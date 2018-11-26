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- Чемпионат мира по хоккею 2018
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Стадион: Доганлар
0:1
Второй тайм: 59'
8' Желтая карточкаТити
0:1
9' ПенальтиВишча Эдин
15' Желтая карточкаКавечи Ирфан
22' Желтая карточкаЕпуряну Александр
24' Желтая карточкаДа Кошта Триндаде
33' Желтая карточкаЭмир Беркан
48' Желтая карточкаГассама Ламин
|
8'
9'
0:1
15'
33'
48'
Состав команд
13
Бету
Антониу
25
Wallace
I
2
Тити
41
Эмир
Беркан
23
Озтекин
Ясин
34
Гюнок
Мерт
88
Инлер
Гёкхан
17
Кавечи
Ирфан
Гёзтепе 4-2-3-1
- Основной состав
- 13 Бету Антониу Вратарь
- 20 Гассама Ламин Защитник
- 25 Wallace I Защитник
- 2 Тити Защитник
- 41 Эмир Беркан Защитник
- 5 Эзтюрк Алпаслан Полузащитник
- 6 Борхес Сельсо Полузащитник
- 7 Акбунар Халиль Полузащитник
- 8 Каштру Андре Полузащитник
- 23 Озтекин Ясин Полузащитник
- 32 Джером Кэмерон Нападающий
- Запасные игроки
- 1 Goktug Bakirbas Вратарь
- 4 Чинемре Хакан Защитник
- 44 Каду Рикардо II Защитник
- 26 Fausto Grillo Защитник
- 75 Бингол Тайфур Полузащитник
- 17 Поко Андре Полузащитник
- 11 Нгандо Аксель Полузащитник
- 37 Чикалеши Сокол Нападающий
- 30 Yalcin Kayan
- 77 Samed Ali Kaya
- Главный тренер: Bayram Bektas
Истанбул Башакшехир 4-2-3-1
- Основной состав
- 34 Гюнок Мерт Вратарь
- 80 Кайсара Жуниор Защитник
- 27 Да Кошта Триндаде Защитник
- 6 Епуряну Александр Защитник
- 3 Клиши Гаэль Защитник
- 88 Инлер Гёкхан Полузащитник
- 17 Кавечи Ирфан Полузащитник
- 7 Вишча Эдин Полузащитник
- 8 Моссоро Марсио Полузащитник
- 18 Наполеони Стефано Полузащитник
- 9 Баич Риад Нападающий
- Запасные игроки
- 1 Бабаджан Волкан Вратарь
- 33 Учар Угур Защитник
- 23 Хафез Карим Защитник
- 4 Аттама Джозеф Защитник
- 20 Айдогду Сонер Полузащитник
- 29 Фрей Керим Полузащитник
- 28 Йойич Милош Полузащитник
- 5 Белёзоглу Эмре Полузащитник
- 10 Адебайор Эммануэль Нападающий
- 91 Salim Farsak
- Главный тренер: Авджи Абдулла
Предыдущие игры
Гёзтепе (последние 20 матчей: +8 =4 -8)
- 10.11.2018 Эрзурум ББ 2:1 Гёзтепе С
- 05.11.2018 Гёзтепе 2:0 Ризеспор С
- 01.11.2018 Гёзтепе 4:0 Cengelkoy Futbol Yatirimlari К
- 29.10.2018 Акхисар 1:0 Гёзтепе С
- 21.10.2018 Гёзтепе 2:0 Бешикташ С
- 05.10.2018 Касымпаша 3:1 Гёзтепе С
- 30.09.2018 Гёзтепе 3:2 Коньяспор С
- 22.09.2018 Трабзонспор 1:2 Гёзтепе С
- 15.09.2018 Гёзтепе 2:0 Кайсериспор С
- 01.09.2018 Аланьяспор 1:0 Гёзтепе С
- 25.08.2018 Гёзтепе 1:0 Фенербахче С
- 19.08.2018 Галатасарай 1:0 Гёзтепе С
- 12.08.2018 Гёзтепе 1:3 Малатьяспор С
- 28.07.2018 Юнион Сент-Жилуаз 1:1 Гёзтепе ТМК
- 26.07.2018 Гёзтепе 0:1 Олимпиакос ТМК
- 22.07.2018 Гёзтепе 1:1 Фортуна Ситтард ТМК
- 15.07.2018 Гёзтепе 2:0 Алтынорду ТМК
- 19.05.2018 Гёзтепе 0:1 Галатасарай С
- 12.05.2018 Коньяспор 1:1 Гёзтепе С
- 07.05.2018 Гёзтепе 0:0 Малатьяспор С
Истанбул Башакшехир (последние 20 матчей: +11 =5 -4)
- 10.11.2018 Ризеспор 1:2 Истанбул Башакшехир С
