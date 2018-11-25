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Стадион:
Трабзонспор
0:0
Первый тайм: 21'
Фенербахче
0' 21'
Первый тайм
Фол, нарушение
21'
Фрай Микаэль наказан за толчок Соса Хосе
20'
Контроль мяча: [team1]: 53%, [team2]: 47%.
20'
Слимани Ислам выносит мяч и сбавляет давление на ворота
20'
Язиджи Юсуф навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
19'
Судья сигнализирует, что Вальбуэна Матьё из команды Фенербахче поставил подножку. Пострадал Перейра Жоау
19'
Шкртел Мартин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
19'
Нвакаеме Энтони из команды Трабзонспор забрасывает мяч в штрафную.
18'
Трабзонспор вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
18'
Перейра Жоау нанес удар, но тот был заблокирован.
18'
Трабзонспор вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
18'
Фенербахче вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
17'
Удар от ворот произведет Трабзонспор
17'
ШАНС! Вальбуэна Матьё нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
17'
Слимани Ислам из команды Фенербахче делает пас партнеру.
17'
Калдырым Хассан Али из команды Фенербахче отправил кросс в штрафную...
16'
Трабзонспор вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
16'
Фенербахче вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
16'
Трабзонспор вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
15'
Контроль мяча: [team1]: 54%, [team2]: 46%.
15'
Нвакаеме Энтони выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
15'
Вальбуэна Матьё из команды Фенербахче подал угловой справа.
14'
Huseyin Turkmen предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
14'
Элмас Эльиф из команды Фенербахче делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
Фол, нарушение
14'
Судья сигнализирует, что Abdulkadir Omur из команды Трабзонспор поставил подножку. Пострадал Вальбуэна Матьё
13'
Фенербахче вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
12'
Трабзонспор контролирует мяч.
11'
Фенербахче вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
11'
Трабзонспор контролирует мяч.
Фол, нарушение
10'
Топал Мехмет задерживает мяч рукой
10'
Удар от ворот произведет Фенербахче
10'
Контроль мяча: [team1]: 42%, [team2]: 58%.
10'
Нвакаеме Энтони не смог попасть в створ ударом издали
Фол, нарушение
9'
Судья сигнализирует, что Фрай Микаэль из команды Фенербахче поставил подножку. Пострадал Язиджи Юсуф
8'
Удар от ворот произведет Фенербахче
8'
Удар от ворот произведет Фенербахче
8'
Язиджи Юсуф не смог попасть в створ ударом издали
Фол, нарушение
7'
Фрай Микаэль наказан за толчок Онази Оджени
Фол, нарушение
6'
Перейра Жоау наказан за толчок Элмас Эльиф
6'
Фенербахче контролирует мяч.
5'
Слимани Ислам из команды Фенербахче делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
5'
Контроль мяча: [team1]: 44%, [team2]: 56%.
Фол, нарушение
4'
Безумный фол. Исла Маурисио грубо играет против соперника. Пострадал Соса Хосе
Травма, повреждение
4'
Родальега Уго возвращается на поле.
4'
Трабзонспор контролирует мяч.
3'
Фенербахче контролирует мяч.
3'
Трабзонспор вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
3'
Матч возобновлен
Травма, повреждение
3'
Ох, нехорошо это выглядит. Родальега Уго получил травму и медбригада забирает его с поля.
3'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
2'
Текин Харун взял и забрал мяч на выходе
2'
Перейра Жоау из команды Трабзонспор отправил кросс в штрафную...
2'
Перейра Жоау из команды Трабзонспор идет с мячом вперед на обострение...
2'
Трабзонспор контролирует мяч.
Фол, нарушение
1'
Родальега Уго наказан за толчок Нойштедтер Роман
1'
Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
1'
Сегодня прохладно для игры в футбол.
1'
Фенербахче начинает с центра поля
Первый тайм начался
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Судья начинает матч
Первый тайм
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Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Senol Gunes Akyazi Stadyumu. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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