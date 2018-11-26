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Стадион:
Гёзтепе
0:1
Второй тайм: 59'
Истанбул Башакшехир
0'
8' Желтая карточка
Тити
0:1
9' Пенальти
Вишча Эдин
15' Желтая карточка
Кавечи Ирфан
22' Желтая карточка
Епуряну Александр
24' Желтая карточка
Да Кошта Триндаде
33' Желтая карточка
Эмир Беркан
48' Желтая карточка
Гассама Ламин
59'
Второй тайм
58'
Гёзтепе делает замену. Борхес Сельсо уходит с поля, а Нгандо Аксель выходит на его замену.
Желтая карточка
48'
Гассама Ламин получил желтую карточку от судьи
Второй тайм начался
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Желтая карточка
33'
Эмир Беркан получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
24'
Да Кошта Триндаде получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
22'
Епуряну Александр получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
15'
Кавечи Ирфан получил желтую карточку от судьи
Описание гола
9'
Г О О О О Л - Вишча Эдин из команды Буюкшехир забивает с точки!
Желтая карточка
8'
Тити получил желтую карточку от судьи
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Bornova Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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