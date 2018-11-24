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Стадион:
Аланьяспор
0:0
Первый тайм: 41'
Кайсериспор
0'
7' Желтая карточка
Туран Атила
0:0
21' Не забитый пенальти
Сиссе Паписс
41'
Первый тайм
Описание гола
21'
ОН ПРОМАЗАЛ - Сиссе Паписс пробил пенальти, но не смог забить!
Желтая карточка
7'
Туран Атила получил желтую карточку от судьи
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Bahcesehir Okullari Stadyumu. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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