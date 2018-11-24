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Стадион: Bahcesehir Okullari Stadyumu
0:0
Первый тайм: 41'
7' Желтая карточкаТуран Атила
0:0
21' Не забитый пенальтиСиссе Паписс
|
7'
21'
0:0
Состав команд
18
Сиссе
Паписс
33
Лунг
Силвиу
89
Туран
Атила
20
Чери
Тьяронн
Аланьяспор 4-2-3-1
- Основной состав
- 1 Йилмаз Хайдар Вратарь
- 14 Байяно Вандерсон Защитник
- 4 Merih Demiral Защитник
- 31 Цавелас Георгиос Защитник
- 21 Н'Сакала Фабрис Защитник
- 2 Сакей Айзаак Полузащитник
- 6 Гюлселам Джейхун Полузащитник
- 7 Караджа Эфеджан Полузащитник
- 8 Маниатис Яннис Полузащитник
- 30 Кампуш Джалма Полузащитник
- 18 Сиссе Паписс Нападающий
- Запасные игроки
- 97 Юнал Исмаил Вратарь
- 23 Велинтон Соуза Защитник
- 17 Канак Каан Защитник
- 99 Алкылыч Дженк Ахмет Защитник
- 88 Ялчынер Таха Полузащитник
- 19 Вильяфаньес Лукас Полузащитник
- 5 Филипе Аугусто Полузащитник
- 78 Фернандес Джуниор Полузащитник
- 13 Бобо Нападающий
- 20 Hassan Ayaroglu
- Главный тренер: Баккал Месут
Кайсериспор 4-2-3-1
- Основной состав
- 33 Лунг Силвиу Вратарь
- 22 Сэпунару Кристиан Защитник
- 4 Гюлен Левент Защитник
- 50 Кучер Александр Защитник
- 89 Туран Атила Защитник
- 6 Чиназ Самил Полузащитник
- 43 Менса Бернард Полузащитник
- 18 Варела Силвештре Полузащитник
- 7 Басачикоглу Билал Полузащитник
- 20 Чери Тьяронн Полузащитник
- 9 Булут Умут Нападающий
- Запасные игроки
- 39 Vedat Karakus Вратарь
- 1 Йилдирим Муаммер Вратарь
- 38 Mert Ozyildirim
- 30 Adem Dogan
- 25 Hakan Citak
- Главный тренер: Саглам Эртугрул
Предыдущие игры
Аланьяспор (последние 20 матчей: +9 =3 -8)
- 11.11.2018 Фенербахче 2:0 Аланьяспор С
- 04.11.2018 Аланьяспор 0:1 Малатьяспор С
- 31.10.2018 Ени-Алтындаг 1:3 Аланьяспор К
- 26.10.2018 Бурсаспор 2:0 Аланьяспор С
- 21.10.2018 Аланьяспор 0:1 Антальяспор С
- 06.10.2018 Эрзурум ББ 1:0 Аланьяспор С
- 29.09.2018 Аланьяспор 2:1 Акхисар С
- 23.09.2018 Касымпаша 1:2 Аланьяспор С
- 17.09.2018 Аланьяспор 1:0 Трабзонспор С
- 09.09.2018 Аланьяспор 1:1 Антальяспор ТМК
- 01.09.2018 Аланьяспор 1:0 Гёзтепе С
- 27.08.2018 Галатасарай 6:0 Аланьяспор С
- 19.08.2018 Аланьяспор 0:2 Анкарагюджю С
- 11.08.2018 Сивасспор 1:0 Аланьяспор С
- 27.07.2018 Денизлиспор 0:2 Аланьяспор ТМК
- 22.07.2018 Аланьяспор 7:0 Сумгаит ТМК
- 19.07.2018 Аланьяспор 1:0 Малатьяспор ТМК
- 18.05.2018 Аланьяспор 3:2 Антальяспор С
- 13.05.2018 Сивасспор 2:2 Аланьяспор С
- 05.05.2018 Аланьяспор 1:1 Османлыспор С
Кайсериспор (последние 20 матчей: +6 =5 -9)
- 10.11.2018 Кайсериспор 0:3 Галатасарай С
