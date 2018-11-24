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Стадион:
Анкарагюджю
0:3
Первый тайм: 45+'
Бешикташ
0'
0:1
23' Гол
Ляич Адем
0:2
27' Гол
Пектемек Мустафа
0:3
44' Гол
Guven Yalcin
45'+2
Первый тайм
47'
Анкарагюджю вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
47'
Удар от ворот произведет Бешикташ
46'
Озер Кенан из команды Анкарагюджю не смог нормально приложиться к мячу - мимо ворот
46'
Тьеви Бифума из команды Анкарагюджю отправил кросс в штрафную...
46'
Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [5] минут(а)
45'
Анкарагюджю вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
45'
Анкарагюджю вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
45'
Контроль мяча: [team1]: 47%, [team2]: 53%.
44'
Ляич Адем сделал результативную передачу.
Описание гола
44'
ГООООООЛ! Отличный удар-парашют сделал Guven Yalcin из команды команды Бешикташ.
43'
Бешикташ вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
Фол, нарушение
43'
Судья сигнализирует, что Джа-Джедже Брис из команды Анкарагюджю поставил подножку. Пострадал Guven Yalcin
42'
Пектемек Мустафа выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
42'
Тьеви Бифума из команды Анкарагюджю подал угловой слева.
Фол, нарушение
41'
Alihan Kubalas из команды Анкарагюджю играет слишком грубо. Guven Yalcin оказался на газоне.
41'
Бешикташ вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
40'
Анкарагюджю вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
40'
Генюл Гёкхан получил травму и заменен. Аксой Фатих выходит на поле.
Фол, нарушение
40'
Судья сигнализирует, что Токёз Дорукхан из команды Бешикташ поставил подножку. Пострадал Пинту Тьягу
39'
Удар от ворот произведет Анкарагюджю
39'
Шанс! Токёз Дорукхан из команды Бешикташ пробил головой, но мимо
Угловой
39'
Куарежма Рикарду из команды Бешикташ подал угловой справа.
39'
Куарежма Рикарду из команды Бешикташ делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
38'
Фати Рикардо нанес удар, но тот был заблокирован.
38'
Озгенч Эрдем из команды Анкарагюджю отдал передачу, которая была заблокирована.
Угловой
38'
Пинту Тьягу из команды Анкарагюджю подал угловой слева.
38'
Кариус Лорис отбил мяч на угловой после удара Эль-Кабир Мустафа из штрафной площади.
37'
Озгенч Эрдем из команды Анкарагюджю отправил кросс в штрафную...
37'
Айхан Ялчын выносит мяч и сбавляет давление на ворота
37'
Эркин Джанер из команды Бешикташ отправил кросс в штрафную...
36'
Бешикташ вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
35'
Удар от ворот произведет Бешикташ
35'
ШАНС! Тьеви Бифума нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
Угловой
35'
Озгенч Эрдем из команды Анкарагюджю подал угловой слева.
34'
Кариус Лорис отбил мяч на угловой после удара Эль-Кабир Мустафа из штрафной площади.
33'
Бешикташ контролирует мяч.
33'
Анкарагюджю вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
33'
Бешикташ вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
Фол, нарушение
31'
Судья сигнализирует, что Alihan Kubalas из команды Анкарагюджю поставил подножку. Пострадал Guven Yalcin
31'
Бешикташ вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
31'
Матч возобновлен
29'
Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.
28'
Бешикташ вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
27'
Guven Yalcin сделал результативную передачу.
Описание гола
27'
Г О О О О Л - Пектемек Мустафа из команды Бешикташ забил гол! Легко это для такого игрока, как Пектемек Мустафа
27'
Guven Yalcin из команды Бешикташ делает пас партнеру.
27'
Токёз Дорукхан из команды Бешикташ делает навес прямо в штрафную.
27'
Челикай Корджан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
26'
Эркин Джанер из команды Бешикташ отправил кросс в штрафную...
26'
Бешикташ вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
Фол, нарушение
25'
Безумный фол. Фати Рикардо грубо играет против соперника. Пострадал Пектемек Мустафа
23'
Пектемек Мустафа сделал результативную передачу.
