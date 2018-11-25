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Стадион: Шенол Гюнеш
0:0
Первый тайм: 21'
Состав команд
47
Перейра
Жоау
15
Туре
Зарго
77
Новак
Филип
20
Онази
Оджени
97
Язиджи
Юсуф
35
Текин
Харун
20
Айю
Андре
99
Элмас
Эльиф
22
Фрай
Микаэль
Трабзонспор 4-2-3-1
- Основной состав
- 96 Чакыр Угурджан Вратарь
- 47 Перейра Жоау Защитник
- 4 Huseyin Turkmen Защитник
- 15 Туре Зарго Защитник
- 77 Новак Филип Защитник
- 20 Онази Оджени Полузащитник
- 8 Соса Хосе Полузащитник
- 61 Abdulkadir Omur Полузащитник
- 97 Язиджи Юсуф Полузащитник
- 99 Нвакаеме Энтони Полузащитник
- 7 Родальега Уго Нападающий
- Запасные игроки
- 23 Альварадо Эстебан Вратарь
- 88 Ибаньес Луис Защитник
- 27 Акбаш Мустафа Защитник
- 16 Batuhan Artarslan Защитник
- 91 Явру Зеки Защитник
- 10 Шахан Олджай Полузащитник
- 9 Амири Вахид Полузащитник
- 19 Abdulkadir Parmak Полузащитник
- 18 Экубан Калеб Нападающий
- 14 Murat Akpinar
- Главный тренер: Унал Караман
- Травмы и дисквалификации
- Куцка Юрай Травмирован
Фенербахче 4-4-2
- Основной состав
- 35 Текин Харун Вратарь
- 4 Исла Маурисио Защитник
- 33 Нойштедтер Роман Защитник
- 37 Шкртел Мартин Защитник
- 3 Калдырым Хассан Али Защитник
- 20 Айю Андре Полузащитник
- 5 Топал Мехмет Полузащитник
- 99 Элмас Эльиф Полузащитник
- 28 Вальбуэна Матьё Полузащитник
- 31 Слимани Ислам Нападающий
- 22 Фрай Микаэль Нападающий
- Запасные игроки
- 54 Эрсу Эртен Вратарь
- 25 Berke Ozer Вратарь
- 53 Гювели Йигитхан Защитник
- 6 Кейбаши Исмаил Защитник
- 24 Алыджи Барыш Полузащитник
- 23 Рейес Диего Полузащитник
- 11 Экичи Мехмет Полузащитник
- 40 Batuhan Yilmaz
- 14 Mahsun Capkan
- Главный тренер: Куман Эрвин
- Травмы и дисквалификации
- Чигерчи Толга Травмирован
- Потук Алпер Травмирован
- Жаилсон Маркес Дисквалифицирован
- Сольдадо Роберто Дисквалифицирован
Предыдущие игры
Трабзонспор (последние 20 матчей: +9 =6 -5)
- 09.11.2018 Малатьяспор 5:0 Трабзонспор С
- 04.11.2018 Трабзонспор 1:1 Бурсаспор С
- 31.10.2018 Бугсасспор 0:2 Трабзонспор К
- 27.10.2018 Антальяспор 1:1 Трабзонспор С
- 22.10.2018 Трабзонспор 0:0 Эрзурум ББ С
- 07.10.2018 Акхисар 1:3 Трабзонспор С
- 29.09.2018 Трабзонспор 4:2 Касымпаша С
- 22.09.2018 Трабзонспор 1:2 Гёзтепе С
- 17.09.2018 Аланьяспор 1:0 Трабзонспор С
- 01.09.2018 Трабзонспор 4:0 Галатасарай С
- 25.08.2018 Анкарагюджю 2:2 Трабзонспор С
- 17.08.2018 Трабзонспор 3:1 Сивасспор С
- 12.08.2018 Истанбул Башакшехир 2:0 Трабзонспор С
- 04.08.2018 Трабзонспор 0:0 Кальяри ТМК
- 29.07.2018 Трабзонспор 3:0 Самсунспор ТМК
- 23.07.2018 Трабзонспор 1:1 Лехвия ТМК
- 20.07.2018 Трабзонспор 1:4 Спартак Москва ТМК