- 04.11.2018 Анкарагюджю 3:1 Кайсериспор С
- 31.10.2018 Кайсериспор 6:1 Пазарспор К
- 28.10.2018 Кайсериспор 2:0 Сивасспор С
- 20.10.2018 Истанбул Башакшехир 1:0 Кайсериспор С
- 06.10.2018 Кайсериспор 2:2 Ризеспор С
- 29.09.2018 Бешикташ 2:0 Кайсериспор С
- 22.09.2018 Кайсериспор 0:2 Коньяспор С
- 15.09.2018 Гёзтепе 2:0 Кайсериспор С
- 08.09.2018 Кайсериспор 1:1 Османлыспор ТМК
- 01.09.2018 Фенербахче 2:3 Кайсериспор С
- 25.08.2018 Кайсериспор 0:0 Малатьяспор С
- 18.08.2018 Бурсаспор 0:0 Кайсериспор С
- 13.08.2018 Кайсериспор 2:0 Антальяспор С
- 29.07.2018 Коньяспор 0:2 Кайсериспор ТМК
- 21.07.2018 Херенвен 2:1 Кайсериспор ТМК
- 13.07.2018 Хатайспор 1:1 Кайсериспор ТМК
- 11.07.2018 Кайсериспор 3:2 Алтынорду ТМК
- 18.05.2018 Малатьяспор 3:2 Кайсериспор С
- 14.05.2018 Кайсериспор 1:2 Акхисар С
Последние игры между собой
Аланьяспор: победы: 2, ничьи: 1, поражения: 4
Кайсериспор: победы: 4, ничьи: 1, поражения: 2
- 28.04.2018 Кайсериспор 1:2 Аланьяспор Суперлига
- 04.12.2017 Аланьяспор 1:2 Кайсериспор Суперлига
- 29.04.2017 Кайсериспор 3:0 Аланьяспор Суперлига
- 25.11.2016 Аланьяспор 3:0 Кайсериспор Суперлига
- 13.04.2015 Аланьяспор 1:1 Кайсериспор Первая лига Турции
- 22.11.2014 Кайсериспор 2:0 Аланьяспор Турецкая первая лига
- 16.01.2008 Кайсериспор 5:0 Аланьяспор Кубок
Аланьяспор
Кайсериспор
-
3 Удары по воротам 0
-
3 Удары в створ 0
-
6 Угловые 0
-
1 Офсайды 1
-
9 Нарушения правил 3
-
0 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
61 Владение мячом, % 39
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Истанбул Башакшехир
|12
|8
|3
|1
|17 - 5
|27
|2.
|Галатасарай
|13
|7
|3
|3
|23 - 15
|24
|3.
|Касымпаша
|12
|7
|1
|4
|26 - 19
|22
|4.
|Малатьяспор
|12
|6
|3
|3
|19 - 10
|21
|5.
|Антальяспор
|13
|6
|2
|5
|16 - 19
|20
|6.
|Анкарагюджю
|12
|6
|1
|5
|15 - 13
|19
|7.
|Гёзтепе
|12
|6
|0
|6
|15 - 14
|18
|8.
|Бешикташ
|12
|5
|3
|4
|20 - 16
|18
|9.
|Коньяспор
|13
|4
|6
|3
|18 - 15
|18
|10.
|Трабзонспор
|12
|4
|4
|4
|19 - 18
|16
|11.
|Сивасспор
|12
|3
|5
|4
|14 - 18
|14
|12.
|Эрзурум ББ
|13
|3
|5
|5
|11 - 14
|14
|13.
|Фенербахче
|12
|3
|4
|5
|11 - 15
|13
|14.
|Бурсаспор
|12
|2
|7
|3
|10 - 11
|13
|15.
|Аланьяспор
|0:0
|13
|4
|1
|8
|6 - 18
|13
|16.
|Кайсериспор
|0:0
|13
|3
|4
|6
|10 - 17
|13
|17.
|Акхисар
|12
|3
|3
|6
|13 - 20
|12
|18.
|Ризеспор
|12
|1
|5
|6
|13 - 19
|8
Первый тайм
21'
ОН ПРОМАЗАЛ - Сиссе Паписс пробил пенальти, но не смог забить!
7'
Туран Атила получил желтую карточку от судьи
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Bahcesehir Okullari Stadyumu. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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