Описание гола
23'
Г О О О О Л - Ляич Адем из команды Бешикташ переиграл вратаря дальним ударом!
23'
Бешикташ имеет хороший шанс забить.
23'
Контроль мяча: [team1]: 52%, [team2]: 48%.
22'
Удар от ворот произведет Анкарагюджю
21'
Удар от ворот произведет Анкарагюджю
21'
Ляич Адем не смог попасть в створ ударом издали
21'
Матч возобновлен
Офсайд
21'
Вида Домагой из команды Бешикташ в офсайде
17'
Рефери остановил игру и посмотрит видеоповтор эпизода.
17'
Куарежма Рикарду сделал результативную передачу.
Описание гола
17'
Нет гола! - После просмотра видео, бригада судей приняла решение не засчитывать гол.
17'
Куарежма Рикарду навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
17'
Судья сигнализирует, что Озер Кенан из команды Анкарагюджю поставил подножку. Пострадал Эркин Джанер
17'
Айхан Ялчын выносит мяч и сбавляет давление на ворота
16'
Guven Yalcin из команды Бешикташ отправил кросс в штрафную...
16'
Айхан Ялчын выносит мяч и сбавляет давление на ворота
16'
Куарежма Рикарду из команды Бешикташ отправил кросс в штрафную...
16'
Бешикташ вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
15'
Анкарагюджю вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
15'
Контроль мяча: [team1]: 55%, [team2]: 45%.
15'
Вида Домагой выносит мяч и сбавляет давление на ворота
15'
Озер Кенан из команды Анкарагюджю отправил кросс в штрафную...
14'
Удар от ворот произведет Бешикташ
13'
Генюл Гёкхан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
13'
Озер Кенан из команды Анкарагюджю подал угловой слева.
12'
Озер Кенан из команды Анкарагюджю направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче
12'
Анкарагюджю начинает контратаку
12'
Какой удар! Со штрафного Ляич Адем сотряс перекладину!
Фол, нарушение
11'
Судья сигнализирует, что Тьеви Бифума из команды Анкарагюджю поставил подножку. Пострадал Guven Yalcin
11'
Бешикташ контролирует мяч.
Фол, нарушение
10'
Судья сигнализирует, что Фати Рикардо из команды Анкарагюджю поставил подножку. Пострадал Хатчинсон Атиба
10'
Контроль мяча: [team1]: 52%, [team2]: 48%.
9'
Бешикташ вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
9'
Анкарагюджю вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
9'
Кариус Лорис из команды Бешикташ сделал отличный сейв!
9'
Озер Кенан пробует нанести удар издали, но Кариус Лорис ловит мяч
9'
Канатсизкуш Кубилай из команды Анкарагюджю отправил кросс в штрафную...
8'
Анкарагюджю имеет хороший шанс забить.
7'
Анкарагюджю вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
7'
Анкарагюджю вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
7'
Матч возобновлен
5'
Контроль мяча: [team1]: 45%, [team2]: 55%.
4'
Матч остановлен из-за беспорядков на трибунах.
Фол, нарушение
4'
Guven Yalcin из команды Бешикташ опасно и грубо сыграл. Alihan Kubalas пострадал.
3'
Анкарагюджю вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
3'
Озер Кенан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
3'
Эркин Джанер из команды Бешикташ подал угловой слева.
3'
Фати Рикардо выносит мяч и сбавляет давление на ворота
2'
Эркин Джанер из команды Бешикташ отправил кросс в штрафную...
2'
Фати Рикардо выносит мяч и сбавляет давление на ворота
2'
Куарежма Рикарду навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
2'
Судья сигнализирует, что Пинту Тьягу из команды Анкарагюджю поставил подножку. Пострадал Куарежма Рикарду
1'
Бешикташ вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
1'
Анкарагюджю вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
1'
Сегодня прохладно для игры в футбол.
1'
Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
1'
Бешикташ начинает с центра поля
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Kadir Has Sehir Stadyumu. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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