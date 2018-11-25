Стадион: Seacon Stadion - De Koel
1:2
Первый тайм: 36'
7' Желтая карточкаПромес Джерольд
0:1
7' ПенальтиКоопмейнерс Теун
0:2
16' ГолИдрисси Уссама
30' Желтая карточкаNils Roeseler
1:2
31' ГолМлапа Пениэль
Первый тайм
36'
35'
Сёнтьенс Матс не смог попасть в створ ударом издали
35'
Махер Адам II из команды АЗ Алкмаар разыграл угловой с левого угла.
35'
Контроль мяча: [team1]: 38%, [team2]: 62%.
35'
Тил Гуус из команды АЗ Алкмаар делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
34'
Промес Джерольд из команды ВВВ-Венло играет слишком грубо. Махер Адам II оказался на газоне.
34'
АЗ Алкмаар вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
34'
34'
ПЕРЕКЛАДИНА! Удар издали прямо в перекладину нанес Тил Гуус!
33'
Уннерсталл Ларс из команды ВВВ-Венло сделал отличный сейв!
33'
Идрисси Уссама нанес удар, мяч был парирован, но Уннерсталл Ларс не удержал его в руках.
33'
Отличные скиллы показывает Идрисси Уссама, обводя своих соперников
32'
Сёнтьенс Ральф из команды ВВВ-Венло в офсайде
31'
Сёнтьенс Ральф сделал результативную передачу.
31'
Г О О О О Л - Млапа Пениэль из команды ВВВ-Венло переиграл вратаря дальним ударом!
31'
ШАНС! Млапа Пениэль вышел один-на-один с голкипером...
31'
Млапа Пениэль из команды ВВВ-Венло идет с мячом вперед на обострение...
31'
Сёнтьенс Ральф из команды ВВВ-Венло сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
30'
Контроль мяча: [team1]: 40%, [team2]: 60%.
30'
Нильс Реселер совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение
30'
Безумный фол. Нильс Реселер грубо играет против соперника. Пострадал Тил Гуус
29'
28'
Сёнтьенс Матс нанес удар, но промахнулся очень сильно.
28'
28'
Промес Джерольд выносит мяч и сбавляет давление на ворота
28'
Идрисси Уссама из команды АЗ Алкмаар забрасывает мяч в штрафную.
28'
АЗ Алкмаар вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
27'
26'
26'
Нильс Реселер выносит мяч и сбавляет давление на ворота
26'
Гудмундссон Альберт из команды АЗ Алкмаар отправил кросс в штрафную...
26'
Промес Джерольд выносит мяч и сбавляет давление на ворота
26'
Идрисси Уссама из команды АЗ Алкмаар отправил кросс в штрафную...
26'
Махер Адам II из команды АЗ Алкмаар разыграл угловой с левого угла.
25'
Контроль мяча: [team1]: 42%, [team2]: 58%.
25'
Идрисси Уссама мяч отрикошетил от ворот
25'
Мидтше Фредрик из команды АЗ Алкмаар делает пас партнеру.
25'
Отличные скиллы показывает Мидтше Фредрик, обводя своих соперников
24'
АЗ Алкмаар контролирует мяч.
23'
Идрисси Уссама из команды АЗ Алкмаар направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче
23'
АЗ Алкмаар контролирует мяч.
22'
Судья сигнализирует, что Боргманн Аксель из команды ВВВ-Венло поставил подножку. Пострадал Гудмундссон Альберт
21'
Ван Ойен Петер наказан за толчок Махер Адам II
21'
Бизот Марко взял и забрал мяч на выходе
21'
Боргманн Аксель из команды ВВВ-Венло отправил кросс в штрафную...
20'
Контроль мяча: [team1]: 41%, [team2]: 59%.
