитан команды вынужден передать свою повязку, так как покидает поле.
14'
Пост Данни получил травму и заменен. Ван Ойен Петер выходит на поле.
Травма, повреждение
14'
Ох, нехорошо это выглядит. Пост Данни получил травму и медбригада забирает его с поля.
Травма, повреждение
13'
Пост Данни на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
13'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
12'
Сёнтьенс Матс нанес удар, но тот был заблокирован.
12'
Гудмундссон Альберт из команды АЗ Алкмаар делает навес прямо в штрафную.
12'
АЗ Алкмаар вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
12'
Коопмейнерс Теун выносит мяч и сбавляет давление на ворота
11'
Руттен Морено из команды ВВВ-Венло забрасывает мяч в штрафную.
11'
Грот Джей-Рой из команды ВВВ-Венло сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
11'
Игрок из команды ВВВ-Венло вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
11'
Руттен Морено из команды ВВВ-Венло делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
11'
ВВВ-Венло вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
10'
Контроль мяча: [team1]: 42%, [team2]: 58%.
10'
Коопмейнерс Теун выносит мяч и сбавляет давление на ворота
10'
Опоку Джонатан из команды ВВВ-Венло отправил кросс в штрафную...
10'
Грот Джей-Рой нанес удар издали, а Бизот Марко отбил его обратно в игру!
Фол, нарушение
9'
Судья свистит. Мидтше Фредрик атаковал сзади соперника. Это Грот Джей-Рой заработал своей команде штрафной
8'
ВВВ-Венло вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
Описание гола
7'
Г О О О О Л - Коопмейнерс Теун из команды АЗ Алкмаар забивает с точки!
Желтая карточка
7'
Промес Джерольд тянет соперника за майку и за это получает желтую карточку
Фол, нарушение
7'
ПЕНАЛЬТИ! - Промес Джерольд дергает за футболку соперника (это был Гудмундссон Альберт) и рефери назначает пенальти!
6'
Рефери остановил игру и посмотрит видеоповтор эпизода.
5'
Контроль мяча: [team1]: 31%, [team2]: 69%.
5'
Сёнтьенс Матс мяч отрикошетил от ворот
5'
АЗ Алкмаар вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
5'
Хацидиакос Пантелис выносит мяч и сбавляет давление на ворота
4'
Идрисси Уссама из команды АЗ Алкмаар отправил кросс в штрафную...
3'
АЗ Алкмаар вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
Угловой
3'
Махер Адам II из команды АЗ Алкмаар разыграл угловой с правого угла.
3'
Идрисси Уссама из команды АЗ Алкмаар отдал передачу, которая была заблокирована.
Угловой
3'
Махер Адам II из команды АЗ Алкмаар разыграл угловой с правого угла.
3'
Промес Джерольд предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
2'
ШТАНГА! Так было близко к голу - Гудмундссон Альберт нанес удар в каркас ворот!
2'
АЗ Алкмаар вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
1'
АЗ Алкмаар вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
1'
АЗ Алкмаар вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
1'
Сегодня футболисты играют на искусственном поле.
1'
Добро пожаловать на сегодняшнюю игру
1'
ВВВ-Венло начинает с центра поля
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Seacon Stadion - De Koel. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Загрузка...







Топ лиги
Новости футбола


Аутентификация
— Или Забыли пароль? Регистрация