- 03.11.2018 Истанбул Башакшехир 1:0 Бешикташ С
- 27.10.2018 Коньяспор 0:1 Истанбул Башакшехир С
- 20.10.2018 Истанбул Башакшехир 1:0 Кайсериспор С
- 07.10.2018 Фенербахче 0:0 Истанбул Башакшехир С
- 01.10.2018 Истанбул Башакшехир 1:1 Малатьяспор С
- 21.09.2018 Бурсаспор 0:0 Истанбул Башакшехир С
- 16.09.2018 Истанбул Башакшехир 4:0 Антальяспор С
- 02.09.2018 Эрзурум ББ 0:1 Истанбул Башакшехир С
- 27.08.2018 Истанбул Башакшехир 3:1 Акхисар С
- 20.08.2018 Касымпаша 2:1 Истанбул Башакшехир С
- 16.08.2018 Бёрнли 1:0 Истанбул Башакшехир ЛЕ
- 12.08.2018 Истанбул Башакшехир 2:0 Трабзонспор С
- 09.08.2018 Истанбул Башакшехир 0:0 Бёрнли ЛЕ
- 02.08.2018 Байер Л 1:1 Истанбул Башакшехир ТМК
- 30.07.2018 Штуттгарт 3:1 Истанбул Башакшехир ТМК
- 23.07.2018 Эйбар 0:2 Истанбул Башакшехир ТМК
- 20.07.2018 Ахмат 1:0 Истанбул Башакшехир ТМК
- 17.07.2018 Уфа 2:3 Истанбул Башакшехир ТМК
- 19.05.2018 Истанбул Башакшехир 3:2 Касымпаша С
Последние игры между собой
Гёзтепе: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 4
Истанбул Башакшехир: победы: 4, ничьи: 0, поражения: 0
- 03.03.2018 Истанбул Башакшехир 2:0 Гёзтепе Суперлига
- 01.10.2017 Гёзтепе 1:2 Истанбул Башакшехир Суперлига
- 28.12.2016 Гёзтепе 0:2 Истанбул Башакшехир Кубок
- 20.12.2016 Истанбул Башакшехир 6:2 Гёзтепе Кубок
Гёзтепе
Истанбул Башакшехир
-
3 Удары по воротам 3
-
5 Удары в створ 7
-
5 Угловые 1
-
0 Офсайды 3
-
4 Нарушения правил 10
-
3 Жёлтые карточки 3
-
0 Красные карточки 0
-
1 Замены 0
-
53 Владение мячом, % 47
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Истанбул Башакшехир
|1:0
|13
|9
|3
|1
|18 - 5
|30
|2.
|Касымпаша
|13
|8
|1
|4
|29 - 19
|25
|3.
|Галатасарай
|13
|7
|3
|3
|23 - 15
|24
|4.
|Бешикташ
|13
|6
|3
|4
|24 - 17
|21
|5.
|Малатьяспор
|13
|6
|3
|4
|19 - 13
|21
|6.
|Антальяспор
|13
|6
|2
|5
|16 - 19
|20
|7.
|Анкарагюджю
|13
|6
|1
|6
|16 - 17
|19
|8.
|Трабзонспор
|13
|5
|4
|4
|21 - 19
|19
|9.
|Гёзтепе
|0:1
|13
|6
|0
|7
|15 - 15
|18
|10.
|Коньяспор
|13
|4
|6
|3
|18 - 15
|18
|11.
|Бурсаспор
|13
|3
|7
|3
|14 - 13
|16
|12.
|Аланьяспор
|13
|5
|0
|8
|11 - 18
|15
|13.
|Сивасспор
|13
|3
|6
|4
|15 - 19
|15
|14.
|Эрзурум ББ
|13
|3
|5
|5
|11 - 14
|14
|15.
|Фенербахче
|13
|3
|4
|6
|12 - 17
|13
|16.
|Акхисар
|13
|3
|3
|7
|15 - 24
|12
|17.
|Кайсериспор
|13
|3
|3
|7
|10 - 22
|12
|18.
|Ризеспор
|13
|1
|6
|6
|14 - 20
|9
Второй тайм
58'
Гёзтепе делает замену. Борхес Сельсо уходит с поля, а Нгандо Аксель выходит на его замену.
48'
Гассама Ламин получил желтую карточку от судьи
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
33'
Эмир Беркан получил желтую карточку от судьи
24'
Да Кошта Триндаде получил желтую карточку от судьи
22'
Епуряну Александр получил желтую карточку от судьи
15'
Кавечи Ирфан получил желтую карточку от судьи
9'
Г О О О О Л - Вишча Эдин из команды Буюкшехир забивает с точки!
8'
Тити получил желтую карточку от судьи
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Bornova Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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