20'
ВВВ-Венло вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
20'
Руттен Морено из команды ВВВ-Венло делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
20'
Махер Адам II наказан за толчок Сёнтьенс Ральф
19'
19'
Боргманн Аксель выносит мяч и сбавляет давление на ворота
19'
Идрисси Уссама из команды АЗ Алкмаар забрасывает мяч в штрафную.
18'
Судья сигнализирует, что Гудмундссон Альберт из команды АЗ Алкмаар поставил подножку. Пострадал Боргманн Аксель
18'
18'
ШАНС! Гудмундссон Альберт нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
18'
Мидтше Фредрик из команды АЗ Алкмаар сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
17'
Судья сигнализирует, что Идрисси Уссама из команды АЗ Алкмаар поставил подножку. Пострадал Руттен Морено
16'
Мидтше Фредрик сделал результативную передачу.
16'
Г О О О О Л - Идрисси Уссама изменил счет на табло!
15'
Отличные скиллы показывает Идрисси Уссама, обводя своих соперников
15'
Контроль мяча: [team1]: 42%, [team2]: 58%.
14'
Матч возобновлен
14'
Капитан команды вынужден передать свою повязку, так как покидает поле.
14'
Пост Данни получил травму и заменен. Ван Ойен Петер выходит на поле.
14'
Ох, нехорошо это выглядит. Пост Данни получил травму и медбригада забирает его с поля.
13'
Пост Данни на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
13'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
12'
Сёнтьенс Матс нанес удар, но тот был заблокирован.
12'
Гудмундссон Альберт из команды АЗ Алкмаар делает навес прямо в штрафную.
12'
12'
Коопмейнерс Теун выносит мяч и сбавляет давление на ворота
11'
Руттен Морено из команды ВВВ-Венло забрасывает мяч в штрафную.
11'
Грот Джей-Рой из команды ВВВ-Венло сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
11'
Игрок из команды ВВВ-Венло вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
11'
Руттен Морено из команды ВВВ-Венло делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
11'
ВВВ-Венло вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
10'
Контроль мяча: [team1]: 42%, [team2]: 58%.
10'
Коопмейнерс Теун выносит мяч и сбавляет давление на ворота
10'
Опоку Джонатан из команды ВВВ-Венло отправил кросс в штрафную...
10'
Грот Джей-Рой нанес удар издали, а Бизот Марко отбил его обратно в игру!
9'
Судья свистит. Мидтше Фредрик атаковал сзади соперника. Это Грот Джей-Рой заработал своей команде штрафной
8'
ВВВ-Венло вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
7'
Г О О О О Л - Коопмейнерс Теун из команды АЗ Алкмаар забивает с точки!
7'
Промес Джерольд тянет соперника за майку и за это получает желтую карточку
7'
ПЕНАЛЬТИ! - Промес Джерольд дергает за футболку соперника (это был Гудмундссон Альберт) и рефери назначает пенальти!
6'
Рефери остановил игру и посмотрит видеоповтор эпизода.
5'
Контроль мяча: [team1]: 31%, [team2]: 69%.
5'
Сёнтьенс Матс мяч отрикошетил от ворот
5'
5'
Хацидиакос Пантелис выносит мяч и сбавляет давление на ворота
4'
Идрисси Уссама из команды АЗ Алкмаар отправил кросс в штрафную...
3'
АЗ Алкмаар вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
3'
Махер Адам II из команды АЗ Алкмаар разыграл угловой с правого угла.
3'
Идрисси Уссама из команды АЗ Алкмаар отдал передачу, которая была заблокирована.
3'
Махер Адам II из команды АЗ Алкмаар разыграл угловой с правого угла.
3'
Промес Джерольд предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
2'
ШТАНГА! Так было близко к голу - Гудмундссон Альберт нанес удар в каркас ворот!
2'
АЗ Алкмаар вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
1'
1'
1'
Сегодня футболисты играют на искусственном поле.
1'
Добро пожаловать на сегодняшнюю игру
1'
ВВВ-Венло начинает с центра поля
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Seacon Stadion - De Koel. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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