- 17.07.2018 Локомотив Загреб 0:1 Трабзонспор ТМК
- 15.07.2018 Триглав 0:2 Трабзонспор ТМК
- 18.05.2018 Трабзонспор 3:0 Карабюкспор С
Фенербахче (последние 20 матчей: +7 =6 -7)
- 11.11.2018 Фенербахче 2:0 Аланьяспор С
- 08.11.2018 Фенербахче 2:0 Андерлехт ЛЕ
- 02.11.2018 Галатасарай 2:2 Фенербахче С
- 28.10.2018 Фенербахче 1:3 Анкарагюджю С
- 25.10.2018 Андерлехт 2:2 Фенербахче ЛЕ
- 20.10.2018 Сивасспор 0:0 Фенербахче С
- 11.10.2018 Фенербахче 3:0 Истанбулспор ТМК
- 07.10.2018 Фенербахче 0:0 Истанбул Башакшехир С
- 04.10.2018 Фенербахче 2:0 Спартак Трнава ЛЕ
- 30.09.2018 Ризеспор 3:0 Фенербахче С
- 24.09.2018 Фенербахче 1:1 Бешикташ С
- 20.09.2018 Динамо Загреб 4:1 Фенербахче ЛЕ
- 16.09.2018 Коньяспор 0:1 Фенербахче С
- 01.09.2018 Фенербахче 2:3 Кайсериспор С
- 25.08.2018 Гёзтепе 1:0 Фенербахче С
- 18.08.2018 Малатьяспор 1:0 Фенербахче С
- 14.08.2018 Фенербахче 1:1 Бенфика ЛЧ
- 11.08.2018 Фенербахче 2:1 Бурсаспор С
- 07.08.2018 Бенфика 1:0 Фенербахче ЛЧ
- 01.08.2018 Фенербахче 2:1 Кальяри ТМК
Последние игры между собой
Трабзонспор: победы: 2, ничьи: 9, поражения: 9
Фенербахче: победы: 9, ничьи: 9, поражения: 2
- 28.01.2018 Трабзонспор 1:1 Фенербахче Суперлига
- 20.08.2017 Фенербахче 2:2 Трабзонспор Суперлига
- 27.05.2017 Фенербахче 1:1 Трабзонспор Суперлига
- 26.12.2016 Трабзонспор 0:3 Фенербахче Суперлига
- 24.04.2016 Трабзонспор 0:4 Фенербахче Суперлига
- 30.11.2015 Фенербахче 2:0 Трабзонспор Суперлига
- 07.02.2015 Фенербахче 0:0 Трабзонспор Суперлига
- 14.09.2014 Трабзонспор 0:0 Фенербахче Суперлига
- 06.10.2013 Фенербахче 0:0 Трабзонспор Суперлига
- 22.05.2013 Фенербахче 1:0 Трабзонспор Кубок Турции
- 17.02.2013 Трабзонспор 0:3 Фенербахче Суперлига
- 24.09.2012 Фенербахче 0:0 Трабзонспор Суперлига
- 06.05.2012 Трабзонспор 1:3 Фенербахче Суперлига
- 15.04.2012 Фенербахче 2:0 Трабзонспор Суперлига
- 01.04.2012 Трабзонспор 1:1 Фенербахче Суперлига
- 18.12.2011 Фенербахче 1:0 Трабзонспор Суперлига
- 30.01.2011 Фенербахче 2:0 Трабзонспор Суперлига
- 23.08.2010 Трабзонспор 3:2 Фенербахче Суперлига
- 16.05.2010 Фенербахче 1:1 Трабзонспор Суперлига
- 05.05.2010 Трабзонспор 3:1 Фенербахче Кубок
Трабзонспор
Фенербахче
-
0 Голы 0
-
0 Удары по воротам 0
-
2 Удары в створ 1
-
0 Угловые 1
-
0 Офсайды 0
-
3 Нарушения правил 6
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
53 Владение мячом, % 47
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Истанбул Башакшехир
|12
|8
|3
|1
|17 - 5
|27
|2.
|Касымпаша
|1:0
|13
|8
|1
|4
|27 - 19
|25
|3.
|Галатасарай
|13
|7
|3
|3
|23 - 15
|24
|4.
|Малатьяспор
|0:1
|13
|6
|3
|4
|19 - 11
|21
|5.
|Бешикташ
|13
|6
|3
|4
|24 - 17
|21
|6.
|Антальяспор
|13
|6
|2
|5
|16 - 19
|20
|7.
