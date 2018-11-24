Стадион: Кадир Хас
0:3
Первый тайм: 45+'
0:1
23' ГолЛяич Адем
0:2
27' ГолПектемек Мустафа
0:3
44' ГолGuven Yalcin
Первый тайм
47'
47'
46'
Озер Кенан из команды Анкарагюджю не смог нормально приложиться к мячу - мимо ворот
46'
Тьеви Бифума из команды Анкарагюджю отправил кросс в штрафную...
46'
Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [5] минут(а)
45'
Анкарагюджю вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
45'
Анкарагюджю вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
45'
Контроль мяча: [team1]: 47%, [team2]: 53%.
44'
Ляич Адем сделал результативную передачу.
44'
ГООООООЛ! Отличный удар-парашют сделал Guven Yalcin из команды команды Бешикташ.
43'
43'
Судья сигнализирует, что Джа-Джедже Брис из команды Анкарагюджю поставил подножку. Пострадал Guven Yalcin
42'
Пектемек Мустафа выносит мяч и сбавляет давление на ворота
42'
Тьеви Бифума из команды Анкарагюджю подал угловой слева.
41'
Alihan Kubalas из команды Анкарагюджю играет слишком грубо. Guven Yalcin оказался на газоне.
41'
40'
40'
Генюл Гёкхан получил травму и заменен. Аксой Фатих выходит на поле.
40'
Судья сигнализирует, что Токёз Дорукхан из команды Бешикташ поставил подножку. Пострадал Пинту Тьягу
39'
39'
Шанс! Токёз Дорукхан из команды Бешикташ пробил головой, но мимо
39'
Куарежма Рикарду из команды Бешикташ подал угловой справа.
39'
Куарежма Рикарду из команды Бешикташ делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
38'
Фати Рикардо нанес удар, но тот был заблокирован.
38'
Озгенч Эрдем из команды Анкарагюджю отдал передачу, которая была заблокирована.
38'
Пинту Тьягу из команды Анкарагюджю подал угловой слева.
38'
Кариус Лорис отбил мяч на угловой после удара Эль-Кабир Мустафа из штрафной площади.
37'
Озгенч Эрдем из команды Анкарагюджю отправил кросс в штрафную...
37'
37'
36'
Бешикташ вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
35'
35'
ШАНС! Тьеви Бифума нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
35'
Озгенч Эрдем из команды Анкарагюджю подал угловой слева.
34'
Кариус Лорис отбил мяч на угловой после удара Эль-Кабир Мустафа из штрафной площади.
33'
Бешикташ контролирует мяч.
33'
33'
31'
Судья сигнализирует, что Alihan Kubalas из команды Анкарагюджю поставил подножку. Пострадал Guven Yalcin
31'
31'
Матч возобновлен
29'
Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.
28'
27'
Guven Yalcin сделал результативную передачу.
27'
Г О О О О Л - Пектемек Мустафа из команды Бешикташ забил гол! Легко это для такого игрока, как Пектемек Мустафа
27'
Guven Yalcin из команды Бешикташ делает пас партнеру.
27'
Токёз Дорукхан из команды Бешикташ делает навес прямо в штрафную.
27'
Челикай Корджан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
26'
26'
25'
Безумный фол. Фати Рикардо грубо играет против соперника. Пострадал Пектемек Мустафа
23'
Пектемек Мустафа сделал результативную передачу.
23'
Бешикташ имеет хороший шанс забить.
23'
Контроль мяча: [team1]: 52%, [team2]: 48%.
22'
21'
21'
Ляич Адем не смог попасть в створ ударом издали
21'
Матч возобновлен
21'
Вида Домагой из команды Бешикташ в офсайде
17'
Рефери остановил игру и посмотрит видеоповтор эпизода.
17'
Куарежма Рикарду сделал результативную передачу.
17'
Нет гола! - После просмотра видео, бригада судей приняла решение не засчитывать гол.
17'
Куарежма Рикарду навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
17'
Судья сигнализирует, что Озер Кенан из команды Анкарагюджю поставил подножку. Пострадал Эркин Джанер
17'
16'
Guven Yalcin из команды Бешикташ отправил кросс в штрафную...
16'
16'
Куарежма Рикарду из команды Бешикташ отправил кросс в штрафную...
16'
15'
15'
Контроль мяча: [team1]: 55%, [team2]: 45%.
15'
Вида Домагой выносит мяч и сбавляет давление на ворота
15'
Озер Кенан из команды Анкарагюджю отправил кросс в штрафную...
14'
13'
Генюл Гёкхан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
13'
Озер Кенан из команды Анкарагюджю подал угловой слева.
12'
Озер Кенан из команды Анкарагюджю направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче
12'
Анкарагюджю начинает контратаку
12'
Какой удар! Со штрафного Ляич Адем сотряс перекладину!
11'
Судья сигнализирует, что Тьеви Бифума из команды Анкарагюджю поставил подножку. Пострадал Guven Yalcin
11'
Бешикташ контролирует мяч.
10'
Судья сигнализирует, что Фати Рикардо из команды Анкарагюджю поставил подножку. Пострадал Хатчинсон Атиба
10'
Контроль мяча: [team1]: 52%, [team2]: 48%.
9'
9'
Анкарагюджю вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
9'
Кариус Лорис из команды Бешикташ сделал отличный сейв!
9'
Озер Кенан пробует нанести удар издали, но Кариус Лорис ловит мяч
9'
Канатсизкуш Кубилай из команды Анкарагюджю отправил кросс в штрафную...
8'
Анкарагюджю имеет хороший шанс забить.
7'
7'
7'
Матч возобновлен
5'
Контроль мяча: [team1]: 45%, [team2]: 55%.
4'
Матч остановлен из-за беспорядков на трибунах.
4'
Guven Yalcin из команды Бешикташ опасно и грубо сыграл. Alihan Kubalas пострадал.
3'
3'
Озер Кенан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
3'
Эркин Джанер из команды Бешикташ подал угловой слева.
3'
Фати Рикардо выносит мяч и сбавляет давление на ворота
2'
2'
Фати Рикардо выносит мяч и сбавляет давление на ворота
2'
Куарежма Рикарду навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
2'
Судья сигнализирует, что Пинту Тьягу из команды Анкарагюджю поставил подножку. Пострадал Куарежма Рикарду
1'
1'
1'
Сегодня прохладно для игры в футбол.
1'
Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
1'
Бешикташ начинает с центра поля
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Kadir Has Sehir Stadyumu. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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