|Анкарагюджю
|13
|6
|1
|6
|16 - 17
|19
|8.
|Гёзтепе
|12
|6
|0
|6
|15 - 14
|18
|9.
|Коньяспор
|13
|4
|6
|3
|18 - 15
|18
|10.
|Трабзонспор
|0:0
|13
|4
|5
|4
|19 - 18
|17
|11.
|Бурсаспор
|13
|3
|7
|3
|14 - 13
|16
|12.
|Аланьяспор
|13
|5
|0
|8
|11 - 18
|15
|13.
|Сивасспор
|13
|3
|6
|4
|15 - 19
|15
|14.
|Эрзурум ББ
|13
|3
|5
|5
|11 - 14
|14
|15.
|Фенербахче
|0:0
|13
|3
|5
|5
|11 - 15
|14
|16.
|Акхисар
|13
|3
|3
|7
|15 - 24
|12
|17.
|Кайсериспор
|13
|3
|3
|7
|10 - 22
|12
|18.
|Ризеспор
|13
|1
|6
|6
|14 - 20
|9
Первый тайм
21'
Фрай Микаэль наказан за толчок Соса Хосе
20'
Контроль мяча: [team1]: 53%, [team2]: 47%.
20'
Слимани Ислам выносит мяч и сбавляет давление на ворота
20'
Язиджи Юсуф навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
19'
Судья сигнализирует, что Вальбуэна Матьё из команды Фенербахче поставил подножку. Пострадал Перейра Жоау
19'
Шкртел Мартин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
19'
Нвакаеме Энтони из команды Трабзонспор забрасывает мяч в штрафную.
18'
Трабзонспор вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
18'
Перейра Жоау нанес удар, но тот был заблокирован.
18'
Трабзонспор вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
18'
Фенербахче вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
17'
Удар от ворот произведет Трабзонспор
17'
ШАНС! Вальбуэна Матьё нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
17'
Слимани Ислам из команды Фенербахче делает пас партнеру.
17'
Калдырым Хассан Али из команды Фенербахче отправил кросс в штрафную...
16'
Трабзонспор вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
16'
Фенербахче вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
16'
Трабзонспор вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
15'
Контроль мяча: [team1]: 54%, [team2]: 46%.
15'
Нвакаеме Энтони выносит мяч и сбавляет давление на ворота
15'
Вальбуэна Матьё из команды Фенербахче подал угловой справа.
14'
Huseyin Turkmen предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
14'
Элмас Эльиф из команды Фенербахче делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
14'
Судья сигнализирует, что Abdulkadir Omur из команды Трабзонспор поставил подножку. Пострадал Вальбуэна Матьё
13'
Фенербахче вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
12'
11'
Фенербахче вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
11'
10'
Топал Мехмет задерживает мяч рукой
10'
10'
Контроль мяча: [team1]: 42%, [team2]: 58%.
10'
Нвакаеме Энтони не смог попасть в створ ударом издали
9'
Судья сигнализирует, что Фрай Микаэль из команды Фенербахче поставил подножку. Пострадал Язиджи Юсуф
8'
8'
8'
Язиджи Юсуф не смог попасть в створ ударом издали
7'
Фрай Микаэль наказан за толчок Онази Оджени
6'
Перейра Жоау наказан за толчок Элмас Эльиф
6'
Фенербахче контролирует мяч.
5'
Слимани Ислам из команды Фенербахче делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
5'
Контроль мяча: [team1]: 44%, [team2]: 56%.
4'
Безумный фол. Исла Маурисио грубо играет против соперника. Пострадал Соса Хосе
4'
Родальега Уго возвращается на поле.
4'
3'
Фенербахче контролирует мяч.
3'
Трабзонспор вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
3'
Матч возобновлен
3'
Ох, нехорошо это выглядит. Родальега Уго получил травму и медбригада забирает его с поля.
3'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
2'
Текин Харун взял и забрал мяч на выходе
2'
Перейра Жоау из команды Трабзонспор отправил кросс в штрафную...
2'
Перейра Жоау из команды Трабзонспор идет с мячом вперед на обострение...
2'
1'
Родальега Уго наказан за толчок Нойштедтер Роман
1'
Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
1'
Сегодня прохладно для игры в футбол.
1'
Фенербахче начинает с центра поля
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Senol Gunes Akyazi Stadyumu. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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